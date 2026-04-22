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Co się stanie, gdy sztuczna inteligencja przejmie zarządzanie systemem klimatyzacji w budynku uczelni? Na Bandung Institute of Technology (ITB) – jednej z najbardziej renomowanych uczelni w Indonezji – to pytanie przestało być jedynie teoretycznym rozważaniem. Aby sprawdzić potencjał AI w realnych warunkach, uniwersytet ITB oraz LG HVAC Solutions wspólnie uruchomiły projekt pilotażowy. Dwie sale dydaktyczne w budynku Labtek VI stały się żywym laboratorium, w którym sprawdzano, jak system VRF oparty na sztucznej inteligencji radzi sobie z akademickim rytmem pracy. Dla uczelni efektywność energetyczna to dziś kluczowy temat. Tradycyjne systemy klimatyzacji często pracują z pełną mocą niezależnie od rzeczywistego obciążenia sal dydaktycznych, co prowadzi do wzrostu kosztów. Uniwersytet Bandung postanowił poszukać inteligentniejszego rozwiązania.
W 2024 roku uczelnia ITB wspólnie z LG HVAC Solutions zainicjowała pierwszy w Indonezji projekt systemu HVAC oparty na AI. Instalacja systemu VRF LG Multi V i w budynku Labtek VI miała na celu nie tylko ocenę parametrów pracy, ale przede wszystkim sprawdzenie, czy sztuczna inteligencja potrafi uczyć się, adaptować i realnie zmieniać sposób zarządzania energią na kampusie.
Oś czasu projektu wdrożenia systemu VRF z AI na ITB – instalacja systemu LG, testy i kluczowe etapy oszczędności energii
Wyzwania projektu
Wszystko zaczęło się od problemu z komfortem. Podobnie jak wiele innych uczelni, ITB musiało mierzyć się z eksploatacją energochłonnych budynków w wymagającym, tropikalnym klimacie. Sale wykładowe były intensywnie użytkowane rano, niemal puste w porze lunchu i ponownie zapełniały się po południu. Taki rytm dnia powodował gwałtowne zmiany zapotrzebowania na chłodzenie. Takie wahania obciążenia sprawiają, że ręczne sterowanie systemem klimatyzacji staje się niezwykle trudne. W praktyce często prowadzi to do niepotrzebnie wysokiego zużycia energii. Sytuacja ta pokazała, że potrzebne jest inteligentniejsze podejście do optymalizacji zużycia energii – bez rezygnacji z komfortu studentów i pracowników. Dodatkowym problemem była nierówna praca systemu wynikająca z nasłonecznienia budynku. Pomieszczenia po jednej stronie szybko się nagrzewały, podczas gdy inne pozostawały chłodne. W praktyce oznaczało to, że klimatyzacja działała także w pustych salach, zużywając energię, gdy nie było to potrzebne. Skutki były widoczne w rachunkach za prąd.
Problemy systemu HVAC na ITB – ikony z krótkimi opisami.
„Nasze sale wykładowe i laboratoria często były niekomfortowe” – wyjaśnia
Seno Nugroho, Building Manager w Labtek VI.
„Wschodnia strona budynku nagrzewała się od słońca, podczas gdy inne pomieszczenia pozostawały chłodne. Co więcej, puste sale nadal zużywały energię. Te nierówności znacząco podnosiły miesięczne rachunki.”
Nie była to jedynie kwestia dyskomfortu. To był realny koszt, wyzwanie środowiskowe i impuls do zmiany, aby dostarczać komfort w bardziej inteligentny sposób.
Instalacja inteligentnego systemu klimatyzacji
W lipcu 2024 roku ITB nawiązało współpracę z LG HVAC Solutions, aby rozwiązać swoje problemy. Po miesiącach analiz i konsultacji projekt rozpoczął się od instalacji jednej jednostki zewnętrznej oraz czterech jednostek wewnętrznych, dobranych i skonfigurowanych zgodnie z wielkością oraz sposobem użytkowania pomieszczeń. Prawdziwy przełom był jednak niewidoczny – silnik AI w systemie VRF LG Multi V i.
„Dzięki grupowaniu podobnych warunków i dążeniu do optymalnych ustawień, system LG Multi V i potrafi wykrywać zmiany obciążenia, temperatury i wilgotności” – mówi
Erwin Praseto, LG Sales Engineer.
„LG Multi V i został zaprojektowany tak, aby regulować prędkość sprężarki i przepływ powietrza, zapewniając stabilny komfort studentom, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.”
Funkcja AI Smart Care w LG Multi V i wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia do analizy kluczowych parametrów, takich jak temperatura, wilgotność czy przepływ powietrza, a następnie przewiduje czas potrzebny do osiągnięcia danej temperatury. Na tej podstawie system decyduje, czy przyspieszyć chłodzenie lub grzanie, czy zoptymalizować zużycie energii – regulując pracę sprężarki, przepływ czynnika chłodniczego oraz wentylatorów. Dodatkowo funkcja AI Indoor Space Care grupuje jednostki wewnętrzne według podobnych warunków środowiskowych, wyrównuje temperaturę w pomieszczeniu oraz automatycznie aktywuje lub dezaktywuje jednostki, aby utrzymać komfort bez ryzyka nadmiernego chłodzenia.
System VRF LG zasilany AI dostosowujący działanie systemu klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach na podstawie różnych danych.
Zamiast jedynie reagować na ustawienia termostatu, system nieustannie zbierał i analizował dane, dostosowując swoją pracę z minuty na minutę. Został zaprojektowany nie tylko po to, aby chłodzić – ale aby się uczyć.
90-dniowy test
Aby zweryfikować możliwości systemu, inżynierowie ITB przygotowali jasny scenariusz testowy. Przez 90 dni system LG Multi V i pracował naprzemiennie: jednego dnia w trybie standardowym, kolejnego w trybie AI. Taki harmonogram umożliwił bezpośrednie porównanie danych w tych samych salach i w identycznych warunkach. Co istotne, pomieszczenia były normalnie użytkowane podczas zajęć akademickich, więc test opierał się wyłącznie na rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.
Wyniki jasno pokazały różnicę. W porównaniu do trybu standardowego, tryb AI przyniósł wyraźne korzyści. Średnie obciążenie sprężarki spadło o 37,7%, przy jednoczesnym utrzymaniu temperatury wewnętrznej w zakresie ±1°C oraz minimalnych wahań wilgotności na poziomie 3,97%. Najważniejsze jednak – zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się o 49,2%, a rachunki za prąd niemal dokładnie odzwierciedlały ten spadek.*
* Wyniki zaprezentowane w artykule dotyczą pracy jednego systemu Multi V i (model ARUN140LTE6) oraz czterech kasetonów 4‑stronnych DUAL Vane (modele ARNU28GTBB4, ARNU42GTAB4) w okresie od 1 listopada 2024 r. do 28 lutego 2025 r.
* Rezultaty są zależne od warunków i konfiguracji instalacji i mogą różnić się w innych środowiskach.
System VRF LG zasilany AI dostosowujący działanie systemu klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach na podstawie różnych danych.
Mówiąc prościej – sprężarka pracowała znacznie mniej w trybie AI, bez zauważalnej różnicy w temperaturze czy wilgotności w porównaniu do trybu standardowego. Sale dydaktyczne zachowały ten sam poziom komfortu, a zużycie energii spadło niemal o połowę. Co więcej, ponieważ test prowadzono w użytkowanych salach, wyniki uwzględniały zmienne i nieprzewidywalne obciążenia typowe dla życia kampusu. W takich warunkach tryb AI wykazywał jeszcze większe oszczędności, niż można byłoby oczekiwać w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym.*
Dla Uniwersytetu ITB wyniki te oznaczały coś więcej niż tylko liczby. Stały się potwierdzeniem, że inteligentne systemy klimatyzacji VRF mogą zapewniać wymierną efektywność energetyczną, jednocześnie zachowując niezbędny komfort.
* Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
Rok działania systemu
Choć 90-dniowy test wyglądał obiecująco, pełny obraz przyniósł niemal rok ciągłej eksploatacji. W czasie pory monsunowej, przy wysokiej wilgotności, w okresach sesji egzaminacyjnych i przy zmiennych harmonogramach zajęć, system klimatyzacji z technologią AI nieustannie doskonalił swoje działanie. Uczył się wzorców użytkowania, przewidywał szczytowe obciążenia i ograniczał moc, gdy sale niespodziewanie pozostawały puste.
Pracownicy uczelni zauważyli, że laboratoria komputerowe utrzymywały stabilną temperaturę nawet podczas długich zajęć. Administratorzy budynku odnotowali tendencję do obniżenia miesięcznych kosztów energii. Eksperyment stał się codzienną praktyką – realnym przykładem inteligentnego zarządzania systemem klimatyzacji.
Szersza perspektywa
Oszczędności osiągnięte w budynku Labtek VI prowokują kolejne pytanie: co się stanie, gdy całe kampusy, budynki publiczne, biblioteki czy biurowce zaczną korzystać z systemu VRF sterowanego przez AI? Dla LG HVAC Solutions projekt ITB był czymś więcej niż udaną instalacją – pokazał, jak zarządzanie energią może przejść od reaktywnej obsługi do proaktywnej inteligencji.
„LG Multi V i to nie tylko energooszczędny system klimatyzacji VRF – to dowód innowacyjności LG i początek nowej ery w technologii HVAC” – podsumowuje
Erwin Praseto, LG Sales Engineer.
W świecie, w którym instytucje muszą jednocześnie ograniczać koszty i realizować cele zrównoważonego rozwoju, wnioski z doświadczenia na kampusie ITB są jednoznaczne – oszczędności energii są możliwe i mierzalne także w tak zmiennych warunkach.
Podsumowanie
Projekt przeprowadzony w budynkach Uniwersytetu ITB udowodnił, że systemy klimatyzacji VRF sterowane przy wsparciu sztucznej inteligencji mogą zapewniać realną poprawę efektywności energetycznej bez kompromisów w zakresie komfortu – nawet w wymagających, rzeczywistych warunkach akademickich. To cenne dane nie tylko dla uczelni na całym świecie, ale także dla budynków publicznych, obiektów komercyjnych i innych branż o zmiennym profilu obciążenia pomieszczeń.
* Projekt został zrealizowany we współpracy LG HVAC Solutions oraz ITB University w ramach wspólnego projektu badawczego.
FAQ
Ile energii zaoszczędził system klimatyzacji LG Multi V i z technologią AI na ITB?
W 90-dniowym teście tryb AI ograniczył zużycie energii o 49,2%.
Czy klimatyzacja VRF sterowana technologią AI sprawdza się w salach dydaktycznych o zmiennej liczbie osób?
Tak. Komfort pozostał stabilny mimo zmian liczby osób w pomieszczeniach.
Do czego służy system LG Multi V i?
To system klimatyzacyjny typu VRF z technologią AI, który w czasie rzeczywistym dostosowuje pracę do aktualnych warunków klimatycznych oraz bieżącego obciążenia pomieszczeń, ograniczając tym samym straty energii.
Czy takie wyniki można powtórzyć w innych obiektach?
Rezultaty mogą się różnić w zależności od warunków klimatycznych i specyfiki budynków, ale projekt przeprowadzony w obiekcie edukacyjnym ITB pokazuje duży potencjał dla uczelni, instytucji publicznych i obiektów komercyjnych na całym świecie.
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