Mobilny stojak LG Smart Monitor Swing Stand

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Ten stand został zaprojektowany do obsługi głowic o wadze od 4 kg do 6,5 kg, a uszkodzenia spowodowane przekroczeniem tego limitu nie są objęte gwarancją.

*W zależności od podłączonego monitora, funkcja obracania ekranu (Pivot) może być niedostępna.

*Stand jest kompatybilny z monitorami wyposażonymi w złącze montażowe VESA 100×100 mm.

*Monitor nie wchodzi w skład zestawu (sprzedawany oddzielnie).