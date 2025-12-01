About Cookies on This Site

27" monitor 4K UHD UltraFine™ IPS

Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

27" monitor 4K UHD UltraFine™ IPS

27U730A-B
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem +30 stopni
Widok z tyłu
Widok z tyłu pod kątem
Widok z tyłu pod kątem z pochyleniem
Widok z tyłu pod kątem
Widok z boku z tyłu
Zbliżenie na port
Widok na uchwyt ścienny i port
Widok z góry z ekranem pochylonym do przodu
Widok z góry z ekranem pochylonym w przeciwnym kierunku
Widok z przodu
Widok z boku
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem +30 stopni
Widok z tyłu
Widok z tyłu pod kątem
Widok z tyłu pod kątem z pochyleniem
Widok z tyłu pod kątem
Widok z boku z tyłu
Zbliżenie na port
Widok na uchwyt ścienny i port
Widok z góry z ekranem pochylonym do przodu
Widok z góry z ekranem pochylonym w przeciwnym kierunku
Widok z przodu
Widok z boku

Główne cechy

  • 27” UHD 4K (3840x2160) IPS
  • DCI-P3 90% (typ.) z HDR10
  • Praktycznie bezramkowy z trzech stron
  • USB typu-C™ (zasilanie o mocy 90W)
  • LG Switch
Więcej
Logo monitora LG UltraFine.

Logo monitora LG UltraFine.

Dopracowany od A do Z

Widok z przodu białego monitora LG na biurku, wyświetlającego kolorowy interfejs edycji 3D, z lampą, klawiaturą, mikserem audio i słuchawkami w pobliżu.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

Wyświetlacz

27” UHD 4K (3840x2160)

Antyodblaskowy

3-stronna konstrukcja praktycznie bezramkowa

Jakość obrazu

DCI-P3 90% (typ.)

HDR10

1000:1 kontrast

300nitowa jasność

Użyteczność

USB-C (PD 90W)

Uniwersalny interfejs

Głośniki 5W X 2

LG Switch

Widok z przodu białego monitora LG na biurku, wyświetlającego warstwowe rozdzielczości ekranu w celu porównania, z aparatami fotograficznymi, książkami, próbkami kolorów i głośnikami rozmieszczonymi wokół niego.

Wyrazistość dzięki 8,29 milionom pikseli

Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) IPS i bezramkowej konstrukcji z trzech stron monitor zapewnia czterokrotnie większą rozdzielczość niż ekran Full HD i umożliwia edycję wielu ścieżek bez powiększania lub zmniejszania osi czasu.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użycia.

*Całkowita liczba pikseli została obliczona poprzez pomnożenie rozdzielczości poziomej i pionowej, co dało wynik 2,07 miliona pikseli dla FHD i 8,29 miliona pikseli dla 4K UHD.

Kolory w jakości, której ufają profesjonaliści

UltraFine™ jest zgodny z branżowym standardem HDR10 (High Dynamic Range) opartym na gamie kolorów DCI-P3 90% i obsługuje określone poziomy kolorów i jasności, które umożliwiają twórcom cieszenie się klarownością obrazu z precyzyjnymi kolorami treści i drobnymi szczegółami.

Widok z przodu białego monitora LG wyświetlającego żywe obrazy kanionu z narzędziami do korekcji kolorów, podkreślającymi HDR i 90% pokrycie kolorów DCI-P3.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Jasność: 300 nitów (typowo), gama kolorów: DCI-P3 90% (typowo)

*Rzeczywiste wartości/wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska użytkowania.

Wysoki współczynnik kontrastu zapewnia precyzyjne szczegóły bez zniekształceń, nawet w ciemnych obrazach. Technologia IPS zapewnia spójne odwzorowanie kolorów na całym ekranie i wiernie oddaje obraz.

Głębsza czerń, wyraźniejsze detale

Wysoki współczynnik kontrastu zapewnia precyzyjne szczegóły bez zniekształceń, nawet w ciemnych obrazach. Technologia IPS zapewnia spójne odwzorowanie kolorów na całym ekranie i wiernie oddaje obraz.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

All-in-One USB-C

Złącze USB-C obsługuje jednocześnie wyświetlanie obrazu, transfer danych i ładowanie urządzeń o mocy 90 W, zapewniając płynną obsługę laptopa za pomocą jednego kabla.

Widok z góry na monitor podłączony do laptopa, z klawiaturą i myszą umieszczonymi poniżej.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Aby urządzenie działało prawidłowo, konieczne jest podłączenie kabla USB-C do portu USB-C monitora.

Gotowy na każde urządzenie

Początkujący i profesjonaliści zazwyczaj mają wiele urządzeń. Połącz ze sobą różne sprzęty i osiągnij najwyższą wydajność pracy.

Kreatywne miejsce pracy wyposażone w monitor LG i podłączony laptop, na których wyświetlany jest interfejs do edycji wideo z narzędziami do korekcji kolorów i osią czasu.

*Funkcja może się różnić w zależności od warunków i środowiska, w którym użytkownik korzysta z urządzenia.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Immersyjny dźwięk

Wciągające wrażenia wizualne dzięki technologii Waves MaxxAudio® — idealne do wszystkiego, od hitów filmowych po gry przygodowe. Sprawia, że każda scena jest bogatsza, ma większą głębię i więcej szczegółów.

Konfiguracja komputera stacjonarnego z monitorem LG wyświetlającym kobietę w skafandrze kosmicznym, wzbogacona efektami wizualnymi MaxxAudio sugerującymi wbudowaną projekcję dźwięku z głośników.

*Funkcja może się różnić w zależności od warunków i środowiska, w którym użytkownik korzysta z urządzenia.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Szybkie przełączanie

Aplikacja LG Switch optymalizuje monitor zarówno do pracy, jak i do codziennego użytku. Bez wysiłku dostosuj preferowaną jakość obrazu i jasność, a także podziel ekran na 11 opcji i szybko uruchom platformę do rozmów wideo.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.

Smukły design, bez bałaganu

Praktycznie bezramkowa konstrukcja z 3 stron i estetyczna podstawa w kształcie litery L pozwalają zaoszczędzić miejsce na biurku, zwiększając wydajność pracy i zmniejszając uczucie przytłoczenia, co pozwala na dłuższe skupienie uwagi. Podstawa umożliwia regulację obrotu, pochylenia, pivotu i wysokości.

Widok z przodu, z boku i szczegółowy widok białego monitora LG z elegancką podstawą i minimalistycznym panelem tylnym.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Pochylenie (-5°~21°), obrót (-45°~45°), wysokość (150 mm)

*Pochylenie (-5°~21°), obrót (-45°~45°), wysokość (150 mm)

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    300

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    60

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UHD

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Rozmiar [cm]

    68.4 cm

  • Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Typ panelu

    IPS

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.0518(H)*0.1554(V)

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    240

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    300

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    700:1

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1000:1

  • Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    60

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Super Resolution+

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

  • Dual Controller

    TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • USB-C

    TAK(1ea)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    90W

  • Port USB Downstream

    TAK(2ea/ver3.2 Gen1)

  • Wyjście słuchawkowe

    3-pole (tylko dźwięk)

DŹWIĘK

  • Głośnik

    TAK (5W x2)

  • Maxx Audio

    TAK

ZASILANIE

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    19.34W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    26W

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W (Warunki wejścia HDMI/DP)

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.5 x 539.2 x 253.2mm

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    694 x 217 x 451mm

  • Waga z podstawką [kg]

    7.7 kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    5.1 kg

  • Waga w transporcie [kg]

    10.4 kg

AKCESORIUM

  • HDMI

    TAK

  • USB-C

    TAK(1ea)

