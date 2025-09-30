Life's Good!

LG’s smart home-apparaten met ThinQ™ maken gebruik van NFC Tag, Bluetooth en wifi voor een slimmer gebruik van apparaten in je huis en comfortabeler wonen.

Door toe te treden tot de Raad van Bestuur van de Connectivity Standards Alliance (CSA)3 ondersteunt LG actief de verdere ontwikkeling van smart home systemen, de verbetering van de connectiviteit en de optimalisering van de energie-efficiëntie in privé-woningen.