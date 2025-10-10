Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor
24TQ510S_NEW ErP.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor

24TQ510S_NEW ErP.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor

24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ
LG 23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor, 24TQ510S-PZ

Fő tulajdonságok

  • HD (1366 X 768) kijelző
  • Nagy betekintési szög
  • Film mód
  • webOS Smart TV
  • Vezeték nélküli kapcsolat támogatása
  • 2 x 5 W-os sztereó hangszórók / falra szerelhető
Több
LG LED TV monitor

Élvezze az egybeépített TV és monitor előnyeit!

Az LG TV Monitor kétfunkciós, egyszerre TV és számítógép-monitor, ezért újabb lehetőséget teremt a technológia és az életstílus ötvözésre.

Az LG LED TV monitor segítségével a készüléket TV-ként és monitorként egyaránt használhatja

Az LG TV monitor éles képet nyújt széles betekintési szögből is
Nagy betekintési szög

Éles kép széles betekintési szögből is

AZ LG TV monitor pontos színeket biztosít széles betekintési szögekből, függőlegesen és vízszintesen egyaránt. Ugyanazt a képet élvezheti ülve és állva.
Film mód

Hozza létre saját házimoziját!

Ha saját otthonában szeretne filmet nézni, a Cinema Mód teljesen láthatóvá teszi a fontos pillanatokat, még a sötét jelenetekben is.

  • KI
  • BE
A webOS segítségével csatlakozhat a WiFi-hálózatra, és nézheti a beépített internetes közvetítési alkalmazások által biztosított videós tartalmakat.
webOS Smart TV

Az okos megoldás a tartalmak eléréséhez

A webOS rendszerű TV monitornak köszönhetően számos tévécsatornát és filmet nézhet csupán a WiFi-hálózatra csatlakozva. A beépített internetes közvetítési alkalmazásokkal a rendszer a korábban megtekintett tartalmak alapján személyre szabott videókínálattal kedveskedik Önnek.

*Az internetes közvetítési szolgáltatásokhoz internetkapcsolatra és előfizetésre van szükség.
* A támogatott szolgáltatások országonként eltérhetnek.

AirPlay + Képernyőmegosztás + Bluetooth
AirPlay + Képernyőmegosztás + Bluetooth

Intelligens, vezeték nélküli kapcsolat

Az AirPlay (Apple eszközök esetén) vagy a Képernyőmegosztás (Android eszközök esetén) használatával könnyedén megoszthatja az okoskészülékén megjelenő tartalmat. A Bluetooth-párosítással pedig gazdag hanggal emelheti az élményt.

*AirPlay: A képernyőtükrözés és az internetes lejátszás iOS, iPadOS és macOS eszközökön működik.
*Képernyőmegosztás: Android, illetve 8.1 verziójú vagy újabb Windows készülékeken működik.
*Android rendszerű készülék esetén az eszköznek és a TV monitornak ugyanarra a WiFi-hálózatra kell csatlakoznia.

2 x 5 W-os sztereó hangszórók

Lebilincselő élmény

A filmeket és a játékokat valósághű sztereó hangzásban élvezheti. A beépített sztereó hangszóróknak köszönhetően nincs szükség további hangszórókra a monitor körül.

lebilincselő élmény a 2 x 5 W-os sztereó hangszórókkal

Falra szerelhető

Stílusos és kényelmes

Próbálja saját beltéri körülményeihez igazodva felszerelni a TV monitor-t, és élvezze a helytakarékosság hatását!

stílusos és kényelmes, falra szerelési lehetőséggel

Nyomtatás

Összes adat

FUNKCIÓK

  • Feketestabilizátor

    NEM

  • Smart Energy Saving

    IGEN

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    IGEN

  • Hangszóró

    5W

TARTOZÉK

  • Adapter

    IGEN

  • HDMI

    IGEN

  • Egyéb (tartozék)

    RF kábel

  • Tápkábel

    IGEN

  • Távkapcsoló

    IGEN

CSATLAKOZÓK

  • HDMI

    IGEN (2 db)

  • SPDIF kimenet (optikai digitális hangkimenet)

    IGEN

  • USB Downstream Port

    IGEN (1 db/ver2.0)

ENERGIA

  • AC bemenet

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    0.4W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    28W

  • Típus

    Külső tápegység (adapter)

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    700 x 142 x 402

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    563.1 x 340.9 x 58

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    563.1 x 393.8 x 148.6

  • Súly - doboz [kg]

    4.8

  • Súly - talp nélkül [kg]

    3.25

  • Súly - talppal [kg]

    3.6

ÁLTALÁNOS

  • Képarány

    16:9

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    160

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    250

  • Color Bit

    8bit (6bit+FRC)

  • Színmélység (színek száma)

    16.7M

  • Színskála (tip.)

    NTSC 68% (CIE1931)

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Képpontosztás [mm]

    0.38175 x 0.38175

  • Felbontás

    1366 x 768

  • Válaszidő

    14ms (GtG)

  • Képernyőméret [cm]

    60

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    23.6

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    MTV

  • Év

    2022

MECHANIKA

  • Keret nélküli kialakítás

    Normál

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    75 x 75

OKOS FUNKCIÓK

  • Teljes webböngésző

    IGEN

  • LG csatornák

    IGEN

  • LG Content Store (App Store)

    IGEN

  • Tükrözés

    IGEN

  • Operációs rendszer

    webOS 22

  • Okos típus

    IGEN

  • Wi-Fi

    IGEN

TANÚSÍTVÁNYOK

  • CE

    NEM

  • KC (a Koreai Köztársaság esetében)

    IGEN

  • UL (cUL)

    NEM

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható