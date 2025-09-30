Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Inspiratie
LG's duurzame toekomst: milieuvriendelijke smart home-apparaten
- Wat zijn eigenlijk smart home-apparaten?
- Hier ervaar je wat LG verstaat onder handige en energiezuinige smart home-apparaten.
- Ontdek LG's alom geprezen slimme apparaten.
- Maak kennis met de geavanceerde technologieën die LG gebruikt in zijn smart home-apparaten.
Smart technology geeft consumenten de mogelijkheid om de apparaten in huis optimaal te gebruiken en zo het energieverbruik en de impact op het milieu tot een minimum te beperken.
Wat zijn smart home-apparaten, en zijn ze de moeite waard?
Een ‘smart home’ is een systeem in huis waarbij apparaten en toestellen die op het internet zijn aangesloten, op afstand kunnen worden bediend via bijv. een smartphone. Smart home-apparaten, oftewel slimme apparaten voor in huis, maken het leven makkelijker en verlagen de kosten, van tv's tot wasmachines. Of smart home-apparaten de moeite waard zijn, hangt af van je specifieke behoeften en budget.
Kunnen smart home-apparaten milieuvriendelijk zijn?
Slimme apparaten voor in huis kunnen helpen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de energierekening te verlagen.1 In smart homes vind je energiezuinige apparaten − zoals koelvriescombinaties, wasmachines en wasdrogers − die gebruik maken van real-time gegevens vanuit de omgeving en zo bijdragen aan duurzaam leven en de strijd tegen klimaatverandering.2
Handige smart home-apparaten met LG ThinQ™
LG’s smart home-apparaten met ThinQ™ maken gebruik van NFC Tag, Bluetooth en wifi voor een slimmer gebruik van apparaten in je huis en comfortabeler wonen.
Door toe te treden tot de Raad van Bestuur van de Connectivity Standards Alliance (CSA)3 ondersteunt LG actief de verdere ontwikkeling van smart home systemen, de verbetering van de connectiviteit en de optimalisering van de energie-efficiëntie in privé-woningen.
De beste energie-efficiënte smart home-apparaten die LG te bieden heeft
Smart home-apparaten en toestellen hebben energielabels van A+++ tot G. Het energielabel werd herzien in 20214 en stimuleert technologische ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiëntie. De nieuwe labels beschikken ook over QR-codes om consumenten te helpen gefundeerde keuzes te maken over LG-producten zoals:
Koelvriescombinaties
De LG GBP62MCNAC Tall Fridge Freezer blinkt uit in energie-efficiëntie. Het apparaat met A-label kan het energieverbruik met wel 59,1% verminderen. Door verbinding te maken met de LG ThinQ™ smartphone-app kan de temperatuur op afstand worden geregeld.5
Wasmachine
De LG GC3R709S1 washing machine heeft een A-10%-label. Hij beschikt over geavanceerde AI Direct Drive™ voor optimale wasprogramma’s en LG ThinQ™-technologie voor bediening en monitoring op afstand.6.
Wasdroger
De LG RH90V9AV3N Dual Inverter Heat Pump Tumble Dryer is uitzonderlijk energie-efficiënt en heeft een A+++-label. Deze wasdroger met een capaciteit van 9 kg beschikt over SmartThinQ™-technologie, waarmee gebruikers hun wasgoed op afstand via wifi kunnen bedienen en monitoren7.
Innovatieve Core Tech-technologieën
Tot LG's Core Tech-technologieën die in koelkasten worden ingezet, behoort de Inverter Linear Compressor™, die temperatuurschommelingen tot een minimum beperkt om voedsel tot 7 dagen vers te houden en tegelijkertijd de energie-efficiëntie te verbeteren. De wasmachines van LG zijn voorzien van geavanceerde technologieën zoals Inverter DirectDrive™ en DUAL Inverter Compressor om de energie-efficiëntie en prestaties te verbeteren8.
Entertainment naar een hoger niveau met LG's smart tv-platform
LG presenteerde nieuwe technologieën voor smart tv’s op CES 2024.9 In de WebOS Experience zone stond LG’s eerste LG OLED M4 4K 144Hz wireless TV, aangedreven door Alpha 11, 's werelds eerste processor speciaal voor OLED.10 Deze innovatieve tv heeft ook een energiebesparende modus die het energieverbruik tot een minimum beperkt door helderheid, contrasten en intensiteit van de achtergrondverlichting aan te passen.11
Optimaal energiebeheer met slimme apparaten
Op IFA 2023 onthulde LG ook zijn Home Energy Platform, waarin het Energy Storage System (ESS) en de Therma V™ R290 Monobloc lucht/water-warmtepomp (AWHP) zijn geïntegreerd.12 Deze technologieën helpen de ecologische voetafdruk van huishoudens te verlagen door gebruik te maken van hernieuwbare energie en de LG ThinQ™-app voor intuïtieve bediening van smart home-apparaten.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Hoe draagt LG bij aan het creëren van milieuvriendelijke en energie-efficiënte smart homes?
A: LG transformeert de smart home-systemen met apparaten die zowel milieuvriendelijk zijn als minder energie verbruiken. Geavanceerde technologieën, zoals de Inverter Linear Compressor en AI Direct Drive motor, verlagen het energieverbruik aanzienlijk en verbeteren de functionaliteit. LG maakt gebruik van de ontwikkeling van energie-efficiënte producten en elektrificatie om de uitstoot van koolstof tijdens het gebruik van het product tegen 2030 met 20% te verminderen.13
Op welke manier verbetert LG's smart home-technologie de toegankelijkheid voor alle gebruikers?
A: LG ComfortKits past universeel design toe om huishoudelijke apparaten gebruiksvriendelijker te maken voor alle klanten, ongeacht hun geslacht, leeftijd of handicap, door smart home- technologieën te integreren in alledaagse apparaten. Handige features zijn onder andere Style Easy Hanger, Rotate Shelf Kit en gemakkelijke bediening van verschillende apparaten, wat de omgang met de apparaten voor alle gebruikers een stuk eenvoudiger maakt.14
LG blijft innovatief als het gaat om het ontwikkelen van smart home-apparaten die energie-efficiënt zijn en over praktische technologieën voor het gebruik beschikken. Door deze technologieën thuis te integreren, kunnen consumenten genieten van een slimmere, groenere levensstijl.
