Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 9kg

Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 9kg

F4X5509THB
Główne cechy

  • Załadunek do 9kg
  • Klasa energetyczna A-30%
  • Technologia AI DD™ - inteligentna pielęgnacja
  • ezDispense™ - precyzyjne dozowanie detergentu
  • Steam™ - usuwa alergeny i bakterie
  • LG ThinQ™ - Inteligentne sterowanie
Więcej
Film przedstawiający w zbliżeniu szczegóły pralki LG, takie jak wnętrze bębna i panel wyświetlacza.

Inteligentne i zaawansowane pranie

Obraz czujnika wykrywającego typ tkaniny w celu precyzyjnego prania

Inteligentne pranie

Cykle dopasowane do wagi i rodzaju tkaniny

Obraz potężnego przepływu wody zapewniającego dokładne czyszczenie

Szybkie pranie

Szybkie i skuteczne pranie w zaledwie 39 minut2)

Widok w dużym powiększeniu na parującą tkaninę

Głębokie czyszczenie

Program Allergy Care wykorzystujący moc pary3)

Obraz przedstawiający redukcję emisji mikroplastiku nawet o 60%

Program Microplastic Care

Delikatne ruchy bębna ograniczają tarcie podczas prania

AI Wash 1.0

Zoptymalizowane pranie miękkich tkanin dzięki technologii AI DD™

AI Wash 1.01) dostosowuje ruchy bębna do rodzaju tkaniny. Pomaga chronić delikatne tkaniny i oszczędzać energię.

Film przedstawiający cykl prania pralki LG oparty na AI, w ramach którego wykrywa się wielkość załadunku i typ tkaniny

Image showing reduction of microplastic emissions by up to 60% on a background image representing waves

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

TurboWash™ 360

Dokładne pranie w 39 minut

System wielu dysz 3D jednocześnie rozpyla wodę i detergent w czterech kierunkach, minimalizując uszkodzenia tkaniny i zapewniając dokładne pranie w zaledwie 39 minut2).

Steam™

Głębokie czyszczenie dzięki mocy pary

Noś ubrania bez obaw, wiedząc, że alergeny zostały zredukowane dzięki programowi LG Steam™ 3).

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Automatyczny dozownik

Wypierz nawet 31 wsadów za jednym napełnieniem

Automatycznie dozuje odpowiednią ilość4) detergentu i płynu zmiękczającego. W komorach na detergent i zmiękczacz mieści się nawet 31 porcji detergentu.

Obraz detergentu umieszczanego w dozowniku automatycznym

Obraz detergentu umieszczanego w dozowniku automatycznym

*Ilustracje produktów na zdjęciach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Detergent można umieścić w obu dozownikach, korzystając ze specjalnego ustawienia

KROK 1. Wybierz ustawienie z poziomu panelu sterowania.

KROK 2. Napełnij obie komory detergentem. Wystarczy to do wyprania nawet 31 wsadów.

Większa pojemność

Więcej prania naraz, więcej czasu na odpoczynek

Zachowaj ten sam rozmiar pralki, jednocześnie ciesząc się większą pojemnością bębna5), aby wyprać więcej ubrań za jednym razem.

Film pokazujący dodawanie większej ilości prania dzięki większemu bębnowi

Image showing reduction of microplastic emissions by up to 60% on a background image representing waves

*Obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

Przekonaj się, co potrafi przestronny bęben

Cykl Microplastic Care

Zmniejszenie emisji mikroplastiku nawet o 60%

Ruchy Swing i Tumble ograniczają tarcie podczas prania, zmniejszając emisję mikroplastiku o 60%6).

Obraz przedstawiający redukcję emisji mikroplastiku nawet o 60% z falami w tle

Obraz przedstawiający redukcję emisji mikroplastiku nawet o 60% z falami w tle

*Ilustracje produktów na zdjęciach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Smart Pairing™

Praca zespołowa z myślą o czystym praniu

Funkcja Smart Pairing™ wykorzystuje informacje z podłączonej pralki do automatycznego uruchamiania inteligentnego cyklu suszenia.

*Korzystanie z tej funkcji wymaga podłączenia pralki i suszarki do domowej sieci Wi-Fi i zarejestrowania ich w inteligentnej aplikacji LG ThinQ™.

*Pralkę można sparować z suszarką LG z funkcją Wi-Fi.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

LG ThinQ™

Łatwe sterowanie upraszczające życie

Kontroluj pranie w dowolnym miejscu i czasie

Aplikacja ThinQ™ umożliwia połączenie się z pralką i rozpoczęcie prania wsadu za jednym dotknięciem przycisku.

Łatwa konserwacja i monitorowanie

Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne pranie, czy większe załadunki – wygodnie monitoruj zużycie energii przez pralkę dzięki aplikacji ThinQ™.

Pranie bez użycia rąk za pomocą asystenta głosowego

Powiedz swojemu inteligentnemu głośnikowi lub sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz, a pralka zajmie się resztą.

*Obsługa kompatybilnych inteligentnych urządzeń domowych może różnić się w zależności od kraju oraz konfiguracji zastosowanej w danym mieszkaniu.

*Ilustracje produktów na zdjęciach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Pralka ładowana od przodu, umieszczona w nowoczesnej domowej pralni

Płaska i minimalistyczna konstrukcja

Drzwi pralki ze szkła hartowanego

Drzwi ze szkła hartowanego

Zbliżenie na bęben pralki z otwartymi drzwiami

Higieniczne i wytrzymałe zabieraki

Pokrętło i panel pralki

Bardziej widoczny wyświetlacz

*Ilustracje produktów na zdjęciach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Zwiększ głośność. Poczuj szczegóły.

Dźwięk obracającego się bębna

Film przedstawiający rozpoczęcie cyklu prania, z cichymi dźwiękami obracającego się bębna, podczas siedzenia i relaksu z psem.

Image of detergent being placed in automatically dispensed

Pralka LG z oznaczeniem LG AI DD

Sercem jest AI – łatwe pranie

AI Wash7) z AI DD™ optymalizuje pranie zależnie od jego rodzaju, ulepsza pielęgnację miękkich tkanin i zmniejsza zużycie energii. Inwerterowy silnik Direct Drive, który napędza nasze pralki, jest niezawodny i cichy. Ponadto nasze pralki są zaprojektowane z myślą o wyjątkowej efektywności energetycznej. Są one objęte standardową 10-letnią gwarancją na silnik, zapewniając długotrwałą wydajność.

Film przedstawiający instrukcję instalacji pralki LG.

Image of detergent being placed in automatically dispensed

Najczęstsze pytania

Q.

What is the standard washing machine size for an average household?

A.

Wszystkie pralki LG mają standardową wysokość i szerokość. Głębokość pralek LG może się różnić w zależności od rozmiaru / pojemności bębna. Standardowe wymiary: szerokość 600 mm x wysokość 850 mm x głębokość 565–675 mm.

Q.

Jaka pojemność pralki będzie odpowiednia?

A.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego LG rekomenduje pralkę o pojemności bębna 8–9 kg. Rozważ większy model o pojemności wsadu 11–13 kg w przypadku dużej rodziny lub jeśli generujesz szczególnie duże ilości prania. Większe modele poradzą sobie także z kołdrą w rozmiarze king-size. Pamiętaj, że innowacyjna technologia LG oznacza, że nasze urządzenia mogą oferować większą pojemność przy zachowaniu tego samego rozmiaru pralki.

Q.

Jak wybrać energooszczędną pralkę?

A.

Sprawdź etykietę energetyczną – od A (najlepsza) do G (najgorsza). Sztuczna inteligencja w pralkach LG pomaga również dobrać odpowiednie ruchy bębna do danego wsadu, co przekłada się na niższe zużycie energii.

 

* Wewnętrzne testy LG na podstawie EN 60456:2016/A11:2020 z modelem F6V7RWP1WE. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

**Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (Reprezentatywny model z AI Wash: F4X7VYP15).  Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

Q.

Jak wybrać odpowiedni cykl prania?

A.

Zasadniczo, należy zapoznać się z etykietą dotyczącą pielęgnacji odzieży i wybrać odpowiedni cykl prania w pralce. Pralki LG z funkcją AI DD automatycznie zważą pranie i wykryją jego miękkość, aby ustalić odpowiedni wzór prania i odpowiednio dostosować ruchy bębna podczas procesu. Po połączeniu pralki i suszarki LG mogą one współpracować, aby zapewnić wybór odpowiedniego cyklu bez konieczności przełączania pokrętła.

Q.

Jak Deep-learning AI DD™ wpływa na jakość prania?

A.

Pralki LG z Deep-learning AI DD™ analizują wagę i rodzaj tkanin dzięki inteligentnym algorytmom. Efekt? Automatyczna optymalizacja ruchów bębna zapewnia lepszą ochronę tkanin i świetny wygląd Twoich ulubionych ubrań. Silniki DirectDrive™ wykorzystują technologię 6-motion, oferując skuteczne pranie przy mniejszej liczbie ruchomych części – to większa trwałość i energooszczędność.

*Tested by Intertek in November 2023. Compared to the Cotton cycle, the AI Wash cycle showed an improvement in fabric care and a reduction in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.) (F4X7VYP15). Results may vary depending on weight and fabric types of laundry and/or other factors.

*AI sensing is activated when the load is under 3kg. AI sensing is not activated when the Steam option is selected. AI Wash should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected] and suitable detergent.

Q.

Co potrafi inteligentna pralka?

A.

Pralki LG wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji ruchów prania dla każdego załadunku. Deep learning oparty na analizie tysięcy przypadków prania pozwala pralce rozpoznać takie cechy tkanin jak waga i miękkość. Efekt? Nawet o 10%* lepsza ochrona tkanin – ubrania ciągle wyglądają świetnie. Inteligentne pralki LG z Wi-Fi można również obsługiwać głosowo lub z aplikacji LG ThinQ™ na smartfonie – z dowolnego miejsca. Uruchom urządzenie zdalnie jednym kliknięciem lub komendą głosową, otrzymuj powiadomienia o zakończeniu prania, diagnozuj usterki dzięki Smart Diagnosis i pobieraj dedykowane cykle – wszystko z poziomu aplikacji ThinQ™.

 

*Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od wagi i rodzaju tkanin oraz innych czynników.

*Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 3 kg. Funkcja wykrywania AI nie jest aktywowana po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.

Q.

Na czym polega funkcja LG Quick Wash?

A.

Dzięki technologii LG TurboWash™ 360˚ ubrania są dokładnie uprane w zaledwie 39 minut – z dbałością o potrzeby materiału. 3D Multi Spray wypuszcza strumienie wody pod różnymi kątami, a inteligentna pompa inwerterowa kontroluje siłę strumienia – razem tworzą świetne połączenie mocy, detergentu i ruchów bębna, oszczędzając czas bez kompromisu dla jakości i pielęgnacji.

Q.

Na czym polega funkcja pary w pralkach LG?

A.

Technologia LG Steam™ (w wybranych modelach) skutecznie zwalcza alergeny. Funkcja Allergy Care wykorzystuje parę na początku cyklu, aby rozluźnić włókna i rozpuścić alergeny, w tym pyłki i roztocza.

Q.

Jak działa funkcja automatycznego dozowania?

A.

System automatycznego dozowania LG ezDispense™ pozwala wstępnie uzupełnić zbiornik detergentu i pozwolić pralce zrobić resztę. Technologia wewnątrz urządzenia wykrywa wagę załadunku i automatycznie dozuje odpowiednią ilość środka piorącego. Eliminuje to ryzyko przedozowania, oszczędza czas i chroni tkaniny. Prawidłowe dozowanie detergentu pomaga również utrzymać pralki ładowane od frontu w dobrej kondycji. Wystarczy zamknąć drzwiczki i nacisnąć start!

Q.

Jak zarejestrować swój produkt w ThinQ?

A.

1. Upewnij się, że zarówno produkt, jak i router internetowy są włączone.

2. Zbliż swój produkt do routera internetowego. Jeśli odległość między produktem a routerem jest zbyt duża, siła sygnału może być słaba i rejestracja produktu może zająć dużo czasu.

3. Zainstaluj aplikację ThinQ. Więcej informacji na temat instalacji aplikacji ThinQ i rejestracji produktu można znaleźć na stronie odpowiedniej dla danego kraju.

Zastrzeżenie

 

[Jeśli produkt zawiera funkcje AI Wash 1.0, wprowadzić to zastrzeżenie]

1) AI Wash 1.0

-Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od wagi i rodzaju tkanin oraz innych czynników.

- Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 3 kg. Funkcja wykrywania AI nie jest aktywowana po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.

 

[Jeśli produkt zawiera funkcje AI Wash 2.0, wprowadzić to zastrzeżenie]

1) AI Wash 2.0

- Pielęgnacja tkanin i oszczędność energii: Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od wagi i rodzaju tkanin oraz innych czynników.

- Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 3 kg. Funkcja wykrywania AI nie jest aktywowana po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.

 

2) TurboWash™ 360

- Testowane przez Intertek w marcu 2019 na podstawie IEC 60456: wydanie 5.0. Cykl TurboWash39 z ładunkiem 5 kg (IEC) w porównaniu z tradycyjnym cyklem bawełna z TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.

- Czas prania może się wydłużyć, a wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju i wagi odzieży oraz warunków otoczenia.

 

3) Steam™

- Program Allergy Care, zatwierdzony przez BAF dla 24-calowej pralki LG Steam, redukuje alergeny pochodzące z roztoczy kurzu domowego.

 

4) Automatyczny dozownik

- Napełnianie obu komór detergentem wystarczy na wypranie do 31 wsadów.

- Domyślna ilość podawanego detergentu to 45 ml.

- Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.

 

5) Większa pojemność

- Czujnik drgań stosowany tylko w modelu o głębokości 615/565 (z wyjątkiem typu Slim). 

- Numer tłumika tarcia i równoważnika wagi może się różnić w zależności od modelu.

- Większa pojemność – 3 kg w przypadku wersji o głębokości 615 mm, 2 kg w przypadku wersji o głębokości 565 mm / 475 mm

 

6) Cykl Microplastic Care

- Testowane przez Intertek w lipcu 2023. Cykl Microplastic Care z wsadem 3 kg (100% poliestrowa kurtka treningowa) w porównaniu z cyklem Tkaniny mieszane (F4Y7EYPBW). Porównanie przeprowadzono przez pomiar ilości mikroplastików przefiltrowanych przez filtr 20㎛.

- Rezultat może być różny w zależności od ubrania i warunków otoczenia.

 

7) Sercem jest AI

- Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (Reprezentatywny model z AI Wash: F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

- Wykrywanie AI jest aktywowane, gdy wsad jest mniejszy niż 3 kg. Wykrywanie AI nie jest aktywowane po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem. 

- 10-letnia gwarancja dotyczy wyłącznie silnika Direct Drive. Okres gwarancji/polityka może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

- Poziom hałasu: 71 dB (poziom mocy akustycznej), zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi zawierającą zasady udzielania 10-letniej gwarancji.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność prania (kg)

    9,0

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600 x 850 x 565

  • ULOTKA PRODUKTU (PROGRAM PRANIA) - Maks. prędkość obrotowa (obr./min)

    1 351

  • CECHY - ezDispense

    Tak

  • CECHY - Para

    Tak

  • DODATKOWE OPCJE - Ochrona przed zagnieceniami

    Nie

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

Wszystkie specyfikacje

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Kolor obudowy

    Matowa biel

  • Typ drzwi

    Czarny matowy szklany panel

POJEMNOŚĆ

  • Maks. pojemność prania (kg)

    9,0

PROGRAMY

  • Pościel

    Nie

  • Bawełna

    Tak

  • Ubranka dziecięce parowo

    Nie

  • AI Wash

    Tak

  • Antyalergiczny

    Tak

  • Automatyczne pranie

    Nie

  • Ubranka dziecięce

    Nie

  • Odzież dziecięca

    Nie

  • Prześcieradła

    Nie

  • Pranie w zimnej wodzie

    Nie

  • Ochrona kolorów

    Nie

  • Bawełna+

    Nie

  • Pranie ciemnych rzeczy

    Nie

  • Delikatne

    Nie

  • Mój program

    Tak

  • Kurtka puchowa

    Nie

  • Syntetyczne

    Tak

  • Eco 40-60

    Tak

  • Delikatne pranie

    Nie

  • Higiena

    Nie

  • Intensywny 60

    Nie

  • Mieszane

    Tak

  • Outdoor

    Nie

  • Szybki 14

    Tak

  • Szybki 30

    Nie

  • Szybkie pranie

    Nie

  • Szybkie pranie + suszenie

    Nie

  • Odświeżanie

    Nie

  • Płukanie+Wirowanie

    Nie

  • Ciche pranie

    Nie

  • Pielęgnacja skóry

    Nie

  • Obszycia rękawów i kołnierzyki

    Nie

  • Tylko wirowanie

    Nie

  • Odzież sportowa (ubrania aktywne)

    Nie

  • Usuwanie plam

    Nie

  • Odświeżanie parowe

    Nie

  • Czyszczenie bębna

    Nie

  • TurboWash 39

    Tak

  • TurboWash 49

    Nie

  • TurboWash 59

    Nie

  • Pranie+suszenie

    Nie

  • Wełna (ręczne/wełna)

    Tak

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Zegar opóźniający

    3-19 godzin

  • Typ wyświetlacza

    Pokrętło + Dotykowy ekran LED

  • Wskaźnik blokady drzwi

    Tak

  • Wskaźnik cyfrowy

    18:88

CECHY

  • 6 Motion DD

    Tak

  • AI DD

    Tak

  • Typ

    Pralka ładowana od przodu

  • Sygnał zakończenia cyklu

    Tak

  • Centum System

    Nie

  • Dodawanie produktów

    Tak

  • ezDispense

    Tak

  • Automatyczny restart

    Tak

  • Inverter DirectDrive

    Tak

  • System wykrywania piany

    Tak

  • LoadSense

    Tak

  • Para

    Tak

  • Podświetlenie bębna

    Nie

  • Steam+

    Nie

  • Nóżki z funkcją poziomowania

    Tak

  • Bęben ze stali nierdzewnej

    Tak

  • TurboWash360˚

    Tak

  • Tłoczenia na bębnie wewnętrznym

    Tak

  • Czujnik wibracji

    Tak

  • Podnośnik bębna

    Cienki podnośnik ze stali nierdzewnej

  • Doprowadzenie wody (ciepła/zimna)

    Tylko zimna woda

  • Poziom wody

    Automatyczny

  • RPM

    1400

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)

    660 x 890 x 660

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600 x 850 x 565

  • Waga (kg)

    68,0

  • Waga z opakowaniem (kg)

    72,0

  • Głębokość produktu od tylnej osłony do drzwi (D' mm)

    620

  • Głębokość produktu z drzwiami otwartymi pod kątem 90˚ (D'' mm)

    1 100

ENERGIA

  • Klasa efektywności energetycznej (pranie)

    A

DODATKOWE OPCJE

  • Wi-Fi

    Tak

  • Dodawanie produktów

    Nie

  • Sygnał wł./wył.

    Tak

  • Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

    Tak

  • Opóźnienie zakończenia

    Tak

  • Poziom detergentu

    Tak

  • Podświetlenie bębna

    Nie

  • Pranie wstępne

    Tak

  • Zdalne włączanie

    Tak

  • Płukanie

    Nie

  • Płukanie + wirowanie

    Nie

  • Płukanie+

    Tak

  • Poziom zmiękczacza

    Tak

  • Wirowanie

    1400/1200/1000/800/400/Bez wirowania

  • Para

    Nie

  • Temp.

    Zimna/20/30/40/60/95°C

  • Czyszczenie bębna

    Tak

  • TurboWash

    Tak

  • Pranie

    Nie

  • Ochrona przed zagnieceniami

    Nie

  • Pranie w zimnej wodzie

    Nie

  • Czyszczenie dyszy ezDispense

    Tak

ULOTKA PRODUKTU (PROGRAM PRANIA)

  • Zużycie energii na 100 cykli (kWh)

    37

  • Nagroda EU Ecolabel

    Tak

  • Czas trwania trybu czuwania (min)

    5

  • Eco 40-60 (pełne załadowanie)

    0,719

  • Eco 40-60 (połowa załadunku)

    0,412

  • Eco 40-60 (ćwierć załadunku)

    0,170

  • Klasa efektywności energetycznej

    A

  • Maks. prędkość obrotowa (obr./min)

    1 351

  • Poziom hałasu podczas wirowania (moc akustyczna) (dBA)

    71

  • Pobór mocy (W) – tryb wył.

    0,5

  • Pobór mocy (W) – tryb wł.

    0,5

  • Sprawność wirowania – klasa efektywności

    B

  • Efektywność wirowania – zawartość wilgoci (%)

    53,9

  • Program standardowy (tylko pranie)

    Eko 40-60 40℃

  • Czas (min) – (pełny załadunek)

    240

  • Czas (min) – (pół załadunku)

    180

  • Czas (min) – (ćwierć załadunku)

    145

  • Pojemność prania (kg)

    9,0

  • Zużycie wody na cykl (l)

    50

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096548424

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • Pobierz program

    Tak

  • Monitorowanie zużycia energii

    Tak

  • Zdalne włączanie i monitorowanie programu

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

  • Sugerowanie czyszczenia bębna

    Tak

  • Inteligentne łączenie

    Tak

OPCJE / AKCESORIA

  • Zgodność z LG TWINWash

    Nie

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

