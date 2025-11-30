About Cookies on This Site

Lodówko-zamrażarka LG I Biały I 1.86m I klasa E I Door Cooling I Total No Frost I Zero Clearance I Multi Air Flow
GBBSJ10ESW.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Lodówko-zamrażarka LG I Biały I 1.86m I klasa E I Door Cooling I Total No Frost I Zero Clearance I Multi Air Flow

GBBSJ10ESW
Główne cechy

  • LINEAR Cooling™
  • Door Cooling+TM
  • Miękkie oświetlenie LED
  • Total No Frost
  • I-Micom
Więcej

Świetne rozwiązanie na metamorfozę Twojej kuchni

Wysokiej klasy design, dobrze dopasowana forma

Świeżość na dłużej dzięki NatureFRESH™

Całkowity brak szronu

Bardziej energooszczędna

Dobrze dopasowana forma

Dopełnij swoją kuchnię w elegancki i nowoczesny sposób

Umebluj swoją kuchnię z pomocą lodówki o płaskiej konstrukcji, którą można idealnie dopasować do kuchennych mebli

Nowoczesna kuchnia z lodówką, która płynnie wtapia się w otaczającą zabudowę, przypominając model do zabudowy.

Widok z lotu ptaka na lodówkę zainstalowaną przy ścianie z zerowym luzem zawiasów drzwi.

Zero Clearance

Zbliżenie na miękkie oświetlenie LED, skutecznie rozprowadzające światło po całej lodówce i nie męczące oczu.

Miękkie oświetlenie LED

Zbliżenie na kwadratową rączkę kieszeniową o eleganckim i minimalistycznym wyglądzie.

Uchwyt kieszeniowy

NaturaFRESH™

Zapewnia świeżość na dłużej

Ciesz się świeżą żywnością dzięki opracowanej przez firmę LG technologii kontroli temperatury i chłodzenia, która pozwala dłużej zachować jej świeżość

Miska świeżych warzyw, jakby świeżo zebranych z farmy, dzięki technologii chłodzenia lodówki.

Liniowy wykres chłodzenia z pobliskimi świeżymi warzywami, pokazujący wahania temperatury utrzymywane w granicach ±0,5 ℃ dla świeżości żywności.

Zachowaj świeżość żywności do 7 dni

LinearCooling™ redukuje wahania temperatury do ±0,5℃, zapewniając świeżość aż do 7 dni.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG polegającej na pomiarze czasu potrzebnego do osiągnięcia 5% współczynnika redukcji masy pak choi na półce w komorze na świeżą żywność modelu LGE Linear Cooling. Tylko odpowiednie modele. Wynik może się różnić w zależności od rzeczywistego użytkowania.

Natychmiastowy podmuch zimnego powietrza

Express Cool utrzymuje świeżość dzięki szybkiemu, mocnemu podmuchowi zimnego powietrza.

Natychmiastowy podmuch zimnego powietrza

Zamrażarka No Frost z równomiernym chłodzeniem i cyrkulacją zimnego powietrza, dzięki czemu żywność pozostaje świeża w każdym kącie.

Świeżo i wygodnie dzięki Multi Air Flow

Technologia DoorCooling+(tm) zapewnia szybsze chłodzenie. Zimne  powietrze jest równomiernie rozprowadzane najpierw wzdłuż drzwi, tam gdzie powietrze po otwarciu lodówki nagrzewa się najszybciej. Dzięki temu przechowywane napoje są chłodniejsze, a przechowana żywność swieża na dłużej.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Zwiększona efektywność energetyczna

Efektywne chłodzenie i wykorzystanie energii

Kompresor Smart Inverter™ dostosowuje prędkość silnika w celu wydajnego chłodzenia, oszczędzając jednocześnie energię i gwarantując trwałą wydajność dzięki 10-letniej gwarancji.

Lodówka z wydajnym systemem chłodzenia za pomocą inteligentnej sprężarki inwerterowej i 10-letnią gwarancją na sprężarkę.

*Test oparty na normie „KS C ISO 15502”” (model: R-B601GM, R-B602GCWP).
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • POJEMNOŚĆ - Objętość całkowita (l)

    333

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    597 x 1 860 x 674

  • SPRAWNOŚĆ - Pobór energii (kWh/rok)

    253

  • PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - Klasa energetyczna

    E

  • SPRAWNOŚĆ - Typ sprężarki

    Inverter Compressor

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

  • MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Wykończenie (drzwi)

    Super White

Wszystkie specyfikacje

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

  • Typ produktu

    Lodówka z dolnym zamrażalnikiem

  • Głębokość standardowa/do zabudowy

    Równa z szafkami

  • Klasa energetyczna

    E

POJEMNOŚĆ

  • Objętość całkowita (l)

    333

  • Objętość zamrażarki (l)

    113

  • Objętość lodówki (l)

    220

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Wyświetlacz

    Wyświetlacz KED

  • Express Freeze

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Waga opakowania (kg)

    77

  • Waga produktu (kg)

    70

  • Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)

    1 860

  • Wysokość do górnej części obudowy (mm)

    1 860

  • Głębokość z uchwytem (mm)

    674

  • Głębokość bez drzwi (mm)

    608

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    597 x 1 860 x 674

CECHY

  • Door Cooling+

    Tak

  • LINEAR Cooling

    Tak

  • InstaView

    Nie

SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY

  • Ręczna kostkarka do lodu

    Normalna taca lodowa

  • Tylko dozownik wody

    Nie

  • Automatyczna kostkarka do lodu

    Nie

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Drzwi (materiał)

    PCM

  • Wykończenie (drzwi)

    Super White

  • Płyta Metal Fresh

    R Metal

  • Typ uchwytu

    Pozioma kieszeń

SPRAWNOŚĆ

  • Typ sprężarki

    Inverter Compressor

  • Pobór energii (kWh/rok)

    253

  • Klasa klimatyczna

    T

  • Moc akustyczna (dB)

    35

  • Moc akustyczna (klasa)

    B

KOMORA LODÓWKI

  • Kosze na drzwiach

    3

  • Światło w lodówce

    Dioda LED na górze

  • Półki ze szkła hartowaanego

    2

  • Pojemnik na warzywa

    Tak (2)

  • Półka na wino

    Nie

  • Multi-Air Flow

    Tak

  • Półka_Składana

    Nie

  • Pure N Fresh

    Nie

  • Szuflada na warzywa i owoce

    Tak

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096604489

KOMORA ZAMRAŻARKI

  • Szuflady w zamrażarce

    3 przezroczyste

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

Najczęściej zadawane pytania

Q.

Jakie są zalety lodówki InstaView™?

A.

Dzięki pomysłowej technologii LG InstaView™ nie musisz otwierać drzwi lodówki, aby zobaczyć, co jest w środku. Po prostu stuknij dwa razy w przyciemniany szklany panel, a on zaświeci się, aby umożliwić sprawdzenie jego zawartości. Dlaczego? Zapobiega utracie zimnego powietrza, utrzymuje stabilną temperaturę lodówki, oszczędza energię i utrzymuje dłużej świeżość Twojej żywności. To prosty, energooszczędny sposób na sprawdzenie zawartości lodówki LG bez otwierania drzwi.

Q.

Czym jest LG LinearCooling™?

A.

LinearCooling™ to technologia, która utrzymuje stałą temperaturę chłodziarki w zakresie ±0,5℃, starannie regulując dopływ zimnego powietrza, zapobiegając utracie wilgoci w żywności i utrzymując ją świeżą przez dłuższy czas.

Q.

Czym jest LG DoorCooling+™?

A.

DoorCooling+™ to technologia, która dostarcza silne, zimne powietrze do jedzenia, które jest składowane w drzwiach za pomocą otworów wentylacyjnych znajdujących się z przodu lodówki. Ta technologia pomaga utrzymać chłodną temperaturę i świeżość wszystkich przechowywanych przedmiotów na drzwiach lodówki.

Q.

Czego potrzebuję do podłączenia lodówki do bieżącej wody?

A.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy link. https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

Jak zmienić ustawienie temperatury w zamrażarce lodówki LG?

A.

Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić lub wyregulować temperaturę lodówki lub zamrażarki. Użyj aplikacji LG ThinQ™, aby zdalnie zmienić ustawienie temperatury we wspieranych modelach za pomocą smartfona.

Q.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie lodówki z zamrażarką?

A.

LG oferuje szeroką gamę stylowych, energooszczędnych lodówek z zamrażarkami z wieloma inteligentnymi funkcjami. Od przestronnych modeli American Style i wygodnych Multi-Door po technologię InstaView™ Door-in-Door™, modele Combi i Slim, LG oferuje idealne lodówki z zamrażarkami dla każdego gospodarstwa domowego. Jeśli projektujesz kuchnię od zera, łatwo jest zintegrować wymarzone urządzenie; jeśli masz istniejącą lukę do wypełnienia, może się okazać, że Twój wybór jest podyktowany przestrzenią. Gdy już zdecydujesz się na lodówkę z zamrażarką, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia, zwróć uwagę na przestrzeń do przechowywania, innowacyjne technologie chłodzenia, które zapewniają świeżość produktów spożywczych na dłużej, wygodne funkcje, takie jak Total No Frost, automatyczny dozownik wody i lodu UVnano, składane półki i system szuflad FRESHBalancer™. Nie zapomnij sprawdzić efektywności energetycznej i gwarancji na produkt.

Q.

Jakiego rozmiaru lodówki z zamrażarką potrzebuję?

A.

Chociaż zależy to od Twojego stylu życia, to dobrą zasadą jest: lodówko-zamrażarka LG Combi (pojemność: 340–384 l) jest zwykle wystarczająca dla małego gospodarstwa domowego składającego się z 1–2 osób. Modele Slim Multi-Door (506–508 l) pasują do rodziny 3–4 osobowej, a dla większej rodziny polecamy pojemne modele LG Multi-Door lub American Style (pojemność 625–705 l). Modele wielodrzwiowe zapewniają dodatkową szeroką przestrzeń do przechowywania przedmiotów, takich jak tace lub półmiski. W LG chcemy, aby każdy klient otrzymał lodówkę z zamrażarką, która najbardziej mu odpowiada, dlatego oferujemy wybór rozmiarów w każdym asortymencie.

Q.

Jaka jest różnica między lodówką z podłączeniem bieżącej wody a lodówką bez podłączenia?

A.

LG oferuje najwyższą swobodę lokalizacji lodówki z zamrażarką, oferując modele z podłączeniem do bieżącej wody i takie bez tej funkcji. Lodówka z podłączeniem jest podpięta bezpośrednio do źródła wody, aby zasilać dystrybutor lodu i wody. Lodówka bez podłączenia ma wbudowany zbiornik na wodę umieszczony w dozowniku na drzwiach i trzeba go uzupełniać. Po prostu napełnij zbiornik, aby cieszyć się luksusem chłodnej wody.

