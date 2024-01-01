Maksymalna temperatura wody na wylocie dla LG R290 Monobloc wynosi 75°C, a temperatura wody na wejściu w tym czasie to 65°C (ΔT = 10°C). W przypadku ustawienia 75°C przepływ wody jest zmniejszony o połowę, a ΔT podwaja się w porównaniu do standardowego ΔT = 5°C. Jednak w systemie kaskadowym, ponieważ trudno jest kontrolować przepływ w każdej jednostce, przepływ jest zawsze stały i działa na podstawie ΔT = 5°C, co ogranicza maksymalną temperaturę wody na wylocie do 70°C.