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【プレスリリース】2017年モデルの対象テレビ製品に「technicolor® エキスパート」を新たに追加
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：李 仁奎（イ・インギュ） 本社：東京都中央区）は、10月中旬より順次、対象となる2017年モデルのテレビ製品において、インターネット経由およびUSB接続経由でのソフトウェアアップデートにより、新たな画質モードである「technicolor® エキスパート」を追加し、さらに「ドルビーアトモス」の「TrueHD」および「MAT2_PCM」コーデックにも対応いたします。
新たに追加される「technicolor® エキスパート」は、より正確な色表現を目指し、製作現場のオリジナル映像により近い画質を追求するため、technicolor®のカラーオプティマイズ技術を活用した画質モードです。「technicolor® エキスパート」は、以下の対応機種に配信され、SDR及びHDRの入力信号にてご利用いただけます。
また、同ソフトウェアアップデートにより、「ドルビーアトモス」の「TrueHD」および「MAT2_PCM」コーデックに対応することで、HDMI接続による「ドルビーアトモス」のサウンドもお楽しみいただけます。
＜利用開始日＞ 2017年10月中旬より順次
＜アップデート内容、及び対象モデル＞
1. 新たな画質モード『technicolor® エキスパート』を追加
【対象機種】
有機ELテレビ 2017年モデル
- ・OLED W7Pシリーズ（OLED 77W7P / OLED 65W7P）
- ・OLED E7Pシリーズ（OLED 65E7P）
- ・OLED C7Pシリーズ（OLED 65C7P / OLED 55C7P）
- ・OLED B7Pシリーズ（OLED 65B7P / OLED 55B7P） ※一部流通限定モデル
液晶テレビ 2017年モデル
2. 「ドルビーアトモス」の『TrueHD』および『MAT2_PCM』コーデックに対応
【対象機種】
有機ELテレビ 2017年モデル
- ・OLED W7Pシリーズ（OLED 77W7P / OLED 65W7P）
- ・OLED E7Pシリーズ（OLED 65E7P）
- ・OLED C7Pシリーズ（OLED 65C7P / OLED 55C7P）
- ・OLED B7Pシリーズ（OLED 65B7P / OLED 55B7P） ※一部流通限定モデル
■ソフトウェアの更新方法について
http://www.lg.com/jp/support/software-firmware
ソフトウェアのアップデートは、インターネットに接続し、自動更新オプションを有効にした状態で自動的にアップグレードが実施されます。自動更新が有効ではない場合は、設定画面より最新のソフトウェアに更新する必要があります。詳しくは、LGエレクトロニクス・ジャパンカスタマーセンターへお問い合わせください。
■製品に関するお問い合わせ
『LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター』
○固定電話から：フリーダイヤル 0120-813-023
○携帯電話・PHSから：ナビダイヤル 0570-200-980
※受付時間：9:00 ~ 18:00 (年末年始および当社指定日を除く)
※IP電話など、上記番号をご利用いただけない場合
TEL：03-5675-7323
FAX：03-5675-7335
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※Dolby、ドルビー、Dolby AtmosおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|http://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役社長 李 仁奎（イ・インギュ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等
＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界118の事業拠点に約75,000人の従業員を擁しています。2016年の世界市場の売上は479億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2016エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：阿部／金 東建（キム・ドンゴン）
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4603（直通） FAX: 03-5299-4699
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20171019-lgtv-technicolor-expert-update.html isCopied
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