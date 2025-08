Pralki LG z Deep-learning AI DD™ analizują wagę i rodzaj tkanin dzięki inteligentnym algorytmom. Efekt? Automatyczna optymalizacja ruchów bębna zapewnia lepszą ochronę tkanin i świetny wygląd Twoich ulubionych ubrań. Silniki DirectDrive™ wykorzystują technologię 6-motion, oferując skuteczne pranie przy mniejszej liczbie ruchomych części – to większa trwałość i energooszczędność.

*Tested by Intertek in November 2023. Compared to the Cotton cycle, the AI Wash cycle showed an improvement in fabric care and a reduction in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.) (F4X7VYP15). Results may vary depending on weight and fabric types of laundry and/or other factors.

*AI sensing is activated when the load is under 3kg. AI sensing is not activated when the Steam option is selected. AI Wash should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected] and suitable detergent.