Pralka LG I 11kg I 1400 obr. min. I Autodozowanie I Klasa A-30% I Czarna I F4X7511TBB

*Testowane przez Intertek w lutym 2024. Cykl Bawełna z opcją Scent+ w porównaniu z cyklem Bawełna bez opcji Scent+ (ładunek 3,5 kg IEC)

* Włączenie opcji Scent+ zachowało zapach resztkowy co najmniej o 100% dłużej niż w przypadku jej wyłączenia, po upływie 6 godzin od zakończenia prania