Pompa ciepła LG Therma V Monobloc 51 kW działa w każdych warunkach – ogrzewa budynek nawet przy temperaturze -25°C (z wodą grzewczą 25–60°C i pełną mocą do -10°C), a latem zapewnia chłodzenie w temperaturach od 10°C do 48°C (z wodą lodową 5–27°C).