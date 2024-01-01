We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG LED All-in-One
Wielofunkcyjny wyświetlacz LED All-in-One z systemem webOS
Na ścianie sali konferencyjnej zainstalowany jest szeroki wyświetlacz, a prezentacja jest wyraźnie i czytelnie wyświetlana na dużym ekranie.
*Wszystkie obrazy na tej stronie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. ** Stojaki różnią się w zależności od modelu i należy je zakupić osobno.
Wszechstronny ekran LED All-in-One z wbudowanym głośnikiem
Odkryj wygodę serii LG LED All-in-One LAPA z oszałamiającym 136-calowym ekranem. Ten kompleksowy pakiet zawiera wbudowany kontroler i głośnik, co pozwala na łatwą konfigurację. Wbrew powszechnej opinii, że instalacja wyświetlaczy LED jest trudna i skomplikowana, ten model nie wymaga podłączania kontrolerów ani konfiguracji modułów.
Duży ekran LAPA zamontowany na ścianie sklepu detalicznego wyświetla prezentację produktów, a dźwięk odtwarzany jest przez wbudowany głośnik.
Łatwa instalacja
Proces instalacji LED All-in-One jest prosty. Najpierw należy zamocować kabinety (trzy w przypadku LAPA136). Następnie przymocować moduły wyświetlacza LED, a na końcu podłączyć kabel zasilający. Ta prosta instalacja oszczędza czas i pracę, umożliwiając użytkownikom łatwe zarządzanie ekranem LED.
Składa się to z trzech ilustracji przedstawiających kolejne etapy: zabezpieczanie trzech obudów, mocowanie modułów LED oraz podłączanie przewodu zasilającego.
* Obraz jest przykładem modelu LAPA136.
* Mocowanie śrub lub instalacja uchwytu ściennego/akcesoriów wymaga dodatkowych czynności.
Proste podłączenie zasilania
Seria LAPA wykorzystuje podwójny kabel zasilający AC, co upraszcza podłączenie do zasilania i pozwala na zachowanie estetycznej, uporządkowanej instalacji.
Szybkie serwisowanie
W razie usterki modułu LED lub płyty systemowej można przeprowadzić serwisowanie od frontu. Moduł LED można po prostu odłączyć za pomocą dostarczonego narzędzia magnetycznego i szybko wymienić bez okablowania.
Uniwersalna instalacja z dedykowanymi akcesoriami
Produkt jest oferowany z niezbędnymi komponentami, w skład których wchodzą uchwyt ścienny z narzędziami do jego instalacji. Dla dodatkowej wygody dostępny jest opcjonalny, dedykowany stojak, który umożliwia łatwe ustawienie ekranu zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi. Dodatkowo seria LAPA może być bez problemu ułożona obok siebie w konfiguracji 1 × N, mieszcząc do 10 ekranów, aby dopasować się do konkretnego miejsca instalacji i celu.
Na trzech różnych obrazach przedstawiona jest seria LAPA: zamontowana na ścianie za pomocą uchwytu, ustawiona na dedykowanym stojaku oraz jako dwa ekrany obok siebie w konfiguracji wieloekranowej.
* Stojaki różnią się w zależności od modelu i należy je zakupić osobno.
Usługa LG ConnectedCare w czasie rzeczywistym
Konserwacja jest prosta i szybka dzięki opcjonalnej usłudze LG ConnectedCare*, rozwiązaniu chmurowemu oferowanemu przez LG. Umożliwia ono zdalne zarządzanie stanem wyświetlaczy w miejscach pracy klientów w celu diagnozowania usterek i zdalnego sterowania, co zapewnia stabilne funkcjonowanie firm.
Pracownik LG zdalnie monitoruje ekran LAPA LED zainstalowany w innym miejscu przy użyciu opartego na chmurze systemu monitorującego LG o nazwie LG ConnectedCare.
* Dostępność usługi LG ConnectedCare różni się w zależności od regionu.
Wydajny układ SoC z systemem webOS
Wbudowany czterordzeniowy układ SoC może wykonywać kilka zadań jednocześnie, zapewniając płynne odtwarzanie treści bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Ponadto platforma inteligentnego oznakowania LG webOS oferuje intuicyjny GUI i proste narzędzia do tworzenia aplikacji.
Za pośrednictwem inteligentnej platformy LG webOS można wykonać kilka zadań jednocześnie.
* Witryna webOS Signage Developer (https://webossignage.developer.lge.com) zawiera narzędzia SDK i dokumentację do tworzenia aplikacji na LG Digital Signage. Ta opcja jest dostępna tylko dla partnerów.
Zgodność z systemem sterowania AV
Seria LAPA obsługuje Crestron Connected®*, zapewniając wysoką kompatybilność z profesjonalnymi kontrolerami AV. Umożliwia to bezproblemową integrację i automatyczną kontrolę, co przekłada się na większą efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.
* Aby uzyskać zgodność z technologią Crestron Connected®, należy dokonać wstępnej konfiguracji.
** Sterowanie poprzez sieć
*** Crestron Connected® należy zakupić osobno.
Tryb spotkania biurowego
Dzięki trybowi spotkań biurowych można w prosty sposób konfigurować szczegóły sali konferencyjnej, takie jak numer pokoju. Tryb ten oferuje także wygodne funkcje, takie jak automatyczne przełączanie źródeł, timer prezentacji oraz regulowane ustawienia, takie jak automatyczna jasność i tryb obrazu.
* Użytkownicy mogą włączyć tryb Office Meeting Mode w menu EZ Setting ekranu.
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu
Seria LAPA jest kompatybilna z LG One:Quick Share*, bezprzewodowym rozwiązaniem do udostępniania ekranu. Obraz z komputera można udostępnić za pomocą przycisku i wbudowanego modułu Wi-Fi*. Można także regulować podstawowe wartości ustawień (głośność, tryb obrazu, automatyczną regulację jasności itp.) podłączonego ekranu bez użycia pilota.
* LG One:Quick Share należy zakupić osobno.
** Użytkownicy powinni skonfigurować włączoną funkcję SoftAP w menu sieci ekranu Signage.
Ochrona przed rozprzestrzenianiem się płomieni
Seria LAPA spełnia normę BS476 Part 7 Class 1, co potwierdza jej zgodność ze standardami w zakresie rozprzestrzeniania płomieni. Doskonała odporność na ogień może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu instalacji.
*Seria LAPA została oceniona pod kątem rozprzestrzeniania się płomienia po 1,5 minuty oraz końcowego rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z procedurami normy BS476 Part 7:1997 (R2016), zweryfikowanymi przez TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. w grudniu 2024 r., i spełniła wymagania klasy 1 (165+25 mm). (Raport techniczny nr 68.189.24.0712.01).
** Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska użytkowania.
Zdolność operacyjna 5000 m
Seria LAPA została zaprojektowana do pracy na wysokościach do 5000 metrów. W celu wsparcia tej funkcji, oryginalny zasilacz (PSU) na płycie zasilania został zastąpiony nowym zasilaczem zoptymalizowanym pod kątem wydajności na dużych wysokościach.
LAPA działa płynnie na wysokościach do 5000 metrów.
* Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska użytkowania.
Wszystkie specyfikacje
PARAMETRY FIZYCZNE
Konfiguracja pikseli
Single SMD
Rozdzielczość modułu (szer. x wys.)
192*108
Wymiary modułu (wys. x szer., mm)
300*168.75
Pole powierzchni obudowy (㎡)
5.06
Waga obudowy (kg/jednostkę)
108.5
Fizyczna gęstość pikseli (piksele/㎡)
409,600
Stopień płaskości obudowy (mm)
±0.15
Materiał obudowy
Aluminum
Dostęp serwisowy
Front
Rozdzielczość ekranu (szer. x wys.)
1,920x1,080
PARAMETRY OPTYCZNE
Kąt patrzenia (poziomy)
150
Kąt patrzenia (pionowy)
150
Jednolitość jasności
0.98
Jednolitość kolorów
±0.015Cx,Cy
Współczynnik kontrastu
3,000:1
Głębia przetwarzania (bity)
16
Temperatura kolorów
3,200~9,300
Jasność (po kalibracji, nity)
Typ. 500
WARUNKI SPECYFIKACJE
Temperatura pracy (℃)
0℃ to +40℃
Dopuszczalna wilgotność podczas pracy
10~90%RH
Klasa ochrony – przód
IP30
Klasa ochrony – tył
IP30
Żywotność diod LED (połowa jasności)
100,000
STANDARD
Certyfikaty
"CE,FCC,ETL,CB,CE-RED EMC Class A"
ŚRODOWISKO
Środowisko
RoHS, REACH
KONTROLER
Kontroler
Wbudowany (webOS)
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
