De duurzame toekomst van LG: clean technology processen en materialen
- Kom meer te weten over LG's inzet voor duurzaamheid door middel van clean technology processen en materialen
- Lees meer over het gebruik van duurzame materialen in de nieuwste soundbars en OLED evo-serie tv's van LG
- Ontdek hoe LG de impact op het milieu wil verminderen door middel van haar duurzame praktijken
Verkrijg meer inzicht in de effectiviteit van LG's duurzame praktijken in Milieubewuste klanten zijn op zoek naar groenere, schonere electronica producten. Dit artikel legt uit hoe LG werkt om aan hun eisen te voldoen met behulp van clean technology, duurzame materialen en innovatie om voor onze planeet te zorgen.
Wat is clean technology?
Clean technology omvat een breed scala aan oplossingen die gericht zijn op recycling, hernieuwbare energie, informatietechnologie, milieuvriendelijk transport en duurzame chemie. Dit concept heeft met name betrekking op bedrijven en technologieën die zich inzetten voor een duurzamer milieu.
LG's inzet met betrekking tot clean technology processen
LG wil leider worden op het gebied van duurzame innovatieen zet zich in voor het ontwikkelen van schonere productieprocessen. Deze toewijding omvat:
Beheer van gevaarlijke stoffen
LG voldoet aan de wereldwijde regelgeving voor gevaarlijke stoffen en overtreft deze.1 Het merk voldoet aan de regelgeving van de Europese Unie en vervangt waar mogelijk vrijwillig stoffen zoals PVC en BFR in haar producten. LG heeft ook zijn eigen strengere normen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat zelfs niet-gereguleerde stoffen waarvan vermoed wordt dat ze gevaarlijk zijn, tot een minimum worden beperkt in de producten.
De onderneming controleert informatie over gevaarlijke stoffen in haar productieproces met behulp van een speciaal IT-systeem en haar analyselaboratorium.1
Naleving van de EU REACH-regelgeving
Eén van de belangrijkste regels waaraan LG moet voldoen is de Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical-regelgeving van de Europese Unie, oftewel REACH. De onderneming stelt alles in het werk om na te gaan welke stoffen van buiten de EU worden ingekocht en importeert uitsluitend materialen die al bij de autoriteiten zijn geregistreerd. Dit is met name belangrijk bij Substances of Very High Concern (SVHCs).2
Verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie
Als onderneming vermindert LG ook het energieverbruik van haar klanten door het maken van energie-efficiëntere producten. Een voorbeeld hiervan is de Inverter Direct Drive™-motor die in wasmachines en drogers zit en die voortdurend wordt verbeterd.3 Deze motor levert betere prestaties en vermindert tegelijkertijd het energieverbruik en het geluidsniveau.3
Milieubewuste procesen materiaaloplossingen
Consumenten vragen steeds meer om groenere producten en LG werkt aan het verminderen van afval en het uitbreiden van het gebruik van duurzame materialen.
Soundbars
LG soundbars getuigen van een milieubewuste aanpak omdat ze verpakt zijn in/opgebouwd zijn uit gemakkelijk recyclebare materialen. Daarnaast is de binnenbehuizing gemaakt van gerecycled plastic. Bepaalde modellen bevatten zelfs stoffen van gerecyclede PET-flessen die voldoen aan de Global Recycled Standards. De productie van deze soundbars heeft LG een reeks certificeringen opgeleverd, waaronder SGS Eco Product-erkenning en UL-goedkeuring voor het gebruik van hars van gerecycled plastic.4
OLED evo series
De OLED evo-serie tv's van LG is een andere productlijn die de duurzaamheid van het merk laat zien.5 Ze bevatten gerecycled plastic waar nodig en vermijden gevaarlijke stoffen zoals cadmium en indiumfosfide. De tv's worden ook verpakt in recyclebare kartonnen dozen en de afstandsbedieningen zitten in zakken van biologisch materiaal. Ze stoten minder uit in vergelijking met hun concurrenten en zijn gemakkelijk recyclebaar. De OLED evo C3-modellen bevatten lichte composietvezels, waardoor ze lichter zijn en minder koolstof uitstoten tijdens het transport.6
Inzicht in de impact op het milieu
Milieubewuste consumenten hoeven de onderneming niet op haar woord te geloven als het gaat om haar prestaties op het gebied van duurzaamheid. LG werkt samen met het onafhankelijke Carbon Trust om de volledige impact van de levenscyclus op broeikasgassen en water voor sommige van zijn producten te bevestigen en gebruikt het voetafdruklabel van het Trust om het resultaat aan klanten te laten zien.7
Succes in duurzaamheid
De milieugerichte inspanningen van LG leveren echte resultaten op, zoals blijkt uit onafhankelijke beoordelingen en kwalificaties.
ESG-kwalificaties
LG heeft als merk een algemene Environment, Social, Governance (ESG)-kwalificatie van 89 gekregen bij Refinitiv en scoort zelfs nog hoger (90) in de categorie milieu. LG heeft ook een ESG-kwalificatie "A" ontvangen van MSCI.8 Daarnaast staat LG in de top 1% van ondernemingen voor vrijetijdsapparatuur en consumentenelektronica in het S&P Corporate Sustainability Assessment.9
Leider in duurzame innovatie
In het meest recente LexisNexis Global Sustainability Report behaalde LG plaats 13 in de wereld voor duurzame innovatie. Het rapport vergelijkt de patenten van ondernemingen met de Sustainable Development Goals van de VN.10
LG is net zo bezorgd over het milieu als zijn milieubewuste consumenten. Daarom kiest de onderneming voor duurzame materialen tom producten te maken die minder energie verbruiken en die worden geleverd in recyclebare verpakkingen. En daar zal het niet bij blijven, want het doel is om het alsmaar beter te doen.
