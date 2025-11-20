We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Na całym świecie coraz więcej właścicieli domów wpisuje w wyszukiwarkę pytania typu „co to jest pompa ciepła” czy „koszt instalacji pompy ciepła”. To nie chwilowy trend, lecz sygnał dużej zmiany w sposobie ogrzewania i chłodzenia budynków. W obliczu globalnej transformacji energetycznej pompy ciepła LG stają się kluczowym rozwiązaniem – łączącym komfort, wysoką efektywność energetyczną i troskę o środowisko.
Branża HVAC przechodzi dynamiczne zmiany, dostosowując się do nowych regulacji środowiskowych. W centrum uwagi są czynniki chłodnicze o niższym współczynniku GWP (Global Warming Potential), takie jak R-32, R-454B czy energooszczędny R-290.
W tym artykule przedstawiamy 7 najważniejszych aspektów, które warto uwzględnić przed montażem pompy ciepła. Dzięki nim wybierzesz rozwiązanie dopasowane zarówno do swoich potrzeb, jak i do lokalnych przepisów oraz norm środowiskowych.
Podstawowe informacje na temat pomp ciepła
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów grzewczych, które wytwarzają ciepło poprzez spalanie paliwa, pompa ciepła działa na zasadzie transferu energii cieplnej. Zimą pobiera ciepło z powietrza na zewnątrz (nawet przy niskich temperaturach) i przekazuje je do wnętrza budynku. Latem proces się odwraca – pompa odbiera ciepło z pomieszczeń i oddaje je na zewnątrz, działając jak klimatyzator. Taki sposób ogrzewania i chłodzenia jest znacznie bardziej energooszczędny niż tradycyjne metody.1)
1) Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od klimatu i sposobu użytkowania.
lg-diagram-systemu-split-z-jednostkami-wewnetrzna-zewnetrzna-przeplywem-powietrza-i-polaczeniami-rur-z-czynnikiem-chlodniczym
7 aspektów, które warto uwzględnić przed montażem pompy ciepła
Montaż pompy ciepła to inwestycja na lata, dlatego warto dobrze się przygotować. Aby podjąć świadomą decyzję i w pełni wykorzystać możliwości nowego systemu, omów z instalatorem poniższe kwestie.
pompa-ciepla-7-aspektow-ktore-warto-uwzglednic-przed-montazem-kolorowe-ikony
1. Rodzaj budynku i zapotrzebowanie na moc
Każdy dom jest inny. Wybór odpowiedniej pompy ciepła zależy od wielkości budynku, jego układu oraz jakości izolacji. Profesjonalne obliczenie zapotrzebowania na moc jest niezbędne, aby dobrać właściwą wydajność systemu. Zbyt mała jednostka nie zapewni komfortu, a zbyt duża spowoduje niepotrzebne zużycie energii. Ważny jest także wybór rodzaju pompy – np. powietrze–powietrze, powietrze–woda czy woda–woda – oraz konstrukcji urządzenia: Split czy Monobloc. Decyzje te zwykle wynikają z preferowanej metody ogrzewania i rodzaju istniejącej instalacji w budynku.
2. Programy rządowe i wsparcie finansowe
Rządy na całym świecie aktywnie wspierają przechodzenie na pompy ciepła, oferując różne formy zachęt.
a. Stany Zjednoczone: Dzięki ustawie o ograniczaniu inflacji (IRA) właściciele domów mogą skorzystać z federalnej ulgi podatkowej (25C),, która obniża początkowy koszt montażu pompy ciepła. Wiele stanów oferuje też dodatkowe programy, które jeszcze bardziej redukują koszty.
Europa: W wielu krajach w nowych budynkach mieszkalnych nie wolno już instalować kotłów na paliwa kopalne. Aby przyspieszyć przechodzenie na czystsze źródła energii, oferowane są różnorodne formy wsparcia – od dotacji i grantów po obniżki VAT. Choć niektóre państwa zmieniły poziom finansowania, ogólny kierunek polityki klimatycznej pozostaje jednoznaczny: dekarbonizacja i transformacja energetyczna.
Bliski Wschód i Afryka Północna: kraje takie jak Turcja, Izrael, Arabia Saudyjska czy Maroko stawiają na elektryfikację i odnawialne źródła energii, co sprzyja rozwojowi rynku pomp ciepła.
• Arabia Saudyjska: Rządowy plan Vision 2030 zakłada, że do 2030 r. 50%1) energii elektrycznej będzie pochodzić z OZE. Duże projekty, takie jak NEOM, wymagają zastosowania wysokoefektywnych systemów, w tym pomp ciepła.
• Turcja: Projekty efektywności energetycznej i OZE uznane są za priorytetowe, a rząd oferuje znaczące zachęty, np. ulgi podatkowe. To przyspiesza wdrażanie pomp ciepła w budynkach komercyjnych i przemysłowych.
• Maroko: Ambitny cel – 52%2) energii z OZE do 2030 r. – idzie w parze ze wzmocnieniem norm efektywności energetycznej budynków, co czyni pompy ciepła atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych systemów.
※ Dotacje różnią się w zależności od kraju i dostępności programów. Zawsze warto sprawdzić aktualne informacje w oficjalnych źródłach.
1) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949821X24000668
2) https://www.trade.gov/country-commercial-guides/morocco-energy
3. Przejście na nowe czynniki chłodnicze (R-32 / R-454B / R-290)
Przepisy dotyczące ochrony środowiska przyspieszają przechodzenie na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP.
• R-32: Obecnie najczęściej stosowany czynnik chłodniczy. Jest lekko palny (A2L), zapewnia wysoką efektywność i ma współczynnik GWP na poziomie 675. Stanowi rozwiązanie przejściowe, zastępując starsze czynniki o wysokim GWP.
• R-454B: Popularny zamiennik R-410A w Ameryce Północnej. Ten lekko palny (A2L) czynnik chłodniczy to mieszanka R-32 z HFO, co obniża GWP do 466, czyniąc go bardziej przyszłościowym wyborem niż R-32.
• R-290 (Propan): Naturalny czynnik chłodniczy o bardzo wysokiej efektywności i niskim GWP wynoszącym 3. Coraz częściej stosowany w Europie, gdzie obowiązują restrykcjne przepisy – np. w pompach ciepła typu monoblok. Ze względu na wyższą palność (A3) wymaga jednak specjalnych rozwiązań bezpieczeństwa.
※ Zasady dopuszczenia czynników chłodniczych i normy bezpieczeństwa różnią się w zależności od kraju. Przed zakupem upewnij się, że produkt spełnia lokalne wymagania.
※ Podane wartości GWP pochodzą z Czwartego Raportu IPCC (AR4).
4. Konserwacja i sieć serwisowa
Nawet najbardziej zaawansowany system wymaga odpowiedniej konserwacji. Upewnij się, że instalator jest przeszkolony w zakresie wybranego czynnika chłodniczego i sprawdź, czy serwis i części zamienne są łatwo dostępne. LG oferuje globalne wsparcie, ale dostępność może się różnić w zależności od regionu.
5. Koszt początkowy vs długoterminowa oszczędność
Choć początkowy koszt instalacji może być wysoki, nowoczesne pompy ciepła zostały zaprojektowane tak, aby znacząco obniżać roczne koszty ogrzewania w porównaniu z tradycyjnymi systemami opartymi na paliwach kopalnych. Dzięki wysokiej efektywności i dostępnym programom wsparcia czas zwrotu inwestycji może być znacznie krótszy.
※ Rzeczywiste oszczędności zależą od klimatu, jakości izolacji budynku, cen energii oraz indywidualnego sposobu użytkowania.
wykres-slupkowy-prezentujący-roczne-wydatki-na-energie-wedlug-rodzaju-systemu
6. Wymagania dotyczące hałasu i przestrzeni
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wymaga odpowiedniej przestrzeni dla swobodnego przepływu powietrza i – co równie istotne – musi spełniać lokalne normy dotyczące hałasu, aby nie zakłócać spokoju sąsiadów. W wielu krajach obowiązują restrykcyjne przepisy określające dopuszczalny poziom hałasu, szczególnie w nocy.
Na przykład w Niemczech obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów na świecie – pomiar hałasu odbywa się bezpośrednio przy oknie sąsiada. W Wielkiej Brytanii standardy są często powiązane z przyznawaniem dotacji (jeśli chcesz dostać grant, musisz spełnić określone limity), natomiast we Francji mierzy się, o ile dźwięk pompy ciepła „odstaje” od poziomu hałasu w otoczeniu. W Ameryce Północnej przepisy mogą się różnić w zależności od miasta czy stanu. Ze względu na tak duże zróżnicowanie regulacji, przed zakupem urządzenia należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące hałasu.
7. Inteligentne sterowanie i łączność
Inteligentne sterowanie poprawia zarówno efektywność, jak i komfort codziennego użytkowania. Dzięki LG ThinQ™ właściciele domów mogą zdalnie zmieniać ustawienia, monitorować zużycie energii oraz otrzymywać powiadomienia o konserwacji, co wspiera niezawodną i długoterminową pracę systemu.
Znajdź pompę ciepła LG dopasowaną do Twoich potrzeb
Teraz, gdy wiesz, na co zwrócić uwagę, poznaj innowacyjne pompy ciepła LG. Nasze dwie linie produktów zostały stworzone z myślą o różnych typach budynków i potrzebach użytkowników – wybierz rozwiązanie idealne dla siebie.
LG THERMA V R290 Monobloc
Jeśli zależy Ci na rozwiązaniach przyjaznych środowisku i niższych rachunkach za energię w dłuższej perspektywie, THERMA V R290 Monobloc to idealny wybór.
Urządzenie spełnia najwyższe wymagania, zaczynając od zastosowania naturalnego czynnika chłodniczego R-290, który jest przyszłościowym rozwiązaniem. Dzięki współczynnikowi GWP wynoszącemu zaledwie 3, produkt spełnia wymogi unijnego rozporządzenia dotyczącego F-gazów oraz międzynarodowych norm dotyczących niskiego GWP. Dodatkowo, klasa efektywności energetycznej A+++ przekłada się na realne oszczędności – niższe rachunki za prąd w porównaniu z tradycyjnymi kotłami.
lg-therma-v-r290-pompa-ciepla-jednostka-zewnetrzna-z-niskim-gwp-cicha-inteligentna-integracja
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pracować wyjątkowo cicho i spełniać najbardziej rygorystyczne normy dotyczące hałasu, obowiązujące np. w Niemczech. Model LG THERMA V R290 Monobloc otrzymał certyfikat Quiet Mark, który potwierdza jego wyjątkowo niski poziom hałasu. Dzięki integracji z LG ThinQ™ masz pełną kontrolę nad ogrzewaniem i ciepłą wodą – możesz monitorować zużycie energii i zarządzać temperaturą z dowolnego miejsca.
LG Multi V S R32
Od większych domów o zróżnicowanych potrzebach po nieruchomości z ograniczoną przestrzenią montażową – Multi V S R32 to doskonałe połączenie mocy i elastyczności. Urządzenie świetnie sprawdza się w różnych typach budynków, umożliwiając podłączenie wielu jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
Kompaktowa konstrukcja to odpowiedź na ograniczoną przestrzeń – pozwala na dyskretny montaż na balkonach lub w małych pomieszczeniach technicznych. Dodatkowo system wyposażono w tryb Night Time Quiet, dzięki któremu urządzenie działa ciszej w nocy, co ułatwia dostosowanie się do lokalnych regulacji dotyczących hałasu. Zastosowanie sprawdzonego i wydajnego czynnika R-32, pozwala na niezawodną pracę i wysoką efektywność energetyczną, wspieraną przez sieć serwisową LG.
Podczas gdy pompy ciepła zazwyczaj tracą wydajność przy spadku temperatury zewnętrznej, Multi V S R32 wykorzystuje zaawansowane technologie, które pomagają utrzymać stabilną moc grzewczą nawet w chłodniejszym klimacie. To gwarancja komfortu przez cały rok.
lg-multi-vs-klimatyzator-jednostka-zewnetrzna-z-niskim-gwp-r32-i-elastycznymi-mozliwosciami-instalacji
Podsumowanie
Wybierając odpowiednią pompę ciepła, warto uwzględnić potrzeby budynku, dostępne dotacje, przepisy dotyczące czynników chłodniczych, koszty, serwis, poziom hałasu oraz inteligentne sterowanie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom LG, takim jak THERMA V R290 Monobloc, właściciele domów i firmy mogą znacząco obniżyć zużycie energii i koszty ogrzewania, jednocześnie dbając o środowisko.
FAQs
Czy pompy ciepła działają w zimnym klimacie?
Tak. Dzięki znaczącym postępom technologicznym nowoczesne systemy są projektowane tak, aby zapewniać niezawodne ogrzewanie nawet przy ujemnych temperaturach. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom takim jak: sprężarki dostosowujące moc do aktualnego zapotrzebowania; wtrysk pary, który stabilizuje wydajność grzewczą przy niskich temperaturach zewnętrznych; zróżnicowanym źródłom ciepła, pozwalającym systemowi efektywnie adaptować się do różnych warunków klimatycznych.
Czy moje rachunki za prąd wzrosną?
Zużycie energii elektrycznej może się zwiększyć, ale całkowite roczne koszty ogrzewania są zazwyczaj niższe w porównaniu z ogrzewaniem paliwami kopalnymi. Dodatkowo w wielu regionach dostępne są dopłaty rządowe lub ulgi podatkowe, które mogą zrekompensować część wydatków, poprawiając opłacalność inwestycji.
Jaka jest różnica między R-32, R-454B i R-290?
R-32 jest wydajny i szeroko dostępny, R-454B charakteryzuje się niższym współczynnikiem GWP, a R-290 to wyjątkowo ekologiczny czynnik, zgodny z restrykcyjnymi regulacjami UE.
Koszty zależą od typu budynku, regionu, złożoności systemu oraz dostępnych programów wsparcia. Raporty branżowe wskazują, że ceny montażu mogą się znacznie różnić w zależności od rynku, a w niektórych regionach dotacje znacząco obniżają koszty początkowe.v
Czy pompy ciepła zapewniają również chłodzenie?
Tak. Większość nowoczesnych pomp ciepła oferuje zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie. Latem odwracają proces działania, usuwając ciepło z wnętrza budynku – podobnie jak klimatyzator. Ta podwójna funkcjonalność sprawia, że pompy ciepła są wszechstronnym rozwiązaniem zapewniającym komfort przez cały rok. Przykładem są pompy ciepła LG, w tym THERMA V R290 Monobloc, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać niezawodne ogrzewanie zimą i efektywne chłodzenie latem.
* Produkty i rozwiązania mogą się różnić w zależności od kraju i warunków eksploatacji.
