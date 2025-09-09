Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Miesięcznik LG I Wrzesień

Londyńska kuchnia z koreańską duszą

Smak kuchni koreańskiej przekracza granice. Ty też wyrusz w kulinarną podróż pełną składników z różnych kultur, z wyjątkowymi urządzeniami domowymi LG w tle.

 

 

 

 

 

Oferta specjalna

09/09/2025 ~30/09/2025

Odbierz cashback na lodówki LG InstaView, w których składniki na koreańską kolację dłużej zachowają świeżość.

Czytaj więcej
  • Front

 

Kuchnia koreańska cieszy się coraz większą popularnością. Londyn nie jest tu wyjątkiem. Szefowie kuchni interpretują tu koreańskie potrawy na nowo, aby posiłki smakowały naprawdę niezwykle. Oto historia jednego z takich szefów kuchni, który prowadzi koreańsko-brytyjską restaurację w samym sercu Londynu, gdzie przybliża ludziom unikalny smak i styl Korei.

KOREAŃSKO-BRYTYJSKIE FINE DINING W RESTAURACJI SOLLIP

Tutejszy szef kuchni, Park Woongchul, to pierwszy Koreańczyk, który zdobył gwiazdkę Michelin w Londynie. Od pięciu lat wraz z cukiernikiem Ki Bomee prowadzi Sollip, nowoczesną europejską restaurację z koreańskimi wpływami.

Dziś odkrywamy dom, gdzie żyje w zgodzie z wartościami, które widać również w jego kuchni.

 

 

 

 

Q. JESTEŚ KOREAŃCZYKIEM. CO SKŁONIŁO CIĘ DO OTWARCIA WYKWINTNEJ RESTAURACJI W LONDYNIE?

Nauczyłem się gotować w różnych restauracjach w Londynie i z czasem poczułem, że pociąga mnie tutejsza wielokulturowa kultura kulinarna. To doświadczenie popchnęło mnie do otwarcia własnej restauracji, gdzie mógłbym pokazać koreańską tradycję.

Nazwa restauracji Sollip pochodzi od koreańskiego słowa sol-ip, oznaczającego igły sosnowe. Tak jak igły sosnowe, które pozostają niezmienione przez cztery pory roku i mają subtelny zapach, chcieliśmy przekazać trwałe wrażenia i wyrafinowane piękno, zarówno w naszej kuchni, jak i w samej przestrzeni.

 

 

 

 

Q. CZY ISTNIEJE PRZEPIS W STYLU SOLLIP, KTÓRY MOŻNA PRZYRZĄDZIĆ W DOMU?

Obecnie jedną z popularniejszych potraw u nas jest sot-bap z grzybami. Używamy dowolnych grzybów, które mamy pod ręką w lodówce i gotujemy je w garnku z ryżem. Składniki są proste, ale każdy grzyb ma inny aromat i teksturę, więc kombinacje smakowe są zaskakująco złożone i bogate. Nasza lodówka świetnie zachowuje ich świeżość, dzięki czemu mogę natychmiast wyczuć ich jakość podczas mycia lub krojenia, żeby mieć pewność, że używam tylko najlepszych. Lodówka LG, której obecnie używamy, pozwala nam przechowywać składniki oddzielnie bez obawy o zapachy i utrzymuje stabilną temperaturę, dzięki czemu wrażliwe składniki, takie jak grzyby, mogą być znacznie dłużej świeże.

Gotowanie powinno być proste i przyjemne, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Nawet proste ugotowanie w domu ryżu z dodatkiem wysokiej jakości składników jest podobne do tego, co można przeżyć w Sollip.

 

Mężczyzna wybiera grzyba z lodówki, uważnie przyglądając się wyborowi.

Grzybowy sot-bap

Składniki

Namoczony ryż 320 g, woda 280 g, suszone wodorosty (Dashima) 5 g, różne grzyby (np. boczniaki ostrygowate 10 g, grzyby shiitake 15 g, grzyby maitake 100 g), sos (mirin 80 g, sos sojowy, masło 4o g, sól, czarny pieprz, siekany szczypiorek), olej z pestek winogron

Przepis

① W ryżowarze lub garnku wymieszać namoczony wcześniej ryż, wodę i szczyptę soli. Doprowadzić do wrzenia, a następnie zmniejszyć ogień i gotować przez 13 minut.

② Odstawić ryż na 15 minut, żeby doszedł, a następnie dodać mirin i sos sojowy.

③ Rozgrzać olej z pestek winogron na patelni. Podsmażyć trzy rodzaje grzybów, aż się zezłocą. Dodać masło, sól i pieprz i kontynuować smażenie, aż masło stanie się brązowe.

④ Nałożyć łyżką smażone grzyby i brązowe masło na przygotowany ryż. Na koniec posypać czarnym pieprzem i mielonym szczypiorkiem.

Wskazówka! To danie jest jeszcze smaczniejsze podawane z jajkiem w koszulce lub kiszonkami.

Różne rodzaje grzybów wpadające do świeżo ugotowanego sotbapa.

Q. NA CO ZWRACASZ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, CZY TO W RESTAURACJI, CZY W DOMU?

Ponieważ z natury jestem bardzo schludny, zawsze staram się utrzymywać porządek w swoim otoczeniu i rzeczach. Myślę, że ta tendencja jest naturalnie odzwierciedlona w jedzeniu, które przygotowuję, a nawet w tym, jak radzę sobie z pracą, zarówno w restauracji, jak i w domu. Szczególnie lubię od razu wstawiać pranie. Mam tendencję do prania rzeczy oddzielnie według rodzaju i przeznaczenia, a fartuchy kuchenne są szczególnie trudne do utrzymania w czystości ze względu na plamy, między innymi z z oleju. Co więcej, przy dzieciach jest wiele rzeczy do prania i wiele różnych rodzajów tkanin.

Pralka, której obecnie używam, automatycznie rozpoznaje tkaniny i odpowiednio dostosowuje cykl, dzięki czemu mam o jedno zmartwienie mniej.

 

 

 

W przeszłości często zdarzało mi się, że ubrania się niszczyły, nawet gdy oddawałam je do pralni chemicznej. Teraz jestem w stanie sam zadbać o to, by wyglądały jak nowe. Szczególnie dobrze pralka radzi sobie z plamami, śladami oleju i uporczywymi zapachami, dzięki czemu zarówno ja, jak i kuchnia wyglądamy czysto.

Obserwując, jak spokojnie rozgląda się po pokoju po wywiadzie, łatwo zrozumieć, że otoczenie jest dla niego rodzajem kuchni, gdzie może połączyć swoją filozofię, zainteresowania i codzienność.

Mężczyzna ładujący ubrania do pralki podczas dostosowywania ustawień.

CHCĘ POKAZAĆ, ŻE KUCHNIA KOREAŃSKA OPIERA SIĘ NA AUTENTYCZNOŚCI.

Mężczyzna i kobieta patrzący na siebie podczas gotowania w kuchni.

Kiedy wracam do domu, mogę się zrelaksować i wrócić do bycia ojcem, mężem i po prostu sobą. W domu spędzam czas z dziećmi i w spokoju planuję swoje dzialania lub rozmyślam. To właśnie w takich chwilach jasno widzę, jakiego życia pragnę i jakie gotowanie chcę uprawiać.

Dlaczego Woongchul lubi urządzenia LG:

*Niniejszy film ma charakter poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Obraz przy użyciu lodówki LG

W jaki sposób lodówka LG dba o żywność?

· Linear Cooling™ :
Redukuje wahania temperatury, utrzymuje świeżość

· InstaView™ :
Pokazuje wnętrze, gdy zapukasz dwa razy

· Smart Inverter Compressor™ :
Oszczędza energię dzięki inteligentnemu chłodzeniu

Obraz przy użyciu pralki LG.

Jak pralki LG usuwają plamy?

· AIDD™:
Technologia AI rozpoznaje tkaniny i ich ilość

· TurboWash™360°:
Maksymalizuje wydajność dzięki krótkiemu czasowi prania

· Steam™:
Para usuwa zarazki i alergeny

Zachowaj świeżość z LG

