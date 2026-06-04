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27" UltraGear™ G5 FHD Gaming Monitor 200 Hz
27" UltraGear™ G5 FHD Gaming Monitor 200 Hz
Główne cechy
- 27-calowy wyświetlacz IPS FHD (1920×1080)
- Częstotliwość odświeżania 200 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG)
- HDR 10 z pokryciem 99% przestrzeni barwnej sRGB (typ.), obsługa 16,7 mln kolorów
- Zgodność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
- Konstrukcja praktycznie bezramkowa z trzech stron
- Funkcjonalna podstawa w kształcie litery L
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Płynność 200 Hz
Odświeżanie 200 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz, ograniczając rozmycie ruchu i pogłębiając immersję w każdej klatce.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
1 ms (GtG) dla dynamicznej rozgrywki
Czas reakcji 1 ms (GtG) ogranicza efekt reverse ghostingu, zapewniając wyraźniejsze przejścia obrazu oraz płynniejszą, bardziej responsywną rozgrywkę.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Płynność obrazu klasy premium
Wsparcie NVIDIA® G‑SYNC® i AMD FreeSync™ Premium zapewnia płynną rozgrywkę bez tearingu i zakłóceń obrazu.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Wydajność funkcji porównano z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*Obsługa technologii NVIDIA® G-SYNC® jest dostępna wyłącznie przez złącze DisplayPort.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Żywe barwy akcji
Monitor oferuje 99% pokrycia przestrzeni sRGB, zapewniając szeroką paletę barw i wierne odwzorowanie kolorów na matrycy IPS. Dzięki temu pola bitew i sceny w grach prezentują się dokładnie tak, jak zaplanowali je twórcy.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Płynne przełączanie z LG Switch
Aplikacja LG Switch ułatwia optymalizację monitora do gier i codziennej pracy. Pozwala szybko dostosować ustawienia obrazu i jasności, zapisać je pod skrótem klawiszowym, podzielić ekran na 11 układów oraz jednym kliknięciem uruchomić platformę wideokonferencyjną.
*Ten film ma charakter wyłącznie poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistych parametrów technicznych produktu.
*Aby móc w pełni korzystać z urządzenia LG Switch, należy pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi ze strony LG.com.
DAS
Dynamiczna synchronizacja akcji (Dynamic Action Sync) minimalizuje opóźnienia sterowania, zapewniając szybszą i bardziej responsywną rozgrywkę.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Minimalne ramki. Maksymalny efekt
Smukła podstawa i regulowany kąt nachylenia zapewniają więcej miejsca na biurku i nowoczesny wygląd stanowiska.
*Zdjęcia mają charakter poglądowy i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
27
Wyświetlacz - Rozdzielczość
1920 x 1080
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
300
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
200
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
700 x 141 x 430
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
614.1x461.8x220
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
614.1x358.8x49.1
Waga w transporcie [kg]
5.5
Waga z podstawką [kg]
4.2
Waga bez podstawy [kg]
3.1
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
27
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
IPS
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Rozdzielczość
1920 x 1080
Rozstaw pikseli [mm]
0.3108(H) x 0.3108(V)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
16.7M
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
300
Współczynnik kontrastu (typ.)
1000:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
200
Jasność (min.) [cd/m²]
240
Współczynnik kontrastu (min.)
700:1
Rozmiar [cm]
68.4
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible (DP only)
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Efekt HDR
TAK
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y26
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
AKCESORIUM
Display Port
TAK
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
TBD
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
TBD
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-polowe (tylko dźwięk)
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
Informacje dotyczące zgodności
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