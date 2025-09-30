Skip to contentSkip to accessibility help
Inspiratie

Een goed resultaat: er zijn 10 miljoen LG OLED TV's in Europa verkocht

  

Smart Home
Celebratory image marking LG’s 10 million OLED TVs sold in Europe, with satellite view of Europe.

Celebratory image marking LG’s 10 million OLED TVs sold in Europe, with satellite view of Europe.

 
LG Electronics is blij om deze uitzonderlijke prestatie te delen: in het tweede kwartaal van 2025 stond de teller op 10 miljoen verkochte LG OLED TV's in Europa. Deze mijlpaal laat het blijvende vertrouwen en de voorkeur van Europese klanten zien en staat voor 12 achtereenvolgende jaren van internationaal leiderschap op de markt van OLED TV's.1

De weg van LG OLED-innovatie

 
Terugkijkend op de slogan van LG: Life’s Good” with Brave Optimism,2 heeft LG OLED telkens de ervaringen met premium tv's opnieuw gedefinieerd via eersteklas innovaties.
 

Een nieuw tijdperk met de eerste commerciële OLED 55” ter wereld

In 2013 heeft LG 's werelds eerste 55-inch OLED TV gelanceerd waarmee zelfoplichtende pixels op de markt werden gebracht die perfecte zwarte kleuren en een oneindig contrast bieden. Deze baanbrekende display won de CES Innovation Awards, met daarbij de vermelding dat “OLED potentieel de beste tv-technologie ooit is.3

Introductie van 4K en HDR tot OLED

LG introduceerde de eerste 4K OLED TV die HDR ondersteunt, wat zorgde voor een ongeëvenaard realisme bij de kijkervaring thuis.4 De televisie kreeg topbeoordelingen van gerenommeerde outlets zoals AV Forums en Which?, wat het leiderschap in beeldkwaliteit onderschraagde.

Het dunste OLED-behang ter wereld

De ultradunne 2017 OLED W5 heeft de industrie versteld doen staan met zijn 3,85 mm flinterdunne ontwerp6 en verbluffende schermprestaties. De vormfactor ontving de Red Dot en iF Design Awards voor innovatief design.

Baanbrekende OLED R – de eerste oprolbare tv ter wereld

Met de OLED R heeft LG het design van het scherm opnieuw vormgegeven door in 2020 de eerste oprolbare tv ter wereld te creëren—een technisch hoogstandje dat zowel functioneel als futuristisch was, en internationaal designprijzen won.7

Omarming van OLED M met draadloos kijken via Zero Connect

De serie LG OLED evo M werd in 2023 geïntroduceerd als de echte draadloze connectiviteit met het Zero Connect-kastje, dat een opstelling zonder rondslingerende kabels bood. Geprezen door What Hi-Fi vanwege de "adembenemende beeldkwaliteit," zet de OLED M nieuwe standaarden op het gebied van thuisbioscopen.8

OLED T’s transparante technologie

In 2024 zag de transparante OLED T het licht. Deze tv is een fusie van technologie en design, die de detailhandel, galerijen en woonruimtes nieuwe mogelijkheden biedt. De innovatie is al bekroond als winnaar van de CES Best of Innovation.9

De groei van LG OLED’s in Europa

 
Van een bescheiden begin in een concurrerende markt is LG uitgegroeid tot het toonaangevende merk van OLED TV's in Europa.
 
LG OLED TV sales bar chart showing growth to 10 million units in Europe from 2013 to 2025.

LG OLED TV sales bar chart showing growth to 10 million units in Europe from 2013 to 2025.

Wat maakt de LG OLED de topkeuze voor home entertainment?

 

De LG OLED TV's steken met de kleurnauwkeurigheid boven het maaiveld uit. Ze bieden een perfecte kleur en echt zwart voor een ongeëvenaarde kijkervaring, de kleurnauwkeurigheid kreeg het certificaat “True Visual Experience with Indoor Lighting” van TÜV Rheinland, een gerenommeerde Duitse test- en certificeringsorganisatie, en werd daarmee het eerste tv-merk ooit dat een dergelijke certificering behaalde.10 De kern van LG's OLED-excellentie is ook de exclusieve α (Alpha) AI-processor, een speciale OLED-processor die exclusief is ontwikkeld op basis van 1,6 miljard foto's en 40 miljoen geluidspunten in de loop der jaren.1 Het brengt geavanceerde AI-functies naar consumenten met de AI Magic Remote, die eenvoudige bediening biedt met Voice ID en hypergepersonaliseerde content levert die bij elke gebruiker past.

 

LG OLED's maken ook gebruik van geavanceerde AI-mogelijkheden voor hypergepersonaliseerde beelden en geluid, eenvoudig te bedienen met de AI Magic Remote, waardoor gebruikers beter dan ooit kunnen genieten van geoptimaliseerde weergave zonder handmatige aanpassingen.11 Om de toegang tot de content nog verder te verbeteren, is LG samenwerkingen aangegaan met belangrijke contentproviders zoals Disney+, Apple TV+, Rakuten en Mubi. Verder heeft LG initiatieven opgestart zoals de Streaming Week-campagne van 19 mei tot 30 juni. Zo hebben gebruikers in 42 landen in Europa een ruime keuze aan content die ze gratis of met korting kunnen streamen.12,13

 

OLED TV's worden gemaakt in Europa

Exterior view of LG's advanced OLED TV production factory in Mława, Poland.

Exterior view of LG's advanced OLED TV production factory in Mława, Poland.

 

Veel van de LG OLED TV's worden gemaakt in de fabriek van LG in Mława (Polen)—dat staat garant voor een gediversifieerde voetafdruk van de productie en de mogelijkheid om voor Europese klanten op te schalen.14 De fabriek in Mlawa ging in 1999 open. Er werken bijna 5000 medewerkers die de regionale groei bevorderen en een bijdrage leveren aan de belastinginkomsten. De fabriek produceert een breed assortiment producten, waaronder LG QNED, OLED en NanoCell TV's, evenals monitors en oplossingen voor informatiedisplays. Elk product ondergaat een strenge duurzaamheidstest—zoals controles van kleurnauwkeurigheid, temperatuurextremen en valtesten—om te zorgen dat de eindklant profiteert van de allerbeste kwaliteit.15

 

In ganz Europa für herausragende OLED-Qualität bekannt

Pie chart of 2025 OLED market share in Europe showing LG leading with 56.4% share.

Pie chart of 2025 OLED market share in Europe showing LG leading with 56.4% share.

 

LG OLED TV's zijn telkens bekroond met de beste onderscheidingen en krijgen lofuitingen van consumenten uit heel Europa, wat te danken is aan ongeëvenaarde beeldkwaliteit, innovatie en design.

 

 

OLED én kunst

Aanbevolen door filmregisseurs

Gerenommeerde filmmakers zoals Sean Baker en Natasha Braier bevelen LG OLED aan vanwege de levensechte visuals, waardoor het scherm favoriet is bij regisseurs voor bij regisseurs.21,22

Steun voor digitale artiesten

LG is de samenwerking aangegaan met evenementen van naam en faam, zoals Frieze London 2024 "Digital Tour," met Sir John Akomfrah23 en 2021 Damien Hirst x LG OLED.24 Om verder te benadrukken dat LG begaan is met kunst, heeft LG samengewerkt met artiesten zoals Anish Kapoor25 en Tobias Rehberger,26 en werd via het initiatief LG OLED ART een platform voor digitale kunst geboden.

 

LG blijft in de toekomst gericht op het verbeteren van de kijkervaring door scherpere schermen en slimmere platforms. Zoals Heaven Lee, vertegenwoordiger van LG Electronics in de regio Europa, opmerkt: “De LG OLED evo  van 2025 heeft een nog scherper scherm en een slim AI-ondersteund webOS-platform om een meeslepende kijkervaring te bieden.27 Met continue verbeteringen qua design, prestatie en contentservices blijft de LG OLED het voortouw nemen als het gaat om hoe Europa televisie kijkt.

 

 

Life's Good!

 

 

 

 

