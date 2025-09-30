We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Inspiratie
Een goed resultaat: er zijn 10 miljoen LG OLED TV's in Europa verkocht
LG Electronics is blij om deze uitzonderlijke prestatie te delen: in het tweede kwartaal van 2025 stond de teller op 10 miljoen verkochte LG OLED TV's in Europa. Deze mijlpaal laat het blijvende vertrouwen en de voorkeur van Europese klanten zien en staat voor 12 achtereenvolgende jaren van internationaal leiderschap op de markt van OLED TV's.1
De weg van LG OLED-innovatie
Terugkijkend op de slogan van LG: Life’s Good” with Brave Optimism,2 heeft LG OLED telkens de ervaringen met premium tv's opnieuw gedefinieerd via eersteklas innovaties.
Een nieuw tijdperk met de eerste commerciële OLED 55” ter wereld
In 2013 heeft LG 's werelds eerste 55-inch OLED TV gelanceerd waarmee zelfoplichtende pixels op de markt werden gebracht die perfecte zwarte kleuren en een oneindig contrast bieden. Deze baanbrekende display won de CES Innovation Awards, met daarbij de vermelding dat “OLED potentieel de beste tv-technologie ooit is”.3
Introductie van 4K en HDR tot OLED
LG introduceerde de eerste 4K OLED TV die HDR ondersteunt, wat zorgde voor een ongeëvenaard realisme bij de kijkervaring thuis.4 De televisie kreeg topbeoordelingen van gerenommeerde outlets zoals AV Forums en Which?, wat het leiderschap in beeldkwaliteit onderschraagde.
Het dunste OLED-behang ter wereld
De ultradunne 2017 OLED W5 heeft de industrie versteld doen staan met zijn 3,85 mm flinterdunne ontwerp6 en verbluffende schermprestaties. De vormfactor ontving de Red Dot en iF Design Awards voor innovatief design.
Baanbrekende OLED R – de eerste oprolbare tv ter wereld
Met de OLED R heeft LG het design van het scherm opnieuw vormgegeven door in 2020 de eerste oprolbare tv ter wereld te creëren—een technisch hoogstandje dat zowel functioneel als futuristisch was, en internationaal designprijzen won.7
Omarming van OLED M met draadloos kijken via Zero Connect
De serie LG OLED evo M werd in 2023 geïntroduceerd als de echte draadloze connectiviteit met het Zero Connect-kastje, dat een opstelling zonder rondslingerende kabels bood. Geprezen door What Hi-Fi vanwege de "adembenemende beeldkwaliteit," zet de OLED M nieuwe standaarden op het gebied van thuisbioscopen.8
OLED T’s transparante technologie
In 2024 zag de transparante OLED T het licht. Deze tv is een fusie van technologie en design, die de detailhandel, galerijen en woonruimtes nieuwe mogelijkheden biedt. De innovatie is al bekroond als winnaar van de CES Best of Innovation.9
De groei van LG OLED’s in Europa
Van een bescheiden begin in een concurrerende markt is LG uitgegroeid tot het toonaangevende merk van OLED TV's in Europa.
Wat maakt de LG OLED de topkeuze voor home entertainment?
De LG OLED TV's steken met de kleurnauwkeurigheid boven het maaiveld uit. Ze bieden een perfecte kleur en echt zwart voor een ongeëvenaarde kijkervaring, de kleurnauwkeurigheid kreeg het certificaat “True Visual Experience with Indoor Lighting” van TÜV Rheinland, een gerenommeerde Duitse test- en certificeringsorganisatie, en werd daarmee het eerste tv-merk ooit dat een dergelijke certificering behaalde.10 De kern van LG's OLED-excellentie is ook de exclusieve α (Alpha) AI-processor, een speciale OLED-processor die exclusief is ontwikkeld op basis van 1,6 miljard foto's en 40 miljoen geluidspunten in de loop der jaren.1 Het brengt geavanceerde AI-functies naar consumenten met de AI Magic Remote, die eenvoudige bediening biedt met Voice ID en hypergepersonaliseerde content levert die bij elke gebruiker past.
LG OLED's maken ook gebruik van geavanceerde AI-mogelijkheden voor hypergepersonaliseerde beelden en geluid, eenvoudig te bedienen met de AI Magic Remote, waardoor gebruikers beter dan ooit kunnen genieten van geoptimaliseerde weergave zonder handmatige aanpassingen.11 Om de toegang tot de content nog verder te verbeteren, is LG samenwerkingen aangegaan met belangrijke contentproviders zoals Disney+, Apple TV+, Rakuten en Mubi. Verder heeft LG initiatieven opgestart zoals de Streaming Week-campagne van 19 mei tot 30 juni. Zo hebben gebruikers in 42 landen in Europa een ruime keuze aan content die ze gratis of met korting kunnen streamen.12,13
OLED TV's worden gemaakt in Europa
Veel van de LG OLED TV's worden gemaakt in de fabriek van LG in Mława (Polen)—dat staat garant voor een gediversifieerde voetafdruk van de productie en de mogelijkheid om voor Europese klanten op te schalen.14 De fabriek in Mlawa ging in 1999 open. Er werken bijna 5000 medewerkers die de regionale groei bevorderen en een bijdrage leveren aan de belastinginkomsten. De fabriek produceert een breed assortiment producten, waaronder LG QNED, OLED en NanoCell TV's, evenals monitors en oplossingen voor informatiedisplays. Elk product ondergaat een strenge duurzaamheidstest—zoals controles van kleurnauwkeurigheid, temperatuurextremen en valtesten—om te zorgen dat de eindklant profiteert van de allerbeste kwaliteit.15
In ganz Europa für herausragende OLED-Qualität bekannt
LG OLED TV's zijn telkens bekroond met de beste onderscheidingen en krijgen lofuitingen van consumenten uit heel Europa, wat te danken is aan ongeëvenaarde beeldkwaliteit, innovatie en design.
- De LG OLED M is de eerstedraadloze 4K 120Hz tv ter wereld en is in 2023 door TIME erkend als baanbrekende innovatie.16
- LG OLED C3 is uitgeroepen tot Best Premium TV tijdens de Stuff Awards 2023, alom geprezen vanwege de topprestatie op het gebied van film, sport en gamen.17
- LG OLED TV's komen als beste uit de consumententests in het VK, waardoor LG de award Which? Home Entertainment Brand of the Year al vijf jaar op rij heeft gewonnen.18
- Sinds 2025 staat LG OLED in 12 landen bovenaan de lijst met consumentenbeoordelingen, waaronder het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, met een marktaandeel van 52.4% als het gaat om internationale OLED TV-zendingen.19
- De Franse technische media-outlet Les Numériques gaf de LG OLED Evo G5 een perfecte score van 5 uit 5 en noemde het “een van de beste tv's in 2025”.20
OLED én kunst
Aanbevolen door filmregisseurs
Gerenommeerde filmmakers zoals Sean Baker en Natasha Braier bevelen LG OLED aan vanwege de levensechte visuals, waardoor het scherm favoriet is bij regisseurs voor bij regisseurs.21,22
Steun voor digitale artiesten
LG is de samenwerking aangegaan met evenementen van naam en faam, zoals Frieze London 2024 "Digital Tour," met Sir John Akomfrah23 en 2021 Damien Hirst x LG OLED.24 Om verder te benadrukken dat LG begaan is met kunst, heeft LG samengewerkt met artiesten zoals Anish Kapoor25 en Tobias Rehberger,26 en werd via het initiatief LG OLED ART een platform voor digitale kunst geboden.
LG blijft in de toekomst gericht op het verbeteren van de kijkervaring door scherpere schermen en slimmere platforms. Zoals Heaven Lee, vertegenwoordiger van LG Electronics in de regio Europa, opmerkt: “De LG OLED evo van 2025 heeft een nog scherper scherm en een slim AI-ondersteund webOS-platform om een meeslepende kijkervaring te bieden.”27 Met continue verbeteringen qua design, prestatie en contentservices blijft de LG OLED het voortouw nemen als het gaat om hoe Europa televisie kijkt.
Life's Good!
1 OLED Innovation - 12-jaar geschiedenis van innovatie die de sector vormgeeft. *Omdia: OLED TV gecumuleerde verkoop in de Europese markt (2013~2025.4)
2 LG Newsroom - Brave Optimism
3 LG Display News - Wat hebben OLED TV's bereikt in 10 jaar tijd?
4 LG Press & Media - Eerste OLED TV's geschikt voor HDR
5 LG Newsroom - CES 2017 OLED W
6 LG Global - Perfectie gerealiseerd (OLED W flinterdun ontwerp)
7 Red Dot Design Award - LG SIGNATURE OLED TV R
8 What Hi-Fi - Review LG OLED M3 draadloze tv
9 CES - LG 4K Transparent OLED T
10 LG MY - LG 2025 OLED TV's behalen “True Visual Experience with Indoor Lighting” certificering. *LG 2025 65-inch M5/G5/C5/B5 zijn gecertificeerd door TUV voor True Visual Experience met binnenverlichting.
11 LG Press Release - AI en hyperpersonalisatie
12 LG Corp - LG gaat samenwerking aan met Rakuten
13 LG Corp - LG Streaming Week
14 LG Global - LG Mlawa fabriek in Polen
15 rtvmaniak.pl - LG Electronics Mława
16 LG Newsroom - Eerste draadloze 4K 120Hz tv ter wereld
17 Stuff - Toptelevisie van het jaar
18 KED Global - Which? Awards
19 LG Global - 12 achtereenvolgende jaren OLED TV
20 Pulse MK - Franse IT-outlet Les Numériques
21 LG OLED MOVIE CLUB - Sean Baker
22 LG OLED MOVIE CLUB - Natasha Braier
23 LG OLED Art - Frieze London 2024 "Digital Tour"
24 LG OLED Art - Frieze London 2021 Damien Hirst
25 LG OLED Art - Anish Kapoor x LG SIGNATURE OLED R
26 LG OLED Art - Tobias Rehberger x LG OLED
27 LG Newsroom - Eerste merk dat 10 miljoen OLED TV's verkoopt