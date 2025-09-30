We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX8 32-calowy monitor gamingowy OLED 4K UHD 240Hz │ 32GX870A z trybem Dual-Mode, pokryciem barw DCI-P3 98,5% (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, czasem reakcji 0,03 ms (GtG) i złączem DP 2.1
Główne cechy
- 32-calowy wyświetlacz 4K UHD (3840x2160) OLED
- Tryb Dual-Mode z częstotliwością odświeżania 240Hz / 480Hz
- DisplayHDR™ True Black 400
- Czas reakcji 0,03 ms (GtG)
- Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC® / Certyfikacja VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- HDMI™ 2.1 ×2 / DisplayPort 2.1 ×1 (z DSC)
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Wyrazistość 4K OLED, która daje Ci pełną kontrolę
Zachwycający 32-calowy wyświetlacz OLED 4K (3840×2160) w modelu UltraGear™ GX8 zapewnia wyjątkową klarowność i bogactwo detali. Technologia OLED 4K sprawia, że obraz jest ostrzejszy i bardziej realistyczny, oferując jeszcze pełniejsze wrażenia z gry.
Na ekranie 32-calowego monitora gamingowego OLED 4K przedstawiono scenę w klimacie fantasy z wojownikiem stojącym przed mistycznym zamkiem. U góry widnieje hasło „Wyrazistość 4K, która daje Ci pełną kontrolę z OLED”, podkreślające zalety klarowności i szczegółowości obrazu. Dodatkowy tekst akcentuje rozdzielczość 3840×2160 oraz immersyjną jakość obrazu, jaką oferuje technologia OLED.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Zanurz się w prawdziwych kolorach, zdobądź przewagę w grze
Nasz monitor gamingowy obsługuje szeroką gamę kolorów – 98,5% (typ.) przestrzeni barw DCI-P3 – oferując wierne odwzorowanie barw dzięki VESA DisplayHDR™ True Black 400 oraz certyfikacji VESA ClearMR 13000. To połączenie redukuje efekt rozmycia ruchu i zapewnia realistyczny obraz, który wciąga w świat gry.
Futurystyczni opancerzeni wojownicy walczący bronią energetyczną w neonowo oświetlonym mieście.
Tryb Dual-Mode przełączaj między 480Hz a 240Hz
Dzięki certyfikowanemu przez VESA trybowi Dual-Mode możesz płynnie przełączać się między 4K UHD 240Hz dla gier bogatych graficznie, a FHD 480Hz dla dynamicznych akcji. Funkcja Dual-Mode daje możliwość wyboru preferowanej częstotliwości odświeżania (240Hz lub 480Hz) i rozmiaru ekranu bezpośrednio w menu On-Screen Display. Dodatkowo, dzięki LG Switch, możesz błyskawicznie zmieniać ustawienia za pomocą fizycznego przycisku lub skrótu klawiszowego – tak, aby optymalnie dopasować rozgrywkę do każdego gatunku gier.
*Działanie funkcji „Dual-Mode” może się różnić w zależności od rodzaju gry, specyfikacji karty graficznej i konfiguracji sprzętu.
DP 2.1 – przyszłość nadeszła
Najnowszy DisplayPort 2.1 wyznacza nowy standard dla gamingu nowej generacji. To zaawansowany interfejs, który pojawi się wraz z kolejną generacją kart graficznych, umożliwiając rozgrywkę w 4K UHD przy 240Hz. Dodatkowo, dzięki wieloportowej łączności – HDMI 2.1 ×2 – monitor bez problemu współpracuje z najnowszymi konsolami i komputerami. Port USB-C obsługuje jednocześnie przesył obrazu, transfer danych i ładowanie urządzeń z mocą 90W, zapewniając pełne wsparcie dla laptopów za pomocą tylko jednego kabla.
Futurystyczny motocyklista wyłaniający się z ekranu monitora, otoczony dynamicznymi neonowymi smugami światła, z kablem DP 2.1 na pierwszym planie.
*Kable DP, HDMI i USB są dołączone do zestawu.
*Karta graficzna NIE jest częścią zestawu.
Oszałamiająca szybkość, całkowite wejście w świat gry
Ultraszybki czas reakcji 0,03 ms (GtG) minimalizuje efekt reverse ghosting i zapewnia błyskawiczne wyświetlanie obrazu, pozwalając cieszyć się zupełnie nowym poziomem wydajności w grach.
*Aby uzyskać czas reakcji 1 ms, wybierz opcję „Tryb szybszy” (Menu → Game Adjust → Response Time → Tryb szybszy).
Certyfikowany zgodnie z uznanym standardem technologicznym
Dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium Pro, potwierdzonej przez NVIDIA zgodności z G-SYNC® oraz certyfikacji VESA AdaptiveSync™, monitor oferuje płynny obraz bez rwania klatek, niskie opóźnienia i wyjątkową precyzję – dla maksymalnej płynności i kontroli w grach.
Obraz przedstawia porównanie ekranu w trybie podzielonym: po lewej stronie widok z kokpitu futurystycznego myśliwca z wyłączoną technologią synchronizacji – zniekształcony, z efektem tearingu i zacięciami. Po prawej ta sama scena jest płynna i wyraźna, z jasnymi smugami ruchu, dzięki włączonej synchronizacji. Nagłówek „Certyfikowany zgodnie z uznanym standardem technologicznym” podkreśla certyfikację AMD FreeSync™ Premium oraz NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Wydajność funkcji została porównana z modelami niewyposażonymi w technologię synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Płynny ruch,
nieograniczona rozgrywka
Nasz monitor z certyfikatem ClearMR 13000 przewyższa standardy testowe VESA, osiągając współczynnik Clear Motion Ratio powyżej 12 500. Dzięki temu precyzyjnie oddaje subtelne rozmycia pojawiające się na krawędziach poruszających się obiektów i wyświetla dynamiczną akcję z zachowaniem drobnych detali.
Scena z gry wyścigowej przedstawiająca jasnozielony samochód sportowy prowadzący na torze, za którym podąża kilka innych aut. Grafika ilustruje działanie technologii AMD FreeSync™ Premium.
*Wydajność funkcji została porównana z modelami niewyposażonymi w technologię synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynamic Action Sync
Dzięki funkcji Dynamic Action Sync, zmniejszającej input lag (opóźnienie między poleceniem gracza a reakcją obrazu), można wychwytywać kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i reagować natychmiast.
Black Stabilizer
Funkcja Black Stabilizer pomaga graczom dostrzegać przeciwników ukrywających się w najciemniejszych zakamarkach i sprawnie poruszać się podczas oślepiających eksplozji.
Zanurz się w dźwięku z głośników 2×7W i technologią DTS® Virtual:X™
Poczuj głębię basowego brzmienia dzięki głośnikom 2×7W z technologią DTS® Virtual:X™, które potęgują immersję w grach. Dla bardziej personalnych wrażeń możesz łatwo podłączyć słuchawki przez złącze 4-polowe i cieszyć się realistycznym dźwiękiem 3D dzięki DTS Headphone:X. To kluczowa przewaga w grach FPS, gdzie komunikacja zespołowa i precyzyjne odwzorowanie kierunku dźwięku mają ogromne znaczenie.
Smukły monitor gamingowy ustawiony na nowoczesnym biurku wyświetla dynamiczną grę wyścigową z udziałem dwóch sportowych samochodów – czerwonego i niebieskiego – pędzących przez tętniący życiem tunel. Zestaw znajduje się przed dużymi oknami z widokiem na panoramę miasta o zachodzie słońca. Po prawej stronie stoi komputer gamingowy, a całość uzupełniają graficzne wizualizacje fal dźwiękowych podkreślające immersyjne efekty audio.
*Słuchawki sprzedawane są oddzielnie.
Inteligentne sterowanie i płynne przełączanie dzięki LG Switch
Z aplikacją LG Switch z łatwością zoptymalizujesz monitor zarówno do gamingu, jak i codziennego użytku. Intuicyjnie zarządzaj ustawieniami – dostosuj jakość obrazu i jasność do własnych preferencji, a następnie zastosuj je natychmiast za pomocą skrótu klawiszowego. Aplikacja umożliwia także przełączanie się między 330Hz a 165Hz w trybie Dual-Mode, podział ekranu na 11 układów oraz błyskawiczne uruchamianie platform do wideorozmów – to jeszcze większa wygoda i elastyczność w Twoim codziennym korzystaniu z monitora.
*Słuchawki sprzedawane oddzielnie.
Smukły i stylowy
Poznaj nasz niemal bezramkowy design z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie i regulację wysokości. Smukła podstawa w kształcie litery L oraz szeroki zakres regulacji obrotu zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie oszczędzać miejsce na biurku i eliminować martwą przestrzeń. Dodatkowo port USB typu-C™ (PD 90W), wbudowane podwójne głośniki 7W oraz technologia DTS Headphone:X zapewniają wygodną łączność i immersyjne wrażenia dźwiękowe.
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
31.5
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
OLED
Czas reakcji
0.03ms (GTG)
Rozdzielczość
3840 x 2160
Rozstaw pikseli [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
275
Współczynnik kontrastu (typ.)
1500000:1
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
240
Jasność (min.) [cd/m²]
250
Współczynnik kontrastu (min.)
1200000:1
Rozmiar [cm]
79.9
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
2.3
USB-C
1EA
Wyjście słuchawkowe
4-biegunowe (dźwięk+mikrofon)
Port USB Downstream
TAK(2ea/ver3.0)
USB-C (zasilanie)
90W
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
NVIDIA G-Sync™
Kompatybilny z G-SYNC
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót/pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
DŹWIĘK
DTS HP:X
TAK
Głośnik
7W x 2
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
973x183x544
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (góra) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (dół)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
714.1x411.8x65.0
Waga w transporcie [kg]
13.9㎏
Waga z podstawką [kg]
9.8㎏
Waga bez podstawy [kg]
5.6㎏
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (typ.)
56.36W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (ver 2.1)
USB-C
TAK
APLIKACJA SW
Dual Controller
TAK
LG Calibration Studio (True Color Pro)
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
