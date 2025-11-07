We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV & DSG10TY 3.1 kanaal
OLED65G55LW.DSG10TY
Belangrijkste functies
- 4K-afbeeldingskwaliteit, AI opgeschaald visueel en surroundgeluid van de alpha 11 AI Processor Gen2
- True Black-niveaus in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
- 100% kleurgetrouwheid voor levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
- Tot 3x helderder beeld vergeleken met conventionele OLED TV’s met Brightness Booster Ultimate
- Geweldige Soundbar die LG TV’s versterkt
- Meeslepend geluid met Dolby Atmos
2 bundels met dit product
*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.
Onze meest briljante alpha 11 AI Processor Gen2 voor de beste kijkervaring
alpha 11 AI Processor Gen2 verbetert beelden tot verbluffende 4K-kwaliteit. AI-engines nemen objecten waar met precisie op pixelniveau om de beeldkwaliteit te verbeteren voor de beste kijkervaring.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
3X helderdere beelden met Brightness Booster Ultimate
De architectuur voor verlichtingsregeling van de alpha 11 AI Processor Gen2 levert tot drie keer helderdere beelden.
*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.
*De piekhelderheid is 3X helderder dan LG OLED B5 @10% venster volgens interne metingen.
Perfect zwart, zelfs in heldere en donkere ruimtes
Perfect zwart is UL-geverifieerd en levert true black-niveaus om de waargenomen helderheid en het contrast te verbeteren, of het nu helder of donker om je heen is.
*LG OLED-display is door UL geverifieerd op perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 ring-licht reflectie, gebaseerd op een typische omgeving voor binnenverlichting (200 tot 500 lux).
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
Perfecte kleur
100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.
*'Reflectievrij' geldt voor OLED M5 83/77/65 inch en OLED G5 83/77/65/55 inch.
*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ is beschikbaar op 2025 OLED TV’s.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
*100% kleurvolume wordt gedefinieerd als de prestaties van weergave die gelijk is aan of groter dan het formaat van het DCI-P3 standaard kleurvolume zoals onafhankelijk bevestigd door Intertek.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.
*De reflectie van het display is gedefinieerd als de Specular Component Included (SCI)-waarde bij 550nm, onafhankelijk getest door Intertek.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gemeten als reflectievrij beeldscherm met een reflectie van minder dan 1%.
AI Picture Pro brengt elke pixel tot leven
AI Super Opschalen, AI Waargenomen Objectverbeteraar en OLED Dynamic Tone Mapping analyseren elke pixel om de resolutie, helderheid, diepte en helderheid te verbeteren.
*AI Picture Pro zal werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
De volgende generatie van
LG AI TV
AI Magic Remote maakt de AI
experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
Ontdek 4000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement
*Beschikbare content kan per land verschillen.
*Aangeboden content kan veranderen.
*4000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).
*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.
*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.
Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen
Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.
Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.
De binnenkant van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een populair kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.
Omring jezelf met de schoonheid van de natuur
Interieur van een landelijk huis. Een grote wandgemonteerde LG TV heeft een kunstwerk van een prachtig natuurlandschap in beeld. De TV lijkt net een foto die op een muur is gehangen.
Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk
Interieur van een stijlvol en kleurrijk huis. Een LG TV is aan de muur bevestigd. Op het scherm is een kleurrijk modern kunstwerk te zien. De illustratie op de tv geeft persoonlijkheid aan het algehele design van de binnenruimte.
Zorg voor een leuke sfeer met diverse content
Er is een grote LG TV op de muur gemonteerd in een gamingruimte in huis. Op het scherm wordt artwork van Assassin's Creed Shadows weergegeven.
Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk
Stel je eigen thuisgalerij samen met jouw favoriete muziek, afbeeldingen en meer. Kies wat jij wilt zien op je TV, afhankelijk van je huidige voorkeuren.
Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt
Combineer achtergrondmuziek met afbeeldingen om jouw eigen stemming te kiezen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.
*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.
*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan.
*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.
Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan
*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.
*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd aanpassen naar 10, 20 of 30 minuten.
*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.
*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.
*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen.
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*Moet via het geluidsmodusmenu worden geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verrijk je geluid met LG TV en LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
*OLED G5 kan worden gekoppeld met SG10TY.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.
Vind de beste LG Soundbars voor je tv
One Wall-design
Als je TV aan de muur bevestigt, zorgen de smalle randen en het naadloze ontwerp ervoor dat er geen tussenruimte is.
*Randmaat verschilt per serie en formaat.
*97/83/77/65/55 inch OLED G5 heeft een ‘One Wall-design’.
*48 inch OLED G5 met ultradun design
*Er is mogelijk een kleine afstand tussen de tv en de muur, afhankelijk van omgeving waarin deze wordt geïnstalleerd. Installatievereisten kunnen verschillen. Zie installatiehandleiding voor meer informatie.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
Ultieme gameplay
Geniet van gaming op topniveau met G-Sync compatibiliteit, 165Hz VRR, 0,1ms Pixel Response Time, AMD FreeSync Premium en ClearMR 10000-certificering. Ga lekker gamen zonder lag of bewegingsonscherpte.
*83/77/65/55 inch OLED G5 werkt alleen met games of PC-ingangen die 165Hz ondersteunen. En hij werkt met 144 Hz op Dolby Vision ingangen.
*97 inch ondersteunt 120Hz en 48 inch ondersteunt 144Hz..
*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
*48 inch OLED G5 heeft alleen ClearMR 9000-certificering.
*clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de bewegingsonscherpte van het beeldscherm te beoordelen.
Beste OLED TV voor films
Bekijk hoe films in je thuisbioscoop tot leven komen dankzij de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan omgevingslicht voor een beeld van topkwaliteit.
Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE
Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.
*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.
*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.
*Carbon Trust-verificatie is van toepassing op 83/77/65/55 inch OLED G5 en 83 inch OLED C5 voor het verminderen van de CO2-voetafdruk, en 77/65/55 inch OLED C5 voor het meten van de CO2-voetafdruk.
*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De weergegeven producten in de afbeeldingen kunnen verschillen.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio en land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.
- 65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
- LG Soundbar voor TV met Dolby Atmos 3.1 kanaal DSG10TY
Belangrijkste specs
GAMING - Ondersteund FreeSync (AMD)
Ja
GAMING - Ondersteund G-Sync (Nvidia)
Ja
BEELD (DISPLAY) - Schermtype
4K OLED
BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid
120 Hz Native (VRR 165 Hz)
BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
BEELD (VERWERKING) - Beeld processor
α11 AI-processor 4K Gen2
AUDIO - Dolby Atmos
Ja
AUDIO - Luidsprekersysteem
4.2 Kanaal
AUDIO - Audio-vermogen
60W
BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma
OLED Color
AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 441 x 826 x 24,3
AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)
22
Alle specificaties
BEELD (DISPLAY)
Schermtype
4K OLED
Schermresolutie
4K Ultra HD (3840 x 2160)
Verversingssnelheid
120 Hz Native (VRR 165 Hz)
Kleurengamma
OLED Color
BEELD (VERWERKING)
Beeld processor
α11 AI-processor 4K Gen2
AI Upscaling
α11 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ja (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selectie
Ja (SDR/HDR)
AI Helderheidsregeling
Ja
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Dimming Technologie
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Beeldmodus
10 modi
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
AI Beeld Pro
Ja
Auto Calibratie
Ja
QFT (Quick Frame Transport)
Ja
QMS (Quick Media Switching)
Ja
GAMING
Ondersteund G-Sync (Nvidia)
Ja
Ondersteund FreeSync (AMD)
Ja
HGIG Modus
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (tot 165 Hz)
Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)
Ja
Reactietijd
Minder dan 0.1ms
TOEGANKELIJKHEID
Hoog contrast
Ja
Grijswaarden
Ja
Kleuren omkeren
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 441 x 826 x 24,3
TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)
1 441 x 865/910 x 263
Afmetingen verpakking (BxHxD mm)
1 600 x 970 x 172
TV-standaard (BxD mm)
485 x 263
TV-gewicht zonder standaard (kg)
22
TV-gewicht met standaard (kg)
26,6
Gewicht verpakking (kg)
34,1
VESA-montage (BxH mm)
300 x 300
BARCODE
BARCODE
8806096363706
AUDIO
Dolby Atmos
Ja
AI Geluid
α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ja (AI Object Remastering)
Geschikt voor WiSA
Ja (Tot 2.1 Kanaal)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Gelijktijdige audio-uitvoer
Ja
Bluetooth Surround Ready
Ja (2-Way Playback)
Audio-vermogen
60W
AI Acoustic Tuning
Ja
Audio-formaten
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)
Luidsprekerrichting
Neerwaarts
Luidsprekersysteem
4.2 Kanaal
WOW Orchestra
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Ondersteuning
Ja (v 5.3)
Ethernet Ingang
1x
Simplink (HDMI CEC)
Ja
SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)
1x
CI ingang
1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)
HDMI Ingang
4x (ondersteunt 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 poorten))
RF Ingang (Antenne/Kabel)
2x
USB Ingang
3x (v 2.0)
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
SMART TV
Werkt met Apple Airplay2
Ja
Besturingssysteem (OS)
webOS 25
Geschikt voor USB Camera
Ja
AI-chatbot
Ja
Always Ready
Ja
Volledige webbrowser
Ja
Google Cast
Ja
Google Home/Hub
Ja
Handsfree spraakbediening
Ja
Thuishub
Ja
Intelligente spraakherkenning
Ja
LG Channels
Ja
Magic Remote afstandsbediening
Meegeleverd
Multi View
Ja
Smartphone Remote App
Ja (LG ThinQ)
Spraak-ID
Ja
Werkt met Apple Home
Ja
STROOM
Voeding (Spanning, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Stand-by stroomverbruik
Onder 0,5W
ACCESSOIRES INBEGREPEN
Afstandsbediening
Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)
Stroomkabel
Ja (bijgevoegd)
UITZENDING
Analoge TV-ontvangst
Ja
Digitale TV-ontvangst
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Audio Format - Dolby Atmos
Ja
Audio Format - DTS:X
Ja
Gemak - WOW Orchestra
Ja
Dimensies (WxHxD) - Main
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Dimensies (WxHxD) - Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
Alle specificaties
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Music
Ja
Cinema
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Sports
Ja
Game
Ja
Bass Blast / Bass Blast +
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
CONNECTIVITEIT
HDMI In
1
HDMI Uit
1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
Wi-Fi
Ja
Wireless Rear Ready
Ja
USB
1
Werkt met Alexa
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
AirPlay 2
Ja
Chromecast
Ja
Werkt met Google Home
Ja
Optisch
1
HDMI SUPPORTED
Pass-through
Ja
Pass-through (4K)
Ja
VRR / ALLM
Ja
120Hz
Ja
HDR10
Ja
Dolby Vision
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
DTS Digital Surround
Ja
DTS:X
Ja
AAC
Ja
AAC+
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
AI Room Calibration Pro (App)
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
TV Sound Mode Share
Ja
WOW Orchestra
Ja
WOW Interface
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
GEWICHT
Main
3,9 kg
Subwoofer
5,8 kg
Bruto Gewicht
16,1 kg
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Optische Kabel
Ja
HDMI kabel
Ja
Muurbeugel
Ja
Remote Control
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
