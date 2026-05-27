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55 colos LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

55NU850B3LA_EU.jpg
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
55NU850B3LA_EU.jpg
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

55 colos LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

55NU850B3LA
Front view of 55 colos LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 55NU850B3LA
LG NANO 4K UHD AI NU85 55 colos kijelző, elöl- és oldalnézetben. Szélesség 1228 mm, magasság 715 mm, állvánnyal 776 mm
Az LG NANO 4K UHD AI NU85 Nano Részletkiemeléssel megjelenített madártoll. Az alpha AI processzor tiszta, 4K képet biztosít.
LG NANO 4K UHD AI NU85 SDR és HDR10 Pro összehasonlítás, fényesebb kiemelésekkel, mélyebb árnyékokkal és jobb kontraszttal.
LG NANO 4K UHD AI NU85 alpha 7 9. generációs 4K AI processzor áramköri lapon, fejlett AI feldolgozás, 4K kontraszt és mélység
LG NANO 4K UHD AI NU85 4K Szuper Felskálázással, virágok, AI‑al finomított bőrtextúra, részletek és természetes színek.
LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye
CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.
AI ikon a Magic Remote távirányító felett, körülötte Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló
LG NANO 4K UHD AI NU85 akciójelenettel és simább mozgást kiemelő kiskép, 144Hz, VRR, ALLM, HGiG és GeForce NOW támogatással.
LG NANO 4K UHD AI NU85 hátoldala fémes panellel, egyenletes vízszintes mintázattal, amely kiemeli az Áramvonalas Kialakítást.
Front view of 55 colos LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 55NU850B3LA
LG NANO 4K UHD AI NU85 55 colos kijelző, elöl- és oldalnézetben. Szélesség 1228 mm, magasság 715 mm, állvánnyal 776 mm
Az LG NANO 4K UHD AI NU85 Nano Részletkiemeléssel megjelenített madártoll. Az alpha AI processzor tiszta, 4K képet biztosít.
LG NANO 4K UHD AI NU85 SDR és HDR10 Pro összehasonlítás, fényesebb kiemelésekkel, mélyebb árnyékokkal és jobb kontraszttal.
LG NANO 4K UHD AI NU85 alpha 7 9. generációs 4K AI processzor áramköri lapon, fejlett AI feldolgozás, 4K kontraszt és mélység
LG NANO 4K UHD AI NU85 4K Szuper Felskálázással, virágok, AI‑al finomított bőrtextúra, részletek és természetes színek.
LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye
CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.
AI ikon a Magic Remote távirányító felett, körülötte Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló
LG NANO 4K UHD AI NU85 akciójelenettel és simább mozgást kiemelő kiskép, 144Hz, VRR, ALLM, HGiG és GeForce NOW támogatással.
LG NANO 4K UHD AI NU85 hátoldala fémes panellel, egyenletes vízszintes mintázattal, amely kiemeli az Áramvonalas Kialakítást.

Fő tulajdonságok

  • Részletgazdagabb és valósághűbb 4K kép a Nano Részletkiemeléssel
  • A letisztult Áramvonalas Kialakítású TV elegáns és masszív felületével természetes harmóniát teremt a térben
  • Fejlett AI élmény díjnyertes webOS operációs rendszerrel — a Google Gemini* és a Microsoft Copilot erejével
  • AI Hub-on keresztül elérhető okos, személyre szabott élmény LG Shield védelemmel
Több

Miért válasszam az LG NANO 4K UHD TV-t?

LG NANO 4K UHD AI NU85 Nano Részletkiemeléssel megjelenített madártoll

Nano Részletkiemelés

LG NANO 4K UHD AI NU85 több nézetben: hátsó panel, falra szerelt nappali jelenet és bordázott fém hátlap közelije

Egyedi lineáris hátlapdizájn

Biztonsági ikonokkal megjelenő LG Shield embléma: kiemelt webOS operációs rendszer védelem

LG Shield védelemmel ellátva

LG AI TV a díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszerrel, Microsoft Copilot és Google Gemini logókkal.

Díjnyertes Multi AI webOS

LG AI TV AI Hub, a távirányító körül Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

AI Hub a személyre szabott élményért

Hogyan biztosít kristálytiszta részleteket az LG NANO 4K UHD TV?

Az LG NANO 4K UHD TV minden jelenet apró részletét életre kelti. A Nano Részletkiemelés nano szintű elemzéssel javítja a kontrasztot, a fényerőt és a részletgazdagságot. A fejlett felskálázási algoritmusok a tartalmat 4K minőségre emelik, így kedvenc műsorait még élesebb és látványosabb képpel élvezheti.

Nano Részletkiemelés

Finomabb kontraszt az élethűbb mélységért

Az alpha AI processzor minden képkockát elemez, hogy kiemelje a nano részleteket, ezzel fokozva a kontrasztot és a mélységet. A jelenetek így még inkább élethű térhatású élményt nyújtanak.

Az LG NANO 4K UHD AI NU85 Nano Részletkiemeléssel megjelenített madártoll. Az alpha AI processzor tiszta, 4K képet biztosít.

HDR10 Pro

Élénk részletek, mélyebb kontraszt minden jelenetben

A HDR10 Pro technológia fényesebb kiemeléseket és mélyebb árnyékokat biztosít, így a világos jelenetek még gazdagabb részletekkel kelnek életre.1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 SDR és HDR10 Pro összehasonlítás, fényesebb kiemelésekkel, mélyebb árnyékokkal és jobb kontraszttal.

LG NANO 4K UHD AI NU85 SDR és HDR10 Pro összehasonlítás, fényesebb kiemelésekkel, mélyebb árnyékokkal és jobb kontraszttal.

alpha 7 9. generációs 4K AI processzor

Továbbfejlesztve az okosabb és erőteljesebb képfeldolgozásért

A megnövelt GPU‑ és CPU‑teljesítménynek köszönhetően az alpha 7 AI processzor nano pontosságú képoptimalizálást végez, amely tisztább 4K részleteket, mélyebb kontrasztot és életteli, térhatású mélységet biztosít.

LG NANO 4K UHD AI NU85 alpha 7 9. generácós 4K AI processzor áramköri lapon, fejlett AI feldolgozás, 4K kontraszt és mélység.

LG NANO 4K UHD AI NU85 alpha 7 9. generácós 4K AI processzor áramköri lapon, fejlett AI feldolgozás, 4K kontraszt és mélység.

Miért válasszam az LG AI TV-t?

Az LG AI TV optimalizálja a képet és a hangot, miközben a személyre szabott AI Hub okosabb élményt nyújt a mindennapokban

Tudjon meg többet az LG AI TV-ről

Fedezze fel az AI Hub kiemelkedő előnyét

Fejlett Multi AI keresés Google Gemini és Microsoft Copilot támogatással

Elég megadnia, mit keres, majd kiválasztani a leginkább megfelelő AI‑modellt. A rendszer több mesterséges intelligenciát használ a pontosabb és átfogóbb eredményekért.4)

CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.

CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.

Díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszer

A díjnyertes webOS operációs rendszer mostantól LG Shield védelemmel

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

8 éve a legjobb Smart TV-rendszer

LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye

LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye

LG Shield

Védelem, amelyben megbízhat

Az LG Shield hét alapvető technológiája gondoskodik arról, hogy adatai biztonságban legyenek: biztonságos adattárolás és adatkezelés, megbízható kriptográfiai algoritmusok, garantált szoftver-integritás, felhasználó‑hitelesítés és hozzáférés‑vezérlés, biztonságos adattovábbítás, biztonsági események észlelése és kezelése, valamint biztonságos frissítéskezelés.7)

Védelem, amelyben megbízhat Tudjon meg többet az LG Shieldről

webOS Re:New Program

Frissítse tévéje operációs rendszerét 5 éven át ingyenesen8)

LG Quad Protection 4 védelmi ikonnal: villámcsapás, páratartalom és túlfeszültség elleni védelem, LG Shield általi védelem.

LG Quad Protection 4 védelmi ikonnal: villámcsapás, páratartalom és túlfeszültség elleni védelem, LG Shield általi védelem.

LG Négypontos Védelem

Az LG TV tartósságát az LG Quad Protection biztosítja

A hardvertől a szoftverig, LG TV-je védve van. A beépített kondenzátorok védelmet nyújtanak a magas feszültségek, például villámcsapások ellen, míg a félvezetők túlfeszültség-védelemmel vannak ellátva. A szilikon gél és a védőbevonatok megvédik a chipseteket a nedvességtől, és az LG Shield segítségével az adatai is biztonságban maradnak.

AI Magic Remote távirányító

Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval

Egyetlen AI gomb minden intelligens funkcióhoz. A görgő és a hangalapú keresés egyszerű és intuitív vezérlést biztosít.9)

AI ikon a Magic Remote távirányító felett, körülötte Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

LG AI TV Home Hub felületét mutatja, Google Home és LG ThinQ kapcsolatokkal és egységes vezérlőpanelekkel.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Okos csatlakoztatás

Home Hub, az okosotthon minden egyben platformja

A Home Hub egységes felületet kínál okoseszközei számára. Könnyedén csatlakoztathatja, irányíthatja és kezelheti otthoni IoT eszközeit Google Home vagy más egyéb integrációk segítségével.10)

Merüljön el a határtalan műalkotások világában az LG Gallery+ kínálatával

LG Gallery+

Alakítsa tévéjét műalkotássá, válasszon változatos stílusú képek közül

Az LG Gallery+ több mint 100 műalkotáshoz, hangulatvideóhoz és egyéb vizuális tartalomhoz biztosít hozzáférést, hogy még kifinomultabbá tegye otthona hangulatát. A rendszeres tartalmi frissítéseknek köszönhetően könnyedén személyre szabhatja terét, és olyan válogatott alkotások közül választhat, amelyek tükrözik az Ön stílusát.11)

Gallery+ ‘Forest Evening’ erdei tó jelenete látható, mellette a Music Lounge zenei vezérlőpanellel

BGM háttérzene 

Teremtse meg a tökéletes hangulatot zenével

Teremtsen tökéletes hangulatot a képekhez illő zenével. Választhat személyre szabott zenei ajánlásokból, vagy Bluetooth‑on át lejátszhatja saját listáját is.

LG NU AI TV könnyű Google Fotók elérést mutat, telefon galéria csatlakoztatva, a Family Trip album képei láthatók.

LG NU AI TV könnyű Google Fotók elérést mutat, telefon galéria csatlakoztatva, a Family Trip album képei láthatók.

Saját fotók

Gyors hozzáférés a Google Fotókhoz és kedvenc emlékeihez

Kényelmesen hozzáférhet Google Fotók fiókjához, TV készülékén a telefonja segítségével. Szabja személyre otthonát saját fotógyűjteményének tartalmaival.12)

Falra szerelt LG NU AI TV piros konzol felett, időjárást, sporteredményeket, TV ütemezőt és Home Hubot megjelenítve.

Információs tábla

Minden információ egy személyre szabott irányítópulton

Egy pillantással áttekintheti a legfontosabb információkat: időjárás, sportértesítések, Google Naptár bejegyzések, valamint értesítéseket is állíthat be a Home Hubhoz.

Galéria mód

Változtassa tévéjét műalkotássá könnyedén

A Galéria mód bekapcsolásával LG TV-je továbbra is energiatakarékosan működik, miközben kiválasztott műalkotásként jelenik meg, ezzel elegáns hangulatot teremtve otthonában.

Automatikus fényerő-szabályozás

Optimális fényerő minden környezetben

Az Automatikus fényerő-szabályozás a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a képernyő fényerejét, így minden környezetben optimális megjelenítést biztosít.13)

Dizájn, ami feldobja a terét

Egyedi lineáris hátlapdizájn

Masszív, mégis elegáns megjelenés, amely harmonikusan illik otthonába

A tévé modern, fémes megjelenésével és ízlésesen kialakított lineáris formavilágával természetes eleganciát és kiegyensúlyozott harmóniát teremt a térben.13)

LG NANO 4K UHD AI NU85 több nézetben: hátsó panel, falra szerelt nappali jelenet és bordázott fém hátlap közelije.

Merüljön el a sportközvetítésekben

TruMotion funkció

Műfajhoz igazodó mozgásoptimalizálás

Az AI Műfajfelismerő felismeri a tartalom műfaját, a TruMotion pedig ennek megfelelően állítja be a mozgásmegjelenítést, így filmeknél, sportnál és más tartalmaknál is természetes, megfelelő mértékű simítást biztosít.

Sportriasztás

Állítson be értesítéseket, hogy ne maradjon le egyetlen fontos pillanatról sem

Kövesse a játék minden pillanatát. Állítson be emlékeztetőket, és kapjon értesítést a meccsidőpontokról, eredményekről és további hírekről.

Lépjen be egy győzelemre teremtett világba

Maximális játékélmény

Játsszon a győzelemért, szakadozásmentes teljesítménnyel

Tapasztalja meg a gördülékeny játékélményt a 60 Hz‑es VRR technológiával. Az első BT ULL‑minősítésű vezérlő és a gyors frissítési sebesség minden pillanatot simábbá és élvezetesebbé tesz.15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 gyors akciójátékkal részletképpel, 60Hz, VRR, ALLM, HGiG és GeForce NOW támogatással.

LG NANO 4K UHD AI NU85 Bluetooth ultra alacsony késleltetéssell és „Razer Wolverine V3 Bluetooth” kontrollerrel.
WebOS LG Gaming Portalt, több felhőalapú játékalkalmazás gyors elérésével mint az NVIDIA GeForce NOW és a webOS alkalmazások.
Játékirányító Pult és Játékoptimalizáló megjelenítve, valós idejű játékbeállításokkal és egymás melletti játékképernyőkkel.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Bluetooth ultra alacsony késleltetéssell és „Razer Wolverine V3 Bluetooth” kontrollerrel.
WebOS LG Gaming Portalt, több felhőalapú játékalkalmazás gyors elérésével mint az NVIDIA GeForce NOW és a webOS alkalmazások.
Az Ön egyablakos játékközpontja
Játékirányító Pult és Játékoptimalizáló megjelenítve, valós idejű játékbeállításokkal és egymás melletti játékképernyőkkel.
Bluetooth Ultra Low Latency

A világ első olyan TV-je, amely támogatja a Bluetooth ultra alacsony késleltetésű kontrollereket

Tapasztalja meg a rendkívül alacsony késleltetésű, nagy teljesítményű felhőalapú játékot a Bluetooth Ultra alacsony késleltetésű kontroller támogatással, amely a bemeneti késleltetést 2,5 ms alá csökkenti. Élvezze a zökkenőmentes, gyors reagálású vezérlést, amely pont olyan érzést kelt, mintha vezetékes kapcsolatot használna, még a felhőben való játék közben is.16)

LG Gaming Portal

A gamer világ kapuja – minden egy helyen

Több ezer játékból válogathat az Xbox, az NVIDIA GeForce Now, a natív webOS alkalmazások és más platformok kínálatából. Válasszon a távirányítóval vagy gamepaddel játszható címek közül, és versenyezhet másokkal a Challenge Mode-ban.

Játékirányító Pult és Optimalizáló

Egyszerű beállítások az Ön játékstílusához igazítva

A Játékirányító Pult használatával gyorsan, valós időben módosíthatja a játékbeállításokat, míg a Játékoptimalizáló lehetővé teszi a  preferenciái szerinti részletes finomhangolást. Képfrissítés, késleltetés, képüzemmódok – minden egyszerűen szabályozható.17)

Valódi mozi-élmény, minden részletet megőrizve

Stúdióban egy rendező vezérlőpulton dolgozik a képernyőn futó filmen, FILMMAKER MODE logóval.

Stúdióban egy rendező vezérlőpulton dolgozik a képernyőn futó filmen, FILMMAKER MODE logóval.

FILMMAKER üzemmód

Élvezze a filmet úgy, ahogy azt a rendező elképzelte

A Filmmaker Mode kikapcsolja a plusz képfeldolgozást, és megőrzi a rendező által választott színeket, mozgást és képarányt. Így a filmek pontosan azt az élményt nyújtják, amelyet a stúdióban megálmodtak.18)

Az LG Soundbar minden jelenetet teljesebb térhangzással gazdagít

WOW Orchestra

Teljes térhatású hangzás az LG TV és LG Soundbar együttesével

A TV és a Soundbar összehangolásával a hang mélyebb és irányítottabb lesz, így még élethűbb, körülölelő élményt biztosít.19)

WOW Orchestra-val lejátszott koncertjelenet, szoba­szerte terjedő hanghullám‑grafikák, vezeték nélküli térhangzás

Egy család gyermekekkel és nagyszülőkkel együtt ül egy kanapén egy világos nappaliban, egy távirányítóval, tévénézés közben.

Egy család gyermekekkel és nagyszülőkkel együtt ül egy kanapén egy világos nappaliban, egy távirányítóval, tévénézés közben.

Akadálymentesség

A kisegítő funkciók mindenki számára elérhetőbbé teszik a tévézést

Az LG TV‑k akadálymentesítési funkciókat kínálnak, mint a színbeállítási szűrő, a jelnyelvi útmutató és a hangsegítő eszközök közvetlen csatlakoztatásának támogatása.

A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.

A műszaki adatok és funkciók régiónként, modellenként és méretenként változnak.

A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.

A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.

LG-fiók és a vonatkozó Felhasználási feltételek elfogadása szükséges a hálózati alapú intelligens szolgáltatások és funkciók eléréséhez, beleértve a streaming alkalmazásokat is. LG-fiók nélkül csak a külső eszközök csatlakoztatása (pl. HDMI-n keresztül) és földfelszíni/vezeték nélküli TV (csak tunerrel rendelkező TV-k esetén) érhető el. Az LG-fiók létrehozása nem jár költséggel.

1) A HDR10 Pro nem formátum, hanem az LG saját Dynamic Tone Mapping (Dinamikus színárnyalat-leképezés) funkciója, amelyet képkockáról képkockára alkalmaz a HDR10 tartalmakhoz.

 

2) Az AI Picture Pro működésbe lép az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.

A képek akár 4K‑hoz hasonló minőségűre skálázhatók. A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.

 

3) A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

 

4) Az AI-alapú keresés (Copilot) a webOS Re:New Program-kompatibilis OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modelleken érhető el, beleértve a 2022-től megjelenő modelleket is.

Internetkapcsolat szükséges, és a partner AI szolgáltatásai változhatnak, vagy előfizetést igényelhetnek.

Az AI-alapú keresés elérhetősége és funkciói régiónként és modellenként változhat, és nem érhető el azokban az országokban, ahol az LLM-támogatás nem biztosított.

 

5) Internetkapcsolat szükséges.

Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal

Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

 

6) Hálózati frissítés szükséges.

 

7) Az LG Shield tanúsítvány modelltől függően változhat.

A telepítésvédelem kizárja a szokatlan forrásokból származó alkalmazástelepítéseket, kivéve többek között az LG alkalmazásokat.

A folyamatos 5 éves védelemhez rendszeres szoftverfrissítés szükséges.

Az adatvédelem és a titkosítás normál használat mellett biztosított.

 

8) A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.

 

9) Gyors hozzáférést biztosít a TV AI‑funkcióihoz, de nem rendelkezik beépített AI‑feldolgozással.

Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

Néhány funkció használathoz internetkapcsolat szükséges.

Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.

 

10) Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.

Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

 

11) Az elérhető tartalom régiónként eltérő lehet.

Az elérhető tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

 

12) A funkció akkor működik, ha be van jelentkezve a Google Fotók fiókjába, és legalább 10 fotó található az alkalmazásban.

 

13) A fényerő érzékelők modellenként eltérhetnek.

 

14) A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő lehet.

 

15) A 60 Hz a változó frissítési gyakoriság (VRR) alapján elérhető maximális képfrissítési gyakoriság, ami csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 60 Hz-et.

A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.

A HGiG támogatás országonként eltérhet.

 

16) A Bluetooth ultra alacsony késleltetés csak egyes 2026-os LG TV-kre vonatkozik. Az ULL vezérlő funkciói csak kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatva támogatottak.

ULL üzemmódban csak egy vezérlő (gamepad) csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

A játékvezérlő külön vásárolható meg.

 

17) A felhőalapú játékszolgáltatások támogatása országonként változhat.

Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.

A játékvezérlő külön vásárolható meg.

 

18) A FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye..

A FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

 

19) A Soundbar hangprojektor külön vásárolható meg.

A Hang mód vezérlése modellenként változhat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.

Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • KÉP/KIJELZŐ - Kijelző típusa

    4K UHD

  • KÉP/KIJELZŐ - Képfrissítés

    Natív 60Hz

  • KÉPFELDOLGOZÁS - Processzor

    Alpha 7 9. generációs 4K AI processzor

  • KÉPFELDOLGOZÁS - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIÓ - Audio Teljesítmény

    20W

  • AUDIÓ - Hangrendszer

    2.0 Csatorna

  • MÉRETEK ÉS TÖMEG - TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)

    1 228 x 715 x 70,8

  • MÉRETEK ÉS TÖMEG - TV tömege talp nélkül (kg)

    9,5

Összes adat

KÉP/KIJELZŐ

  • Kijelző típusa

    4K UHD

  • Háttérvilágítás típusa

    Direct

  • Kijelző Felbontása

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Képfrissítés

    Natív 60Hz

KÉPFELDOLGOZÁS

  • Processzor

    Alpha 7 9. generációs 4K AI processzor

  • AI HDR Remastering

    Igen

  • AI Felskálázás

    4K Szuper Felskálázás

  • Automatikus kalibrálás

    Igen

  • Dynamic Tone Mapping

    Igen

  • FILMMAKER MODE™

    Igen

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Kép üzemmód

    9 mód

SMART TV

  • Operációs Rendszer (OS)

    webOS 26

  • Apple Home kompatibilis

    Igen

  • Apple Airplay-el működik

    Igen

  • Telefonos Applikáció

    Igen (LG ThinQ)

  • AI Chatbot

    Igen

  • AI Magic Remote

    Kompatibilis (AI Magic Remote távirányító szükséges)

  • AI Kép- /Hangvarázsló

    Igen

  • AI Voice ID

    Kompatibilis (AI Magic Remote távirányító szükséges)

  • Böngésző

    Igen

  • Google Cast

    Igen

  • Kezdőlap Hub

    Igen (LG ThinQ)

  • Intelligens Hangfelismerés

    Igen (with LG ThinQ app-al)

  • LG Gallery+

    Igen (Az előfizetős szolgáltatás elérhetősége országonként eltérhet)

  • LG Shield

    Igen

  • Saját oldal

    Igen

AUDIÓ

  • Audio Teljesítmény

    20W

  • Hangrendszer

    2.0 Csatorna

  • Adaptív Akusztikus Hangolás

    Kompatibilis (AI Magic Remote távirányító szükséges)

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtuális 9.1.2 csatorna)

  • Audió Kodek

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Használati útmutató szerint)

  • Clear Voice Pro

    Igen

  • LG Sound Sync

    Igen

  • Egyidejű hangkimenet

    Igen

  • Sound Mode Share

    Igen

  • Hangszórók Iránya

    Lefelé szóló

  • WOW Orchestra

    Igen

CSATLAKOZÓK

  • HDMI Bemenet

    3db (eARC, ALLM támogatással)

  • Bluetooth Támogatás

    Igen (v 5.3)

  • CI Foglalat

    1db

  • Ethernet Bemenet

    1db

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • RF Bement (Antenna/Cable)

    2db

  • Simplink (HDMI CEC)

    Igen

  • USB Bemenet

    1db (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Igen (Wi-Fi 5)

KISEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK

  • Nagy Kontraszt

    Igen

  • Szürkeárnyalat

    Igen

  • Fordított Színek

    Igen

MÉRETEK ÉS TÖMEG

  • TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)

    1 228 x 715 x 70,8

  • TV Állvány (SzéxMé mm)

    989 x 230

  • TV mérete talppal (SzéxMaxMé mm)

    1 228 x 776 x 230

  • TV tömege talp nélkül (kg)

    9,5

  • TV tömege talppal (kg)

    9,6

  • Csomag tömege (kg)

    12,6

  • VESA (SzéxMa mm)

    300 x 200

  • Csomagolás mérete (SzéxMaxMé mm)

    1 356 x 805 x 120

ENERGIA

  • Energiaellátás (Feszültség, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Készenléti Fogyasztás

    0.5W alatt

TARTOZÉKOK A CSOMAGBAN

  • Távirányító

    Standard Távirányító

  • Tápkábel

    Igen (Különálló)

VONALKÓD

  • VONALKÓD

    8806096715710

MŰSORSZÓRÁS VÉTELE

  • Analóg TV vétel

    Igen

  • Digitális TV vétel

    DVB-T2/T (Földfelszíni), DVB-C (Kábel), DVB-S2/S (Műholdas)

GAMING

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Igen (60Hz-ig)

  • HGIG Mód

    Igen

  • Játékoptimalizáló

    Igen (Játékirányítópult)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

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