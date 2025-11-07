We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HDR- versus SDR-tv's: wat zijn de verschillen?
- Een overzicht van HDR en de manier waarop de technologie de beeldkwaliteit van een tv verbetert
- Uitleg over de belangrijkste voordelen van HDR-tv's ten opzichte van SDR-tv's
- Inzicht in hoe HDR verschilt van de functies van Dolby Vision, 5DR of OLED-tv, of hierop een aanvulling vormt
- Antwoorden op de vragen die je wellicht over HDR-tv's hebt voordat je overgaat tot aankoop
Wat is HDR-technologie, hoe werkt het en is het echt beter dan SDR als het gaat om de hoe het display van je tv presteert? Lees verder om hierover meer te weten te komen.
Waarvoor staat HDR?
Voordat we HDR-tv's gaan vergelijken met de standaard displaytechnologie nemen we even een kijkje naar waarvoor HDR staat.
HDR is een afkorting van het Engelse High Dynamic Range, wat een technologie is die de gedetailleerdheid van het beeld verbetert. Dat gebeurt via uitbreiding van het bereik van de tv wat betreft kleurprestatie, contrast en helderheid.1 Een tv kan ook worden omschreven als 'ondersteunt HDR', wat inhoudt dat het HDR-content kan verwerken.
HDR- versus niet-HDR-tv's
Er is een duidelijk verschil tussen SDR-content en content die geschikt is voor HDR.
Het voornaamste verschil zit hem in de kleur. Beelden die door HDR-tv's worden geproduceerd maken doorgaans gebruik van 10 tot 16 bits per kleurkanaal, terwijl voor SDR-tv's 8-bits beelden kenmerkend zijn. Hierdoor worden kleurschakeringen realistischer en levendiger, ongeacht de resolutie van de tv of hoe de ruimte is verlicht.
Vergelijking van displaytechnologie: is HDR nodig?
Simpel gezegd: als je niets wilt missen, is HDR alles meer dan waard. Dat geldt vooral voor zeer actieve content zoals films en sport, waarbij de details echt het verschil kunnen maken.
Wijkt HDR10 van HDR af?
De meest gangbare standaard van HDR is ook wel bekend als HDR10. Deze technologie breidt het bereik van zowel de kleur als het contrast uit die via dynamische metadata op een scherm kunnen worden getoond. Zo ontstaat een kleurstelling die in de hele video beter is aangepast omdat elke scene afzonderlijk wordt geoptimaliseerd.2
Hoe worden metadata gebruikt in HDR-content?
Metadata betreft informatie over een bestand, zoals een afbeelding of video, die door de maker wordt toegevoegd op het moment dat het bestand wordt voorbereid voor publicatie. Deze informatie wordt gebruikt in HDR-content voor beeldoptimalisatie door de kleuren en visuele details zo in kaart te brengen als de maker heeft bedoeld.
Statische metadata creëren vaste kleureigenschappen voor elk frame in een bepaald stukje content. Als de content dynamische metadata gebruikt, kunnen de kleurprestatie, het contrast en de mate van helderheid op elke scene worden afgestemd voor een aangepaste frame-voor-frame-kijkervaring.
Wat is het verschil tussen HDR en Dolby Vision?
Dolby Vision is nog een andere displaytechnologie die een verbeterde versie is van HDR ontwikkeld door Dolby die dynamische metadata van de content gebruikt om de visuele prestatie te verbeteren.1
HDR versus SDR: wat is echt beter?
In een notendop: SDR ondersteunt een beperkt bereik qua kleur en helderheid, wat vaak leidt tot gedempte details. Het kijken in met name een lichte of donkere omgeving wordt lastiger.
Daarentegen zorgt HDR dat bij verschillende contenttypen en schermresoluties meer kleuren het oog van de kijker bereiken. HDR komt in deze race duidelijk als winner uit de bus.1
Veelgestelde vragen (FAQ)
V: Hoe verschilt HDR van resolutie?
A: HDR is een technologie die beeldcontrast, helderheid en diepte van kleuren verbetert, waardoor visueel alles realistischer aanvoelt. Resolutie bepaalt op zijn beurt het aantal pixels en de mate van detail in een afbeelding.
V: Wat is het verschil tussen 4K HDR versus 4K UHD en 4K OLED?
Het grootste verschil hier is dat 4K en UHD allebei gaan over resolutie en dat HDR een technologie is om de kleur te verbeteren. Een 4K-tv (ook wel bekend als UHD-tv) heeft een zeer scherp beeld, omdat de beeldresolutie 3840 x 2160 pixels is. OLED-tv's staan daarentegen bekend om de perfecte zwarte kleuren en geen backlight. Ze kunnen een 8K-resolutie of tot wel 7680 x 4320 pixels ondersteunen.
Dat is waarom veel tv's van LG uit beide productlijnen zowel 4K- en HDR-technologie bevatten om de best mogelijke beeldkwaliteit te leveren.3
V: Waarom maakt HDR een afbeelding soms te donker?
A: Als SDR-content wordt omgezet naar HDR verlagen sommige tv's de helderheid ten behoeve van het HDR-bereik. Het kan ook zijn dat sommige oudere tv's niet geschikt zijn voor HDR-content.
V: Wanneer moet ik HDR aan- of uitzetten?
A: Deze functie is ideaal voor het bekijken van content die er speciaal voor is gemaakt, zoals televisieprogramma's, films en games. Daarnaast levert HDR in lichtere ruimtes beelden met een betere helderheid.4
V: Hoe zet je HDR aan bij tv's van LG?
A: Als je de HDR-functie van je tv can LG wilt inschakelen, ga je naar Instellingen > Algemeen > Apparaten > HDMI-instellingen > HDMI Ultradiepe kleur. Zet deze dan gewoon op aan voor de HDMI-poort die je momenteel gebruikt.
V: Hoe ondersteunen tv's van LG oogcomfort?
A: De tv's van LG maken gebruik van technologieën die blauw licht en flikkeringen verminderen. Ze gebruiken ook de stand voor oogcomfort, Eye Comfort Mode, die kleurtemperaturen automatisch aanpast en blauw licht vermindert om verder de inspanning van je ogen tot een minimum te beperken.5
V: Is het voor HDR-tv's van belang hoe groot een ruimte is?
A: Er zijn formules aan de hand waarvan je de ideale kijkafstand voor je televisie kunt vinden die rekening houdt met de afmetingen en resolutie van je tv.6
V: Wat zijn dit jaar de beste HDR-tv's van LG?
A: Dat zijn de OLED evo AI G5 4K Smart TV, QNED8E AI 4K Smart TV en UHD AI UA75 4K Smart TV die stuk voor stuk HDR, HDR10, Dolby Vision en Ambient Filmmaker Mode ondersteunen.
