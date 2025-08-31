Skip to content Skip to accessibility help
75 colos LG QNED AI QNED84 4K Smart TV 2025
75QNED84A3C EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

Jellemzők

Galéria

Műszaki adatok

Vélemények

Hol kapható?

Támogatás

75 colos LG QNED AI QNED84 4K Smart TV 2025

75QNED84A3C EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

75 colos LG QNED AI QNED84 4K Smart TV 2025

75QNED84A3C
  • Elölnézeti kép az LG 75QNED84A3C TV-ről.
  • 75QNED84A3C enyhe oldalnézet
  • 75QNED84A3C TV balra néző oldalnézete
  • 75QNED84A3C AI 4K Smart TV elöl- és oldalnézete, a hosszúsági, szélességi, magassági és mélységi méreteket mutatva.
  • Alpha7 8. generációs AI Processzor összefoglalva
  • Újgenerációs dinamikus QNED színek összefoglalva
  • 4K Szuper Felskálázás
  • Továbbfejlesztett Local Dimming összefoglalva
  • Ultranagy Smart TV
  • AI Magric Remote távirányító tulajdonságai
Elölnézeti kép az LG 75QNED84A3C TV-ről.
75QNED84A3C enyhe oldalnézet
75QNED84A3C TV balra néző oldalnézete
75QNED84A3C AI 4K Smart TV elöl- és oldalnézete, a hosszúsági, szélességi, magassági és mélységi méreteket mutatva.
Alpha7 8. generációs AI Processzor összefoglalva
Újgenerációs dinamikus QNED színek összefoglalva
4K Szuper Felskálázás
Továbbfejlesztett Local Dimming összefoglalva
Ultranagy Smart TV
AI Magric Remote távirányító tulajdonságai

Fő tulajdonságok

  • Hihetetlenül gazdag színpaletta az újgenerációs dinamikus QNED színekkel
  • 4K képminőség, felskálázott kép-és hang az alpha 7 8. generációs 4K AI processzornak köszönhetően
  • AI Magic Remote távirányító dedikált új AI gombbal és "Drag&Drop" funkcióval
  • Nagy felbontás ultranagy TV képernyőn
Több

Kiberbiztonság

CES Innovációs díj - 2025 Díjazottja

webOS Re:New Program

*A CES Innvocáviós Díj (CES Innovation Awards) a zsűrinek benyújtott leíró anyagok alapján kerül kiosztásra. A CTA (Consumer Technology Association) nem ellenőrizte a beérkezett anyagok vagy az állítások pontosságát, és nem tesztelte a díjjal jutalmazott terméket.

LG QNED TV színes, sötét háttér előtt. A képernyőn egy élénk és színpompás műalkotás látható, amely bemutatja a QNED színtechnológiáját és a színárnyalatok széles spektrumának kontrasztos megjelenítésére való képességét. Az LG QNED AI logó látható. A cím így szól: „Minden szín újradefiniálva a Dynamic QNED Color segítségével”.

Az élmény és a színek új szintje

*A QNED és a QNED evo kategóriás készülékek különböző színmegjelenítési megoldásokat alkalmaznak az LG legújabb, egyedülálló széleskörű-színmegjelenítési technolgóiája részeként, amely a kvantumpontos technológia helyettesítésére szolgál.

Képminőség webOS 25 Kialakítás Hangminőség Fantasztikus filmek és játékok

Újgenerációs dinamikus QNED színek

Valósághű színmegjelenítés az LG legújabb és egyedülálló - a kvantumpontost leváltó- színalkotó technológiájával.

A padlóról felfelé változatos színű festékfoltok törnek elő.

Ismerje meg a az erős és okos alpha 7 8. generációs AI Processzort!

Az alpha 7 8. generációs AI Processzor általi jelentős teljesítmény növeléssel és a gyorsabb feldolgozással már olyan 4K minőségű képet képes biztosítani, amely sokkal élesebb és mélyebb, mint az valaha volt.

Az alpha 7 AI Processor Gen8 sárgán világít, és színes fénycsóvák lövellnek ki belőle.

Élethű kép 4K Szuper Felskálázással

Az LG erőteljes processzora eredeti minőségűre javítja a felbontást. Élvezze a 4K Szuper Felskálázással megnövelt felbontást, fényerőt és tisztaságot!

A képminőség javulásának bemutatása az LG 4K szuper felkonvertálás előtti és utáni állapot összehasonlításával. Két panel ugyanazt a képet mutatja egy erdőben egy ágon ülő színpompás madárról, a jobb oldali fakóbb.

*A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.

Továbbfejlesztett Local Dimming (helyi fényerőszabályozás)

A továbbfejlesztett Local Dimming pontos fényerőszabályozó technológiája hihetetlenül tiszta képminőséget eredményez.

Egy barlang belsejéből nézve, a bejárat felé, ahol kék ég és horizont látható. Az egész jelenet két részre van osztva, hogy bemutassa a QNED fejlett helyi fényerőszabályozásának képességét. Az egyik oldalon a színek és a részletek kifakultak, és a vizuális megjelenés homályosnak tűnik. A címke a "Hagyományos LED" feliratot viseli. A másik oldalon kiváló feketéket, jobb kontrasztot, fényerőt és színeket láthatunk. A címke a "Fejlett helyi fényerőszabályozás" feliratot tartalmazza.

*Az összehasonlító képek szimuláltak, amelyek szemléltetési célból készültek. 

Az LG AI TV-k új generációja

Tudjon meg többet!

Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval

Könnyedén irányíthatja a tévéjét az AI Magic Remote távirányító segítségével – nincs szükség extra eszközre! Mozgásérzékelőjével és görgetőjével csak mutasson és kattintson a kijelző egyes pontjaira.

LG AI Magic Remote távirányító, kiemelt AI gombbal. A grafikus felhasználói felület ikonokat tartalmaz, amelyek bemutatják, hogyan segíti az AI gomb a felhasználókat különböző AI funkciók elérésében. A szolgáltatások között szerepel az AI hangfelismerés, AI Keresés, AI Chatbot, AI Concierge, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló. A funkcionalitás akkor jelenik meg, amikor az egérmutató egy felületen megjelenik, bemutatva, hogyan használható a távirányító egérként, csupán a mutatás és kattintás segítségével.

*Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

*A használathoz internetkapcsolat szükséges.

*Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.

A képernyőn egy felhasználó látható, amint végigmegy az AI Képvarázsló személyre szabási folyamatán. Egy sor kép jelenik meg, a felhasználó választásai kiemelve. Megjelenik egy betöltési ikon, majd egy tájképet mutat, amely balról jobbra haladva javul.

AI Képvarázsló

Válassza ki kedvenc képeit, és az AI Képvarázsló 1,6 milliárd lehetőség közül elkészíti pontosan az Ön egyedi ízlésére szabott képet, majd menti azt a profiljába.

A képernyőn egy felhasználó látható, amint végigmegy az AI Képvarázsló személyre szabási folyamatán. Egy sor kép jelenik meg, a felhasználó választásai kiemelve. Megjelenik egy betöltési ikon, majd egy tájképet mutat, amely balról jobbra haladva javul.

AI Hangvarázsló

Válassza ki a kedvenc hangját a hangklippek közül. Az AI 40 millió paraméter alapján egy személyre szabott hangprofilt készít, melyet pontosan az Ön ízléséhez igazít.

Sci-fi tartalom látható egy LG QNED TV képernyőjén. A képernyőn az AI Chatbot felülete látható. A felhasználó azt üzenete a chatbotnak, hogy a képernyő túl sötét. A chatbot megoldásokat ajánlott a kérésre. Az egész jelenet két részre van osztva: az egyik oldal sötétebb, a másik pedig világosabb, bemutatva, hogyan oldotta meg az AI Chatbot automatikusan a problémát a felhasználó számára.

AI Chatbot

Az AI Magic Remote távirányítón keresztül elérheti az AI Chatbotot, amely segítségére lesz a megfelelő beállítások megtalálásától a különböző problémák megoldásáig. Az AI képes megérteni az felhasználók szándékát és azonnali megoldásokat kínálni.

*Internetkapcsolat szükséges.

*Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

*Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal.

A webOS Re:New Program logója és neve, mellette a CES Innovation Awards 2025 Honoree kitüntetés jelvénye.

5 éven át tartó operációsrendszer-frissítés a díjnyertes webOS Re:New programmal

 

Élvezze a legújabb funkciók és szoftverek előnyeit az évenkénti operációsrendszer frissítésnek köszönhetően. A CES Innovációs Díjának kiberbiztonság kategóriájában díjazottjaként, a webOS használata közben biztonságban érezheti magát, hiszen a rendszer vigyáz személyes- és egyéb adataira.

*A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.

Ultranagy TV

Élvezze kedvenc filmjeit, sportmérkőzéseit és játékait Ultranagy képernyős LG TV-n és merüljön bele a magas felbontás adta minőségi élménybe, szuper széles kijelzőjén!

Egy család egy kanapén ül a falra szerelt LG QNED TV készüléket néz egy kislánnyal, aki két delfint ábrázoló képernyőre mutat.

*A QNED82 maximum 86 colos méretben kapható, és a méretek régiónként változhatnak.

Szupervékony kialakítás

A vékony keret finom eleganciát kölcsönöz a térnek

LG QNED TV falra szerelve egy LG Soundbar fölött egy modern lakótérben. Az LG QNED TV színes hátteret jelenít meg.

LG QNED TV falra szerelve egy LG Soundbar fölött egy modern lakótérben. Zöld, vörös és narancs színű absztrakt hátteret ábrázoló LG QNED TV.

*A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő. 

 

AI Sound Pro virtuális 9.1.2 csatornával

A képen egy gitáron játszó férfi, egy mikrofonba éneklő nő és egy zongorán játszó férfi. Látni, ahogy hanghullámok jönnek ki belőlük, hogy ábrázolják a hangkibocsátást és hogy az Al Clear Sound hogyan emeli ki a hangminőséget.

AI Tiszta Hangzás (AI Clear Sound)

A precíz tónuskorrekció javítja a hang tisztaságát, így nyújtva kivételes audió élményt Önnek!

Egy LG OLED TV-n egy férfi látható motoron, melynek kerekéből lila absztrakt körök áramlanak, hogy szemléltessék a hang kibocsátását.

A Dinamikus Hangnövelés (Dynamic Sound Booster) fokozza a hangzást

Az AI feldolgozás javítja a tévé hangját, hogy még erőteljesebb hangélményt biztosítson.

*Az AI Tiszta Hangzást (AI Clear Sound) a Hangbeállítások menüben kell aktiválni.

*A hangzás a hallgatási környezettől függően változhat.

Egyszerű hangbeállítások a WOW Kezelőfelület használatával

Kényelmesen vezérelheti a hangprojektor beállításait a TV készülékén keresztül.

LG Soundbar egy LG QNED TV alatt. A TV képernyőn a Soundbar felhasználói felülete és a TV hangerőszabályzója látható.

*A hangprojektor és a tv külön vásárolható meg.

*A "Hangprojektor mód vezérlés" modelltől függően változhat.

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.

*Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.

Az LG TV-jéhez legjobban illő LG Soundbar-ok

*A funkciók modellenként eltérőek lehetnek. Kérjük, tekintse meg az egyes termékoldalakat a részletes műszaki adatokért.

Erőteljes játékélmény

Élvezze a csúcsminőségű játékélményt VRR-rel. Játsszon késlekedés nélkül, anélkül, hogy bármi hátráltatná a teljesítményét.

Kontrollert tartó kezek egy versenyautós videójátékot ábrázoló képernyő előtt. VRR logó a bal felső sarokban. Az Nvidia GeForce Now logó, valamint más kapcsolódó tanúsítványok láthatók.

*Csak olyan játékokkal vagy PC bemenetekkel működik, amelyek támogatják a 60Hz-et. 

A legjobb QNED TV filmezéshez

Nézze, ahogy a filmek életre kelnek otthoni mozijában az Ambient FILMMAKER üzemmód segítségével, amely a fénykompenzációval alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz, így biztosítva a legjobb képi minőséget, amely megfelel a legnevesebb filmesek elvárásainak is.

Egy rendező a vezérlőpult előtt, miközben a „Killers of the Flower Moon (Megfojtott virágok)” című filmet vágja egy LG QNED TV-n. Balra lent a Dolby Vision logó és a FILMMAKER MODE logó látható. A kép alatt a Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV és LG Channels logói láthatók.

*Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.

*Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

*A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.

*Az összes fenti kép szimulált.

*A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.

*A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.

*Az AI Magic Remote távirányító megvásárlására külön is szükség lehet a TV méretétől, típusától és régiójától függően.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Kijelző típusa

    4K QNED

  • Képfrissítés

    Natív 60Hz

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

  • Processzor

    α7 AI Processzor 4K Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Audio Teljesítmény

    20W

  • Hangrendszer

    2.0 Csatorna

  • TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)

    1 677 x 966 x 51,6

  • TV tömege talp nélkül (kg)

    31,4

Összes adat

KÉP/KIJELZŐ

  • Kijelző típusa

    4K QNED

  • Kijelző Felbontása

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Háttérvilágítás típusa

    Edge

  • Képfrissítés

    Natív 60Hz

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

KÉPFELDOLGOZÁS

  • Processzor

    α7 AI Processzor 4K Gen8

  • AI Felskálázás

    4K Szuper Felskálázás

  • Dynamic Tone Mapping

    Igen

  • AI Fényerő Szabályozás

    Igen

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Igen

  • Dimming Technológia

    Local Dimming

  • Kép üzemmód

    10 mód

GAMING

  • HGIG Mód

    Igen

  • Játékoptimalizáló

    Igen (Játékirányítópult)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Igen

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Igen (60Hz-ig)

KISEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK

  • Nagy Kontraszt

    Igen

  • Szürkeárnyalat

    Igen

  • Fordított Színek

    Igen

MÉRETEK ÉS TÖMEG

  • TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)

    1 677 x 966 x 51,6

  • TV mérete talppal (SzéxMaxMé mm)

    1 677 x 1 057/1 021 x 370

  • Csomagolás mérete (SzéxMaxMé mm)

    1 820 x 1 115 x 187

  • TV Állvány (SzéxMé mm)

    1 509 x 370

  • TV tömege talp nélkül (kg)

    31,4

  • TV tömege talppal (kg)

    33,4

  • Csomag tömege (kg)

    41,7

  • VESA (SzéxMa mm)

    300 x 200

VONALKÓD

  • VONALKÓD

    8806096418307

AUDIÓ

  • AI Sound

    α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Igen (Automatikus hangerő)

  • LG Sound Sync

    Igen

  • Sound Mode Share

    Igen

  • Egyidejű hangkimenet

    Igen

  • Bluetooth Surround Ready

    Igen (kétirányú lejátszás)

  • Audio Teljesítmény

    20W

  • AI Akusztikus Hangolás

    Igen

  • Audió Kodek

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Használati útmutató szerint)

  • Hangszórók Iránya

    Lefelé szóló

  • Hangrendszer

    2.0 Csatorna

  • WOW Orchestra

    Igen

MŰSORSZÓRÁS VÉTELE

  • Analóg TV vétel

    Igen

  • Digitális TV vétel

    DVB-T2/T (Földfelszíni), DVB-C (Kábel), DVB-S2/S (Műholdas)

CSATLAKOZÓK

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Támogatás

    Igen (v 5.0)

  • Ethernet Bemenet

    1db

  • Simplink (HDMI CEC)

    Igen

  • SPDIF (Optikai Digitális Hang Kimenet)

    1db

  • CI Foglalat

    1db (Kivéve UK, Írország)

  • HDMI Bemenet

    3db (eARC, ALLM támogatással)

  • RF Bement (Antenna/Cable)

    2db

  • USB Bemenet

    1db (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Igen (Wi-Fi 5)

SMART TV

  • Apple Airplay2 kompatiblis

    Igen

  • Operációs Rendszer (OS)

    webOS 25

  • USB Kamera Kompatibilis

    Igen

  • AI Chatbot

    Igen

  • Böngésző

    Igen

  • Google Cast

    Igen

  • Google Home / Hub

    Igen

  • Home Hub

    Igen

  • Intelligens Hangfelismerés

    Igen

  • Magic Remote

    Kompatibilis

  • Multi View

    Igen

  • Telefonos Applikáció

    Igen (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Igen

  • Apple Home kompatibilis

    Igen

ENERGIA

  • Energiaellátás (Feszültség, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Készenléti Fogyasztás

    0.5W alatt

TARTOZÉKOK A CSOMAGBAN

  • Távirányító

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Olaszország)

  • Tápkábel

    Igen (Különálló)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható

