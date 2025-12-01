27-calowy monitor 4K UHD UltraFine™ IPS

Dzięki monitorowi LG UHD możesz cieszyć się niesamowitą klarownością obrazu i żywymi kolorami. Technologia UltraFine™ obsługuje rozdzielczość 4K, 90% DCI-P3, jasność ponad 300 nitów oraz prkatycznie bezramkową konstrukcję z trzech stron, co sprawia, że jest to wydajna stacja robocza dla ilustratorów, fotografów i montażystów wideo.