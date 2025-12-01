27" monitor 4K UHD UltraFine™ IPS

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Dopracowany od A do Z
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
Wyświetlacz
27” UHD 4K (3840x2160)
Antyodblaskowy
3-stronna konstrukcja praktycznie bezramkowa
Jakość obrazu
DCI-P3 90% (typ.)
HDR10
1000:1 kontrast
300nitowa jasność
Użyteczność
USB-C (PD 90W)
Uniwersalny interfejs
Głośniki 5W X 2
LG Switch
*Całkowita liczba pikseli została obliczona poprzez pomnożenie rozdzielczości poziomej i pionowej, co dało wynik 2,07 miliona pikseli dla FHD i 8,29 miliona pikseli dla 4K UHD.
Kolory w jakości, której ufają profesjonaliści
UltraFine™ jest zgodny z branżowym standardem HDR10 (High Dynamic Range) opartym na gamie kolorów DCI-P3 90% i obsługuje określone poziomy kolorów i jasności, które umożliwiają twórcom cieszenie się klarownością obrazu z precyzyjnymi kolorami treści i drobnymi szczegółami.
*Jasność: 300 nitów (typowo), gama kolorów: DCI-P3 90% (typowo)
*Rzeczywiste wartości/wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska użytkowania.
All-in-One USB-C
Złącze USB-C obsługuje jednocześnie wyświetlanie obrazu, transfer danych i ładowanie urządzeń o mocy 90 W, zapewniając płynną obsługę laptopa za pomocą jednego kabla.
*Aby urządzenie działało prawidłowo, konieczne jest podłączenie kabla USB-C do portu USB-C monitora.
Gotowy na każde urządzenie
Początkujący i profesjonaliści zazwyczaj mają wiele urządzeń. Połącz ze sobą różne sprzęty i osiągnij najwyższą wydajność pracy.
Immersyjny dźwięk
Wciągające wrażenia wizualne dzięki technologii Waves MaxxAudio® — idealne do wszystkiego, od hitów filmowych po gry przygodowe. Sprawia, że każda scena jest bogatsza, ma większą głębię i więcej szczegółów.
Szybkie przełączanie
Aplikacja LG Switch optymalizuje monitor zarówno do pracy, jak i do codziennego użytku. Bez wysiłku dostosuj preferowaną jakość obrazu i jasność, a także podziel ekran na 11 opcji i szybko uruchom platformę do rozmów wideo.
*Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.
Smukły design, bez bałaganu
Praktycznie bezramkowa konstrukcja z 3 stron i estetyczna podstawa w kształcie litery L pozwalają zaoszczędzić miejsce na biurku, zwiększając wydajność pracy i zmniejszając uczucie przytłoczenia, co pozwala na dłuższe skupienie uwagi. Podstawa umożliwia regulację obrotu, pochylenia, pivotu i wysokości.
*Pochylenie (-5°~21°), obrót (-45°~45°), wysokość (150 mm)
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
27
Wyświetlacz - Rozdzielczość
3840 x 2160
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
300
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
60
Wyświetlacz - Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UHD
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
27
Rozmiar [cm]
68.4 cm
Rozdzielczość
3840 x 2160
Typ panelu
IPS
Współczynnik proporcji
16:9
Rozstaw pikseli [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Jasność (min.) [cd/m²]
240
Jasność (typ.) [cd/m²]
300
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Współczynnik kontrastu (min.)
700:1
Współczynnik kontrastu (typ.)
1000:1
Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybszym)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
60
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
Efekt HDR
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Słabość kolorów
TAK
Super Resolution+
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
Dual Controller
TAK
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
USB-C
TAK(1ea)
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
90W
Port USB Downstream
TAK(2ea/ver3.2 Gen1)
Wyjście słuchawkowe
3-pole (tylko dźwięk)
DŹWIĘK
Głośnik
TAK (5W x2)
Maxx Audio
TAK
ZASILANIE
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Pobór mocy (tryb wł.)
19.34W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
26W
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W (Warunki wejścia HDMI/DP)
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.5 x 539.2 x 253.2mm
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
694 x 217 x 451mm
Waga z podstawką [kg]
7.7 kg
Waga bez podstawy [kg]
5.1 kg
Waga w transporcie [kg]
10.4 kg
AKCESORIUM
HDMI
TAK
USB-C
TAK(1ea)
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
