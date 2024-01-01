Fabryka Norblina

Od samego początku celem inwestycji było połączenie dziedzictwa przemysłowego z najnowszymi osiągnięciami technologii. Z pomocą naszego partnera – firmy Videofonika – do przestrzeni Fabryki Norblina wprowadzono nowoczesne systemy Digital Signage, kioski multimedialne oraz rozwiązania oparte na transparentnych monitorach OLED LG.

Wszystkie instalacje zostały zaprojektowane z poszanowaniem dla historycznej architektury obiektu, tak by technologia harmonijnie współgrała z przestrzenią, podkreślając jej charakter, a nie go dominując.

"Nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak systemy digital signage czy kioski multimedialne, stały się dla nas ważnym narzędziem komunikacji. Dzięki nim możemy w prosty i atrakcyjny sposób przekazywać informacje o promocjach, otwarciach czy wydarzeniach, które odbywają się w kompleksie. To rozwiązania, które ułatwiają życie naszym najemcom i czynią wizytę w Fabryce Norblina jeszcze ciekawszą i bardziej interaktywną dla gości." — Monika Chojnacka, Marketing & Asset Manager, Grupa Capital Park