1) A HDR10 Pro nem formátum, hanem az LG saját Dynamic Tone Mapping (Dinamikus színárnyalat-leképezés) funkciója, amelyet képkockáról képkockára alkalmaz a HDR10 tartalmakhoz.

2) Az AI Picture Pro működésbe lép az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.

A képek akár 4K‑hoz hasonló minőségűre skálázhatók. A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.

3) A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

4) Az AI-alapú keresés (Copilot) a webOS Re:New Program-kompatibilis OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modelleken érhető el, beleértve a 2022-től megjelenő modelleket is.

Internetkapcsolat szükséges, és a partner AI szolgáltatásai változhatnak, vagy előfizetést igényelhetnek.

Az AI-alapú keresés elérhetősége és funkciói régiónként és modellenként változhat, és nem érhető el azokban az országokban, ahol az LLM-támogatás nem biztosított.

5) Internetkapcsolat szükséges.

Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal.

Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

6) Az LG Shield tanúsítvány modelltől függően változhat.

A telepítésvédelem kizárja a szokatlan forrásokból származó alkalmazástelepítéseket, kivéve többek között az LG alkalmazásokat.

A folyamatos 5 éves védelemhez rendszeres szoftverfrissítés szükséges.

Az adatvédelem és a titkosítás normál használat mellett biztosított.

7) A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.

8) Gyors hozzáférést biztosít a TV AI‑funkcióihoz, de nem rendelkezik beépített AI‑feldolgozással.

Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

Néhány funkció használathoz internetkapcsolat szükséges.

Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.

*Az AI Magic Remote kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és támogatott nyelvenként változhatnak, még ugyanazon modell esetében is.

*Néhány funkcióhoz szükséges lehet internetkapcsolat.

*Az AI Voice Recognition csak azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

9) Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.

Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

10) Az elérhető tartalom régiónként eltérő lehet.

As elérhető tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

11) A funkció akkor működik, ha be van jelentkezve a Google Fotók fiókjába, és legalább 10 fotó található az alkalmazásban.

12) *A fényerő érzékelők modellenként eltérhetnek.

13) A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő lehet.

14) A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő lehet.

15) A 60 Hz a változó frissítési gyakoriság (VRR) alapján elérhető maximális képfrissítési gyakoriság, ami csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 60 Hz-et.

A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.

A HGiG támogatás országonként eltérhet.

16) A Bluetooth ultra alacsony késleltetés csak egyes 2026-os LG TV-kre vonatkozik. Az ULL vezérlő funkciói csak kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatva támogatottak.

ULL üzemmódban csak egy vezérlő (gamepad) csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

A játékvezérlő külön vásárolható meg.

17) A felhőalapú játékszolgáltatások támogatása országonként változhat.

Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.

A játékvezérlő külön vásárolható meg.

18) A FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye..

A FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

19) A Soundbar hangprojektor külön vásárolható meg.

A Hang mód vezérlése modellenként változhat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.

Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.