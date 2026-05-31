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Górne ramię natryskowe do zmywarki LG
Górne ramię natryskowe do zmywarki LG
Główne cechy
- Oryginalne górne ramię natryskowe do zmywarki LG
Miejsce montażu
* Rzeczywiste miejsce montażu tego produktu może się różnić w zależności od modelu zmywarki.
* Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak wymienić
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.
KROK 1
Otwórz drzwiczki i sprawdź położenie górnego uchwytu dyszy.
KROK 2
Zdejmij górną dyszę, obracając uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Uważaj, aby nadmierna siła nacisku na uchwyt nie spowodowała jego uszkodzenia.
KROK 3
Umieść nową, górną dyszę w miejscu pokazanym poniżej i włóż uchwyt.
KROK 4
Po włożeniu uchwytu należy go obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zabezpieczyć.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Masa netto (g)
168
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
460 x 75 x 30
OGÓLNE
Kategoria
Dysza
Model
AGM30057109
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