Londyńska kuchnia z koreańską duszą

Kuchnia koreańska cieszy się coraz większą popularnością. Londyn nie jest tu wyjątkiem. Szefowie kuchni interpretują tu koreańskie potrawy na nowo, aby posiłki smakowały naprawdę niezwykle. Oto historia jednego z takich szefów kuchni, który prowadzi koreańsko-brytyjską restaurację w samym sercu Londynu, gdzie przybliża ludziom unikalny smak i styl Korei.

KOREAŃSKO-BRYTYJSKIE FINE DINING W RESTAURACJI SOLLIP

Tutejszy szef kuchni, Park Woongchul, to pierwszy Koreańczyk, który zdobył gwiazdkę Michelin w Londynie. Od pięciu lat wraz z cukiernikiem Ki Bomee prowadzi Sollip, nowoczesną europejską restaurację z koreańskimi wpływami.

Dziś odkrywamy dom, gdzie żyje w zgodzie z wartościami, które widać również w jego kuchni.