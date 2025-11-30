We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ z częstotliwością odświeżania 180 Hz, rozdzielczością 4K UHD, trybem Dual-Mode, pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3 95% (typ.), certyfikatem VESA DisplayHDR™ 400, czasem reakcji 1 ms GtG i złączem HDMI 2.1
27-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ z częstotliwością odświeżania 180 Hz, rozdzielczością 4K UHD, trybem Dual-Mode, pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3 95% (typ.), certyfikatem VESA DisplayHDR™ 400, czasem reakcji 1 ms GtG i złączem HDMI 2.1
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
Immersja w pełni kolorów
Nasz monitor gamingowy obsługuje szerokie spektrum kolorów, pokrycie DCI-P3 95%, zapewniając wysoką wierność kolorów przy odtwarzaniu w standardzie VESA DisplayHDR™ 400, co pozwala uzyskać realistyczne wrażenia podczas grania.
Wojownicy w futurystycznych zbrojach walczący bronią energetyczną w oświetlonym neonami mieście.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Dual-Mode z opcjami do wyboru
przełączanie między 360 Hz a 180 Hz
Dzięki certyfikatowi VESA Dual-Mode możesz płynnie przełączać się między rozdzielczością 4K UHD 180 Hz dla gier z bogatą grafiką a rozdzielczością FHD 360 Hz dla szybkich akcji. Korzystaj z trybu Dual-Mode z możliwością wyboru opcji i łatwo wybieraj swój ulubiony rozmiar ekranu spośród dwóch częstotliwości odświeżania (180 Hz, 360 Hz) za pomocą menu ekranowego. Ponadto możesz łatwo przełączać się między fizycznym klawiszem skrótu a skrótem klawiaturowym za pomocą LG Switch, optymalizując rozgrywkę we wszystkich gatunkach.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Wydajność trybu „Dual-Mode” może się różnić w zależności od typu gry, specyfikacji grafiki komputerowej i konfiguracji.
Oszałamiająca prędkość
Ultraszybki czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG), ograniczający efekt odwrotnego ghostingu i zapewniający błyskawiczną responsywność, pozwala cieszyć się zupełnie nową jakością rozgrywki.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Wybierz „Tryb szybszy”, aby uzyskać „czas reakcji 1 ms”. (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).
Certyfikowany przy użyciu powszechnie stosowanej technologii
Dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium, zgodności z G-SYNC® zatwierdzonej przez NVIDIA oraz certyfikacji VESA AdaptiveSync™ monitor ten zapewnia płynny obraz bez rozrywania i niskie opóźnienia, gwarantując niezrównaną precyzję i płynność podczas grania.
Porównanie płynnego obrazu w grach — lewy obraz jest rozrywany, a prawy obraz jest pozbawiony rozrywania.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Wydajność funkcji została porównana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynamiczna synchronizacja akcji
Redukując opóźnienia wejściowe dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i szybko na nie odpowiadać.
Stabilizator czerni
Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Zestawy słuchawkowe sprzedawane oddzielnie.
Kompaktowy i smukły
Połączenie sześciokątnego podświetlenia i praktycznie bezramkowej konstrukcji z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie i zmianę wysokości. Prosta podstawa w kształcie litery L i szeroki zakres regulacji obrotu zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować zajmowaną przestrzeń na biurku i skutecznie wyeliminować martwą przestrzeń.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
27
Wyświetlacz - Rozdzielczość
3840 x 2160
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
0.672916667
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
180
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybkim)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Obrót/Wysokość/Pivot
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
27
Współczynnik proporcji
0.672916667
Typ panelu
IPS
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybkim)
Rozdzielczość
3840 x 2160
Rozstaw pikseli [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
1000:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
180
Jasność (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Współczynnik kontrastu (min.)
700:1
Rozmiar [cm]
68.4
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4 (DSC)
Wyjście słuchawkowe
4-polowe (dźwięk + mikrofon)
Port USB Downstream
TAK (2ea/ver3.0)
Port USB Upstream
TAK (1ea/ver3.0)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Kalibracja HW
Kalibracja HW gotowa
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
VESA Adaptive-Sync
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Obrót/Wysokość/Pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
691 x 168 x 523
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.5x534.5x220(wysunięty) / 613.5x404.5x220(wsunięty)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3
Waga w transporcie [kg]
9.9kg
Waga z podstawką [kg]
7.4kg
Waga bez podstawy [kg]
4.9kg
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
32.83W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
32.83W
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (ver 2.1)
APLIKACJA SW
Dual Controller
TAK
LG Calibration Studio (True Color Pro)
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.