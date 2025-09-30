About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ GX8 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD 240Hz │ 32GX870A z trybem Dual-Mode, pokryciem barw DCI-P3 98,5% (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, czasem reakcji 0,03 ms (GtG) i złączem DP 2.1
32GX870A_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

LG UltraGear™ GX8 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD 240Hz │ 32GX870A z trybem Dual-Mode, pokryciem barw DCI-P3 98,5% (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, czasem reakcji 0,03 ms (GtG) i złączem DP 2.1

32GX870A_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

LG UltraGear™ GX8 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD 240Hz │ 32GX870A z trybem Dual-Mode, pokryciem barw DCI-P3 98,5% (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, czasem reakcji 0,03 ms (GtG) i złączem DP 2.1

32GX870A-B
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem -15°
Widok z boku pod kątem +15°
Widok z boku
Widok z tyłu z włączonym podświetleniem
Widok z tyłu z wyłączonym podświetleniem
Tylny widok perspektywiczny
Widok z przodu monitora z opuszczoną podstawą
Widok z boku pod kątem +15° (monitor pochylony)
Widok z boku pochylonego monitora
Widok z góry
Widok z góry monitora obróconego o +30°
Widok z góry monitora obróconego o -30°
Zbliżenie tylnego emblematu
Zbliżenie portów
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem -15°
Widok z boku pod kątem +15°
Widok z boku
Widok z tyłu z włączonym podświetleniem
Widok z tyłu z wyłączonym podświetleniem
Tylny widok perspektywiczny
Widok z przodu monitora z opuszczoną podstawą
Widok z boku pod kątem +15° (monitor pochylony)
Widok z boku pochylonego monitora
Widok z góry
Widok z góry monitora obróconego o +30°
Widok z góry monitora obróconego o -30°
Zbliżenie tylnego emblematu
Zbliżenie portów

Główne cechy

  • 32-calowy wyświetlacz 4K UHD (3840x2160) OLED
  • Tryb Dual-Mode z częstotliwością odświeżania 240Hz / 480Hz
  • DisplayHDR™ True Black 400
  • Czas reakcji 0,03 ms (GtG)
  • Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC® / Certyfikacja VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • HDMI™ 2.1 ×2 / DisplayPort 2.1 ×1 (z DSC)
Więcej
Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A.

Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A.



32" monitor gamingowy OLED 4K UHD 240Hz z trybem Dual-Mode

Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A.

Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Pięć kluczowych funkcji monitora gamingowego zaprezentowanych w układzie kolażu. Lewy górny róg: scena z gry fantasy z podpisem „32'' OLED 4K 3840×2160”. Prawy górny róg: futurystyczni wojownicy walczący pod tekstem „DCI-P3 98,5% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ True Black 400”. Lewy dolny róg: podkreślenie „Dual-Mode 4K UHD 240Hz – FHD 480Hz” na tle podzielonej sceny fantasy. Środek dolny: napis „0,03 ms (GtG)” na obrazie wyścigowym w dynamicznej scenerii. Prawy dolny róg: grafika wyścigu motocyklowego z podpisem „DisplayPort 2.1”.
Słowo „DISPLAY” w dużych gradientowych literach, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienkim obramowaniem wychodzącym z lewej strony.

Wyrazistość 4K OLED, która daje Ci pełną kontrolę

Zachwycający 32-calowy wyświetlacz OLED 4K (3840×2160) w modelu UltraGear™ GX8 zapewnia wyjątkową klarowność i bogactwo detali. Technologia OLED 4K sprawia, że obraz jest ostrzejszy i bardziej realistyczny, oferując jeszcze pełniejsze wrażenia z gry.

Na ekranie 32-calowego monitora gamingowego OLED 4K przedstawiono scenę w klimacie fantasy z wojownikiem stojącym przed mistycznym zamkiem. U góry widnieje hasło „Wyrazistość 4K, która daje Ci pełną kontrolę z OLED”, podkreślające zalety klarowności i szczegółowości obrazu. Dodatkowy tekst akcentuje rozdzielczość 3840×2160 oraz immersyjną jakość obrazu, jaką oferuje technologia OLED.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Obrazy planet na monitorach LG OLED są jeszcze jaśniejsze i bardziej wyraziste.

OLED z MLA+

Wyjątkowy panel OLED wykorzystuje technologię Micro Lens Array+ (MLA+), która podnosi jasność i wydajność, optymalizując efektywność światła i minimalizując jego straty. Rezultat to jaśniejsze, bardziej nasycone obrazy – nawet o 37,5% wyższa jasność (SDR) w porównaniu z wcześniejszymi modelami z MLA.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Zanurz się w prawdziwych kolorach, zdobądź przewagę w grze

Nasz monitor gamingowy obsługuje szeroką gamę kolorów – 98,5% (typ.) przestrzeni barw DCI-P3 – oferując wierne odwzorowanie barw dzięki VESA DisplayHDR™ True Black 400 oraz certyfikacji VESA ClearMR 13000. To połączenie redukuje efekt rozmycia ruchu i zapewnia realistyczny obraz, który wciąga w świat gry.

Futurystyczni opancerzeni wojownicy walczący bronią energetyczną w neonowo oświetlonym mieście.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Słowo „SPEED” w dużych gradientowych literach, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienkim obramowaniem wychodzącym z lewej strony.

Tryb Dual-Mode przełączaj między 480Hz a 240Hz

Dzięki certyfikowanemu przez VESA trybowi Dual-Mode możesz płynnie przełączać się między 4K UHD 240Hz dla gier bogatych graficznie, a FHD 480Hz dla dynamicznych akcji. Funkcja Dual-Mode daje możliwość wyboru preferowanej częstotliwości odświeżania (240Hz lub 480Hz) i rozmiaru ekranu bezpośrednio w menu On-Screen Display. Dodatkowo, dzięki LG Switch, możesz błyskawicznie zmieniać ustawienia za pomocą fizycznego przycisku lub skrótu klawiszowego – tak, aby optymalnie dopasować rozgrywkę do każdego gatunku gier.

Ekran gamingowy Dual-Mode prezentujący dwa tryby obrazu: po lewej stronie rycerz w ciemnej zbroi w mglistej leśnej scenerii z podpisem „240Hz 4K UHD”, a po prawej czerwony samochód rajdowy pędzący po zakurzonej trasie z podpisem „480Hz FHD”. Tło łączy chłodne i ciepłe tonacje, podkreślając wszechstronność wysokiej częstotliwości odświeżania.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Działanie funkcji „Dual-Mode” może się różnić w zależności od rodzaju gry, specyfikacji karty graficznej i konfiguracji sprzętu.

DP 2.1 – przyszłość nadeszła

Najnowszy DisplayPort 2.1 wyznacza nowy standard dla gamingu nowej generacji. To zaawansowany interfejs, który pojawi się wraz z kolejną generacją kart graficznych, umożliwiając rozgrywkę w 4K UHD przy 240Hz. Dodatkowo, dzięki wieloportowej łączności – HDMI 2.1 ×2 – monitor bez problemu współpracuje z najnowszymi konsolami i komputerami. Port USB-C obsługuje jednocześnie przesył obrazu, transfer danych i ładowanie urządzeń z mocą 90W, zapewniając pełne wsparcie dla laptopów za pomocą tylko jednego kabla.

Futurystyczny motocyklista wyłaniający się z ekranu monitora, otoczony dynamicznymi neonowymi smugami światła, z kablem DP 2.1 na pierwszym planie.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Kable DP, HDMI i USB są dołączone do zestawu.

*Karta graficzna NIE jest częścią zestawu.

Oszałamiająca szybkość, całkowite wejście w świat gry

Ultraszybki czas reakcji 0,03 ms (GtG) minimalizuje efekt reverse ghosting i zapewnia błyskawiczne wyświetlanie obrazu, pozwalając cieszyć się zupełnie nowym poziomem wydajności w grach.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Aby uzyskać czas reakcji 1 ms, wybierz opcję „Tryb szybszy” (Menu → Game Adjust → Response Time → Tryb szybszy).

Słowo „TECHNOLOGY” w dużych gradientowych literach, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienkim obramowaniem wychodzącym z lewej strony.

Certyfikowany zgodnie z uznanym standardem technologicznym

Dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium Pro, potwierdzonej przez NVIDIA zgodności z G-SYNC® oraz certyfikacji VESA AdaptiveSync™, monitor oferuje płynny obraz bez rwania klatek, niskie opóźnienia i wyjątkową precyzję – dla maksymalnej płynności i kontroli w grach.

Obraz przedstawia porównanie ekranu w trybie podzielonym: po lewej stronie widok z kokpitu futurystycznego myśliwca z wyłączoną technologią synchronizacji – zniekształcony, z efektem tearingu i zacięciami. Po prawej ta sama scena jest płynna i wyraźna, z jasnymi smugami ruchu, dzięki włączonej synchronizacji. Nagłówek „Certyfikowany zgodnie z uznanym standardem technologicznym” podkreśla certyfikację AMD FreeSync™ Premium oraz NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Poziomy baner prezentujący trzy certyfikaty synchronizacji obrazu w grach, od lewej: NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync oraz AMD FreeSync Premium Pro. Grafika podkreśla kompatybilność z wieloma technologiami adaptive sync, zapewniającymi płynniejszą rozgrywkę.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność funkcji została porównana z modelami niewyposażonymi w technologię synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Płynny ruch,
nieograniczona rozgrywka

Nasz monitor z certyfikatem ClearMR 13000 przewyższa standardy testowe VESA, osiągając współczynnik Clear Motion Ratio powyżej 12 500. Dzięki temu precyzyjnie oddaje subtelne rozmycia pojawiające się na krawędziach poruszających się obiektów i wyświetla dynamiczną akcję z zachowaniem drobnych detali.

Scena z gry wyścigowej przedstawiająca jasnozielony samochód sportowy prowadzący na torze, za którym podąża kilka innych aut. Grafika ilustruje działanie technologii AMD FreeSync™ Premium.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność funkcji została porównana z modelami niewyposażonymi w technologię synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynamic Action Sync

Dzięki funkcji Dynamic Action Sync, zmniejszającej input lag (opóźnienie między poleceniem gracza a reakcją obrazu), można wychwytywać kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i reagować natychmiast.

Black Stabilizer

Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.

Celownik

Celownik jest na stałe wyświetlany w centrum ekranu, aby zwiększyć precyzję strzałów.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Zanurz się w dźwięku z głośników 2×7W i technologią DTS® Virtual:X™

Poczuj głębię basowego brzmienia dzięki głośnikom 2×7W z technologią DTS® Virtual:X™, które potęgują immersję w grach. Dla bardziej personalnych wrażeń możesz łatwo podłączyć słuchawki przez złącze 4-polowe i cieszyć się realistycznym dźwiękiem 3D dzięki DTS Headphone:X. To kluczowa przewaga w grach FPS, gdzie komunikacja zespołowa i precyzyjne odwzorowanie kierunku dźwięku mają ogromne znaczenie.

Smukły monitor gamingowy ustawiony na nowoczesnym biurku wyświetla dynamiczną grę wyścigową z udziałem dwóch sportowych samochodów – czerwonego i niebieskiego – pędzących przez tętniący życiem tunel. Zestaw znajduje się przed dużymi oknami z widokiem na panoramę miasta o zachodzie słońca. Po prawej stronie stoi komputer gamingowy, a całość uzupełniają graficzne wizualizacje fal dźwiękowych podkreślające immersyjne efekty audio.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Słuchawki sprzedawane są oddzielnie.

Inteligentne sterowanie i płynne przełączanie dzięki LG Switch

Z aplikacją LG Switch z łatwością zoptymalizujesz monitor zarówno do gamingu, jak i codziennego użytku. Intuicyjnie zarządzaj ustawieniami – dostosuj jakość obrazu i jasność do własnych preferencji, a następnie zastosuj je natychmiast za pomocą skrótu klawiszowego. Aplikacja umożliwia także przełączanie się między 330Hz a 165Hz w trybie Dual-Mode, podział ekranu na 11 układów oraz błyskawiczne uruchamianie platform do wideorozmów – to jeszcze większa wygoda i elastyczność w Twoim codziennym korzystaniu z monitora.

Krótki film prezentujący funkcję LG Switch w monitorach LG UltraGear™, ukazujący płynne przełączanie źródeł sygnału oraz rozszerzoną kontrolę użytkownika dla zoptymalizowanej rozgrywki w monitorach UltraGear z linii 2025.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Le câble d’écouteurs 4 pôles est connecté au moniteur.

Podłącz i zanurz się w pełnym brzmieniu

Ciesz się grą i rozmowami głosowymi, korzystając z łatwego podłączenia przez 4-polowe wyjście słuchawkowe. Dodatkowo, dzięki wirtualnemu dźwiękowi przestrzennemu 3D z DTS Headphone:X, poczujesz jeszcze większą immersję.

*Słuchawki sprzedawane oddzielnie.

Smukły i stylowy

Poznaj nasz niemal bezramkowy design z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie i regulację wysokości. Smukła podstawa w kształcie litery L oraz szeroki zakres regulacji obrotu zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie oszczędzać miejsce na biurku i eliminować martwą przestrzeń. Dodatkowo port USB typu-C™ (PD 90W), wbudowane podwójne głośniki 7W oraz technologia DTS Headphone:X zapewniają wygodną łączność i immersyjne wrażenia dźwiękowe.

Ikona obrotu.

Obrót

-30°~30°

Ikona pochyłu.

Pochył

-8°~15°

Ikona regulacji wysokości.

Wysokość

110 mm

Ikona Pivot.

Pivot

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A, z futurystyczną sceną wyścigową wyświetlaną na ekranie.
Ikona USB-C

USB typu-C™ (PD 90W) x1

Ikona HDMI.

HDMI™ 2.1 x2 

Ikona Displayport.

DisplayPort2.1 x1

z DSC

Ikona głośnika.

Głośniki 7Wx2

z DTS® Virtual:X™

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    31.5

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    OLED

  • Czas reakcji

    0.03ms (GTG)

  • Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    275

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1500000:1

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    240

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    250

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    1200000:1

  • Rozmiar [cm]

    79.9

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    2.3

  • USB-C

    1EA

  • Wyjście słuchawkowe

    4-biegunowe (dźwięk+mikrofon)

  • Port USB Downstream

    TAK(2ea/ver3.0)

  • USB-C (zasilanie)

    90W

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    Kompatybilny z G-SYNC

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót/pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

DŹWIĘK

  • DTS HP:X

    TAK

  • Głośnik

    7W x 2

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    973x183x544

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (góra) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (dół)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Waga w transporcie [kg]

    13.9㎏

  • Waga z podstawką [kg]

    9.8㎏

  • Waga bez podstawy [kg]

    5.6㎏

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (typ.)

    56.36W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (ver 2.1)

  • USB-C

    TAK

APLIKACJA SW

  • Dual Controller

    TAK

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

Polecane produkty