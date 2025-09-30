About Cookies on This Site

LG Soundbar do telewizora z 5.1.3-kanałową technologią Dolby Atmos S80TY

S80TY
Karta USP: Kanał centralny skierowany do góry
Karta USP: WOW Orchestra
Karta USP: Dolby Atmos
Widok z przodu na LG Soundbar S80TY i subwoofer
Widok pod kątem na LG Soundbar S80TY i subwoofera z wymiarami
Widok z przodu na LG Soundbar S80TY
Widok z góry na LG Soundbar S80TY
Widok z góry, pod kątem na środkowy kanał głośnika LG Soundbar S80TY
Widok z góry, pod kątem bocznego narożnika LG Soundbar S80TY
Widok z tyłu, pod kątem na LG Soundbar S80TY
Widok subwoofera pod kątem
Widok subwoofera z tyłu
Główne cechy

  • Wyjątkowy soundbar zaprojektowany, by idealnie uzupełniać telewizory LG
  • Prawdziwie wciągający dźwięk dzięki technologii Dolby Atmos i potrójnym głośnikom skierowanym w górę
  • Pełna kompatybilność ze Spotify Connect, TIDAL Connect, Chromecast i Apple AirPlay 2
  • Potężny, 5.1.3-kanałowy dźwięk przestrzenny, który otacza Cię ze wszystkich stron
Więcej
LG Soundbar na szarej powierzchni na szarym tle, w perspektywie z lotu ptaka.

Najwyższej klasy soundbar dla pełni wrażeń z LG TV.

Jeszcze lepsze wrażenia z LG TV dzięki soundbarowi, który łączy design i doskonały dźwięk.

Zachwycające pejzaże dźwięku otaczają Cię ze wszystkich stron

Telewizor LG i soundbar LG w czarnym pomieszczeniu odtwarzają występ muzyczny. Białe krople, symbolizujące fale dźwiękowe, unoszą się ku górze i do przodu z soundbara, podczas gdy subwoofer generuje efekt dźwiękowy od dołu. Telewizor LG i soundbar LG w salonie odtwarzają występ orkiestry. Białe fale kropli, symbolizujące fale dźwiękowe, unoszą się ku górze i do przodu z soundbara oraz emitowane są z telewizora, a subwoofer generuje efekt dźwiękowy od dołu. Telewizor LG, soundbar LG, tylne głośniki i subwoofer znajdują się w salonie. Nałożona zostaje siatka, przypominająca skan przestrzeni. Białe fale dźwiękowe z kropli ukazują tylne głośniki i soundbar grające w harmonii.

Telewizor LG i soundbar LG w czarnym pomieszczeniu odtwarzają występ muzyczny. Białe krople, symbolizujące fale dźwiękowe, unoszą się ku górze i do przodu z soundbara, podczas gdy subwoofer generuje efekt dźwiękowy od dołu. Telewizor LG i soundbar LG w salonie odtwarzają występ orkiestry. Białe fale kropli, symbolizujące fale dźwiękowe, unoszą się ku górze i do przodu z soundbara oraz emitowane są z telewizora, a subwoofer generuje efekt dźwiękowy od dołu. Telewizor LG, soundbar LG, tylne głośniki i subwoofer znajdują się w salonie. Nałożona zostaje siatka, przypominająca skan przestrzeni. Białe fale dźwiękowe z kropli ukazują tylne głośniki i soundbar grające w harmonii.

* Obrazy na ekranie są symulowane.

Poczuj realizm panoramy dźwiękowej

Kanał centralny skierowany do góry

Zanurz się w samym sercu dźwięku

Głośnik centralny skierowany w górę emituje dźwięk znad ekranu, synchronizując dialogi z obrazem dla lepszego odbioru głosu. 

LG TV i LG Soundbar w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe krople reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu.

* Powyższe informacje zostały potwierdzone przez badanie własnych standardów.

** Obrazy na ekranie są symulowane.

'Napis „ONE EXPERIENCE” w zielono-żółtym gradiencie.

Soundbary LG wzbogacają wrażenia z użytkowania LG TV

Dolby Atmos

Z Dolby Atmos każdy wieczór filmowy jak w kinie

Zanurz się w doskonałych wrażeniach dzięki Dolby Vision na LG TV i Dolby Atmos na LG Soundbar.

Film odtwarzany jest na LG OLED TV i LG Soundbar w nowoczesnym apartamencie z widokiem z boku. Białe kropelki symbolizujące fale dźwiękowe unoszą się w górę i w dół z soundbara i TV, tworząc kopułę dźwięku w przestrzeni. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

* Dolby i Dolby Vision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

** Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*** Obrazy na ekranie są symulowane.

3-poziomowy dźwięk przestrzenny

Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk

3-poziomowy dźwięk przestrzenny dodaje wirtualną warstwę, aby utworzyć dookoła kopułę dźwiękową o bogatszym brzmieniu.

LG TV i LG Soundbar znajdują się w wielkomiejskim apartamencie. Trzy czerwone paski pojawią się pojedynczo, tworząc wirtualne warstwy i łączą się, tworząc pełną kopułę dźwiękową.

* Potrójny dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybach Cinema i AI Sound Pro.

** Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego listwy Soundbar. Dźwięk z przednich i przednich, górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.

*** Obrazy na ekranie są symulowane.

****Ten film został przygotowany z wykorzystaniem S80TR. Model S80TY nie ma głośników tylnych.

15-kanałowy dźwięk przestrzenny

Hipnotyzujący dźwięk dookoła

15-kanałowy system dźwięku przestrzennego o mocy 810 W, składający się z 5 głośników i subwoofera, ożywia LG TV dzięki doskonałej jakości Dolby Atmos i DTS:X.

LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara i tylnych głośników, zapętlając się wokół sofy i przestrzeni domowej. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

* Dolby i Dolby Vision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

** Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*** Obrazy na ekranie są symulowane.

* Obrazy na ekranie są symulowane. 

** Korzystanie z pilota LG TV Remote jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji. 

*** WOW Interface – zgodne telewizory: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania.

**** WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (QNED 80 obsługiwany tylko w latach 2022, 2023 i 2025), NANO 90/80 (tylko 2025), UHD UA75/UA73 (tylko 2025). Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania.

*****Telewizory kompatybilne z WOWCAST Ready (lub z wbudowanym WOWCAST): OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2,QNED 99/9M/95/90/89/85/80 (QNED 80 obsługiwany tylko w latach 2022 i 2023). Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania.

******Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Może być wymagana aktualizacja oprogramowania. Do aktualizacji wymagane jest połączenie sieciowe i/lub aplikacja (telewizor i/lub soundbar).

Inteligentny dźwięk zna Twoje preferencje

AI Room Calibration Pro

W zgodzie z przestrzenią bez zniekształceń

Soundbar skanuje pomieszczenie, znajdując Ciebie i tylne głośniki, i bez względu na położenie, dostosowuje różnice głośności i czas opóźnienia, oferując niezrównane wrażenia słuchowe, płynące z tyłu pomieszczenia.

LG TV, LG Soundbar, subwoofer i tylne głośniki w nowoczesnym, miejskim apartamencie. Tło przygasa, a nakładka siatki pojawia się nad obrazem z LG TV, niczym skan przestrzeni. Przerywana linia rozciąga się od jednego z tylnych głośników, aby pokazać, że dwa tylne głośniki są ułożone liniowo. Białe kulki dźwięku łączą się, tworząc fale, wypełniając pomieszczenie dźwiękiem.

* AI Room Calibration Pro to technologia automatycznego dostrajania dźwięku, która uwzględnia warunki otoczenia, w którym znajduje się soundbar, umieszczany za pomocą algorytmów poprawiających jakość dźwięku.   

** Obsługuje zarówno dołączone (6-kanałowe), jak i opcjonalne (2-kanałowe) głośniki tylne i nie ma różnicy w kalibracji w zależności od liczby kanałów (dołączone i opcjonalne kalibrują tę samą różnicę poziomu wzmocnienia i opóźnienia). 

*** Działa ze starym algorytmem '23, gdy tylne głośniki nie są podłączone.

****Podczas konfigurowania tylnych głośników można przeprowadzić kalibrację AI Room Calibration Pro za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ. 

***** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Może być wymagana aktualizacja oprogramowania. Do aktualizacji wymagane jest połączenie sieciowe i/lub aplikacja.

****** Obrazy na ekranie są symulowane.

*******Ten film został przygotowany z wykorzystaniem S80TR. Model S80TY nie ma tylnych głośników.

Wrażenia z dźwięku wielokanałowego

Poczuj rozległy, wyrazisty cud dźwiękowy

LG Soundbar przekształca dźwięk 2-kanałowy w wielokanałowy, zapewniając głęboki dźwięk, rezonujący w całej przestrzeni.

LG Soundbar, LG TV i subwoofer w nowoczesnym apartamencie. LG Soundbar emituje trzy strumienie fal dźwiękowych, przedstawionych jako białe kropelki unoszące się przy podłodze. Obok soundbara znajduje się subwoofer, emitujący efekt dźwięku od dołu.

2 kanały

LG Soundbar, LG TV i subwoofer w nowoczesnym apartamencie. LG Soundbar emituje trzy strumienie fal dźwiękowych, przedstawionych jako białe kropelki unoszące się przy podłodze. Z górnej części soundbara unoszą się kolejne fale dźwiękowe z białych kropelek. Obok soundbara znajduje się subwoofer, emitujący efekt dźwięku od dołu. Razem tworzą efekt kopuły w całym wnętrzu.

Wielokanałowy

* Inteligentny algorytm up-mixingu stosuje dźwięk dla każdego kanału w trybach AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game i Sports.

** Wielokanałowy dźwięk działa dzięki inteligentnemu algorytmowi up-mixingu. Algorytm ten nie ma zastosowania do trybu standardowego i trybu muzycznego. Bass Blast nie korzysta z inteligentnego algorytmu up-mixingu, ale kopiuje 2-kanałowe informacje i wysyła je do wszystkich kanałów. 

*** Obrazy na ekranie są symulowane.

AI Sound Pro

Każda muzyka brzmi dobrze

AI Sound Pro kategoryzuje różne dźwięki na efekty, muzykę i głosy, a następnie stosuje idealne ustawienia, aby stworzyć optymalne wrażenia audio.

LG Soundbar prezentuje trzy ekrany telewizyjne. Ten nad nim odtwarza koncert śpiewającej kobiety. Ekran pokazujący wiadomości przesuwa się na środek i rozpoczyna odtwarzanie. Następnie ekran z kobietą wbiegającą po schodach przesuwa się na środek i rozpoczyna odtwarzanie. Pomiędzy telewizorem a soundbarem znajduje się fala dźwiękowa zmieniająca kolor zawsze, gdy ekran telewizora zmienia się na inny, korelując z gatunkiem.

* Obrazy na ekranie są symulowane.

Współgra z Twoimi ulubieńcami

Intense Gaming

Dźwięk synchronizuje się z każdą klatką

Zwolnij porty w telewizorze i podłącz konsole do LG Soundbar bez pogorszenia wydajności graficznej. Obsługa VRR/ALLM zapewnia rozgrywkę bez przerw i z niskim poziomem opóźnienia wejścia.

LG Soundbar i LG TV są pokazane razem. Gra wyścigowa jest wyświetlana na ekranie.

* Obrazy na ekranie są symulowane.

**Zgodnie ze standardem specyfikacji HDMI 2.1, soundbar obsługuje eARC, VRR, ALLM.***Telewizor, soundbar i urządzenie źródłowe (np. konsola do gier) muszą obsługiwać VRR / ALLM.****Obsługa VRR pass-through dla treści 120 Hz (4K YCbCr 4:2:0 / 1080p 120 Hz)*****Prosimy pamiętać, że usługa może być niedostępna w momencie zakupu. Może być wymagana aktualizacja oprogramowania. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.******HDCP 2.3 obsługuje treści w rozdzielczości 4K. Obsługa 120 Hz różni się w zależności od urządzenia, do YCbCr 4:2:0 dla 4K.

Transmisja strumieniowa HD

Transmisje w oszałamiającej jakości HD

Streamuj z ulubionych platform bez kompresji dzięki bezstratnej obsłudze HD dla Spotify Connect, TIDAL Connect i Google Cast.

'* Treść i dostępność aplikacji mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

** Dla usług OTT wymagane są oddzielne subskrypcje.

*** Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Może być wymagana aktualizacja oprogramowania. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

Zgodność

Użyj wybranej platformy

Soundbary LG są teraz kompatybilne z większą liczbą usług AI. Możesz sterować LG Soundbar za pomocą dowolnej platformy.

* Niektóre funkcje wymagają subskrypcji usług innych firm lub założenia konta.

** Google to znak towarów firmy Google LLC. Asystent Google jest niedostępny w niektórych językach i krajach.

*** Amazon, Alexa i wszystkie powiązane oznaczenia są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc lub jej podmiotów stowarzyszonych.

**** Apple, logo Apple i Apple AirPlay 2 są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 

***** Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Może być wymagana aktualizacja oprogramowania. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

Czysty dźwięk – czysta planeta

Zaangażowanie na rzecz lepszego życia

LG angażuje się w tworzenie lepszego życia dla wszystkich. Przeprojektowujemy procesy produkcyjne, aby korzystać z materiałów zrównoważonych, w tym żywic z recyklingu. Będziemy nadal badać i wprowadzać nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju. Nasze produkty są wyrazem tej obietnicy.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Ogólne - Liczba kanałów

    3.1.3

  • Ogólne - Moc wyjściowa

    480 W

  • Format Audio - Dolby Atmos

    Tak

  • Format Audio - DTS:X

    Tak

  • Rozmiary (szer. x wys. x gł.) - Główny/a

    1 000 x 63 x 135 mm

  • Rozmiary (szer. x wys. x gł.) - Subwoofer

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Wszystkie specyfikacje

KOD KRESKOWY

  • Kod Kreskowy

    8806096451441

SOUND EFFECT

  • AI Sound Pro

    Tak

  • Standard

    Tak

  • Muzyka

    Tak

  • Kino

    Tak

  • Clear Voice Pro

    Tak

  • Sporty

    Tak

  • Gra

    Tak

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Tak

  • WOW Orchestra

    Tak

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • Wersja Bluetooth

    5.1

  • Wi-Fi

    Tak

  • Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne

    Tak

  • USB

    1

  • Współpraca z Alexa

    Tak

  • Spotify Connect

    Tak

  • Tidal Connect

    Tak

  • AirPlay 2

    Tak

  • Chromecast

    Tak

  • Współpraca z Google Home

    Tak

  • Optyczny/e

    1

WSPARCIE HDMI

  • Pass-through

    Tak

  • Pass-through (4K)

    Tak

  • VRR / ALLM

    Tak

  • 120Hz

    Tak

  • HDR10

    Tak

  • Dolby Vision

    Tak

  • Kanał Zwrotny (ARC)

    Tak

  • Kanał Zwrotny (e-ARC)

    Tak

  • CEC (Simplink)

    Tak

OGÓLNE

  • Liczba kanałów

    3.1.3

  • Liczba głośników

    9 EA

  • Moc wyjściowa

    480 W

FORMAT AUDIO

  • Dolby Atmos

    Tak

  • Dolby Digital

    Tak

  • DTS Digital Surround

    Tak

  • DTS:X

    Tak

  • ACC

    Tak

  • ACC+

    Tak

UDOGODNIENIA

  • Aplikacja - iOS/Android OS

    Tak

  • AI Room Calibration Pro (aplikacja)

    Tak

  • Tryb pracy - Soundbar

    Tak

  • TV Sound Mode Share

    Tak

  • WOW Interfejs

    Tak

ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

  • Główny/a

    1 000 x 63 x 135 mm

  • Subwoofer

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

  • Rozmiar obudowy

    1 107 x 561 x 257 mm

WAGA

  • Główny/a

    4,3 kg

  • Subwoofer

    10,0 kg

  • Waga brutto

    18,9 kg

AKCESORIA

  • Karta Gwarancyjna

    Tak

  • Przewód HDMI

    Tak

  • Uchwyt ścienny

    Tak

  • Pilot

    Tak

MOC

  • Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)

    0.5 W ↓

  • Pobór mocy (jednostka główna)

    59 W

  • Pobór w trybie czuwania (subwoofer)

    0.5 W ↓

  • Pobór mocy (subwoofer)

    40 W

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

