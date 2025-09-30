Life's Good!

De LG OLED TV's steken met de kleurnauwkeurigheid boven het maaiveld uit. Ze bieden een perfecte kleur en echt zwart voor een ongeëvenaarde kijkervaring, de kleurnauwkeurigheid kreeg het certificaat “True Visual Experience with Indoor Lighting” van TÜV Rheinland, een gerenommeerde Duitse test- en certificeringsorganisatie, en werd daarmee het eerste tv-merk ooit dat een dergelijke certificering behaalde.10 De kern van LG's OLED-excellentie is ook de exclusieve α (Alpha) AI-processor, een speciale OLED-processor die exclusief is ontwikkeld op basis van 1,6 miljard foto's en 40 miljoen geluidspunten in de loop der jaren.1 Het brengt geavanceerde AI-functies naar consumenten met de AI Magic Remote, die eenvoudige bediening biedt met Voice ID en hypergepersonaliseerde content levert die bij elke gebruiker past.

LG OLED's maken ook gebruik van geavanceerde AI-mogelijkheden voor hypergepersonaliseerde beelden en geluid, eenvoudig te bedienen met de AI Magic Remote, waardoor gebruikers beter dan ooit kunnen genieten van geoptimaliseerde weergave zonder handmatige aanpassingen.11 Om de toegang tot de content nog verder te verbeteren, is LG samenwerkingen aangegaan met belangrijke contentproviders zoals Disney+, Apple TV+, Rakuten en Mubi. Verder heeft LG initiatieven opgestart zoals de Streaming Week-campagne van 19 mei tot 30 juni . Zo hebben gebruikers in 42 landen in Europa een ruime keuze aan content die ze gratis of met korting kunnen streamen.12,13