Dwie pompy ciepła LG THERMA V Monobloc 51 kW ustawione obok siebie – jedna widoczna od frontu, druga pod lekkim kątem.

Pompa ciepła LG Therma V
Monobloc 51 kW

Dlaczego pompa ciepła LG?
Certfikacja urządzenia

Grafika ze znakiem certyfikacji KEYMARK

KEYMARK

2025.05.21~2035.05.31

Wydany dla całej Europy, w tym Francji (NF-PAC)

Certyfikacja wydajności zgodnie z zasadami Keymark

Grafika ze znakiem certyfikacji EHPA

EHPA

2025.05.27~2028.04.14

Wydany dla Austrii, Niemiec i Szwajcarii

Certyfikacja zgodnie z regulacjami jakości EHPA

Grafika ze znakiem certyfikacji EUROVENT

Eurovent

2025.02.12~2026.10.31

Wydany dla całej Europy

Certyfikacja wydajności zgodnie z zasadami Eurovent Certita

Grafika ze znakiem certyfikacji SG Ready

SG Ready

2025.08.09~2025.12.31

Wydany dla regionu DACH

Dlaczego warto wybrać LG R32 Monobloc 51kW?

Duża wydajność ogrzewania

Niezawodna praca

Łatwa konserwacja dzięki uproszczonej konstrukcji

Inteligentne sterowanie zdalne

Duża wydajność ogrzewania

Zapewniając do 51 kW mocy grzewczej, pompa ciepła Therma V R32 Monobloc 51 kW jest zoptymalizowana do zastosowań w budynkach wielorodzinnych i obiektach komercyjnych o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Obraz 3D rozległego kompleksu mieszkaniowego prezentujący integrację jednostki Therma V R32 Monobloc 51 kW.

Niezawodna praca

Pompa ciepła LG Therma V Monobloc 51 kW działa w każdych warunkach – ogrzewa budynek nawet przy temperaturze -25°C (z wodą grzewczą 25–60°C i pełną mocą do -10°C), a latem zapewnia chłodzenie w temperaturach od 10°C do 48°C (z wodą lodową 5–27°C).

Łatwa konserwacja dzięki uproszczonej konstrukcji

Konstrukcja typu plug-and-play eliminuje konieczność stosowania rur chłodniczych na miejscu i upraszcza połączenia hydrauliczne oraz elektryczne. Dzięki mniejszej ingerencji przy instalacji jednostki, instalacja, konserwacja i monitorowanie są uproszczone, co jest idealne dla ograniczonych przestrzeni.

Pompa ciepła Therma V R32 Monobloc 51 kW umieszczona w dużej przestrzeni budynku z diagramem instalacji po prawej stronie.

Inteligentne sterowanie zdalne

Pompa zapewnia zdalne sterowanie i monitorowanie poprzez platformę BECON Cloud. Instalatorzy mogą łatwo konfigurować ustawienia, diagnozować usterki i otrzymywać alerty w czasie rzeczywistym, umożliwiając wygodne zarządzanie wykraczające poza podstawową kontrolę temperatury.

Instalator trzyma tablet sterujący komercyjną pompą ciepła Therma V R32 Monobloc 51 kW poprzez system BECON Cloud.

Pompa LG R32 Monobloc 51 kW umieszczony przy filarze konstrukcyjnym.

Zobacz typoszereg

Znajdź model pompy LG Monobloc, który najlepiej pasuje do Twojej przestrzeni i potrzeb.

Zobacz typoszereg Dostępne modele

FAQ

Q.

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła LG R32 Monobloc 51kW?

A.

Pompa ciepła LG R32 Monobloc 51 kW łączy zaawansowane technologie, zapewniając najwyższą wydajność i efektywność energetyczną ogrzewania dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R32 oraz etykiety energetycznej ErP Unii Europejskiej, certyfikowanej przez Komisję Europejską*. Dzięki szerokiemu zakresowi pracy urządzenie gwarantuje niezawodną wydajność w różnych warunkach.

 

* Etykieta energetyczna ErP została zatwierdzona przez Komisję Europejską 14 kwietnia 2025 r.

Q.

Czym pompa ciepła LG Monobloc 51 kW różni się od innych urządzeń do ogrzewania?

A.

Pompa ciepła LG Monobloc 51 kW wyróżnia się dużą wydajnością ogrzewania 51 kW przy kompaktowej powierzchni podstawy 1,39 m² i lekkiej konstrukcji o masie 335 kg, co ułatwia instalację i pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń. Dodatkowo, zastosowanie połączeń wodnych eliminuje konieczność wykonywania prac związanych z czynnikiem chłodniczym przy instalacji.

Q.

Jak energooszczędna jest pompa LG Monobloc 51 kW?

A.

Pompa ciepła LG Monobloc 51 kW została zaprojektowana z myślą o wyjątkowej efektywności energetycznej, uzyskując certyfikat A++ dla ogrzewania pomieszczeń zgodnie z dyrektywą ErP*. Ponadto wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który ma znacznie niższy współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) niż tradycyjne czynniki chłodnicze.

 

* Etykieta energetyczna ErP została zatwierdzona przez Komisję Europejską 14 kwietnia 2025 r.

Dowiedź się więcej o pompie ciepła LG R32 Monobloc 51kW

Pobierz pliki

Pobierz ulotki, katalogi produktów i instrukcje instalacji.

Zobacz wszystkie zasoby

Wsparcie techniczne

Poznaj zasoby i wsparcie, które zapewniamy, aby pomóc Twojej firmie pozostać w czołówce.

Otrzymaj pełne wsparcie

Blog HVAC

Przeczytaj najnowsze artykuły, wiadomości i nie tylko na naszym blogu

Zobacz wszystie artykuły
Zapytaj o ofertę

Wyślij prośbę o udzielenie dodatkowych informacji, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Instrukcje obsługi i materiały dotyczące wsparcia technicznego znajdują się w sekcji plików do pobrania.

Idź

