27-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ z częstotliwością odświeżania 180 Hz, rozdzielczością 4K UHD, trybem Dual-Mode, pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3 95% (typ.), certyfikatem VESA DisplayHDR™ 400, czasem reakcji 1 ms GtG i złączem HDMI 2.1
Karta informacyjna produktu

Karta informacyjna produktu

27G810A-B
widok z przodu
widok z boku pod kątem -15 stopni
widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z boku
widok z tyłu z włączonymi światłami
widok z tyłu z wyłączonymi światłami
widok z tyłu z perspektywy
widok z przodu monitora z opuszczoną podstawką
Widok z boku pod kątem +15 stopni nachylonego monitora
Widok z boku nachylonego monitora
Widok z góry
Widok z góry monitora obróconego o +30 stopni
Widok z góry monitora obróconego o -30 stopni
Zbliżenie tylnego emblematu
Zbliżenie portów
Główne cechy

  • 27-calowy wyświetlacz IPS 4K UHD (3840 x 2160)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Częstotliwość odświeżania 180 Hz
  • Czas reakcji 1 ms (GtG)
  • Kompatybilność z NVIDIA® G-SYNC® / Certyfikat VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Więcej
Przedni widok monitora gamingowego UltraGear™ 27G810a.

Przedni widok monitora gamingowego UltraGear™ 27G810a.

27" 4K 180Hz IPS Gaming
Monitor z Dual-Mode

Widok z przodu monitora gamingowego LG UltraGear™ 27G810A na sześciokątnej podstawie, umieszczonego w futurystycznym, oświetlonym neonami korytarzu; na ekranie widoczne są żywe fioletowe i czerwone zawirowania z logo UltraGear pośrodku.

Widok z przodu monitora gamingowego LG UltraGear™ 27G810A na sześciokątnej podstawie, umieszczonego w futurystycznym, oświetlonym neonami korytarzu; na ekranie widoczne są żywe fioletowe i czerwone zawirowania z logo UltraGear pośrodku.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Kolaż pięciu płytek przedstawiających model LG UltraGear™ 27G810A: w lewym górnym rogu widoczne jest fantastyczne pole bitwy z napisem „27″ 4K UHD 3840 × 2160”; w prawym górnym rogu widoczni są opancerzeni wojownicy science fiction nad napisem „DCI-P3 95% (typ.) i VESA DisplayHDR™ 400”; w lewym dolnym rogu połączono sceny wyścigowe i fantasy pod napisem „Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; w środkowej części na dole widoczny jest statek kosmiczny nad Ziemią obok napisu „1 ms (GtG)”; w prawym dolnym rogu znajduje się zbliżenie kabla HDMI 2.1.

Kolaż pięciu płytek przedstawiających model LG UltraGear™ 27G810A: w lewym górnym rogu widoczne jest fantastyczne pole bitwy z napisem „27″ 4K UHD 3840 × 2160”; w prawym górnym rogu widoczni są opancerzeni wojownicy science fiction nad napisem „DCI-P3 95% (typ.) i VESA DisplayHDR™ 400”; w lewym dolnym rogu połączono sceny wyścigowe i fantasy pod napisem „Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; w środkowej części na dole widoczny jest statek kosmiczny nad Ziemią obok napisu „1 ms (GtG)”; w prawym dolnym rogu znajduje się zbliżenie kabla HDMI 2.1.

Słowo „DISPLAY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „DISPLAY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Baner dla LG UltraGear™ 27G810A: fantastyczny wojownik na koniu zbliża się do oświetlonych słońcem ruin otoczonych ciemnym lasem. Nagłówek brzmi „Dominuj dzięki idealnemu rozmiarowi”, a poniżej znajduje się tekst dotyczący rozdzielczości 4K i prędkości Dual-Mode. W rogu znajduje się nakładka z kluczowymi specyfikacjami „27″ | 4K UHD | 180 Hz”.

Baner dla LG UltraGear™ 27G810A: fantastyczny wojownik na koniu zbliża się do oświetlonych słońcem ruin otoczonych ciemnym lasem. Nagłówek brzmi „Dominuj dzięki idealnemu rozmiarowi”, a poniżej znajduje się tekst dotyczący rozdzielczości 4K i prędkości Dual-Mode. W rogu znajduje się nakładka z kluczowymi specyfikacjami „27″ | 4K UHD | 180 Hz”.

Dominacja w idealnym rozmiarze

Nasz 27-calowy monitor gamingowy o rozdzielczości 4K zapewnia natywną klarowność obrazu 4K UHD od razu po wyjęciu z pudełka. Jeśli potrzebujesz dodatkowej prędkości, włącz tryb Dual-Mode: ciesz się rozdzielczością 4K przy 180 Hz, zapewniającą zrównoważoną szczegółowość i płynność, lub przejdź do rozdzielczości Full HD przy 360 Hz, aby uzyskać maksymalną częstotliwość odświeżania — wszystko to przy czasie reakcji 1 ms GtG, który zapewnia ostrość każdego ruchu.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

Immersja w pełni kolorów

Nasz monitor gamingowy obsługuje szerokie spektrum kolorów, pokrycie DCI-P3 95%, zapewniając wysoką wierność kolorów przy odtwarzaniu w standardzie VESA DisplayHDR™ 400, co pozwala uzyskać realistyczne wrażenia podczas grania.

Wojownicy w futurystycznych zbrojach walczący bronią energetyczną w oświetlonym neonami mieście.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Słowo „SPEED” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „SPEED” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Dual-Mode z opcjami do wyboru
przełączanie między 360 Hz a 180 Hz

Dzięki certyfikatowi VESA Dual-Mode możesz płynnie przełączać się między rozdzielczością 4K UHD 180 Hz dla gier z bogatą grafiką a rozdzielczością FHD 360 Hz dla szybkich akcji. Korzystaj z trybu Dual-Mode z możliwością wyboru opcji i łatwo wybieraj swój ulubiony rozmiar ekranu spośród dwóch częstotliwości odświeżania (180 Hz, 360 Hz) za pomocą menu ekranowego. Ponadto możesz łatwo przełączać się między fizycznym klawiszem skrótu a skrótem klawiaturowym za pomocą LG Switch, optymalizując rozgrywkę we wszystkich gatunkach.

Rycerz i samochód wyścigowy prezentujące rozdzielczość 180 Hz 4K UHD i 360 Hz FHD.

Rycerz i samochód wyścigowy prezentujące rozdzielczość 180 Hz 4K UHD i 360 Hz FHD.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność trybu „Dual-Mode” może się różnić w zależności od typu gry, specyfikacji grafiki komputerowej i konfiguracji.

Oszałamiająca prędkość

Ultraszybki czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG), ograniczający efekt odwrotnego ghostingu i zapewniający błyskawiczną responsywność, pozwala cieszyć się zupełnie nową jakością rozgrywki.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Wybierz „Tryb szybszy”, aby uzyskać „czas reakcji 1 ms”. (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).

Słowo „TECHNOLOGY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „TECHNOLOGY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Certyfikowany przy użyciu powszechnie stosowanej technologii

Dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium, zgodności z G-SYNC® zatwierdzonej przez NVIDIA oraz certyfikacji VESA AdaptiveSync™ monitor ten zapewnia płynny obraz bez rozrywania i niskie opóźnienia, gwarantując niezrównaną precyzję i płynność podczas grania.

Porównanie płynnego obrazu w grach — lewy obraz jest rozrywany, a prawy obraz jest pozbawiony rozrywania.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync i AMD FreeSync Premium.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync i AMD FreeSync Premium.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność funkcji została porównana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynamiczna synchronizacja akcji

Redukując opóźnienia wejściowe dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i szybko na nie odpowiadać.

Stabilizator czerni

Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.

Celownik

Celownik jest na stałe wyświetlany w centrum ekranu, aby zwiększyć precyzję strzałów.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.

4-polowy przewód słuchawkowy jest podłączony do monitora.

4-polowe wyjście słuchawkowe

Wtyczka dla wciągającego
efektu dźwiękowego

Ciesz się grami, korzystając z czatu głosowego dzięki łatwemu podłączeniu za pomocą 4-polowego wyjścia słuchawkowego. Ponadto możesz poczuć jeszcze większą immersję dzięki wirtualnemu dźwiękowi 3D z technologią DTS Headphone:X.

*Zestawy słuchawkowe sprzedawane oddzielnie.

Kompaktowy i smukły 

Połączenie sześciokątnego podświetlenia i praktycznie bezramkowej konstrukcji z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie i zmianę wysokości. Prosta podstawa w kształcie litery L i szeroki zakres regulacji obrotu zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować zajmowaną przestrzeń na biurku i skutecznie wyeliminować martwą przestrzeń.

Ikona obrotu w poziomie

Obrót

-30° ~ 30°

Ikona pochylenia

Pochył

-5° ~ 21°

Ikona regulacji wysokości

Wysokość

130mm

Ikona z regulowanym pivotem dwukierunkowym.

Pivot

Dwukierunkowy

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 27G810A a ekranie którego wyświetlana jest futurystyczna scena wyścigowa.

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 27G810A a ekranie którego wyświetlana jest futurystyczna scena wyścigowa.

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort1.4 x1 

z DSC

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    0.672916667

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    180

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Obrót/Wysokość/Pivot

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Współczynnik proporcji

    0.672916667

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1000:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    180

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    700:1

  • Rozmiar [cm]

    68.4

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4 (DSC)

  • Wyjście słuchawkowe

    4-polowe (dźwięk + mikrofon)

  • Port USB Downstream

    TAK (2ea/ver3.0)

  • Port USB Upstream

    TAK (1ea/ver3.0)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Kalibracja HW

    Kalibracja HW gotowa

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • VESA Adaptive-Sync

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Obrót/Wysokość/Pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    691 x 168 x 523

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.5x534.5x220(wysunięty) / 613.5x404.5x220(wsunięty)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Waga w transporcie [kg]

    9.9kg

  • Waga z podstawką [kg]

    7.4kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    4.9kg

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    32.83W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    32.83W

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (ver 2.1)

APLIKACJA SW

  • Dual Controller

    TAK

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

