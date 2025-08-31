We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 9kg
F4X5509THB
Inteligentne i zaawansowane pranie
Inteligentne pranie
Cykle dopasowane do wagi i rodzaju tkaniny
Szybkie pranie
Szybkie i skuteczne pranie w zaledwie 39 minut2)
Głębokie czyszczenie
Program Allergy Care wykorzystujący moc pary3)
Program Microplastic Care
Delikatne ruchy bębna ograniczają tarcie podczas prania
AI Wash 1.0
Zoptymalizowane pranie miękkich tkanin dzięki technologii AI DD™
AI Wash 1.01) dostosowuje ruchy bębna do rodzaju tkaniny. Pomaga chronić delikatne tkaniny i oszczędzać energię.
TurboWash™ 360
Dokładne pranie w 39 minut
System wielu dysz 3D jednocześnie rozpyla wodę i detergent w czterech kierunkach, minimalizując uszkodzenia tkaniny i zapewniając dokładne pranie w zaledwie 39 minut2).
Steam™
Głębokie czyszczenie dzięki mocy pary
Noś ubrania bez obaw, wiedząc, że alergeny zostały zredukowane dzięki programowi LG Steam™ 3).
Automatyczny dozownik
Wypierz nawet 31 wsadów za jednym napełnieniem
Automatycznie dozuje odpowiednią ilość4) detergentu i płynu zmiękczającego. W komorach na detergent i zmiękczacz mieści się nawet 31 porcji detergentu.
Detergent można umieścić w obu dozownikach, korzystając ze specjalnego ustawienia
Większa pojemność
Więcej prania naraz, więcej czasu na odpoczynek
Zachowaj ten sam rozmiar pralki, jednocześnie ciesząc się większą pojemnością bębna5), aby wyprać więcej ubrań za jednym razem.
*Obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym.
Przekonaj się, co potrafi przestronny bęben
Cykl Microplastic Care
Zmniejszenie emisji mikroplastiku nawet o 60%
Ruchy Swing i Tumble ograniczają tarcie podczas prania, zmniejszając emisję mikroplastiku o 60%6).
Smart Pairing™
Praca zespołowa z myślą o czystym praniu
Funkcja Smart Pairing™ wykorzystuje informacje z podłączonej pralki do automatycznego uruchamiania inteligentnego cyklu suszenia.
*Korzystanie z tej funkcji wymaga podłączenia pralki i suszarki do domowej sieci Wi-Fi i zarejestrowania ich w inteligentnej aplikacji LG ThinQ™.
*Pralkę można sparować z suszarką LG z funkcją Wi-Fi.
LG ThinQ™
Łatwe sterowanie upraszczające życie
Kontroluj pranie w dowolnym miejscu i czasie
Aplikacja ThinQ™ umożliwia połączenie się z pralką i rozpoczęcie prania wsadu za jednym dotknięciem przycisku.
Łatwa konserwacja i monitorowanie
Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne pranie, czy większe załadunki – wygodnie monitoruj zużycie energii przez pralkę dzięki aplikacji ThinQ™.
Pranie bez użycia rąk za pomocą asystenta głosowego
Powiedz swojemu inteligentnemu głośnikowi lub sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz, a pralka zajmie się resztą.
*Obsługa kompatybilnych inteligentnych urządzeń domowych może różnić się w zależności od kraju oraz konfiguracji zastosowanej w danym mieszkaniu.
Zwiększ głośność. Poczuj szczegóły.
Dźwięk obracającego się bębna
Najczęstsze pytania
Q.
What is the standard washing machine size for an average household?
A.
Wszystkie pralki LG mają standardową wysokość i szerokość. Głębokość pralek LG może się różnić w zależności od rozmiaru / pojemności bębna. Standardowe wymiary: szerokość 600 mm x wysokość 850 mm x głębokość 565–675 mm.
Q.
Jaka pojemność pralki będzie odpowiednia?
A.
Dla przeciętnego gospodarstwa domowego LG rekomenduje pralkę o pojemności bębna 8–9 kg. Rozważ większy model o pojemności wsadu 11–13 kg w przypadku dużej rodziny lub jeśli generujesz szczególnie duże ilości prania. Większe modele poradzą sobie także z kołdrą w rozmiarze king-size. Pamiętaj, że innowacyjna technologia LG oznacza, że nasze urządzenia mogą oferować większą pojemność przy zachowaniu tego samego rozmiaru pralki.
Q.
Jak wybrać energooszczędną pralkę?
A.
Sprawdź etykietę energetyczną – od A (najlepsza) do G (najgorsza). Sztuczna inteligencja w pralkach LG pomaga również dobrać odpowiednie ruchy bębna do danego wsadu, co przekłada się na niższe zużycie energii.
* Wewnętrzne testy LG na podstawie EN 60456:2016/A11:2020 z modelem F6V7RWP1WE. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
**Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (Reprezentatywny model z AI Wash: F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.
Q.
Jak wybrać odpowiedni cykl prania?
A.
Zasadniczo, należy zapoznać się z etykietą dotyczącą pielęgnacji odzieży i wybrać odpowiedni cykl prania w pralce. Pralki LG z funkcją AI DD automatycznie zważą pranie i wykryją jego miękkość, aby ustalić odpowiedni wzór prania i odpowiednio dostosować ruchy bębna podczas procesu. Po połączeniu pralki i suszarki LG mogą one współpracować, aby zapewnić wybór odpowiedniego cyklu bez konieczności przełączania pokrętła.
Q.
Jak Deep-learning AI DD™ wpływa na jakość prania?
A.
Pralki LG z Deep-learning AI DD™ analizują wagę i rodzaj tkanin dzięki inteligentnym algorytmom. Efekt? Automatyczna optymalizacja ruchów bębna zapewnia lepszą ochronę tkanin i świetny wygląd Twoich ulubionych ubrań. Silniki DirectDrive™ wykorzystują technologię 6-motion, oferując skuteczne pranie przy mniejszej liczbie ruchomych części – to większa trwałość i energooszczędność.
*Tested by Intertek in November 2023. Compared to the Cotton cycle, the AI Wash cycle showed an improvement in fabric care and a reduction in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.) (F4X7VYP15). Results may vary depending on weight and fabric types of laundry and/or other factors.
*AI sensing is activated when the load is under 3kg. AI sensing is not activated when the Steam option is selected. AI Wash should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected] and suitable detergent.
Q.
Co potrafi inteligentna pralka?
A.
Pralki LG wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji ruchów prania dla każdego załadunku. Deep learning oparty na analizie tysięcy przypadków prania pozwala pralce rozpoznać takie cechy tkanin jak waga i miękkość. Efekt? Nawet o 10%* lepsza ochrona tkanin – ubrania ciągle wyglądają świetnie. Inteligentne pralki LG z Wi-Fi można również obsługiwać głosowo lub z aplikacji LG ThinQ™ na smartfonie – z dowolnego miejsca. Uruchom urządzenie zdalnie jednym kliknięciem lub komendą głosową, otrzymuj powiadomienia o zakończeniu prania, diagnozuj usterki dzięki Smart Diagnosis i pobieraj dedykowane cykle – wszystko z poziomu aplikacji ThinQ™.
*Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od wagi i rodzaju tkanin oraz innych czynników.
*Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 3 kg. Funkcja wykrywania AI nie jest aktywowana po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.
Q.
Na czym polega funkcja LG Quick Wash?
A.
Dzięki technologii LG TurboWash™ 360˚ ubrania są dokładnie uprane w zaledwie 39 minut – z dbałością o potrzeby materiału. 3D Multi Spray wypuszcza strumienie wody pod różnymi kątami, a inteligentna pompa inwerterowa kontroluje siłę strumienia – razem tworzą świetne połączenie mocy, detergentu i ruchów bębna, oszczędzając czas bez kompromisu dla jakości i pielęgnacji.
Q.
Na czym polega funkcja pary w pralkach LG?
A.
Technologia LG Steam™ (w wybranych modelach) skutecznie zwalcza alergeny. Funkcja Allergy Care wykorzystuje parę na początku cyklu, aby rozluźnić włókna i rozpuścić alergeny, w tym pyłki i roztocza.
Q.
Jak działa funkcja automatycznego dozowania?
A.
System automatycznego dozowania LG ezDispense™ pozwala wstępnie uzupełnić zbiornik detergentu i pozwolić pralce zrobić resztę. Technologia wewnątrz urządzenia wykrywa wagę załadunku i automatycznie dozuje odpowiednią ilość środka piorącego. Eliminuje to ryzyko przedozowania, oszczędza czas i chroni tkaniny. Prawidłowe dozowanie detergentu pomaga również utrzymać pralki ładowane od frontu w dobrej kondycji. Wystarczy zamknąć drzwiczki i nacisnąć start!
Q.
Jak zarejestrować swój produkt w ThinQ?
A.
1. Upewnij się, że zarówno produkt, jak i router internetowy są włączone.
2. Zbliż swój produkt do routera internetowego. Jeśli odległość między produktem a routerem jest zbyt duża, siła sygnału może być słaba i rejestracja produktu może zająć dużo czasu.
3. Zainstaluj aplikację ThinQ. Więcej informacji na temat instalacji aplikacji ThinQ i rejestracji produktu można znaleźć na stronie odpowiedniej dla danego kraju.
Zastrzeżenie
[Jeśli produkt zawiera funkcje AI Wash 1.0, wprowadzić to zastrzeżenie]
1) AI Wash 1.0
-Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od wagi i rodzaju tkanin oraz innych czynników.
- Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 3 kg. Funkcja wykrywania AI nie jest aktywowana po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.
[Jeśli produkt zawiera funkcje AI Wash 2.0, wprowadzić to zastrzeżenie]
1) AI Wash 2.0
- Pielęgnacja tkanin i oszczędność energii: Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od wagi i rodzaju tkanin oraz innych czynników.
- Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 3 kg. Funkcja wykrywania AI nie jest aktywowana po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.
2) TurboWash™ 360
- Testowane przez Intertek w marcu 2019 na podstawie IEC 60456: wydanie 5.0. Cykl TurboWash39 z ładunkiem 5 kg (IEC) w porównaniu z tradycyjnym cyklem bawełna z TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
- Czas prania może się wydłużyć, a wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju i wagi odzieży oraz warunków otoczenia.
3) Steam™
- Program Allergy Care, zatwierdzony przez BAF dla 24-calowej pralki LG Steam, redukuje alergeny pochodzące z roztoczy kurzu domowego.
4) Automatyczny dozownik
- Napełnianie obu komór detergentem wystarczy na wypranie do 31 wsadów.
- Domyślna ilość podawanego detergentu to 45 ml.
- Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
5) Większa pojemność
- Czujnik drgań stosowany tylko w modelu o głębokości 615/565 (z wyjątkiem typu Slim).
- Numer tłumika tarcia i równoważnika wagi może się różnić w zależności od modelu.
- Większa pojemność – 3 kg w przypadku wersji o głębokości 615 mm, 2 kg w przypadku wersji o głębokości 565 mm / 475 mm
6) Cykl Microplastic Care
- Testowane przez Intertek w lipcu 2023. Cykl Microplastic Care z wsadem 3 kg (100% poliestrowa kurtka treningowa) w porównaniu z cyklem Tkaniny mieszane (F4Y7EYPBW). Porównanie przeprowadzono przez pomiar ilości mikroplastików przefiltrowanych przez filtr 20㎛.
- Rezultat może być różny w zależności od ubrania i warunków otoczenia.
7) Sercem jest AI
- Testowane przez Intertek w listopadzie 2023. W porównaniu z cyklem Bawełna, cykl AI Wash poprawił pielęgnację tkanin i zmniejszył zużycie energii przy ładunku 3 kg delikatnych materiałów (koszule, bluzki, T-shirty funkcyjne, spódnice z szyfonu, szorty z poliestru itp.) (Reprezentatywny model z AI Wash: F4X7VYP15). Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.
- Wykrywanie AI jest aktywowane, gdy wsad jest mniejszy niż 3 kg. Wykrywanie AI nie jest aktywowane po wybraniu opcji Steam. Funkcja AI Wash powinna być używana tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane] i odpowiednim detergentem.
- 10-letnia gwarancja dotyczy wyłącznie silnika Direct Drive. Okres gwarancji/polityka może się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Poziom hałasu: 71 dB (poziom mocy akustycznej), zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi zawierającą zasady udzielania 10-letniej gwarancji.
Kluczowe parametry
POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność prania (kg)
9,0
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600 x 850 x 565
ULOTKA PRODUKTU (PROGRAM PRANIA) - Maks. prędkość obrotowa (obr./min)
1 351
CECHY - ezDispense
Tak
CECHY - Para
Tak
DODATKOWE OPCJE - Ochrona przed zagnieceniami
Nie
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
Wszystkie specyfikacje
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Kolor obudowy
Matowa biel
Typ drzwi
Czarny matowy szklany panel
POJEMNOŚĆ
Maks. pojemność prania (kg)
9,0
PROGRAMY
Pościel
Nie
Bawełna
Tak
Ubranka dziecięce parowo
Nie
AI Wash
Tak
Antyalergiczny
Tak
Automatyczne pranie
Nie
Ubranka dziecięce
Nie
Odzież dziecięca
Nie
Prześcieradła
Nie
Pranie w zimnej wodzie
Nie
Ochrona kolorów
Nie
Bawełna+
Nie
Pranie ciemnych rzeczy
Nie
Delikatne
Nie
Mój program
Tak
Kurtka puchowa
Nie
Syntetyczne
Tak
Eco 40-60
Tak
Delikatne pranie
Nie
Higiena
Nie
Intensywny 60
Nie
Mieszane
Tak
Outdoor
Nie
Szybki 14
Tak
Szybki 30
Nie
Szybkie pranie
Nie
Szybkie pranie + suszenie
Nie
Odświeżanie
Nie
Płukanie+Wirowanie
Nie
Ciche pranie
Nie
Pielęgnacja skóry
Nie
Obszycia rękawów i kołnierzyki
Nie
Tylko wirowanie
Nie
Odzież sportowa (ubrania aktywne)
Nie
Usuwanie plam
Nie
Odświeżanie parowe
Nie
Czyszczenie bębna
Nie
TurboWash 39
Tak
TurboWash 49
Nie
TurboWash 59
Nie
Pranie+suszenie
Nie
Wełna (ręczne/wełna)
Tak
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Zegar opóźniający
3-19 godzin
Typ wyświetlacza
Pokrętło + Dotykowy ekran LED
Wskaźnik blokady drzwi
Tak
Wskaźnik cyfrowy
18:88
CECHY
6 Motion DD
Tak
AI DD
Tak
Typ
Pralka ładowana od przodu
Sygnał zakończenia cyklu
Tak
Centum System
Nie
Dodawanie produktów
Tak
ezDispense
Tak
Automatyczny restart
Tak
Inverter DirectDrive
Tak
System wykrywania piany
Tak
LoadSense
Tak
Para
Tak
Podświetlenie bębna
Nie
Steam+
Nie
Nóżki z funkcją poziomowania
Tak
Bęben ze stali nierdzewnej
Tak
TurboWash360˚
Tak
Tłoczenia na bębnie wewnętrznym
Tak
Czujnik wibracji
Tak
Podnośnik bębna
Cienki podnośnik ze stali nierdzewnej
Doprowadzenie wody (ciepła/zimna)
Tylko zimna woda
Poziom wody
Automatyczny
RPM
1400
WYMIARY I WAGA
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)
660 x 890 x 660
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600 x 850 x 565
Waga (kg)
68,0
Waga z opakowaniem (kg)
72,0
Głębokość produktu od tylnej osłony do drzwi (D' mm)
620
Głębokość produktu z drzwiami otwartymi pod kątem 90˚ (D'' mm)
1 100
ENERGIA
Klasa efektywności energetycznej (pranie)
A
DODATKOWE OPCJE
Wi-Fi
Tak
Dodawanie produktów
Nie
Sygnał wł./wył.
Tak
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Tak
Opóźnienie zakończenia
Tak
Poziom detergentu
Tak
Podświetlenie bębna
Nie
Pranie wstępne
Tak
Zdalne włączanie
Tak
Płukanie
Nie
Płukanie + wirowanie
Nie
Płukanie+
Tak
Poziom zmiękczacza
Tak
Wirowanie
1400/1200/1000/800/400/Bez wirowania
Para
Nie
Temp.
Zimna/20/30/40/60/95°C
Czyszczenie bębna
Tak
TurboWash
Tak
Pranie
Nie
Ochrona przed zagnieceniami
Nie
Pranie w zimnej wodzie
Nie
Czyszczenie dyszy ezDispense
Tak
ULOTKA PRODUKTU (PROGRAM PRANIA)
Zużycie energii na 100 cykli (kWh)
37
Nagroda EU Ecolabel
Tak
Czas trwania trybu czuwania (min)
5
Eco 40-60 (pełne załadowanie)
0,719
Eco 40-60 (połowa załadunku)
0,412
Eco 40-60 (ćwierć załadunku)
0,170
Klasa efektywności energetycznej
A
Maks. prędkość obrotowa (obr./min)
1 351
Poziom hałasu podczas wirowania (moc akustyczna) (dBA)
71
Pobór mocy (W) – tryb wył.
0,5
Pobór mocy (W) – tryb wł.
0,5
Sprawność wirowania – klasa efektywności
B
Efektywność wirowania – zawartość wilgoci (%)
53,9
Program standardowy (tylko pranie)
Eko 40-60 40℃
Czas (min) – (pełny załadunek)
240
Czas (min) – (pół załadunku)
180
Czas (min) – (ćwierć załadunku)
145
Pojemność prania (kg)
9,0
Zużycie wody na cykl (l)
50
KOD EAN
Kod EAN
8806096548424
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Smart Diagnosis
Tak
Pobierz program
Tak
Monitorowanie zużycia energii
Tak
Zdalne włączanie i monitorowanie programu
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
Sugerowanie czyszczenia bębna
Tak
Inteligentne łączenie
Tak
OPCJE / AKCESORIA
Zgodność z LG TWINWash
Nie
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
