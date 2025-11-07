Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Handige tips
Hoe gebruik je LG Channels op je smart-tv?
- Kom alles te weten over wat LG Channels is en hoe de app werkt.
- Ontdek hoe je de eenvoudige app kunt gebruiken.
- Bekijk uit wat voor soort content je kunt kiezen.
- Kom erachter hoe LG Channnels traditionele televisie kan vervangen.
Wil je naar alle je favorieten kijken zonder extra abonnement? De 100% gratis streamingdienst LG Channels biedt de afwisseling die je nodig hebt. Je hebt geen tuner nodig.
Wat is LG Channels en hoe werkt de app?
LG Channels is een door LG aangeboden gratis streamingdienst met een groot aanbod aan tv-kanalen met live en on-demand content.1
De app maakt deel uit van webOS, het eigen besturingssysteem van LG voor smart-tv's, dus de app staat al op je tv van LG zodra je deze aanzet. Omdat je de content al on demand kunt kijken, heb je de tv-tuner niet nodig.
Wat zijn de voordelen van LG Channels?
De ingebouwde app LG Channels op je tv van LG biedt een aantal voordelen, zoals:
- Volledig gratis toegang met alle tv's van LG
- Afwisselend aanbod aan soorten content, zoals films, sport, nieuws, televisieprogramma's en live evenementen
- Geen extra abonnementen nodig zoals toegelicht in deze review van Trusted Reviews die de voordelen van de app onderstreept2,3
Hoe krijg je toegang tot LG Channels op je tv van LG?
Volg simpelweg deze instructies om de app te gebruiken:
1. Zorg ervoor dat je tv met internet is verbonden
Gebruik wifi of een kabel om je tv aan te sluiten op je internetrouter en maak verbinding via het menu Instellingen.4
2. Druk op 'Home' op je afstandsbediening van LG
Nu opent zich het scherm home van je tv waar je diverse opties en apps ziet.5
3. Navigeer naar de app LG Channels
Zoek voor het vinden van LG Channels op je smart-tv naar een wit app-logo met een oranje icoontje met de letters CH in het midden en pijlen die naar boven en onder wijzen.6
4. Selecteer de app en begin met kijken
Kies het kanaal dat je wilt kijken op het scherm dat verschijnt. Vergeet ook niet om te letten op de contentbanners van LG Channels in het scherm home. Klik erop om direct naar de betreffende content te gaan.7
Welke kanalen zijn beschikbaar via LG Channels?
LG Channels biedt jou een zeer divers aanbod aan gratis, premium content: te beginnen met ons eigen paradepaardje, namelijk LG1, dat een zorgvuldig samengestelde mix van de beste televisieprogramma's en films biedt. Daarnaast kunnen kijkers honderden kanalen van toonaangevende internationale en lokale partners ontdekken met content op het gebied van drama, entertainment, nieuws, sport, lifestyle en nog veel meer.7
Welke apparaten ondersteunen LG Channels?
Het is een op een tv gebaseerd platform met het gemak van een mobiele app. Momenteel is LG Channels beschikbaar op alle tv's van LG die in 2019 of later zijn gemaakt, waaronder de OLED evo G5 en QNED evo MiniLED.8
Hoe wordt het aanbod van LG Channels internationaal uitgebreid?
LG Channels zag het licht in Korea, maar inmiddels profiteren miljoenen gebruikers van LG-televisies over de hele wereld ervan. Met een wereldwijd aanbod van 4.000 kanalen is de app een waardige concurrent van traditionele televisie.
Wereldwijd stijgt het gebruik van LG Channels met 40% per jaar en op de planning staan nog verdere uitbreidingen en upgrades van gebruikersinterfaces, zodat kijkers content kunnen bekijken die aansluit bij hun wensen.9
Veelgestelde vragen (FAQ)
V: In welke landen is LG Channels beschikbaar?
A: LG Channels is beschikbaar in 33 landen, waaronder het VK, Ierland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Zwitserland, België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, de VS, Canada, Mexico, Australië, Japan, Zuid-Korea, Brazilië, Argentinië, Colombia, Chili en Peru.10 Dit jaar kwamen daar Singapore en Nieuw-Zeeland bij.11
V: Is LG Channels gratis?
A: Er zijn geen abonnementen of kosten verbonden aan LG Channels en je hoeft geen betalingen te doen. Verder heb je ook geen dure settopbox nodig.12
V: Waarom krijg ik geen toegang tot LG Channels?
A: Als je geen toegang krijgt tot LG Channels zijn er diverse stappen die je kunt nemen. Controleer eerst de internetverbinding van je tv. Als deze werkt, koppel dan eventuele apparaten los van je televisie die mogelijk een conflict veroorzaken. Lost dit het probleem niet op? Start dan je televisie opnieuw op en probeer de software van je tv van LG te updaten. Als dat mislukt, controleer je of je goed bent ingelogd op je account en dat je locatie juist is ingesteld. Probeer tot slot om de fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen. Als niets werkt, dan helpt de klantenservice van LG je graag verder.13
V: Kan ik LG Channels zelf aanpassen of verbergen?
A: Je kunt LG Channels aanpassen door de lijst met beschikbare kanalen te organiseren of te bewerken. Je kunt ook een favoriete lijst instellen.14 Als je de app niet wilt, kun je gaan naar Instellingen > Alle instellingen > Kanalen en daar de app uitvinken.4
Met LG Channels kun je op een moderne manier helemaal gratis allerlei live en on demand content op je smart-tv van LG bekijken (zonder abonnement of settopbox). Ga gewoon naar de vooraf geïnstalleerde app en zeg dag tegen de beperkingen van traditionele televisie.
Life's Good!
