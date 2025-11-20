Na całym świecie coraz więcej właścicieli domów wpisuje w wyszukiwarkę pytania typu „co to jest pompa ciepła” czy „koszt instalacji pompy ciepła”. To nie chwilowy trend, lecz sygnał dużej zmiany w sposobie ogrzewania i chłodzenia budynków. W obliczu globalnej transformacji energetycznej pompy ciepła LG stają się kluczowym rozwiązaniem – łączącym komfort, wysoką efektywność energetyczną i troskę o środowisko.

Branża HVAC przechodzi dynamiczne zmiany, dostosowując się do nowych regulacji środowiskowych. W centrum uwagi są czynniki chłodnicze o niższym współczynniku GWP (Global Warming Potential), takie jak R-32, R-454B czy energooszczędny R-290.

W tym artykule przedstawiamy 7 najważniejszych aspektów, które warto uwzględnić przed montażem pompy ciepła. Dzięki nim wybierzesz rozwiązanie dopasowane zarówno do swoich potrzeb, jak i do lokalnych przepisów oraz norm środowiskowych.