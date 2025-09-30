De duurzame toekomst van LG: clean technology processen en materialen

LG voldoet aan de wereldwijde regelgeving voor gevaarlijke stoffen en overtreft deze.1 Het merk voldoet aan de regelgeving van de Europese Unie en vervangt waar mogelijk vrijwillig stoffen zoals PVC en BFR in haar producten. LG heeft ook zijn eigen strengere normen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat zelfs niet-gereguleerde stoffen waarvan vermoed wordt dat ze gevaarlijk zijn, tot een minimum worden beperkt in de producten.

De onderneming controleert informatie over gevaarlijke stoffen in haar productieproces met behulp van een speciaal IT-systeem en haar analyselaboratorium.1