LG swoje najnowocześniejsze telewizory hotelowe dostarczyło również do stref biznesowych hotelu, doskonale wpasowując je w styl pomieszczeń. Zgodnie z filozofią minimalizmu, telewizory LG idealnie komponują się z wnętrzem hotelu, pozostając niemal niewidoczne i zachwycając oko wtedy, gdy są niezbędne. Aby całkowicie wtopić się w elegancki wystrój hotelu, jeden z telewizorów został zamontowany na specjalnej platformie, która umożliwia ukrycie telewizora, chowając go pod sufitem. Łącznie, obok 98 i 86-calowych telewizorów hotelowych LG 4K hotel Nobu został wyposażony w ponad 150 telewizorów hotelowych i ekranów LG.