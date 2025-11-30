About Cookies on This Site

LG UltraGear™ G6 27-calowy monitor gamingowy 200 Hz QHD z sRGB 99% (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0
Karta informacyjna produktu

27G610A-B
widok z przodu
widok z boku pod kątem -15 stopni
widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z boku
widok z tyłu z włączonymi światłami
widok z tyłu z wyłączonymi światłami
widok z tyłu z perspektywy
widok z przodu monitora z opuszczoną podstawką
widok z boku pod kątem +15 stopni nachylonego monitora
widok z boku nachylonego monitora
widok z góry
widok z góry monitora obróconego o +30 stopni
Widok z góry na monitor obrócony o -30 stopni
Zbliżenie na tylne logo
Zbliżenie na porty
Główne cechy

  • 27-calowy monitor gamingowy QHD (2560 x 1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Częstotliwość odświeżania 200 Hz
  • Czas reakcji 1 ms (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Praktycznie bezramkowa konstrukcja
Więcej
Przednia strona monitora gamingowego UltraGear™ 27g610a.

Przednia strona monitora gamingowego UltraGear™ 27g610a.

27" QHD 200Hz IPS Gaming Monitor

Widok z przodu monitora gamingowego LG UltraGear™ 27G610A na sześciokątnej podstawie, umieszczonego w futurystycznym, oświetlonym neonami korytarzu; na ekranie widoczne są żywe fioletowe i czerwone zawirowania z logo UltraGear pośrodku.

Widok z przodu monitora gamingowego LG UltraGear™ 27G610A na sześciokątnej podstawie, umieszczonego w futurystycznym, oświetlonym neonami korytarzu; na ekranie widoczne są żywe fioletowe i czerwone zawirowania z logo UltraGear pośrodku.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Kolaż pięciu płytek przedstawiających monitor LG UltraGear™ 27G610A: ramka monitora z napisem „27″ QHD 2560×1440”; scena bitwy science fiction z napisem „sRGB 99% (typ.) i VESA DisplayHDR™ 400”; rozmyty obraz motocykla z napisem „200 Hz”; zdjęcie statku kosmicznego z napisem „1 ms (GtG)”; oraz zbliżenie kabla HDMI z napisem „HDMI 2.0”.

Kolaż pięciu płytek przedstawiających monitor LG UltraGear™ 27G610A: ramka monitora z napisem „27″ QHD 2560×1440”; scena bitwy science fiction z napisem „sRGB 99% (typ.) i VESA DisplayHDR™ 400”; rozmyty obraz motocykla z napisem „200 Hz”; zdjęcie statku kosmicznego z napisem „1 ms (GtG)”; oraz zbliżenie kabla HDMI z napisem „HDMI 2.0”.

Słowo „DISPLAY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „DISPLAY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Przejrzystość, która zapewnia Ci kontrolę

Dzięki obszernemu wyświetlaczowi QHD (2560 x 1440) o przekątnej 27 cali monitor UltraGear zapewnia obraz o większej klarowności i szczegółowości. Wysoka gęstość pikseli przyczynia się do uzyskania ostrzejszego obrazu i większej precyzji, zapewniając bardziej wciągające wrażenia.

Zbliżenie na monitor LG UltraGear™ 27G610A na ekranie, pokazujący scenę bitwy z gry science fiction z futurystycznymi statkami kosmicznymi i mechami. Nakładany tekst podkreśla rozdzielczość i proporcje obrazu: „16:9 QHD 2560×1440”.

Zbliżenie na monitor LG UltraGear™ 27G610A na ekranie, pokazujący scenę bitwy z gry science fiction z futurystycznymi statkami kosmicznymi i mechami. Nakładany tekst podkreśla rozdzielczość i proporcje obrazu: „16:9 QHD 2560×1440”.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Immersja w pełni kolorów

Nasz monitor gamingowy obsługuje szerokie spektrum kolorów, pokrycie 99% sRGB (typ.), zapewniając wysoką wierność kolorów przy odtwarzaniu w standardzie VESA DisplayHDR™ 400, co pozwala uzyskać realistyczne wrażenia podczas grania.

Wojownicy w futurystycznych zbrojach walczący bronią energetyczną w oświetlonym neonami mieście.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Powyższa funkcja może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania przez użytkownika.

Słowo „SPEED” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „SPEED” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Widok z boku monitora z postacią łucznika z gry na ekranie.

Płynna rozgrywka

Częstotliwość odświeżania 200 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz przy minimalnym rozmyciu ruchu. Zanurz się w bardziej wciągającej rozgrywce z każdą klatką.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Oszałamiająca prędkość

Ultraszybki czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG), ograniczający efekt odwrotnego ghostingu i zapewniający błyskawiczną responsywność, pozwala cieszyć się zupełnie nową jakością rozgrywki.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Wybierz „Tryb szybszy”, aby uzyskać „czas reakcji 1 ms”. (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).

Słowo „TECHNOLOGY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „TECHNOLOGY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Certyfikowany przy użyciu powszechnie stosowanej technologii

Wspomagany technologią AMD FreeSync™ Premium monitor zapewnia płynny obraz bez rozrywania i niskie opóźnienia, gwarantując niezrównaną precyzję i płynność podczas grania.

Zdjęcie przedstawia porównanie grafiki w grach z wyłączoną technologią synchronizacji po lewej stronie i włączoną po prawej stronie. Po lewej stronie obraz z perspektywy pilota futurystycznego odrzutowca jest zniekształcony, pojawiają się rozdarcia i zacięcia, natomiast po prawej stronie ta sama scena jest płynna i wyraźna, z jasnymi śladami ruchu.

Obraz przedstawiający logo certyfikacji AMD FreeSync™ Premium w kolorze czarnym, umieszczone pośrodku jasnobeżowego tła.

Obraz przedstawiający logo certyfikacji AMD FreeSync™ Premium w kolorze czarnym, umieszczone pośrodku jasnobeżowego tła.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność funkcji została porównana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynamiczna synchronizacja akcji

Redukując opóźnienia wejściowe dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i szybko na nie odpowiadać.

Stabilizator czerni

Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.

Celownik

Celownik jest na stałe wyświetlany w centrum ekranu, aby zwiększyć precyzję strzałów.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Kompaktowy i smukły

Praktycznie bezramkowa konstrukcja z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie i zmianę wysokości. Prosta podstawa w kształcie litery L i szeroki zakres regulacji obrotu pozwalają zminimalizować zajmowaną powierzchnię biurka i skutecznie wyeliminować martwą przestrzeń.

Ikona obrotu w poziomie

Obrót

-30° ~ 30°

Ikona pochylenia

Pochył

-5° ~ 20°

Ikona regulacji wysokości

Wysokość

110mm

Ikona Pivot.

Pivot

'Zgodnie z ruchem wskazówek zegar

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 27g610a, na ekranie którego wyświetlana jest futurystyczna scena wyścigowa.

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 27g610a, na ekranie którego wyświetlana jest futurystyczna scena wyścigowa.

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

Displayport icon.

DisplayPort 1.4 x1

z DSC

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    0.672916667

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    200

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Obrót/Wysokość/Pivot

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Współczynnik proporcji

    0.672916667

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    16.7M

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1000:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    200

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Rozmiar [cm]

    68.4

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-polowe (tylko dźwięk)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Obrót/Wysokość/Pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100 mm

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(wysunięty) / 613.2 x 434.1 x 224.5(wsunięty)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Waga w transporcie [kg]

    7.1

  • Waga z podstawką [kg]

    5.3

  • Waga bez podstawy [kg]

    3.5

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    22

AKCESORIUM

  • Thunderbolt

    TAK

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

