Lodówko-zamrażarka LG | Srebrna | Klasa C |Wewnętrzny wyświetlacz | 2.03 m | 375L | GBBS726CPY

Karta informacyjna produktu
Karta informacyjna produktu

GBBS726CPY
Główne cechy

  • Metal Cooling
  • Door Cooling
  • Fresh Balancer
  • Fresh Converter+
  • Półka na wino
  • Akcesoria: My box, przenośny kosz, mini kosz na drzwi
Więcej
Matowa czarna lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBS726CPY) wbudowana w szare szafki, obok marmurowego blatu z płytą indukcyjną i dużym oknem po prawej.

Świeżość, która pasuje, dbałość, która maksymalizuje

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) zamontowana na równo w wysokich szarych szafkach, z niebieskimi strzałkami wskazującymi górną, boczną i przednią powierzchnię

Idealne dopasowanie

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) z widocznym smartfonem z aplikacją LG ThinQ™ z przodu oraz świecącą na jasnoniebiesko ikoną AI obok urządzenia

Funkcje AI

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) – widok wnętrza z półkami pełnymi owoców, warzyw, napojów i przekąsek, z niebieskimi liniami przepływu powietrza z lewej strony

Maksymalna świeżość

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) całkowicie otwarta, z górną komorą chłodziarki pokazującą żywność w szufladach, z niebieskimi nałożonymi grafikami i strzałkami podkreślającymi przestronne wnętrze

Maksymalna wydajność przechowywania

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY) z prawymi drzwiami otwartymi pod kątem 110 stopni, z zakrzywionym zawiasem u góry blisko przylegającej szarej ściany zabudowania

Brak prześwitu

Zaprojektowana tak, aby pasowała do każdej kuchni

Otwieraj szeroko nawet przy ścianie lub w ciasnych przestrzeniach dzięki funkcji Brak prześwitu

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY), widok z góry – po lewej stronie obraz „Zwykły zawias uderza w ścianę”, po prawej „Zawiasy Zero Clearance otwierają się swobodnie”

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY), widok z góry – po lewej stronie obraz „Zwykły zawias uderza w ścianę”, po prawej „Zawiasy Zero Clearance otwierają się swobodnie”

*Aby zapewnić prawidłowe działanie drzwi, wymagany jest minimalny odstęp 4 mm między bokiem lodówki a ścianą.
*Jeśli odstęp jest mniejszy niż 4 mm, drzwi mogą nie otwierać się w pełni lub mogą ocierać o ścianę, co może wpłynąć na działanie urządzenia.
Premium Flat Door

Elegancki i nowoczesny wygląd zapewnia idealne dopasowanie

Delektuj się konstrukcją Premium Flat Door i przestronnym wnętrzem, które łączą wyrafinowaną elegancję z praktycznością w nowoczesnej kuchni.

Matowa czarna lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY) zabudowana w szarej kuchennej zabudowie, z winiarką po lewej i kuchenką z akcesoriami po prawej stronie

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) po lewej w jasnoszarej zabudowie z marmurową ścianą nad blatem, po prawej w ciemnej zabudowie obok półek i naczyń

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) po lewej w jasnoszarej zabudowie z marmurową ścianą nad blatem, po prawej w ciemnej zabudowie obok półek i naczyń

Funkcje AI

Inteligentniejsze chłodzenie dla zoptymalizowanego zużycia energii dzięki LG ThinQ™ ¹⁾

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) w przestrzeni dziennej z widokiem na nocne miasto i grafiką trybu oszczędzania energii AI oraz zmiennym wykresem zużycia energii

Tryb oszczędzania energii AI

Optymalizacja chłodzenia w okresach mniejszego użytkowania

Tryb oszczędzania AI²⁾ analizuje wzorce użytkowania z okresu 3 tygodni i identyfikuje, kiedy drzwi są otwierane rzadziej, zmniejszając zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu świeżości żywności.

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) obok jasnoszarej zabudowy w przestrzeni dziennej z widokiem na rzekę, z nałożonym wykresem i ikoną AI Fresh

AI Fresh¹⁾

Proaktywne chłodzenie przy częstym otwieraniu drzwi

Minimalizuje wzrost temperatury przy częstym otwieraniu drzwi, intensyfikując chłodzenie na dwie godziny wcześniej dzięki analizie szczegółowych wzorców użytkowania.

*W przypadku, gdy temperatura w komorze lodówki wynosi 1°C lub 2°C, funkcja ta nie zostanie aktywowana.
Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) z lekko uchylonymi górnymi drzwiami, z czerwoną grafiką fali oraz ikoną otwartych drzwi i alertu

Wykrywanie delikatnego otwierania drzwi

Zachowaj świeżość dzięki inteligentnym alertom drzwi

Wykrywanie delikatnego otwierania drzwi¹⁾ zapewnia świeżość artykułów spożywczych i minimalizuje marnotrawstwo energii, ostrzegając o nieprawidłowym zamknięciu.

Maksymalna świeżość

Precyzyjne chłodzenie, stały poziom świeżości

LinearCooling™ dłużej utrzymuje świeżość żywności, zmniejszając wahania temperatury i zachowując jej smak oraz wygląd.

Grafika lodówki z zamrażarką LG (GBBS726CPY) pokazująca świeżego pomidora po 7 dniach z niebieskim wykresem wahań i oznaczeniem ±0,5°C
Grafika lodówki z zamrażarką LG (GBBS726CPY) pokazująca zwiędłego pomidora po 7 dniach z czerwonym wykresem wahań i oznaczeniem ±1,0°C
Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) otwarta, z jasnoniebieskim przepływem powietrza z lewego nawiewu w kierunku koszyków na drzwiach, w których przechowywane są owoce, butelki i pojemniki

DoorCooling+™

Dostarcz świeżość szybciej do Twojego koszyka na drzwiach

Świeże napoje i jedzenie dzięki szybkiej wydajności DoorCooling+™ ³⁾.

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) Fresh Balancer przechowuje sałatę, paprykę, pomarańczę i jabłka, ze strzałkami w górę i w dół oraz zbliżeniem na Moist Balance Crisper

FRESHBalancer™

Kontrola wilgotności owoców i warzyw

FRESH Balancer™ utrzymuje wilgotność owoców i warzyw dzięki Moist Balance Crisper™, pomagając zachować ich świeżość.

*Na podstawie wewnętrznego testu LG (temperatura otoczenia 25°C, normalna wilgotność, zamrażarka -18°C, lodówka 4°C), mierzącego utratę masy wody po 24 godzinach.
FRESHConverter+™

Przechowywanie żywności z elastycznymi ustawieniami temperatury

Temperatura nie jest już problemem – FRESHConverter™ ⁴⁾ umożliwia łatwe dostosowanie ustawień do różnych rodzajów żywności.

      

     

      

Maksymalna wydajność przechowywania

Maksymalna pojemność, sprytnie zorganizowana

Zmaksymalizuj wydajność przechowywania dzięki inteligentnym, schludnym rozwiązaniom, które zapewniają świeżą żywność.

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY) – widok wnętrza z owocami na górnej półce, butelkami wina na środkowej oraz kolejnymi owocami na dolnej

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY) – zbliżenie na półkę na wino mieszczącą cztery butelki oraz pudełko makaroników, z powiększeniem konstrukcji półki w okrągłej grafice

Półka na wino

Mądrze wykorzystaj przestrzeń – na wino i nie tylko

Jedna półka zarówno na butelki, jak i na codzienne produkty – sprawna organizacja bez marnowania miejsca.

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY) – półka podświetlona na niebiesko ze strzałkami w górę i w dół; na prawej grafice złożona półka mieszcząca dwie butelki wody

Wysuwana półka

Zrób miejsce na więcej, kiedy tego potrzebujesz

Dodatkowa przestrzeń na duże lub wysokie produkty – większa elastyczność i łatwość przechowywania.

Elastyczne przechowywanie, staranne ułożenie

Przemyślane półki i akcesoria pomagają utrzymać porządek, dopasowując się do Twoich potrzeb.

Lodówka LG (GBBS726CPY) – widok wnętrza z pięcioma półkami i poziomami regulacji wysokości zaznaczonymi niebieskimi strzałkami w górę/w dół

Regulowana półka

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) – wnętrze z ruchomym pojemnikiem przechowującym kartony soku i pojemnik ustawiony nad szufladą Fresh Balancer

Ruchomy pojemnik

Elastyczne wykorzystanie w lodówce lub zamrażarce

Lodówka LG z dolną zamrażarką (GBBS726CPY) – wnętrze z przezroczystym, wysuwanym mini koszykiem na drzwi mieszczącym sześć małych buteleczek sosów

Kosz na drzwiczki

Wysuwany koszyk na małe butelki z sosami

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY) – po lewej obraz zamkniętego pudełka filtra obok sera i ikony dezodoryzacji, po prawej otwarte pudełko ukazujące ser

My Box

Filtr węglowy pochłaniający zapachy

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CPY) – matowy czarny front w jasnym pomieszczeniu z pionowymi żaluzjami, z ikonami 10-letniej gwarancji na kompresor i klasy energetycznej A poniżej

Większa efektywność energetyczna

Świeżość, która pasuje, dbałość, która maksymalizuje

Sprężarka LG Smart Inverter Compressor™ dostosowuje moc chłodzenia w razie potrzeby, zmniejszając zużycie energii, a jednocześnie działając cicho i niezawodnie. Objęta również 10-letnią gwarancją.

Zastrzeżenie

1) LG ThinQ™
-Aby korzystać z funkcji ThinQ, konieczne jest zainstalowanie aplikacji „LG ThinQ” ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie i nawiązanie połączenia z Wi-Fi. Aplikacja LG ThinQ jest dostępna na smartfonach z systemem Android 9.0 lub nowszym oraz iOS 16.0 lub nowszym. Wymagane połączenie z telefonem i domową siecią Wi-Fi oraz rejestracja produktu w aplikacji LG ThinQ™.
-Funkcje aplikacji LG ThinQ™ mogą różnić się w zależności od produktu i kraju.

2) Tryb oszczędzania energii AI
-Tryb oszczędzania AI można regulować w dwóch etapach (do 1% dla etapu 1 i do 5% dla etapu 2), a stopa oszczędności różni się w zależności od klasy energetycznej i specyfikacji produktu.
-Współczynnik oszczędności AI dla każdego etapu może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.
-Szczegółowe dane testu dotyczące stopy oszczędności są następujące: 1. Model testowy: gbbs726cpy
2. Warunki testowe: Zamrażarka w temperaturze -18°C, lodówka w temperaturze 3°C, bez obciążenia
3. Warunki instalacji: Temperatura pokojowa 25°C, wilgotność 55%
4. Metoda testowa: 8 godzin otwarcia, 16 godzin bez otwarcia Łączna liczba otwarć w trakcie godzin otwarcia: Lodówka: 28 razy; Zamrażarka: 6 razy. Wyniki energetyczne dla każdego etapu trybu oszczędzania AI w ciągu 3 dni są przekształcane na 24-godzinne zużycie energii i porównywane.
5. Podczas korzystania z trybu oszczędzania AI cykl odszraniania oraz prędkość pracy kompresora mogą być dostosowywane do warunków otoczenia. Zastosowanie etapu 2 może spowodować wzrost temperatury wewnątrz zamrażarki i lodówki.
6. Wyniki testów zostały zweryfikowane przez TÜV Rheinland Inc. przy użyciu ich określonej metody testowej, ale mogą się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska użytkowania.
7. Tryb oszczędzania AI jest obsługiwany tylko przez aplikację LG ThinQ; LG ThinQ może mieć pewne ograniczenia pod względem obsługiwanych środowisk i metod użytkowania.

3) DoorCooling+™
-Na podstawie wyników testów TÜV Rheinland z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowej LG mierzącej szybkość schładzania pojemnika na wodę umieszczonego w górnym koszyku z 25°C do 6°C, DoorCooling+™ wykazał o 15,1% szybsze chłodzenie przy otwartych drzwiach niż przy zamkniętych.
- DoorCooling+™ przestaje działać po otwarciu drzwi.
-Rezultaty mogą różnić się podczas właściwego użytkowania. Dotyczy jedynie wybranych modeli.

4) FRESHConverter™
-Ustawienie temperatury można zmienić, naciskając przycisk wyboru. Istnieją trzy różne tryby: Mięso (-3°C), Ryby (0°C) i Ser (2°C)
-Na podstawie wyników wewnętrznych testów LG z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowania LG do pomiaru średniej fluktuacji temperatury w komorze FRESHConverter+™ bez obciążenia i z ustawieniem 25°C.
-Wyniki mogą się różnić w zależności od zmian temperatury zewnętrznej lub ustawienia temperatury wewnątrz.

Kluczowe parametry

  • POJEMNOŚĆ - Objętość całkowita (l)

    375

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    597 x 2 030 x 674

  • SPRAWNOŚĆ - Pobór energii (kWh/rok)

    175

  • PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - Klasa energetyczna

    C

  • SPRAWNOŚĆ - Typ sprężarki

    Kompresor Smart Inverter

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

  • MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Wykończenie (drzwi)

    Prime Silver

Wszystkie specyfikacje

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

  • Typ produktu

    Lodówka z dolnym zamrażalnikiem

  • Głębokość standardowa/do zabudowy

    Równa z szafkami

  • Klasa energetyczna

    C

POJEMNOŚĆ

  • Objętość całkowita (l)

    375

  • Objętość zamrażarki (l)

    113

  • Objętość lodówki (l)

    225

  • Objętość przegrody schładzającej (l)

    37

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Wyświetlacz

    Wyświetlacz KED

  • Express Freeze

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Waga opakowania (kg)

    83

  • Waga produktu (kg)

    76

  • Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)

    2 030

  • Wysokość do górnej części obudowy (mm)

    2 030

  • Głębokość z uchwytem (mm)

    674

  • Głębokość bez drzwi (mm)

    608

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    597 x 2 030 x 674

CECHY

  • Door Cooling+

    Tak

  • LINEAR Cooling

    Tak

  • InstaView

    Nie

SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY

  • Ręczna kostkarka do lodu

    Normalna taca lodowa

  • Tylko dozownik wody

    Nie

  • Automatyczna kostkarka do lodu

    Nie

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Drzwi (materiał)

    VCM

  • Wykończenie (drzwi)

    Prime Silver

  • Płyta Metal Fresh

    R Metal

  • Typ uchwytu

    Pozioma kieszeń

SPRAWNOŚĆ

  • Typ sprężarki

    Kompresor Smart Inverter

  • Pobór energii (kWh/rok)

    175

  • Klasa klimatyczna

    T

  • Moc akustyczna (dB)

    34

  • Moc akustyczna (klasa)

    B

KOMORA LODÓWKI

  • Kosze na drzwiach

    4

  • Światło w lodówce

    Dioda LED na górze

  • Półki ze szkła hartowaanego

    3

  • Pojemnik na warzywa

    Tak (2)

  • Półka na wino

    Tak

  • Multi-Air Flow

    Tak

  • Półka_Składana

    1-stopniowe składanie

  • Pure N Fresh

    Nie

  • Szuflada na warzywa i owoce

    Nie

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096627648

KOMORA ZAMRAŻARKI

  • Szuflady w zamrażarce

    3 przezroczyste

Informacje dotyczące zgodności

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

