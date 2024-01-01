We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Fabryka Norblina – cztery lata historii, która łączy tradycję z technologią LG
Cztery lata temu w samym sercu Warszawy zakończono jedną z najciekawszych rewitalizacji przestrzeni postindustrialnej w Polsce – Fabrykę Norblina. To wyjątkowe miejsce przy ul. Żelaznej, w którym historia przemysłowej stolicy przeplata się z nowoczesną funkcją miejskiego centrum kultury, biznesu i rozrywki.
Z dumą patrzymy, jak zastosowane tam rozwiązania LG, zintegrowane przez firmę Videofonika, od czterech lat wspierają funkcjonalność, komunikację i wizerunek tego niezwykłego kompleksu.
Nowoczesne technologie LG w historycznej przestrzeni
Od samego początku celem inwestycji było połączenie dziedzictwa przemysłowego z najnowszymi osiągnięciami technologii. Z pomocą naszego partnera – firmy Videofonika – do przestrzeni Fabryki Norblina wprowadzono nowoczesne systemy Digital Signage, kioski multimedialne oraz rozwiązania oparte na transparentnych monitorach OLED LG.
Wszystkie instalacje zostały zaprojektowane z poszanowaniem dla historycznej architektury obiektu, tak by technologia harmonijnie współgrała z przestrzenią, podkreślając jej charakter, a nie go dominując.
"Nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak systemy digital signage czy kioski multimedialne, stały się dla nas ważnym narzędziem komunikacji. Dzięki nim możemy w prosty i atrakcyjny sposób przekazywać informacje o promocjach, otwarciach czy wydarzeniach, które odbywają się w kompleksie. To rozwiązania, które ułatwiają życie naszym najemcom i czynią wizytę w Fabryce Norblina jeszcze ciekawszą i bardziej interaktywną dla gości." — Monika Chojnacka, Marketing & Asset Manager, Grupa Capital Park
LG i Videofonika – partnerstwo w transformacji przestrzeni
W ramach projektu LG dostarczyło profesjonalne monitory i systemy zarządzania treścią LG SuperSign, natomiast firma Videofonika odpowiadała za kompleksową integrację i wdrożenie wszystkich rozwiązań.
Każdy element – od totemów i gablot zewnętrznych, przez kioski stylizowane, po videowalle i monitory w windach – został indywidualnie dopasowany do specyfiki obiektu.
"Projekt Fabryki Norblina był dla nas niezwykle inspirujący – wymagał odwagi, kreatywności i otwartości na nowoczesne technologie. Dzięki wykorzystaniu ekranów LG mogliśmy stworzyć rozwiązania, które w naturalny sposób wpisały się w tę przestrzeń i podkreśliły jej charakter. "— Jakub Boni, Członek Zarządu, Videofonika
Technologia LG w sercu Fabryki Norblina
W całym kompleksie zastosowano szeroką gamę rozwiązań LG:
Monitory zewnętrzne o wysokiej jasności – w totemach i gablotach informacyjnych, które stanowią integralny element identyfikacji wizualnej miejsca.
Transparentne monitory OLED LG – użyte w windach oraz w lustrzanych instalacjach, gdzie nowoczesność spotyka się z elegancją.
Videowall z dziewięciu monitorów LG 49” – przed wejściem do kina Kinogram, tworzący efektowną przestrzeń komunikacji i promocji.
Lustra z wbudowanymi ekranami LG 32” – innowacyjne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność i design.
Zarządzanie treścią z LG SuperSign
Sercem całego systemu jest oprogramowanie LG SuperSign, które umożliwia centralne zarządzanie treściami w całym kompleksie. Administratorzy Fabryki Norblina mogą w prosty sposób planować i publikować komunikaty, reklamy czy informacje o wydarzeniach, utrzymując spójność wizualną i komunikacyjną.
Dzięki elastyczności systemu obiekt pozostaje otwarty na dalszy rozwój – zarówno technologiczny, jak i funkcjonalny.
Technologia, która podkreśla charakter miejsca
Po czterech latach od wdrożenia rozwiązania LG – zintegrowane przez Videofonikę – wciąż pozostają w pełni funkcjonalne i nowoczesne.
Fabryka Norblina jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Warszawy – miejscem, gdzie przeszłość i przyszłość tworzą harmonijną całość.
Jesteśmy dumni, że technologia LG wspiera codzienne funkcjonowanie tego obiektu – od komunikacji i marketingu, po estetykę przestrzeni – i że wspólnie z Videofoniką mogliśmy przyczynić się do stworzenia miejsca, które łączy tradycję z innowacją.