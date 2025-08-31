We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
75 colos LG QNED AI QNED84 4K Smart TV 2025
Fő tulajdonságok
- Hihetetlenül gazdag színpaletta az újgenerációs dinamikus QNED színekkel
- 4K képminőség, felskálázott kép-és hang az alpha 7 8. generációs 4K AI processzornak köszönhetően
- AI Magic Remote távirányító dedikált új AI gombbal és "Drag&Drop" funkcióval
- Nagy felbontás ultranagy TV képernyőn
Kiberbiztonság
CES Innovációs díj - 2025 Díjazottja
webOS Re:New Program
*A CES Innvocáviós Díj (CES Innovation Awards) a zsűrinek benyújtott leíró anyagok alapján kerül kiosztásra. A CTA (Consumer Technology Association) nem ellenőrizte a beérkezett anyagok vagy az állítások pontosságát, és nem tesztelte a díjjal jutalmazott terméket.
*A QNED és a QNED evo kategóriás készülékek különböző színmegjelenítési megoldásokat alkalmaznak az LG legújabb, egyedülálló széleskörű-színmegjelenítési technolgóiája részeként, amely a kvantumpontos technológia helyettesítésére szolgál.
Újgenerációs dinamikus QNED színek
Valósághű színmegjelenítés az LG legújabb és egyedülálló - a kvantumpontost leváltó- színalkotó technológiájával.
Ismerje meg a az erős és okos alpha 7 8. generációs AI Processzort!
Az alpha 7 8. generációs AI Processzor általi jelentős teljesítmény növeléssel és a gyorsabb feldolgozással már olyan 4K minőségű képet képes biztosítani, amely sokkal élesebb és mélyebb, mint az valaha volt.
Élethű kép 4K Szuper Felskálázással
Az LG erőteljes processzora eredeti minőségűre javítja a felbontást. Élvezze a 4K Szuper Felskálázással megnövelt felbontást, fényerőt és tisztaságot!
*A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.
Továbbfejlesztett Local Dimming (helyi fényerőszabályozás)
A továbbfejlesztett Local Dimming pontos fényerőszabályozó technológiája hihetetlenül tiszta képminőséget eredményez.
*Az összehasonlító képek szimuláltak, amelyek szemléltetési célból készültek.
Az LG AI TV-k új generációja
Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval
Könnyedén irányíthatja a tévéjét az AI Magic Remote távirányító segítségével – nincs szükség extra eszközre! Mozgásérzékelőjével és görgetőjével csak mutasson és kattintson a kijelző egyes pontjaira.
LG AI Magic Remote távirányító, kiemelt AI gombbal. A grafikus felhasználói felület ikonokat tartalmaz, amelyek bemutatják, hogyan segíti az AI gomb a felhasználókat különböző AI funkciók elérésében. A szolgáltatások között szerepel az AI hangfelismerés, AI Keresés, AI Chatbot, AI Concierge, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló. A funkcionalitás akkor jelenik meg, amikor az egérmutató egy felületen megjelenik, bemutatva, hogyan használható a távirányító egérként, csupán a mutatás és kattintás segítségével.
*Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.
*A használathoz internetkapcsolat szükséges.
*Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.
*Internetkapcsolat szükséges.
*Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.
*Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal.
*A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.
Ultranagy TV
Élvezze kedvenc filmjeit, sportmérkőzéseit és játékait Ultranagy képernyős LG TV-n és merüljön bele a magas felbontás adta minőségi élménybe, szuper széles kijelzőjén!
*A QNED82 maximum 86 colos méretben kapható, és a méretek régiónként változhatnak.
Szupervékony kialakítás
A vékony keret finom eleganciát kölcsönöz a térnek
*A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő.
AI Sound Pro virtuális 9.1.2 csatornával
*Az AI Tiszta Hangzást (AI Clear Sound) a Hangbeállítások menüben kell aktiválni.
*A hangzás a hallgatási környezettől függően változhat.
Egyszerű hangbeállítások a WOW Kezelőfelület használatával
Kényelmesen vezérelheti a hangprojektor beállításait a TV készülékén keresztül.
LG Soundbar egy LG QNED TV alatt. A TV képernyőn a Soundbar felhasználói felülete és a TV hangerőszabályzója látható.
*A hangprojektor és a tv külön vásárolható meg.
*A "Hangprojektor mód vezérlés" modelltől függően változhat.
*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.
*Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.
Az LG TV-jéhez legjobban illő LG Soundbar-ok
*A funkciók modellenként eltérőek lehetnek. Kérjük, tekintse meg az egyes termékoldalakat a részletes műszaki adatokért.
Erőteljes játékélmény
Élvezze a csúcsminőségű játékélményt VRR-rel. Játsszon késlekedés nélkül, anélkül, hogy bármi hátráltatná a teljesítményét.
*Csak olyan játékokkal vagy PC bemenetekkel működik, amelyek támogatják a 60Hz-et.
A legjobb QNED TV filmezéshez
Nézze, ahogy a filmek életre kelnek otthoni mozijában az Ambient FILMMAKER üzemmód segítségével, amely a fénykompenzációval alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz, így biztosítva a legjobb képi minőséget, amely megfelel a legnevesebb filmesek elvárásainak is.
*Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.
*Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.
*A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.
*Az összes fenti kép szimulált.
*A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.
*A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.
*Az AI Magic Remote távirányító megvásárlására külön is szükség lehet a TV méretétől, típusától és régiójától függően.
Legfontosabb műszaki adatok
-
Kijelző típusa
4K QNED
-
Képfrissítés
Natív 60Hz
-
Wide Color Gamut
Dynamic QNED Color
-
Processzor
α7 AI Processzor 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
Audio Teljesítmény
20W
-
Hangrendszer
2.0 Csatorna
-
TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)
1 677 x 966 x 51,6
-
TV tömege talp nélkül (kg)
31,4
Összes adat
KÉP/KIJELZŐ
-
Kijelző típusa
4K QNED
-
Kijelző Felbontása
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Háttérvilágítás típusa
Edge
-
Képfrissítés
Natív 60Hz
-
Wide Color Gamut
Dynamic QNED Color
KÉPFELDOLGOZÁS
-
Processzor
α7 AI Processzor 4K Gen8
-
AI Felskálázás
4K Szuper Felskálázás
-
Dynamic Tone Mapping
Igen
-
AI Fényerő Szabályozás
Igen
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Igen
-
Dimming Technológia
Local Dimming
-
Kép üzemmód
10 mód
GAMING
-
HGIG Mód
Igen
-
Játékoptimalizáló
Igen (Játékirányítópult)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Igen
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Igen (60Hz-ig)
KISEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK
-
Nagy Kontraszt
Igen
-
Szürkeárnyalat
Igen
-
Fordított Színek
Igen
MÉRETEK ÉS TÖMEG
-
TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)
1 677 x 966 x 51,6
-
TV mérete talppal (SzéxMaxMé mm)
1 677 x 1 057/1 021 x 370
-
Csomagolás mérete (SzéxMaxMé mm)
1 820 x 1 115 x 187
-
TV Állvány (SzéxMé mm)
1 509 x 370
-
TV tömege talp nélkül (kg)
31,4
-
TV tömege talppal (kg)
33,4
-
Csomag tömege (kg)
41,7
-
VESA (SzéxMa mm)
300 x 200
VONALKÓD
-
VONALKÓD
8806096418307
AUDIÓ
-
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
Clear Voice Pro
Igen (Automatikus hangerő)
-
LG Sound Sync
Igen
-
Sound Mode Share
Igen
-
Egyidejű hangkimenet
Igen
-
Bluetooth Surround Ready
Igen (kétirányú lejátszás)
-
Audio Teljesítmény
20W
-
AI Akusztikus Hangolás
Igen
-
Audió Kodek
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Használati útmutató szerint)
-
Hangszórók Iránya
Lefelé szóló
-
Hangrendszer
2.0 Csatorna
-
WOW Orchestra
Igen
MŰSORSZÓRÁS VÉTELE
-
Analóg TV vétel
Igen
-
Digitális TV vétel
DVB-T2/T (Földfelszíni), DVB-C (Kábel), DVB-S2/S (Műholdas)
CSATLAKOZÓK
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Támogatás
Igen (v 5.0)
-
Ethernet Bemenet
1db
-
Simplink (HDMI CEC)
Igen
-
SPDIF (Optikai Digitális Hang Kimenet)
1db
-
CI Foglalat
1db (Kivéve UK, Írország)
-
HDMI Bemenet
3db (eARC, ALLM támogatással)
-
RF Bement (Antenna/Cable)
2db
-
USB Bemenet
1db (v 2.0)
-
Wi-Fi
Igen (Wi-Fi 5)
SMART TV
-
Apple Airplay2 kompatiblis
Igen
-
Operációs Rendszer (OS)
webOS 25
-
USB Kamera Kompatibilis
Igen
-
AI Chatbot
Igen
-
Böngésző
Igen
-
Google Cast
Igen
-
Google Home / Hub
Igen
-
Home Hub
Igen
-
Intelligens Hangfelismerés
Igen
-
Magic Remote
Kompatibilis
-
Multi View
Igen
-
Telefonos Applikáció
Igen (LG ThinQ)
-
Voice ID
Igen
-
Apple Home kompatibilis
Igen
ENERGIA
-
Energiaellátás (Feszültség, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Készenléti Fogyasztás
0.5W alatt
TARTOZÉKOK A CSOMAGBAN
-
Távirányító
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Olaszország)
-
Tápkábel
Igen (Különálló)
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
Hol kapható?
Az LG ajánlatai Önnek
-
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
-
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
-
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
-
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
-
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
-
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
-
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
-
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.