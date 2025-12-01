27-calowy monitor 4K UHD UltraFine™ IPS

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Dopracowany od A do Z
Na biurku znajduje się ultracienki monitor, na którym wyświetlana jest praca w programie Photoshop. Obok monitora znajduje się lampa biurkowa, mysz, papier i kolorowe kredki.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Ciesz się swoją kreatywnością
Dzięki monitorowi LG UHD możesz cieszyć się niesamowitą klarownością obrazu i żywymi kolorami. Technologia UltraFine™ obsługuje rozdzielczość 4K, 90% DCI-P3, jasność ponad 300 nitów oraz prkatycznie bezramkową konstrukcję z trzech stron, co sprawia, że jest to wydajna stacja robocza dla ilustratorów, fotografów i montażystów wideo.
Wyświetlacz
27” UHD 4K (3840x2160)
IPS (kąt widzenia 178°)
Jakość obrazu
HDR10
DCI-P3 90% (typ.)
Jasność 300 nitów
Cechy
3-stronna konstrukcja praktycznie bezramkowa
Regulacja nachylenia, wysokości, obrotu i pivota
HDR 10 z DCI-P3 90%
Zobacz niesamowite kolory
Technologia HDR jest obecnie stosowana w różnych rodzajach treści. Nasz monitor jest zgodny z branżowym standardem HDR10 (High Dynamic Range) opartym na gamie kolorów DCI-P3 90% i obsługuje określone poziomy kolorów i jasności, które umożliwiają widzom cieszenie się dramatycznymi kolorami treści.
Ekran zawiera różne kolory reprezentujące rozdzielczość UHD 4K, a w lewym dolnym rogu znajduje się logo wskazujące HDR i DCI-P3 90%.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Jasność: 300 nitów (typowo), gama kolorów: DCI-P3 90% (typowo).
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Ergonomiczny design
Łatwo i wygodnie
Trzyścienna, cienka ramka i płaska podstawa sprawiają, że monitor idealnie komponuje się z wystrojem biura lub domu, zajmując minimalną ilość miejsca. Wygodna regulacja nachylenia, wysokości, obrotu i pivotu zapewnia idealne warunki do pracy.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Aplikacja LG Switch
Szybkie przełączanie
Aplikacja LG Switch pomaga zoptymalizować monitor do pracy i codziennego życia. Możesz łatwo podzielić cały ekran na maksymalnie 6 części, zmienić motyw lub nawet uruchomić platformę do rozmów wideo za pomocą przypisanego klawisza skrótu.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Aby pobrać najnowszą aplikację LG Switch, wyszukaj numer 27US550 w menu pomocy technicznej na stronie LG.com.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
27
Wyświetlacz - Rozdzielczość
3840 x 2160
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
300
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
60
Wyświetlacz - Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UHD
Rok
Y24
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
27
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
IPS
Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybszym)
Rozdzielczość
3840 x 2160
Rozstaw pikseli [mm]
0.1554(H) * 0.1554(V)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
300
Współczynnik kontrastu (typ.)
1000:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
60
Jasność (min.) [cd/m²]
240
Współczynnik kontrastu (min.)
700:1
Rozmiar [cm]
68.4 cm
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-pole (tylko dźwięk)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Super Resolution+
TAK
Efekt HDR
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
690 x 447 x 167
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.5x539.2x253.2
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.5x363.5x45.4
Waga w transporcie [kg]
7.3
Waga z podstawką [kg]
6.8
Waga bez podstawy [kg]
4.2
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W (Warunki wejścia HDMI/DP)
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
25W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
26W
AKCESORIUM
HDMI
TAK
APLIKACJA SW
Dual Controller
TAK
LG Switch
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
Polecane produkty