LG Soundbar do telewizora z 5.1.3-kanałową technologią Dolby Atmos S80TY

* AI Room Calibration Pro to technologia automatycznego dostrajania dźwięku, która uwzględnia warunki otoczenia, w którym znajduje się soundbar, umieszczany za pomocą algorytmów poprawiających jakość dźwięku.

** Obsługuje zarówno dołączone (6-kanałowe), jak i opcjonalne (2-kanałowe) głośniki tylne i nie ma różnicy w kalibracji w zależności od liczby kanałów (dołączone i opcjonalne kalibrują tę samą różnicę poziomu wzmocnienia i opóźnienia).

*** Działa ze starym algorytmem '23, gdy tylne głośniki nie są podłączone.

****Podczas konfigurowania tylnych głośników można przeprowadzić kalibrację AI Room Calibration Pro za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ.

***** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Może być wymagana aktualizacja oprogramowania. Do aktualizacji wymagane jest połączenie sieciowe i/lub aplikacja.

****** Obrazy na ekranie są symulowane.

*******Ten film został przygotowany z wykorzystaniem S80TR. Model S80TY nie ma tylnych głośników.