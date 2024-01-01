LG LED All-in-One

Seria LAPA spełnia normę BS476 Part 7 Class 1, co potwierdza jej zgodność ze standardami w zakresie rozprzestrzeniania płomieni. Doskonała odporność na ogień może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu instalacji.

*Seria LAPA została oceniona pod kątem rozprzestrzeniania się płomienia po 1,5 minuty oraz końcowego rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z procedurami normy BS476 Part 7:1997 (R2016), zweryfikowanymi przez TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. w grudniu 2024 r., i spełniła wymagania klasy 1 (165+25 mm). (Raport techniczny nr 68.189.24.0712.01).

** Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska użytkowania.