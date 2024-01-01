We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Dlaczego warto wybrać sterownik kaskadowy LG?
Wygodna Instalacja
Sterownik kaskadowy LG zapewnia wygodną instalację systemu pomp ciepła poprzez dodawanie lub usuwanie pomp ciepła w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu możesz łatwo dostosować system ogrzewania do zmieniających się obciążeń i warunków otoczenia.
Zintegrowana instalacja
Sterownik kaskadowy pomp ciepła LG oferuje zintegrowane rozwiązanie instalacyjne. Dzięki wbudowanym czujnikom i funkcjonalności Modbus, eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych modułów, a uproszczone okablowanie umożliwia łatwą i szybką integrację całego systemu.
Zoptymalizowana praca
Sterownik kaskadowy LG wspiera zoptymalizowane sterowanie czasem pracy pomp ciepła, funkcję odszraniania oraz tryb awaryjny, zapewniając niezawodną wydajność grzewczą. 1), 2)
Sterowanie czasem pracy
Sterownik monitoruje czas pracy i równomiernie rozkłada czas działania, aby zoptymalizować wydajność systemu, zmniejszyć obciążenie i utrzymać stabilną pracę.
Funkcja odszraniania
Jednostki zewnętrzne wykonują odszranianie sekwencyjnie, jedna po drugiej, co zapewnia stabilną pracę całego systemu.
Tryb awaryjny
Gdy jedna z jednostek zewnętrznych nagle napotka błąd, pozostałe jednostki przejmują pracę w trybie awaryjnym, aby utrzymać funkcjonalność systemu.
1) Jeśli pojedyncza jednostka zewnętrzna nie otrzyma sygnału ze sterownika kaskadowego przez 30 minut, przechodzi w wymuszone odszranianie.
2) W przypadku awarii samego sterownika kaskadowego dostępna jest funkcja awaryjna, w której jednostki zewnętrzne pracują niezależnie.
Inteligentne zdalne sterowanie
Sterownik kaskadowy pomp ciepła LG umożliwia zdalne zarządzanie systemem poprzez platformę LG BECON Cloud, pozwalając na konfigurację ustawień oraz monitorowanie wszystkich podłączonych jednostek zewnętrznych pomp ciepła za pomocą LGMV.
Czy sterownik kaskadowy obsługuje pompę R32 Monobloc 51 kW?
Nie. Model R32 Monobloc 51 kW nie współpracuje ze sterownikiem kaskadowym. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach R290 Monobloc.
Czy w systemie kaskadowym można łączyć jednostki pomp o różnych mocach?
Nie. Wszystkie jednostki podłączone do sterownika kaskadowego muszą mieć tę samą moc, aby system działał prawidłowo.
Jaka jest maksymalna temperatura wody na wylocie?
Maksymalna temperatura wody na wylocie dla LG R290 Monobloc wynosi 75°C, a temperatura wody na wejściu w tym czasie to 65°C (ΔT = 10°C). W przypadku ustawienia 75°C przepływ wody jest zmniejszony o połowę, a ΔT podwaja się w porównaniu do standardowego ΔT = 5°C. Jednak w systemie kaskadowym, ponieważ trudno jest kontrolować przepływ w każdej jednostce, przepływ jest zawsze stały i działa na podstawie ΔT = 5°C, co ogranicza maksymalną temperaturę wody na wylocie do 70°C.
Czy można jednocześnie ogrzewać i przygotowywać ciepłą wodę?
Obecnie nie ma możliwości jednoczesnej pracy urządzeń w trybie ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w ramach jednego cyklu pompy ciepła. Wprowadzenie tej funkcji planowane jest w 2026 r. Do tego czasu zalecamy utworzenie dwóch oddzielnych systemów kaskadowych – osobno dla ogrzewania i osobno dla przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Czy monitoring LGMV należy wykonywać na poszczególnych jednostkach?
LGMV można podłączyć bezpośrednio do sterownika kaskadowego, a nie do pojedynczych jednostek zewnętrznych, co umożliwia monitorowanie wszystkich podłączonych jednostek w jednym miejscu.