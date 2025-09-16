We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Certfikacja urządzenia
KEYMARK
2025.05.21~2035.05.31
Wydany dla całej Europy, w tym Francji (NF-PAC)
Certyfikacja wydajności zgodnie z zasadami Keymark
EHPA
2025.05.27~2028.04.14
Wydany dla Austrii, Niemiec i Szwajcarii
Certyfikacja zgodnie z regulacjami jakości EHPA
Eurovent
2025.02.12~2026.10.31
Wydany dla całej Europy
Certyfikacja wydajności zgodnie z zasadami Eurovent Certita
SG Ready
2025.08.09~2025.12.31
Wydany dla regionu DACH
Dlaczego warto wybrać LG R32 Monobloc 51kW?
Duża wydajność ogrzewania
Zapewniając do 51 kW mocy grzewczej, pompa ciepła Therma V R32 Monobloc 51 kW jest zoptymalizowana do zastosowań w budynkach wielorodzinnych i obiektach komercyjnych o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.
Niezawodna praca
Pompa ciepła LG Therma V Monobloc 51 kW działa w każdych warunkach – ogrzewa budynek nawet przy temperaturze -25°C (z wodą grzewczą 25–60°C i pełną mocą do -10°C), a latem zapewnia chłodzenie w temperaturach od 10°C do 48°C (z wodą lodową 5–27°C).
Łatwa konserwacja dzięki uproszczonej konstrukcji
Konstrukcja typu plug-and-play eliminuje konieczność stosowania rur chłodniczych na miejscu i upraszcza połączenia hydrauliczne oraz elektryczne. Dzięki mniejszej ingerencji przy instalacji jednostki, instalacja, konserwacja i monitorowanie są uproszczone, co jest idealne dla ograniczonych przestrzeni.
Inteligentne sterowanie zdalne
Pompa zapewnia zdalne sterowanie i monitorowanie poprzez platformę BECON Cloud. Instalatorzy mogą łatwo konfigurować ustawienia, diagnozować usterki i otrzymywać alerty w czasie rzeczywistym, umożliwiając wygodne zarządzanie wykraczające poza podstawową kontrolę temperatury.
FAQ
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła LG R32 Monobloc 51kW?
Pompa ciepła LG R32 Monobloc 51 kW łączy zaawansowane technologie, zapewniając najwyższą wydajność i efektywność energetyczną ogrzewania dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R32 oraz etykiety energetycznej ErP Unii Europejskiej, certyfikowanej przez Komisję Europejską*. Dzięki szerokiemu zakresowi pracy urządzenie gwarantuje niezawodną wydajność w różnych warunkach.
* Etykieta energetyczna ErP została zatwierdzona przez Komisję Europejską 14 kwietnia 2025 r.
Czym pompa ciepła LG Monobloc 51 kW różni się od innych urządzeń do ogrzewania?
Pompa ciepła LG Monobloc 51 kW wyróżnia się dużą wydajnością ogrzewania 51 kW przy kompaktowej powierzchni podstawy 1,39 m² i lekkiej konstrukcji o masie 335 kg, co ułatwia instalację i pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń. Dodatkowo, zastosowanie połączeń wodnych eliminuje konieczność wykonywania prac związanych z czynnikiem chłodniczym przy instalacji.
Jak energooszczędna jest pompa LG Monobloc 51 kW?
Pompa ciepła LG Monobloc 51 kW została zaprojektowana z myślą o wyjątkowej efektywności energetycznej, uzyskując certyfikat A++ dla ogrzewania pomieszczeń zgodnie z dyrektywą ErP*. Ponadto wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który ma znacznie niższy współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) niż tradycyjne czynniki chłodnicze.
* Etykieta energetyczna ErP została zatwierdzona przez Komisję Europejską 14 kwietnia 2025 r.
Dowiedź się więcej o pompie ciepła LG R32 Monobloc 51kW
Katalogi, ulotki i inne dokumenty do pobrania
Instrukcje obsługi i materiały dotyczące wsparcia technicznego znajdują się w sekcji plików do pobrania.
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.