About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Dwie jednostki zewnętrzne pompy LG R290 Monobloc oraz jeden sterownik kaskadowy umieszczony w przestrzeni wirtualnej.

Dwie jednostki zewnętrzne pompy LG R290 Monobloc oraz jeden sterownik kaskadowy umieszczony w przestrzeni wirtualnej.

Therma V Sterownik kaskadowy pomp ciepła

Dlaczego warto wybrać LG?Główne cechyTyposzeregFAQ
Dlaczego warto wybrać LG?
Zapytanie ofertowe

Dlaczego warto wybrać sterownik kaskadowy LG?

Wygodna Instalacja

Zintegrowana instalacja

Zoptymalizowana praca

Inteligentne zdalne sterowanie

Wygodna Instalacja

Sterownik kaskadowy LG zapewnia wygodną instalację systemu pomp ciepła poprzez dodawanie lub usuwanie pomp ciepła w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu możesz łatwo dostosować system ogrzewania do zmieniających się obciążeń i warunków otoczenia.

Sterownik kaskadowy LG wyświetlony w wirtualnej przestrzeni.

Zintegrowana instalacja

Sterownik kaskadowy pomp ciepła LG oferuje zintegrowane rozwiązanie instalacyjne. Dzięki wbudowanym czujnikom i funkcjonalności Modbus, eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych modułów, a uproszczone okablowanie umożliwia łatwą i szybką integrację całego systemu.

Sterownik kaskadowy LG wyświetlony w wirtualnej przestrzeni.

Zoptymalizowana praca

Sterownik kaskadowy LG wspiera zoptymalizowane sterowanie czasem pracy pomp ciepła, funkcję odszraniania oraz tryb awaryjny, zapewniając niezawodną wydajność grzewczą. 1), 2)

Sterowanie czasem pracy

Sterownik monitoruje czas pracy i równomiernie rozkłada czas działania, aby zoptymalizować wydajność systemu, zmniejszyć obciążenie i utrzymać stabilną pracę.

Funkcja odszraniania

Jednostki zewnętrzne wykonują odszranianie sekwencyjnie, jedna po drugiej, co zapewnia stabilną pracę całego systemu.

Tryb awaryjny

Gdy jedna z jednostek zewnętrznych nagle napotka błąd, pozostałe jednostki przejmują pracę w trybie awaryjnym, aby utrzymać funkcjonalność systemu.

1) Jeśli pojedyncza jednostka zewnętrzna nie otrzyma sygnału ze sterownika kaskadowego przez 30 minut, przechodzi w wymuszone odszranianie.

2) W przypadku awarii samego sterownika kaskadowego dostępna jest funkcja awaryjna, w której jednostki zewnętrzne pracują niezależnie.

Inteligentne zdalne sterowanie

Sterownik kaskadowy pomp ciepła LG umożliwia zdalne zarządzanie systemem poprzez platformę LG BECON Cloud, pozwalając na konfigurację ustawień oraz monitorowanie wszystkich podłączonych jednostek zewnętrznych pomp ciepła za pomocą LGMV.

Instalator trzyma tablet, sterując systemem pomp ciepła za pomocą platformy LG BECON Cloud.

Instalator trzyma tablet, sterując systemem pomp ciepła za pomocą platformy LG BECON Cloud.

Sterownik kaskadowy LG zamontowany na ścianie, prezentujący konfigurację instalacji pomp ciepła.

Sterownik kaskadowy LG zamontowany na ścianie, prezentujący konfigurację instalacji pomp ciepła.

Zobacz dostępne modele

Znajdź sterownik kaskadowy, który najlepiej pasuje do Twojej przestrzeni i potrzeb.

Zobacz dostępne modele Kontakt

Pobierz pliki

Q.

Czy sterownik kaskadowy obsługuje pompę R32 Monobloc 51 kW?

A.

Nie. Model R32 Monobloc 51 kW nie współpracuje ze sterownikiem kaskadowym. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach R290 Monobloc.

Q.

Czy w systemie kaskadowym można łączyć jednostki pomp o różnych mocach?

A.

Nie. Wszystkie jednostki podłączone do sterownika kaskadowego muszą mieć tę samą moc, aby system działał prawidłowo.

Q.

Jaka jest maksymalna temperatura wody na wylocie?

A.

Maksymalna temperatura wody na wylocie dla LG R290 Monobloc wynosi 75°C, a temperatura wody na wejściu w tym czasie to 65°C (ΔT = 10°C). W przypadku ustawienia 75°C przepływ wody jest zmniejszony o połowę, a ΔT podwaja się w porównaniu do standardowego ΔT = 5°C. Jednak w systemie kaskadowym, ponieważ trudno jest kontrolować przepływ w każdej jednostce, przepływ jest zawsze stały i działa na podstawie ΔT = 5°C, co ogranicza maksymalną temperaturę wody na wylocie do 70°C.

Q.

Czy można jednocześnie ogrzewać i przygotowywać ciepłą wodę?

A.

Obecnie nie ma możliwości jednoczesnej pracy urządzeń w trybie ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w ramach jednego cyklu pompy ciepła. Wprowadzenie tej funkcji planowane jest w 2026 r. Do tego czasu zalecamy utworzenie dwóch oddzielnych systemów kaskadowych – osobno dla ogrzewania i osobno dla przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Q.

Czy monitoring LGMV należy wykonywać na poszczególnych jednostkach?

A.

LGMV można podłączyć bezpośrednio do sterownika kaskadowego, a nie do pojedynczych jednostek zewnętrznych, co umożliwia monitorowanie wszystkich podłączonych jednostek w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej o sterownikach kaskadowych LG

Pobierz pliki

Pobierz ulotki, katalogi produktów i instrukcje instalacji.

Zobacz wszystkie zasoby

Wsparcie techniczne

Poznaj zasoby i wsparcie, które zapewniamy, aby pomóc Twojej firmie pozostać w czołówce.

Otrzymaj pełne wsparcie

Blog HVAC

Przeczytaj najnowsze artykuły, wiadomości i nie tylko na naszym blogu

Zobacz wszystie artykuły
Dwa wirtualne okna holograficzne z opcjami „czat” i „kontakt” unoszą się obok laptopa, a za nimi widoczne są dłonie.

Dwa wirtualne okna holograficzne z opcjami „czat” i „kontakt” unoszą się obok laptopa, a za nimi widoczne są dłonie.

Zapytaj o ofertę

Wyślij prośbę o udzielenie dodatkowych informacji, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapytaj o ofertę Zapytaj o ofertę