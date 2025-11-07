Life's Good!

A: Als je geen toegang krijgt tot LG Channels zijn er diverse stappen die je kunt nemen. Controleer eerst de internetverbinding van je tv. Als deze werkt, koppel dan eventuele apparaten los van je televisie die mogelijk een conflict veroorzaken. Lost dit het probleem niet op? Start dan je televisie opnieuw op en probeer de software van je tv van LG te updaten. Als dat mislukt, controleer je of je goed bent ingelogd op je account en dat je locatie juist is ingesteld. Probeer tot slot om de fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen. Als niets werkt, dan helpt de klantenservice van LG je graag verder.13