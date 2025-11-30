We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G6 27-calowy monitor gamingowy 200 Hz QHD z sRGB 99% (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Przejrzystość, która zapewnia Ci kontrolę
Dzięki obszernemu wyświetlaczowi QHD (2560 x 1440) o przekątnej 27 cali monitor UltraGear zapewnia obraz o większej klarowności i szczegółowości. Wysoka gęstość pikseli przyczynia się do uzyskania ostrzejszego obrazu i większej precyzji, zapewniając bardziej wciągające wrażenia.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Immersja w pełni kolorów
Nasz monitor gamingowy obsługuje szerokie spektrum kolorów, pokrycie 99% sRGB (typ.), zapewniając wysoką wierność kolorów przy odtwarzaniu w standardzie VESA DisplayHDR™ 400, co pozwala uzyskać realistyczne wrażenia podczas grania.
Wojownicy w futurystycznych zbrojach walczący bronią energetyczną w oświetlonym neonami mieście.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Powyższa funkcja może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania przez użytkownika.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Oszałamiająca prędkość
Ultraszybki czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG), ograniczający efekt odwrotnego ghostingu i zapewniający błyskawiczną responsywność, pozwala cieszyć się zupełnie nową jakością rozgrywki.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Wybierz „Tryb szybszy”, aby uzyskać „czas reakcji 1 ms”. (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).
Certyfikowany przy użyciu powszechnie stosowanej technologii
Wspomagany technologią AMD FreeSync™ Premium monitor zapewnia płynny obraz bez rozrywania i niskie opóźnienia, gwarantując niezrównaną precyzję i płynność podczas grania.
Zdjęcie przedstawia porównanie grafiki w grach z wyłączoną technologią synchronizacji po lewej stronie i włączoną po prawej stronie. Po lewej stronie obraz z perspektywy pilota futurystycznego odrzutowca jest zniekształcony, pojawiają się rozdarcia i zacięcia, natomiast po prawej stronie ta sama scena jest płynna i wyraźna, z jasnymi śladami ruchu.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Wydajność funkcji została porównana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynamiczna synchronizacja akcji
Redukując opóźnienia wejściowe dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i szybko na nie odpowiadać.
Stabilizator czerni
Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Kompaktowy i smukły
Praktycznie bezramkowa konstrukcja z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie i zmianę wysokości. Prosta podstawa w kształcie litery L i szeroki zakres regulacji obrotu pozwalają zminimalizować zajmowaną powierzchnię biurka i skutecznie wyeliminować martwą przestrzeń.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
27
Wyświetlacz - Rozdzielczość
2560 x 1440
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
0.672916667
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
200
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybkim)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Obrót/Wysokość/Pivot
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
27
Współczynnik proporcji
0.672916667
Typ panelu
IPS
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybkim)
Rozdzielczość
2560 x 1440
Rozstaw pikseli [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
16.7M
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
1000:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
200
Jasność (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Rozmiar [cm]
68.4
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-polowe (tylko dźwięk)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Obrót/Wysokość/Pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100 mm
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5(wysunięty) / 613.2 x 434.1 x 224.5(wsunięty)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Waga w transporcie [kg]
7.1
Waga z podstawką [kg]
5.3
Waga bez podstawy [kg]
3.5
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
22
AKCESORIUM
Thunderbolt
TAK
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
