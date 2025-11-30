Lodówko-zamrażarka LG I Biały I 1.86m I klasa E I Door Cooling I Total No Frost I Zero Clearance I Multi Air Flow

LG oferuje szeroką gamę stylowych, energooszczędnych lodówek z zamrażarkami z wieloma inteligentnymi funkcjami. Od przestronnych modeli American Style i wygodnych Multi-Door po technologię InstaView™ Door-in-Door™, modele Combi i Slim, LG oferuje idealne lodówki z zamrażarkami dla każdego gospodarstwa domowego. Jeśli projektujesz kuchnię od zera, łatwo jest zintegrować wymarzone urządzenie; jeśli masz istniejącą lukę do wypełnienia, może się okazać, że Twój wybór jest podyktowany przestrzenią. Gdy już zdecydujesz się na lodówkę z zamrażarką, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia, zwróć uwagę na przestrzeń do przechowywania, innowacyjne technologie chłodzenia, które zapewniają świeżość produktów spożywczych na dłużej, wygodne funkcje, takie jak Total No Frost, automatyczny dozownik wody i lodu UVnano, składane półki i system szuflad FRESHBalancer™. Nie zapomnij sprawdzić efektywności energetycznej i gwarancji na produkt.