27" UltraGear™ G4 FHD Gaming Monitor 144 Hz

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Funkcja redukcji rozmycia ruchu (1 ms) powoduje spadek jasności, a podczas jej działania nie można korzystać z następujących funkcji: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Podczas działania funkcji MBR (1 ms) mogą wystąpić migotania.