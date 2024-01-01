We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Luksusowy hotel Nobu w Warszawie
wybiera telewizory LG.
Luksusowy hotel Nobu, który powstał z inicjatywy cenionego aktora Roberta De Niro, szefa kuchni Nobu Matsuhisy oraz producenta filmowego Meira Tepera, uroczyście otworzył się dla gości. To wyjątkowe miejsce zlokalizowane w centrum Warszawy zostało zaprojektowane z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Dopełnieniem wyjątkowego designu, który łączy ze sobą klasyczny styl art deco oraz nowoczesny minimalizm, są telewizory hotelowe premium od LG. Hotel został wyposażony m.in. w 98 i 86-calowe telewizory o rozdzielczości 4K, znajdujące się w Apartamencie Prezydenckim. Wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.
Elegancja, minimalizm
hoteli i restauracji Nobu.
Hotele i restauracje Nobu swoją elegancją i minimalizmem przyciągają gości w ponad 40 lokalizacjach na całym świecie. Wnętrza warszawskiego hotelu i restauracji perfekcyjnie łączą unikatowy design, architekturę różnych stylów i dekad z najnowocześniejszą technologią. Goście wybierający Apartament Prezydencki obok niezwykle ekskluzywnych wnętrz i wyposażenia, do swojej dyspozycji będą mieli również dwa telewizory hotelowe LG 4K o niemal kinowych rozmiarach 98 i 86 cali. Najwyższa jakość obrazu, w połączeniu z wysokiej klasy systemem audio dostarczą niezapomnianych wrażeń filmowych podczas pobytu w hotelu Nobu.
Nobu + LG Brand Store.
Również w pozostałych pokojach hotelu znajdują się 75, 65 i 55-calowe telewizory hotelowe LG 4K, sprawiając, że każda minuta odpoczynku może być spędzona w komfortowych warunkach i towarzystwie najnowszych filmów, seriali czy programów informacyjnych. LG Brand Store nie tylko dostarczył, ale również zajął się instalacją zaawansowanego systemu telewizji hotelowej. Dzięki pełnej kompatybilności z ekosystemem hotelowym, każdy gość może zalogować się do swojej indywidualnej sieci WiFi i w pełni korzystać z zalet telewizorów czując się jak w prywatnej sali kinowej.
LG swoje najnowocześniejsze telewizory hotelowe dostarczyło również do stref biznesowych hotelu, doskonale wpasowując je w styl pomieszczeń. Zgodnie z filozofią minimalizmu, telewizory LG idealnie komponują się z wnętrzem hotelu, pozostając niemal niewidoczne i zachwycając oko wtedy, gdy są niezbędne. Aby całkowicie wtopić się w elegancki wystrój hotelu, jeden z telewizorów został zamontowany na specjalnej platformie, która umożliwia ukrycie telewizora, chowając go pod sufitem. Łącznie, obok 98 i 86-calowych telewizorów hotelowych LG 4K hotel Nobu został wyposażony w ponad 150 telewizorów hotelowych i ekranów LG.
LG BRAND STORE
Wyposażeniem hotelu Nobu w najnowocześniejsze
telewizory hotelowe LG zajął się LG Brand Store,
znajdujący się w warszawskim Domu Mody Klif przy ulicy Okopowej 58/72.