27-calowy monitor 4K UHD UltraFine™ IPS

27US550_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
27US550_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

27-calowy monitor 4K UHD UltraFine™ IPS

Główne cechy

  • 27-calowy wyświetlacz IPS UHD 4K (3840 x 2160)
  • HDR10, DCI-P3 90% (typ.)
  • Zwiększona jasność do 300 nitów
  • Praktycznie bezramkowa konstrukcja z trzech stron
  • LG Switch
Więcej
Wyświetlacz LG UltraFine™.

Wyświetlacz LG UltraFine™.

Dopracowany od A do Z

Na biurku znajduje się ultracienki monitor, na którym wyświetlana jest praca w programie Photoshop. Obok monitora znajduje się lampa biurkowa, mysz, papier i kolorowe kredki.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Ciesz się swoją kreatywnością

Dzięki monitorowi LG UHD możesz cieszyć się niesamowitą klarownością obrazu i żywymi kolorami. Technologia UltraFine™ obsługuje rozdzielczość 4K, 90% DCI-P3, jasność ponad 300 nitów oraz prkatycznie bezramkową konstrukcję z trzech stron, co sprawia, że jest to wydajna stacja robocza dla ilustratorów, fotografów i montażystów wideo.

Wyświetlacz

27” UHD 4K (3840x2160)

IPS (kąt widzenia 178°)

Jakość obrazu

HDR10

DCI-P3 90% (typ.)

Jasność 300 nitów

Cechy

3-stronna konstrukcja praktycznie bezramkowa

Regulacja nachylenia, wysokości, obrotu i pivota

HDR 10 z DCI-P3 90%

Zobacz niesamowite kolory

Technologia HDR jest obecnie stosowana w różnych rodzajach treści. Nasz monitor jest zgodny z branżowym standardem HDR10 (High Dynamic Range) opartym na gamie kolorów DCI-P3 90% i obsługuje określone poziomy kolorów i jasności, które umożliwiają widzom cieszenie się dramatycznymi kolorami treści.

Ekran zawiera różne kolory reprezentujące rozdzielczość UHD 4K, a w lewym dolnym rogu znajduje się logo wskazujące HDR i DCI-P3 90%.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Jasność: 300 nitów (typowo), gama kolorów: DCI-P3 90% (typowo).

Po lewej stronie znajduje się obraz w rozdzielczości FHD, a po prawej stronie obraz w rozdzielczości 4K UHD.

UHD 4K

Wyrazistość dzięki
8,29 milionom pikseli

Ciesz się żywym i dokładnym odwzorowaniem kolorów dzięki rozdzielczości UHD 4K.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Ergonomiczny design

Łatwo i wygodnie

Trzyścienna, cienka ramka i płaska podstawa sprawiają, że monitor idealnie komponuje się z wystrojem biura lub domu, zajmując minimalną ilość miejsca. Wygodna regulacja nachylenia, wysokości, obrotu i pivotu zapewnia idealne warunki do pracy.

Pochył

Wysokość

Obrót

Pivot

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Aplikacja LG Switch

Szybkie przełączanie

Aplikacja LG Switch pomaga zoptymalizować monitor do pracy i codziennego życia. Możesz łatwo podzielić cały ekran na maksymalnie 6 części, zmienić motyw lub nawet uruchomić platformę do rozmów wideo za pomocą przypisanego klawisza skrótu.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Aby pobrać najnowszą aplikację LG Switch, wyszukaj numer 27US550 w menu pomocy technicznej na stronie LG.com.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    300

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    60

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UHD

  • Rok

    Y24

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.1554(H) * 0.1554(V)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    300

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1000:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    60

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    240

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    700:1

  • Rozmiar [cm]

    68.4 cm

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-pole (tylko dźwięk)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Super Resolution+

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    690 x 447 x 167

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.5x539.2x253.2

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.5x363.5x45.4

  • Waga w transporcie [kg]

    7.3

  • Waga z podstawką [kg]

    6.8

  • Waga bez podstawy [kg]

    4.2

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W (Warunki wejścia HDMI/DP)

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    25W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    26W

AKCESORIUM

  • HDMI

    TAK

APLIKACJA SW

  • Dual Controller

    TAK

  • LG Switch

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

