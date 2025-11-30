About Cookies on This Site

Mobilny stojak LG Smart Monitor Swing Stand

STA32F
Widok z przodu
Widok z tyłu 15 stopni
-15 stopni widok z tyłu
widok z tyłu
widok z boku pod kątem 90 stopni
Widok z boku na ramię podstawy monitora w pozycji opuszczonej,
Widok z tyłu z bliska
Widok z bliska na złącze mocowania VESA
Widok z boku z lekkim przechyleniem
Mocowanie przechylone pod kątem
Mocowanie przechylone pod kątem
Widok z góry, mocowanie przechylone w dół
Widok z góry, mocowanie przechylone po przekątnej
Widok z góry, mocowanie przechylone po przekątnej
Widok z góry, mocowanie przechylone po przekątnej
Widok z przodu
Główne cechy

  • Zaprojektowany z myślą o Smart monitorach LG
  • Pozwala na regulację nachylenia, wysokości, obrotu i trybu portretowego
  • Ruchoma podstawa z ukrytym zasilaczem
  • Kompatybilny z monitorami Smart Monitor z możliwością montażu na ścianie (100x100 mm)
Więcej
LG Smart Monitor Swing stand logo.

LG Smart Monitor Swing stand logo.

Zdjęcie przedstawia smart monitor LG zainstalowany na stojaku w salonie.

Zdjęcie przedstawia smart monitor LG zainstalowany na stojaku w salonie.

Jeszcze bardziej Smart, dzięki Swing Stand

Połącz go ze Smart Monitorem LG, aby efektywniej korzystać ze swojej przestrzeni. Nasz stand został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności dzięki dużej elastyczności, solidnej podstawie i łatwej mobilności.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Monitor nie wchodzi w skład zestawu (sprzedawany oddzielnie).

Łatwa regulacja, możliwość dostosowania pod każdym kątem

Spersonalizuj swoje wrażenia z oglądania dzięki elastycznemu stojakowi naszego Smart Monitora. Wyposażony w sprężynowy zawias skrętny, oferuje regulację nachylenia, obrotu, wysokości i trybu portretowego w celu łatwego dostosowania kąta oglądania. Stabilna kwadratowa podstawa i eleganckie białe wykończenie dopełnią każde wnętrze, a solidne kółka zapewniają łatwą mobilność.

Zdjęcie przedstawia kobietę pracującą przy biurku z monitorem LG Smart Monitor na białej podstawce, mężczyznę edytującego dźwięk na dwumonitorowej konfiguracji z podstawką oraz kobietę bawiącą się z dzieckiem obok podstawki monitora LG Smart Monitor w salonie.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Monitor nie wchodzi w skład zestawu (sprzedawany oddzielnie).

Elastyczne oglądanie dzięki regulowanej budowie

STA32F został zaprojektowany z myślą o ergonomicznym oglądaniu, z regulacją pivot, wysokości i nachylenia w celu łatwego ustawienia monitora bez zmiany konfiguracji biurka.

Ten obraz ilustruje pełny zakres ruchu podstawy monitora, w tym regulację nachylenia w zakresie od -20° do 50°, zakres wysokości 329 mm (od 814,5 mm do 1143,5 mm) oraz regulację szerokości w zakresie od 310,5 mm do 520,1 mm. Obsługuje również ruch obrotowy w zakresie od -60° do +90° oraz obrót o 90° w celu przełączania między orientacją poziomą i pionową.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Ten stand został zaprojektowany do obsługi głowic o wadze od 4 kg do 6,5 kg, a uszkodzenia spowodowane przekroczeniem tego limitu nie są objęte gwarancją.

*W zależności od podłączonego monitora, funkcja obracania ekranu (Pivot) może być niedostępna.

*Stand jest kompatybilny z monitorami wyposażonymi w złącze montażowe VESA 100×100 mm.

*Monitor nie wchodzi w skład zestawu (sprzedawany oddzielnie).

Stand zgodny ze standardem VESA (100×100)

Zaprojektowany z myślą o wygodzie, stand ten jest kompatybilny z monitorami wyposażonymi w interfejs montażowy VESA 100×100 mm, zapewniając stabilne wsparcie dla ekranów o wadze od 4 kg do 6,5 kg. Monitor i stand muszą być bezpiecznie przymocowane za pomocą śrub poprzez mocowanie VESA.

Zdjęcie przedstawia schemat mocowania VESA 100×100 mm z powiększonymi szczegółami.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Ten stand został zaprojektowany do obsługi głowic o wadze od 4 kg do 6,5 kg, a uszkodzenia spowodowane przekroczeniem tego limitu nie są objęte gwarancją.

*W zależności od podłączonego monitora, funkcja obracania ekranu (Pivot) może być niedostępna.

*Stand jest kompatybilny z monitorami wyposażonymi w złącze montażowe VESA 100×100 mm.

*Monitor nie wchodzi w skład zestawu (sprzedawany oddzielnie).

Zwiększ możliwości swojego Smart Monitora dzięki LG Smart Monitor Swing Stand

STA32F jest kompatybilny z szeroką gamą monitorów LG o przekątnej od 27 do 34 cali. Wzbogać swój Smart Monitor o zupełnie nowe funkcje.

27-calowy monitor

27SR50F, 27U5115A, 27SR73U, 27SR75U, 27U703SA, 27U7315A

32-calowy monitor

32SR50F, 32SR73U, 32SR75U, 32SR76U, 32SR85U, 32SR83U, 32U7215A, 32U7315A, 32U8030SA, 32U8050SA, 32U7205A

34-calowy monitor

34SR60QC, 34SR65QC, 34U601SA

32-calowy monitor dotykowy

32U880SA

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Ten stand został zaprojektowany do obsługi głowic o wadze od 4 kg do 6,5 kg, a uszkodzenia spowodowane przekroczeniem tego limitu nie są objęte gwarancją.

*Monitor nie wchodzi w skład zestawu (sprzedawany oddzielnie).

*Ten produkt jest przeznaczony do użytku z modelami monitorów LG Electronics, a uszkodzenia wynikające z używania z produktami innych firm nie są objęte gwarancją.

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

