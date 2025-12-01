We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lodówko-zamrażarka LG | Srebrna | Klasa C |Wewnętrzny wyświetlacz | 2.03 m | 375L | GBBS726CPY
*Aby zapewnić prawidłowe działanie drzwi, wymagany jest minimalny odstęp 4 mm między bokiem lodówki a ścianą.
*Jeśli odstęp jest mniejszy niż 4 mm, drzwi mogą nie otwierać się w pełni lub mogą ocierać o ścianę, co może wpłynąć na działanie urządzenia.
Premium Flat Door
Elegancki i nowoczesny wygląd zapewnia idealne dopasowanie
Delektuj się konstrukcją Premium Flat Door i przestronnym wnętrzem, które łączą wyrafinowaną elegancję z praktycznością w nowoczesnej kuchni.
Funkcje AI
Inteligentniejsze chłodzenie dla zoptymalizowanego zużycia energii dzięki LG ThinQ™ ¹⁾
*W przypadku, gdy temperatura w komorze lodówki wynosi 1°C lub 2°C, funkcja ta nie zostanie aktywowana.
Maksymalna świeżość
Precyzyjne chłodzenie, stały poziom świeżości
LinearCooling™ dłużej utrzymuje świeżość żywności, zmniejszając wahania temperatury i zachowując jej smak oraz wygląd.
*Na podstawie wewnętrznego testu LG (temperatura otoczenia 25°C, normalna wilgotność, zamrażarka -18°C, lodówka 4°C), mierzącego utratę masy wody po 24 godzinach.
FRESHConverter+™
Przechowywanie żywności z elastycznymi ustawieniami temperatury
Temperatura nie jest już problemem – FRESHConverter™ ⁴⁾ umożliwia łatwe dostosowanie ustawień do różnych rodzajów żywności.
Maksymalna wydajność przechowywania
Maksymalna pojemność, sprytnie zorganizowana
Zmaksymalizuj wydajność przechowywania dzięki inteligentnym, schludnym rozwiązaniom, które zapewniają świeżą żywność.
Elastyczne przechowywanie, staranne ułożenie
Przemyślane półki i akcesoria pomagają utrzymać porządek, dopasowując się do Twoich potrzeb.
Zastrzeżenie
1) LG ThinQ™
-Aby korzystać z funkcji ThinQ, konieczne jest zainstalowanie aplikacji „LG ThinQ” ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie i nawiązanie połączenia z Wi-Fi. Aplikacja LG ThinQ jest dostępna na smartfonach z systemem Android 9.0 lub nowszym oraz iOS 16.0 lub nowszym. Wymagane połączenie z telefonem i domową siecią Wi-Fi oraz rejestracja produktu w aplikacji LG ThinQ™.
-Funkcje aplikacji LG ThinQ™ mogą różnić się w zależności od produktu i kraju.
2) Tryb oszczędzania energii AI
-Tryb oszczędzania AI można regulować w dwóch etapach (do 1% dla etapu 1 i do 5% dla etapu 2), a stopa oszczędności różni się w zależności od klasy energetycznej i specyfikacji produktu.
-Współczynnik oszczędności AI dla każdego etapu może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.
-Szczegółowe dane testu dotyczące stopy oszczędności są następujące: 1. Model testowy: gbbs726cpy
2. Warunki testowe: Zamrażarka w temperaturze -18°C, lodówka w temperaturze 3°C, bez obciążenia
3. Warunki instalacji: Temperatura pokojowa 25°C, wilgotność 55%
4. Metoda testowa: 8 godzin otwarcia, 16 godzin bez otwarcia Łączna liczba otwarć w trakcie godzin otwarcia: Lodówka: 28 razy; Zamrażarka: 6 razy. Wyniki energetyczne dla każdego etapu trybu oszczędzania AI w ciągu 3 dni są przekształcane na 24-godzinne zużycie energii i porównywane.
5. Podczas korzystania z trybu oszczędzania AI cykl odszraniania oraz prędkość pracy kompresora mogą być dostosowywane do warunków otoczenia. Zastosowanie etapu 2 może spowodować wzrost temperatury wewnątrz zamrażarki i lodówki.
6. Wyniki testów zostały zweryfikowane przez TÜV Rheinland Inc. przy użyciu ich określonej metody testowej, ale mogą się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska użytkowania.
7. Tryb oszczędzania AI jest obsługiwany tylko przez aplikację LG ThinQ; LG ThinQ może mieć pewne ograniczenia pod względem obsługiwanych środowisk i metod użytkowania.
3) DoorCooling+™
-Na podstawie wyników testów TÜV Rheinland z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowej LG mierzącej szybkość schładzania pojemnika na wodę umieszczonego w górnym koszyku z 25°C do 6°C, DoorCooling+™ wykazał o 15,1% szybsze chłodzenie przy otwartych drzwiach niż przy zamkniętych.
- DoorCooling+™ przestaje działać po otwarciu drzwi.
-Rezultaty mogą różnić się podczas właściwego użytkowania. Dotyczy jedynie wybranych modeli.
4) FRESHConverter™
-Ustawienie temperatury można zmienić, naciskając przycisk wyboru. Istnieją trzy różne tryby: Mięso (-3°C), Ryby (0°C) i Ser (2°C)
-Na podstawie wyników wewnętrznych testów LG z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowania LG do pomiaru średniej fluktuacji temperatury w komorze FRESHConverter+™ bez obciążenia i z ustawieniem 25°C.
-Wyniki mogą się różnić w zależności od zmian temperatury zewnętrznej lub ustawienia temperatury wewnątrz.
Kluczowe parametry
POJEMNOŚĆ - Objętość całkowita (l)
375
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
597 x 2 030 x 674
SPRAWNOŚĆ - Pobór energii (kWh/rok)
175
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - Klasa energetyczna
C
SPRAWNOŚĆ - Typ sprężarki
Kompresor Smart Inverter
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Wykończenie (drzwi)
Prime Silver
Wszystkie specyfikacje
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ produktu
Lodówka z dolnym zamrażalnikiem
Głębokość standardowa/do zabudowy
Równa z szafkami
Klasa energetyczna
C
POJEMNOŚĆ
Objętość całkowita (l)
375
Objętość zamrażarki (l)
113
Objętość lodówki (l)
225
Objętość przegrody schładzającej (l)
37
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz
Wyświetlacz KED
Express Freeze
Tak
WYMIARY I WAGA
Waga opakowania (kg)
83
Waga produktu (kg)
76
Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)
2 030
Wysokość do górnej części obudowy (mm)
2 030
Głębokość z uchwytem (mm)
674
Głębokość bez drzwi (mm)
608
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
597 x 2 030 x 674
CECHY
Door Cooling+
Tak
LINEAR Cooling
Tak
InstaView
Nie
SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY
Ręczna kostkarka do lodu
Normalna taca lodowa
Tylko dozownik wody
Nie
Automatyczna kostkarka do lodu
Nie
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Drzwi (materiał)
VCM
Wykończenie (drzwi)
Prime Silver
Płyta Metal Fresh
R Metal
Typ uchwytu
Pozioma kieszeń
SPRAWNOŚĆ
Typ sprężarki
Kompresor Smart Inverter
Pobór energii (kWh/rok)
175
Klasa klimatyczna
T
Moc akustyczna (dB)
34
Moc akustyczna (klasa)
B
KOMORA LODÓWKI
Kosze na drzwiach
4
Światło w lodówce
Dioda LED na górze
Półki ze szkła hartowaanego
3
Pojemnik na warzywa
Tak (2)
Półka na wino
Tak
Multi-Air Flow
Tak
Półka_Składana
1-stopniowe składanie
Pure N Fresh
Nie
Szuflada na warzywa i owoce
Nie
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Smart Diagnosis
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
KOD EAN
Kod EAN
8806096627648
KOMORA ZAMRAŻARKI
Szuflady w zamrażarce
3 przezroczyste
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
