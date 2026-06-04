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27" UltraGear™ G5 FHD Gaming Monitor 200 Hz

27" UltraGear™ G5 FHD Gaming Monitor 200 Hz

27G523B-B
Front view of 27" UltraGear™ G5 FHD Gaming Monitor 200 Hz 27G523B-B
'Widok z boku
'Widok z tyłu
'Widok z przodu monitora do gier wyświetlonego w futurystycznym otoczeniu w stylu neonowym.
Futurystyczna scena bitwy wyświetlona na monitorze do gier, prezentująca żywe kolory dzięki 99% gamie kolorów sRGB, technologii IPS i certyfikacji HDR.
Scena wyścigu motocyklowego wyświetlona na monitorze do gier, ilustrująca częstotliwość odświeżania 200 Hz zapewniającą płynny ruch w grach.
Obraz porównawczy pokazujący szybkie przejścia na ekranie dzięki czasowi reakcji 1 ms (GtG), zapewniający płynniejszy i bardziej responsywny obraz podczas rozgrywki na monitorze do gier.
Scena wyścigowa z gry Assetto Corsa Competizione wyświetlona na monitorze do gier, wyposażonym w obsługę Adaptive Sync z technologiami NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, zapewniającymi płynną rozgrywkę bez efektu rozrywania obrazu.
Zdjęcie przedstawia monitor gamingowy UltraGear™ w konfiguracji biurkowej, wyświetlający scenę z gry, z ikonami wskazującymi na bezramkową konstrukcję z trzech stron, regulację wysokości, możliwość pochylania oraz kompatybilność z uchwytem ściennym.
Zdjęcie przedstawiające przegląd funkcji, pokazujące interfejs monitora do gier z regulacją wyświetlania w trybie Dual Mode, funkcją Smart Screen Split do układów wielozadaniowych, uruchamianiem wideorozmowy jednym kliknięciem oraz kreatorem Personalized Picture Wizard do dostosowywania ustawień ekranu.
Widok z tyłu monitora do gier przedstawiający porty połączeniowe, w tym dwa wejścia HDMI™ 2.0, jedno złącze DisplayPort 1.4 z obsługą DSC oraz 3-pinowe wyjście H/P.
Widok z przodu i z boku monitora do gier ilustrujący jego ogólne wymiary i profil.
'Widok z tyłu monitora przedstawiający miejsce mocowania podstawy oraz tylne porty
'Widok z góry
'Widok z przodu podstawy i podstawy monitora
Front view of 27" UltraGear™ G5 FHD Gaming Monitor 200 Hz 27G523B-B
'Widok z boku
'Widok z tyłu
'Widok z przodu monitora do gier wyświetlonego w futurystycznym otoczeniu w stylu neonowym.
Futurystyczna scena bitwy wyświetlona na monitorze do gier, prezentująca żywe kolory dzięki 99% gamie kolorów sRGB, technologii IPS i certyfikacji HDR.
Scena wyścigu motocyklowego wyświetlona na monitorze do gier, ilustrująca częstotliwość odświeżania 200 Hz zapewniającą płynny ruch w grach.
Obraz porównawczy pokazujący szybkie przejścia na ekranie dzięki czasowi reakcji 1 ms (GtG), zapewniający płynniejszy i bardziej responsywny obraz podczas rozgrywki na monitorze do gier.
Scena wyścigowa z gry Assetto Corsa Competizione wyświetlona na monitorze do gier, wyposażonym w obsługę Adaptive Sync z technologiami NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, zapewniającymi płynną rozgrywkę bez efektu rozrywania obrazu.
Zdjęcie przedstawia monitor gamingowy UltraGear™ w konfiguracji biurkowej, wyświetlający scenę z gry, z ikonami wskazującymi na bezramkową konstrukcję z trzech stron, regulację wysokości, możliwość pochylania oraz kompatybilność z uchwytem ściennym.
Zdjęcie przedstawiające przegląd funkcji, pokazujące interfejs monitora do gier z regulacją wyświetlania w trybie Dual Mode, funkcją Smart Screen Split do układów wielozadaniowych, uruchamianiem wideorozmowy jednym kliknięciem oraz kreatorem Personalized Picture Wizard do dostosowywania ustawień ekranu.
Widok z tyłu monitora do gier przedstawiający porty połączeniowe, w tym dwa wejścia HDMI™ 2.0, jedno złącze DisplayPort 1.4 z obsługą DSC oraz 3-pinowe wyjście H/P.
Widok z przodu i z boku monitora do gier ilustrujący jego ogólne wymiary i profil.
'Widok z tyłu monitora przedstawiający miejsce mocowania podstawy oraz tylne porty
'Widok z góry
'Widok z przodu podstawy i podstawy monitora

Główne cechy

  • 27-calowy wyświetlacz IPS FHD (1920×1080)
  • Częstotliwość odświeżania 200 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG)
  • HDR 10 z pokryciem 99% przestrzeni barwnej sRGB (typ.), obsługa 16,7 mln kolorów
  • Zgodność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Konstrukcja praktycznie bezramkowa z trzech stron
  • Funkcjonalna podstawa w kształcie litery L
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Logo UltraGear™ G5 w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

27" monitor gamingowy FHD 200 Hz

Zdjęcie monitora gamingowego UltraGear™ 27G523B z przodu, w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

Zdjęcie monitora gamingowego UltraGear™ 27G523B z przodu, w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Najważniejsze cechy monitora gamingowego LG to: częstotliwość odświeżania 200 Hz zapewniająca płynność ruchu, panel IPS z obsługą HDR i pokryciem 99% przestrzeni barwnej sRGB gwarantujący żywe kolory, płynna rozgrywka dzięki obsłudze technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, czas reakcji 1 ms (GtG) idealny do dynamicznych gier oraz praktycznie bezramkowa konstrukcja zapewniająca wciągające wrażenia.

Najważniejsze cechy monitora gamingowego LG to: częstotliwość odświeżania 200 Hz zapewniająca płynność ruchu, panel IPS z obsługą HDR i pokryciem 99% przestrzeni barwnej sRGB gwarantujący żywe kolory, płynna rozgrywka dzięki obsłudze technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, czas reakcji 1 ms (GtG) idealny do dynamicznych gier oraz praktycznie bezramkowa konstrukcja zapewniająca wciągające wrażenia.

SzybkośćKolorFunkcjonalność

Płynność 200 Hz

Odświeżanie 200 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz, ograniczając rozmycie ruchu i pogłębiając immersję w każdej klatce.

Scena z wyścigu motocyklowego ilustrująca częstotliwość odświeżania 200 Hz monitora UltraGear™ 27G523B, zapewniającą płynny i krystalicznie czysty obraz podczas grania.

Scena z wyścigu motocyklowego ilustrująca częstotliwość odświeżania 200 Hz monitora UltraGear™ 27G523B, zapewniającą płynny i krystalicznie czysty obraz podczas grania.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

1 ms (GtG) dla dynamicznej rozgrywki

Czas reakcji 1 ms (GtG) ogranicza efekt reverse ghostingu, zapewniając wyraźniejsze przejścia obrazu oraz płynniejszą, bardziej responsywną rozgrywkę.

Zdjęcie porównawcze pokazujące mniejsze rozmycie ruchu na monitorze UltraGear™ 27G523B o czasie reakcji 1 ms (GtG), co zapewnia płynniejszy obraz podczas grania.

Zdjęcie porównawcze pokazujące mniejsze rozmycie ruchu na monitorze UltraGear™ 27G523B o czasie reakcji 1 ms (GtG), co zapewnia płynniejszy obraz podczas grania.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Płynność obrazu klasy premium

Wsparcie NVIDIA® G‑SYNC® i AMD FreeSync™ Premium zapewnia płynną rozgrywkę bez tearingu i zakłóceń obrazu.

Scena wyścigu wyświetlana na monitorze UltraGear™ 27G523B, porównująca tryby wyłączony i włączony, pokazująca płynniejszy ruch i mniejsze zrywanie obrazu dzięki obsłudze technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Wydajność funkcji porównano z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*Obsługa technologii NVIDIA® G-SYNC® jest dostępna wyłącznie przez złącze DisplayPort.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Żywe barwy akcji

Monitor oferuje 99% pokrycia przestrzeni sRGB, zapewniając szeroką paletę barw i wierne odwzorowanie kolorów na matrycy IPS. Dzięki temu pola bitew i sceny w grach prezentują się dokładnie tak, jak zaplanowali je twórcy.

Logo IPS.

LG IPS™ zapewnia dokładność odwzorowania kolorów oraz szeroki kąt widzenia.

Logo HDR 10

HDR10 wzmacnia kontrast i kolory, nadając obrazowi większą głębię.

Logo sRGB 99%

99% pokrycia sRGB umożliwia precyzyjne odwzorowanie kolorów.

Futurystyczna scena kosmicznej bitwy na monitorze UltraGear™, prezentująca żywe kolory i bogaty kontrast dzięki jasnym eksplozjom, świecącym planetom oraz szczegółowym statkom kosmicznym na tle barwnego kosmosu.

Futurystyczna scena kosmicznej bitwy na monitorze UltraGear™, prezentująca żywe kolory i bogaty kontrast dzięki jasnym eksplozjom, świecącym planetom oraz szczegółowym statkom kosmicznym na tle barwnego kosmosu.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Płynne przełączanie z LG Switch

Aplikacja LG Switch ułatwia optymalizację monitora do gier i codziennej pracy. Pozwala szybko dostosować ustawienia obrazu i jasności, zapisać je pod skrótem klawiszowym, podzielić ekran na 11 układów oraz jednym kliknięciem uruchomić platformę wideokonferencyjną.

Pobierz
Ten film pokazuje, jak skonfigurować monitor za pomocą aplikacji LG Switch.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 25G550B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Ten film ma charakter wyłącznie poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistych parametrów technicznych produktu.

*Aby móc w pełni korzystać z urządzenia LG Switch, należy pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi ze strony LG.com.

DAS

Dynamiczna synchronizacja akcji (Dynamic Action Sync) minimalizuje opóźnienia sterowania, zapewniając szybszą i bardziej responsywną rozgrywkę.

Stabilizator czerni

Stabilizator czerni poprawia widoczność w ciemnych scenach, wydobywając ukryte detale i zwiększając czytelność obrazu przy nagłych zmianach oświetlenia.

Celownik

Stały punkt celowania w centrum ekranu zwiększa precyzję strzałów.

Licznik FPS

Licznik FPS zapewnia podgląd wydajności w czasie rzeczywistym.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

　

Minimalne ramki. Maksymalny efekt

Smukła podstawa i regulowany kąt nachylenia zapewniają więcej miejsca na biurku i nowoczesny wygląd stanowiska.

Bezramkowy design

Niemal bezramkowy design

Pochył

Pochył

Montaż ścienny 100x100

Montaż ścienny

Na zdjęciu widoczny jest monitor gamingowy UltraGear™ ustawiony na biurku, na którym wyświetlana jest scena z gry; powiększone fragmenty podkreślają bezramkową konstrukcję wyświetlacza oraz elegancką podstawę przypominającą zawieszenie w powietrzu.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.

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Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    1920 x 1080

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    300

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    200

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    700 x 141 x 430

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    614.1x461.8x220

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    614.1x358.8x49.1

  • Waga w transporcie [kg]

    5.5

  • Waga z podstawką [kg]

    4.2

  • Waga bez podstawy [kg]

    3.1

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Rozdzielczość

    1920 x 1080

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.3108(H) x 0.3108(V)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    16.7M

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    300

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1000:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    200

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    240

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    700:1

  • Rozmiar [cm]

    68.4

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible (DP only)

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y26

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    TBD

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    TBD

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-polowe (tylko dźwięk)

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

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