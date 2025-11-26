Kluczowe cechy pomp ciepła do podgrzewania wody, które warto znać

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Na całym świecie rośnie znaczenie efektywności energetycznej, odpowiedzialności środowiskowej oraz optymalnego zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej. Rosnące koszty energii, zmieniające się przepisy prawne i ograniczona przestrzeń w mieszkaniach sprawiają, że potrzeby użytkowników ewoluują, a nowoczesne pompy ciepła do podgrzewania wody projektuje się tak, aby sprostać tym wyzwaniom. LG wprowadza nową generację wydajnych urządzeń, które łączą innowacyjną technologię, wysoką efektywność energetyczną oraz funkcjonalność dostosowaną do wymagań współczesnych gospodarstw domowych.
W tym artykule szczegółowo przyjrzymy się podgrzewaczom wody LG, ich technologii, kluczowym funkcjom wpływającym na efektywność energetyczną, komfort użytkowania oraz możliwości integracji z systemami inteligentnego domu.
Zmiany rynkowe: co napędza wzrost zainteresowania?
Najnowsze trendy wskazują na wyraźną transformację na rynku podgrzewaczy wody w Stanach Zjednoczonych i UE.
W Stanach Zjednoczonych Przepisy dotyczące podgrzewaczy wody do zastosowań domowych obejmują wycofanie regulacji dla gazowych przepływowych podgrzewaczy wody oraz wprowadzenie obowiązku stosowania technologii pomp ciepła w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych o pojemności powyżej 35 galonów do roku 2029, wspieranego przez federalne ulgi podatkowe i dopłaty stanowe
W Unii Europejskiej wprowadzane są nowe przepisy dotyczące etykiet energetycznych, które zaczęły obowiązywać od kwietnia 2025 roku. Równocześnie trwają przygotowania do regulacji w ramach Eco-design for Sustainable Products Regulation (ESPR), które mają wpływ na przyszłe wymagania dotyczące podgrzewaczy wody. Nowe systemy muszą wykorzystywać czynniki chłodnicze o GWP poniżej 750, na przykład R290 lub R32. W wielu krajach, w tym w Polsce, obowiązują również dofinansowania do zakupu pomp ciepła.*
Czym jest pompa ciepła do podgrzewania wody?
Pompa ciepła do podgrzewania wody wykorzystuje zarówno energię elektryczną, jak i ciepło zawarte w powietrzu. Dzięki temu urządzenie jest trzykrotnie bardziej energooszczędne niż tradycyjne podgrzewacze elektryczne1), co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie emisji CO2.
1) Bazując na modelu LG 200 l WH20ESF0 CA, COP wynosi 3,2 w porównaniu do tradycyjnego podgrzewacza elektrycznego gdzie COP wynosi 0,96.
Pompa ciepła do podgrzewania wody LG w porównaniu z modelami gazowymi/elektrycznymi, z uwzględnieniem efektywności energetycznej i redukcji zanieczyszczeń.
Jak działa pompa ciepła do podgrzewania wody?
Pompa ciepła do podgrzewania wody działa w trybie hybrydowym, łącząc dwa źródła energii. Około 69% energii pochodzi z powietrza pobranego z otoczenia i przetworzonego w energię użyteczną do podgrzewania wody, natomiast 31% energii pochodzi z prądu.1)
1) Bazując na modelu LG 200 l WH20ESF0 CA
Przed instalacją należy uwzględnić lokalizację urządzenia, dostęp do wody oraz wymagania montażowe, aby zapewnić jego optymalne działanie.
Schemat pompy ciepła do podgrzewania wody, pokazujący przepływ wody do kuchni i łazienki, z odpływem kondensatu i zbiornikiem wyrównawczym.
Rewolucja w oszczędzaniu energii
Podgrzewacz wody stanowi istotną część zużycia energii w gospodarstwach domowych. W Stanach Zjednoczonych odpowiada za około 18% zużycia energii.1) Natomiast w Unii Europejskiej za około 15%, a wskaźniki te pozostają stabilne od 2010 roku.2)
Pompy ciepła LG do podgrzewania wody mają funkcję Smart-Grid (SG) Ready, Oznacza to, że urządzenie automatycznie dostosowuje pracę na podstawie sygnałów z sieci elektroenergetycznej w czasie rzeczywistym. Gdy energia elektryczna jest relatywnie tańsza, podgrzewa wodę i magazynuje ją do późniejszego wykorzystania, co poprawia efektywność energetyczną i zmniejsza zużycie energii
Dodatkowo urządzenie może współpracować z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak instalacje fotowoltaiczne, co zmniejsza zależność od tradycyjnej energii elektrycznej i umożliwia inteligentne, bardziej zrównoważone zarządzanie energią. Dzięki gotowości do pracy w systemie Smart Grid użytkownicy mogą korzystać z nowego modelu inteligentnego domu, optymalizując zużycie energii w sposób bezobsługowy i redukując obawy związane z kosztami energii elektrycznej
System pomp ciepła LG do podgrzewania wody, gotowy do pracy w sieci Smart Grid, optymalizujący zużycie energii dzięki integracji z instalacją fotowoltaiczną i sygnałami z sieci elektroenergetycznej w czasie rzeczywistym.
* Funkcja SG Ready jest dostępna tylko w wybranych modelach.
* Niniejsza infografika ma charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywiste ceny energii elektrycznej i jej dostępność mogą się różnić w zależności od dostawcy i regionu. Aby uzyskać dokładne informacje, skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii.
Jedno urządzenie, nieskończone możliwości
Pompy ciepła LG do podgrzewania wody oferują różne tryby pracy, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Funkcja Anti-legionella automatycznie podgrzewa wodę powyżej 60°C raz w tygodniu, eliminując bakterie i zwiększając bezpieczeństwo domowników. Dzięki tej funkcji, bez dodatkowego wysiłku, woda użytkownika pozostaje czysta i bezpieczna, co zapewnia spokój oraz komfort codziennego korzystania.
Montaż w każdej przestrzeni, dopasowany do indywidualnych potrzeb
Urządzenia są dostępne w wersji Monoblock, co ułatwia ich instalację zarówno w mieszkaniach, jak i w domach jednorodzinnych. Dostępne konfiguracje obejmują:
1.Modele okrągłe (R290): 100 l, 150 l, 200 l
2.Modele kwadratowe (R-134a): 200 l, 270 l
Pompy ciepła LG do podgrzewania wody w zastosowaniach domowych, dostępne w czterech rozmiarach: 100 l, 150 l, 200 l oraz hybrydowy 200/270 l.
LG ThinQ™ + pompa ciepła do podgrzewania wody = pełna kontrola i komfort
Dzięki integracji z aplikacją LG ThinQ użytkownicy mogą wygodnie sterować systemem THERMA V za pomocą smartfonów z Androidem lub iOS. Aplikacja pozwala w czasie rzeczywistym monitorować temperaturę wody, ustawiać harmonogramy pracy oraz zarządzać funkcjami oszczędności energii. To umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniem i zapewnia maksymalny komfort użytkowania, efektywność energetyczną oraz wygodę sterowania z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Podsumowanie
LG dostarcza technologie przyszłości, umożliwiające korzystanie z ciepłej wody w jednym, wydajnym systemie. Całość zapewnia wysoki komfort użytkowania, optymalizuje zużycie energii i pozwala dostosować działanie do różnych warunków lokalnych. LG nieustannie rozwija technologie wspierające zrównoważony styl życia.
* Produkty i funkcje mogą różnić się w zależności od kraju i warunków eksploatacji.
