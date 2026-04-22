Co się stanie, gdy sztuczna inteligencja przejmie zarządzanie systemem klimatyzacji w budynku uczelni? Na Bandung Institute of Technology (ITB) – jednej z najbardziej renomowanych uczelni w Indonezji – to pytanie przestało być jedynie teoretycznym rozważaniem. Aby sprawdzić potencjał AI w realnych warunkach, uniwersytet ITB oraz LG HVAC Solutions wspólnie uruchomiły projekt pilotażowy. Dwie sale dydaktyczne w budynku Labtek VI stały się żywym laboratorium, w którym sprawdzano, jak system VRF oparty na sztucznej inteligencji radzi sobie z akademickim rytmem pracy. Dla uczelni efektywność energetyczna to dziś kluczowy temat. Tradycyjne systemy klimatyzacji często pracują z pełną mocą niezależnie od rzeczywistego obciążenia sal dydaktycznych, co prowadzi do wzrostu kosztów. Uniwersytet Bandung postanowił poszukać inteligentniejszego rozwiązania.

W 2024 roku uczelnia ITB wspólnie z LG HVAC Solutions zainicjowała pierwszy w Indonezji projekt systemu HVAC oparty na AI. Instalacja systemu VRF LG Multi V i w budynku Labtek VI miała na celu nie tylko ocenę parametrów pracy, ale przede wszystkim sprawdzenie, czy sztuczna inteligencja potrafi uczyć się, adaptować i realnie zmieniać sposób zarządzania energią na kampusie.