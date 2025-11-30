We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lodówko-zamrażarka LG I Biały I 1.86m I klasa E I Door Cooling I Total No Frost I Zero Clearance I Multi Air Flow
Świetne rozwiązanie na metamorfozę Twojej kuchni
Dopełnij swoją kuchnię w elegancki i nowoczesny sposób
Nowoczesna kuchnia z lodówką, która płynnie wtapia się w otaczającą zabudowę, przypominając model do zabudowy.
Zapewnia świeżość na dłużej
Miska świeżych warzyw, jakby świeżo zebranych z farmy, dzięki technologii chłodzenia lodówki.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG polegającej na pomiarze czasu potrzebnego do osiągnięcia 5% współczynnika redukcji masy pak choi na półce w komorze na świeżą żywność modelu LGE Linear Cooling. Tylko odpowiednie modele. Wynik może się różnić w zależności od rzeczywistego użytkowania.
Express Cool utrzymuje świeżość dzięki szybkiemu, mocnemu podmuchowi zimnego powietrza.
Natychmiastowy podmuch zimnego powietrza
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
Efektywne chłodzenie i wykorzystanie energii
Lodówka z wydajnym systemem chłodzenia za pomocą inteligentnej sprężarki inwerterowej i 10-letnią gwarancją na sprężarkę.
*Test oparty na normie „KS C ISO 15502”” (model: R-B601GM, R-B602GCWP).
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
Kluczowe parametry
POJEMNOŚĆ - Objętość całkowita (l)
333
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
597 x 1 860 x 674
SPRAWNOŚĆ - Pobór energii (kWh/rok)
253
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - Klasa energetyczna
E
SPRAWNOŚĆ - Typ sprężarki
Inverter Compressor
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Wykończenie (drzwi)
Super White
Wszystkie specyfikacje
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ produktu
Lodówka z dolnym zamrażalnikiem
Głębokość standardowa/do zabudowy
Równa z szafkami
Klasa energetyczna
E
POJEMNOŚĆ
Objętość całkowita (l)
333
Objętość zamrażarki (l)
113
Objętość lodówki (l)
220
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz
Wyświetlacz KED
Express Freeze
Tak
WYMIARY I WAGA
Waga opakowania (kg)
77
Waga produktu (kg)
70
Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)
1 860
Wysokość do górnej części obudowy (mm)
1 860
Głębokość z uchwytem (mm)
674
Głębokość bez drzwi (mm)
608
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
597 x 1 860 x 674
CECHY
Door Cooling+
Tak
LINEAR Cooling
Tak
InstaView
Nie
SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY
Ręczna kostkarka do lodu
Normalna taca lodowa
Tylko dozownik wody
Nie
Automatyczna kostkarka do lodu
Nie
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Drzwi (materiał)
PCM
Wykończenie (drzwi)
Super White
Płyta Metal Fresh
R Metal
Typ uchwytu
Pozioma kieszeń
SPRAWNOŚĆ
Typ sprężarki
Inverter Compressor
Pobór energii (kWh/rok)
253
Klasa klimatyczna
T
Moc akustyczna (dB)
35
Moc akustyczna (klasa)
B
KOMORA LODÓWKI
Kosze na drzwiach
3
Światło w lodówce
Dioda LED na górze
Półki ze szkła hartowaanego
2
Pojemnik na warzywa
Tak (2)
Półka na wino
Nie
Multi-Air Flow
Tak
Półka_Składana
Nie
Pure N Fresh
Nie
Szuflada na warzywa i owoce
Tak
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Smart Diagnosis
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
KOD EAN
Kod EAN
8806096604489
KOMORA ZAMRAŻARKI
Szuflady w zamrażarce
3 przezroczyste
Informacje dotyczące zgodności
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są zalety lodówki InstaView™?
Dzięki pomysłowej technologii LG InstaView™ nie musisz otwierać drzwi lodówki, aby zobaczyć, co jest w środku. Po prostu stuknij dwa razy w przyciemniany szklany panel, a on zaświeci się, aby umożliwić sprawdzenie jego zawartości. Dlaczego? Zapobiega utracie zimnego powietrza, utrzymuje stabilną temperaturę lodówki, oszczędza energię i utrzymuje dłużej świeżość Twojej żywności. To prosty, energooszczędny sposób na sprawdzenie zawartości lodówki LG bez otwierania drzwi.
Czym jest LG LinearCooling™?
LinearCooling™ to technologia, która utrzymuje stałą temperaturę chłodziarki w zakresie ±0,5℃, starannie regulując dopływ zimnego powietrza, zapobiegając utracie wilgoci w żywności i utrzymując ją świeżą przez dłuższy czas.
Czym jest LG DoorCooling+™?
DoorCooling+™ to technologia, która dostarcza silne, zimne powietrze do jedzenia, które jest składowane w drzwiach za pomocą otworów wentylacyjnych znajdujących się z przodu lodówki. Ta technologia pomaga utrzymać chłodną temperaturę i świeżość wszystkich przechowywanych przedmiotów na drzwiach lodówki.
Czego potrzebuję do podłączenia lodówki do bieżącej wody?
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy link. https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Jak zmienić ustawienie temperatury w zamrażarce lodówki LG?
Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić lub wyregulować temperaturę lodówki lub zamrażarki. Użyj aplikacji LG ThinQ™, aby zdalnie zmienić ustawienie temperatury we wspieranych modelach za pomocą smartfona.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie lodówki z zamrażarką?
LG oferuje szeroką gamę stylowych, energooszczędnych lodówek z zamrażarkami z wieloma inteligentnymi funkcjami. Od przestronnych modeli American Style i wygodnych Multi-Door po technologię InstaView™ Door-in-Door™, modele Combi i Slim, LG oferuje idealne lodówki z zamrażarkami dla każdego gospodarstwa domowego. Jeśli projektujesz kuchnię od zera, łatwo jest zintegrować wymarzone urządzenie; jeśli masz istniejącą lukę do wypełnienia, może się okazać, że Twój wybór jest podyktowany przestrzenią. Gdy już zdecydujesz się na lodówkę z zamrażarką, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia, zwróć uwagę na przestrzeń do przechowywania, innowacyjne technologie chłodzenia, które zapewniają świeżość produktów spożywczych na dłużej, wygodne funkcje, takie jak Total No Frost, automatyczny dozownik wody i lodu UVnano, składane półki i system szuflad FRESHBalancer™. Nie zapomnij sprawdzić efektywności energetycznej i gwarancji na produkt.
Jakiego rozmiaru lodówki z zamrażarką potrzebuję?
Chociaż zależy to od Twojego stylu życia, to dobrą zasadą jest: lodówko-zamrażarka LG Combi (pojemność: 340–384 l) jest zwykle wystarczająca dla małego gospodarstwa domowego składającego się z 1–2 osób. Modele Slim Multi-Door (506–508 l) pasują do rodziny 3–4 osobowej, a dla większej rodziny polecamy pojemne modele LG Multi-Door lub American Style (pojemność 625–705 l). Modele wielodrzwiowe zapewniają dodatkową szeroką przestrzeń do przechowywania przedmiotów, takich jak tace lub półmiski. W LG chcemy, aby każdy klient otrzymał lodówkę z zamrażarką, która najbardziej mu odpowiada, dlatego oferujemy wybór rozmiarów w każdym asortymencie.
Jaka jest różnica między lodówką z podłączeniem bieżącej wody a lodówką bez podłączenia?
LG oferuje najwyższą swobodę lokalizacji lodówki z zamrażarką, oferując modele z podłączeniem do bieżącej wody i takie bez tej funkcji. Lodówka z podłączeniem jest podpięta bezpośrednio do źródła wody, aby zasilać dystrybutor lodu i wody. Lodówka bez podłączenia ma wbudowany zbiornik na wodę umieszczony w dozowniku na drzwiach i trzeba go uzupełniać. Po prostu napełnij zbiornik, aby cieszyć się luksusem chłodnej wody.
