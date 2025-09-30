About Cookies on This Site

LG UltraGear™ G4 27G411A – 27-calowy monitor gamingowy FHD IPS 144Hz (overclock) | NVIDIA® G-SYNC® Compatible z pokryciem barw sRGB 99% (typ.)
Karta informacyjna produktu

LG UltraGear™ G4 27G411A – 27-calowy monitor gamingowy FHD IPS 144Hz (overclock) | NVIDIA® G-SYNC® Compatible z pokryciem barw sRGB 99% (typ.)

Karta informacyjna produktu

LG UltraGear™ G4 27G411A – 27-calowy monitor gamingowy FHD IPS 144Hz (overclock) | NVIDIA® G-SYNC® Compatible z pokryciem barw sRGB 99% (typ.)

27G411A-B
widok z przodu
widok z boku pod kątem -15 stopni
widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z przodu monitora z opuszczoną podstawą
widok z boku
widok z boku odchylonego monitora
widok od góry
widok z góry pod kątem -15 stopni
widok z góry pod kątem +15 stopni
widok z tyłu przy wyłączonych światłach
widok z tyłu z włączonymi światłami
widok z tyłu z wyłączonymi światłami
Główne cechy

  • 27-calowy wyświetlacz FHD IPS (1920 × 1080)
  • Częstotliwość odświeżania 144Hz (overclock) / 120Hz (natywna) / 1ms MBR
  • Kompatybilność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 27g411a.

27″ monitor gamingowy
FHD IPS 144Hz (overclock)

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

27 cali, FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, odświeżanie 144Hz (podkręcanie) (natywne 120Hz), czas reakcji 1 ms MRB, ultracienka konstrukcja
Wyraz „Wyświetlacz” zapisany wielkimi literami.

Poczuj prawdziwą akcję w żywych kolorach

Nasz monitor obsługuje HDR10 i oferuje 99% pokrycia sRGB, zapewniając szerokie spektrum barw, które dzięki matrycy IPS umożliwia wierne odwzorowanie kolorów i wciągające wrażenia z gry. Umożliwia graczom przeżywanie dramatycznych bitew zgodnie z zamysłem twórców.

Scena kosmicznej bitwy ukazująca żywe kolory dzięki HDR, sRGB 99% i wyświetlaczowi IPS w monitorze LG UltraGear.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Wyświetlacz IPS™

Monitor LG IPS™ zapewnia wyjątkową dokładność kolorów i szeroki kąt widzenia.

HDR10

HDR 10 (wysoki zakres dynamiki) obsługuje określone poziomy kolorów i jasności.

sRGB 99% (typ.)

Dzięki 99% pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 monitor doskonale sprawdza się w wiernym odwzorowaniu kolorów.

Wyraz „Szybkość” zapisany wielkimi literami.
Scena wyścigowa z ekstremalnie szybkim czasem reakcji i błyskawicznym odświeżaniem 144Hz.

Płynna rozgrywka dzięki odświeżaniu 144Hz (overclock)/120Hz (natywnym)

Częstotliwość odświeżania 144Hz (overclock) / 120Hz (natywna)

zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz i

minimalizuje efekt rozmycia ruchu. Każda klatka

pozwala jeszcze głębiej zanurzyć się w rozgrywce.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Ten produkt obsługuje odświeżanie 120Hz i do 144Hz w trybie podkręcania przy połączeniu przez DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 obsługuje do 144Hz).

*Częstotliwość odświeżania i czas reakcji mogą się różnić w zależności od środowiska, np. treści lub wydajności komputera (CPU/GPU). Wymagany jest kabel i karta graficzna zgodne z DP 1.4 (karta graficzna sprzedawana oddzielnie).

Na ekranie widać żółty samochód wyścigowy pędzący do przodu, z wnętrzem białego prostokąta przedstawionym wyraźnie, a zewnętrzną częścią rozmytą.

Błyskawiczna prędkość
do zwycięstwa

1ms Motion Blur Reduction* zapewnia płynną rozgrywkę, redukując rozmycie obrazu i efekt ghostingu. Dynamiczne i szybkoruchome obiekty pozostają wyraźne nawet w najbardziej intensywnej akcji, mogą dać graczom przewagę.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Funkcja 1ms Motion Blur Reduction obniża luminancję i uniemożliwia korzystanie z następujących funkcji: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

Miganie może występować w trybie 1ms MBR.

Certyfikowany w oparciu o powszechnie stosowaną technologię

Dzięki technologii AMD FreeSync™ oraz zgodności z NVIDIA G-SYNC® (potwierdzonej przez NVIDIA) monitor zapewnia obraz bez tearingu, wyjątkową płynność i niskie opóźnienia. To połączenie precyzji i pełnej kontroli w każdej rozgrywce.

Widok podzielonego ekranu z pilotem w dynamicznej grze, pokazujący płynniejszy i wyraźniejszy obraz.

Logotypy NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Wydajność funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynamic Action Sync

Dzięki funkcji Dynamic Action Sync zmniejszającej input lag (opóźnienia wejściowe), gracze mogą wychwytywać kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i reagować błyskawicznie.

Black Stabilizer

Funkcja Black Stabilizer ułatwia graczom dostrzeganie przeciwników ukrytych w najciemniejszych zakamarkach i sprawne poruszanie się wśród efektów świetlnych eksplozji.

Crosshair (celownik)

Celownik jest stabilnie wyświetlany na środku ekranu, aby zwiększyć precyzję strzałów.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Wyraz „Użyteczność” zapisany wielkimi literami.

Aplikacja LG Switch

Przełączaj się błyskawicznie

Możesz łatwo podzielić ekran nawet na 6 sekcji, zmienić motyw interfejsu, a także uruchomić platformę do wideorozmów za pomocą przypisanego skrótu klawiszowego. Monitor obsługuje również tryby PBP i PIP, umożliwiając wygodne multitasking między kilkoma źródłami sygnału.

*Obrazy są symulowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.

*Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, wyszukaj ją w menu wsparcia na stronie LG.com.

Projekt niemal bezramkowy i smukła podstawa

Ultrasmukły design. Efekt lekkości

Doświadcz więcej obrazu i mniej rozproszeń dzięki ultracienkiej ramce i smukłej podstawie. Konstrukcja niemal bezramkowego ekranu w połączeniu z minimalistyczną podstawą nadaje całości czysty, lekki charakter. Płynna powierzchnia wyświetlacza potęguje immersję, sprawdzając się idealnie w konfiguracjach dwumonitorowych i nowoczesnych, minimalistycznych przestrzeniach.

Ikona obudowy bez ramek.

Bezramkowy design

 z wąską podstawką

Ikona regulacji kąta nachylenia.

Pochył

-5~20º

Ikona montażu ściennego.

Możliwość montażu na ścianie

100X100

*Obrazy są symulowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.

*Pochył (-5~20°), możliwość montażu na ścianie (100x100).

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    1920 x 1080

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Rozdzielczość

    1920 x 1080

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.3114 x 0.3114 mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    16.7M

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1500:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    1050:1

  • Rozmiar [cm]

    68.5

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(1ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-biegunowe (tylko dźwięk)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    Kompatybilny z G-SYNC

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • Technologia redukcji rozmycia w ruchu

    TAK

  • OverClocking

    TAK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    690 x 141 X 430mm

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    611.5 x 452.4 x 220mm

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    611.5 x 357.8 X 38.5mm

  • Waga w transporcie [kg]

    5.3kg

  • Waga z podstawką [kg]

    3.8kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    2.9kg

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (typ.)

    22W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

AKCESORIUM

  • HDMI

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

