We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 11kg | czarna
Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 11kg | czarna
Mądrzejsze pranie, lepsze życie
Minimalistyczny design, doskonałe efekty prania
Minimalistyczny panel LCD ułatwia obsługę
Pranie z użyciem A-30%
Oszczędność energii i imponująca moc prania
Mniej mikroplastiku
Delikatne ruchy bębna ograniczają tarcie podczas prania
Pielęgnacja odzieży wsparta AI
System Deep-learning AI DD™ rozpoznaje tkaninę, zapewniając optymalną pielęgnację odzieży.
*Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
*Wskaźnik efektywności energetycznej niższy o 30% w porównaniu z minimalnym progiem klasy efektywności energetycznej A określonym w rozporządzeniu UE 2019/2014
*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.
Program Microplastic Care
Zrównoważone pranie dzięki programowi Mikroplast
Ruchy wahadłowe i obrotowe zmniejszają tarcie, ograniczając emisję mikroplastiku o 60%.
*Testowane przez Intertek w lipcu 2023 r. Cykl Microplastic Care z ładunkiem 3 kg (100% poliestrowa kurtka treningowa) w porównaniu z cyklem Tkaniny mieszane (F4Y7EYPBW).Porównanie przeprowadzono przez pomiar ilości mikroplastików przefiltrowanych przez filtr 20㎛.
*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.
TurboWash™360°
Czyste pranie w 39 minut
Dzięki technologii TurboWash™360° wykorzystującej cztery dysze do prania możesz cieszyć się dokładnie wypranymi ubraniami w mniej niż 39 minut, dzięki szybszemu cyklowi, który nie wpływa negatywnie na efekt.
*Testowane przez Intertek na podstawie IEC 60456: Wydanie 5.0. Cykl TurboWash39 z 5 kg obciążenia IEC w porównaniu ze Zwykłym cyklem prania bawełny z technologią TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.
Deep-learning AI DD™
Pranie z optymalizacją czyszczenia i pielęgnacji tkanin
AI Inverter DD™ rozpoznaje tkaninę i porównuje wynik z wbudowaną bazą danych ponad 20 000 rezultatów, by zapewnić optymalną pielęgnację odzieży.
*Testowane przez Intertek w styczniu 2023 r.
*Cykl AI Wash z ładunkiem 3 kg vs. cykl Bawełna (F4Y7RYW0W).
*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.
*Funkcja wykrywania AI jest wyłączona podczas wyboru opcji pary
ezDispense™
Inteligentniejsze i łatwiejsze pranie dzięki automatycznemu dozowaniu dla nawet 31 cykli prania
ezDispense™ wykrywa ilość prania i dobiera optymalną ilość detergentu, która wystarczy nawet na 31 cykli
Kosz na pranie jest otwarty i wlewany jest detergent.
*Napełnianie obu komór detergentem wystarczy na nawet 31 cykli prania.
*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
Optymalne pranie
Programy zoptymalizowane pod kątem Twoich nawyków prania
Ciesz się łatwiejszym praniem dzięki mniejszej liczbie kroków. Pralka automatycznie wybierze najczęściej używane cykle i ustawienia – dopasowane do Twoich potrzeb.
*Po 10 praniach domyślnie wybierany jest najczęściej używany program
*Gdy ta sama opcja dla danego programu została wybrana trzy razy z rzędu, będzie wybierana automatycznie.
Steam™
Redukcja alergii dzięki parze
Technologia LG Steam™ zapewnia ubraniom dokładne czyszczenie, zmniejszając roztocza kurzu i zwiększając komfort.
Dziecko i mama leżą na łóżku.
*Program Allergy Care został zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) w celu redukcji alergenów, takich jak roztocza kurzu domowego.
Smart Pairing™
Połączenie pralki z suszarką
Dzięki Smart Pairing™ suszarka odbiera informacje o programie z pralki LG (Wi-Fi) i automatycznie ustawia odpowiedni program suszenia, dbając o Twoje ubrania.
*Oba urządzenia muszą być połączone ze stabilną siecią Wi-Fi i aplikacją LG ThinQ™ na kompatybilnym urządzeniu mobilnym, aby korzystać z funkcji Smart Pairing™.
Scent+
Świeży zapach, który utrzymuje się jak delikatna bryza
Ciesz się długotrwałą świeżością dzięki opcji, która głęboko wtłacza płyn zmiękczający w tkaninę.
* Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.
*Testowane przez Intertek w lutym 2024. Cykl Bawełna z opcją Scent+ w porównaniu z cyklem Bawełna bez opcji Scent+ (ładunek 3,5 kg IEC)
*Włączenie opcji Scent+ zachowało zapach resztkowy co najmniej o 100% dłużej niż w przypadku jej wyłączenia, po upływie 6 godzin od zakończenia prania
Inteligentne urządzenie
Sterowanie i kontrola z dowolnego miejsca
Aplikacja LG ThinQ™ umożliwia połączenie z pralką jak nigdy dotąd. Uruchom urządzenie jednym naciśnięciem przycisku.
Łatwa konserwacja i monitorowanie
Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne pranie, czy większe załadunki – wygodnie monitoruj zużycie energii przez pralkę dzięki aplikacji LG ThinQ™.
Pranie bez użycia rąk za pomocą asystenta głosowego
Powiedz swojemu inteligentnemu głośnikowi lub sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz, a pralka zajmie się resztą.
*Google i Google Home są znakami towarowymi Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo i wszystkie powiązane logo i oznaczenia są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc lub jej podmiotów stowarzyszonych.
*Nazwa LG SmartThinQ została zmieniona na LG ThinQ.
*Inteligentne funkcje i asystent głosowy mogą się różnić w zależności od kraju i modelu. Aby uzyskać informacje o dostępności, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub firmą LG.
*Inteligentny głośnik aktywowany głosem nie wchodzi w skład zestawu.
*Sterowanie głosem jest włączone tylko wtedy, gdy pralka jest włączona.
*Testowane przez Intertek w lipcu 2013 r. Działanie bakteriobójcze stali nierdzewnej wobec P.aeruginosa – w 12 dni względem początkowej ilości.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są standardowe wymiary pralki?
Wszystkie pralki LG mają standardową wysokość i szerokość. Głębokość pralki LG może
różnić się w zależności od rozmiaru bębna / pojemności.
Standardowe wymiary: szerokość 600 mm x wysokość 850 mm x głębokość 565–675 mm.
Jaka pojemność pralki będzie odpowiednia?
Dla przeciętnego gospodarstwa domowego LG rekomenduje pralkę o pojemności bębna 8–9 kg. Model 11–13 kg warto rozważyć dla dużej rodziny
lub większej ilości prania. Większe modele poradzą sobie także z kołdrą w rozmiarze king-size. Pamiętaj: innowacyjne technologie LG sprawiają,
że urządzenia oferują większą pojemność przy zachowaniu tych samych rozmiarów zewnętrznych.
Jak wybrać energooszczędną pralkę?
Sprawdź etykietę energetyczną – od A (najlepsza) do G (najgorsza). Wybrane pralki LG posiadają potrójną klasę A* w zakresie energii, wirowania
i poziomu hałasu. Sztuczna inteligencja w maszynach LG pozwala również korzystać z najbardziej odpowiednich ruchów prania, oszczędzając w ten sposób energię
do minimum.
*Wewnętrzne testy LG na podstawie EN 60456:2016/A11:2020 z modelem F6V7RWP1WE. 2) Klasy energii, wirowania i poziomu dźwięku są zgodne z UE 2019/2014. 3) Wyniki
mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
Jak wybrać odpowiedni program prania?
Zasadniczo, należy zapoznać się z etykietą dotyczącą pielęgnacji odzieży i wybrać odpowiedni cykl prania w pralce. Pralki LG z funkcją AI DD
automatycznie zważą pranie i wykryją jego miękkość, aby ustalić optymalny wzór prania i odpowiednio dostosować ruchy prania
podczas procesu. Po połączeniu pralki i suszarki LG mogą one współpracować i wybrać odpowiedni program
automatycznie.
Jak ograniczyć hałas generowany przez pralkę?
Najprostszy sposób to wybór pralki LG z potrójną klasą A* w zakresie energii, wirowania i poziomu hałasu. Innowacyjna technologia silnika LG DirectDrive™
ogranicza liczbę ruchomych części wewnątrz urządzenia, co zmniejsza hałas
(a także wydłuża żywotność dzięki mniejszemu zużyciu).
Podczas instalacji pralki upewnij się, że stoi na równej powierzchni i regularnie to sprawdzaj. Niewyważona pralka może się przesuwać lub wibrować, co może powodować zwiększony hałas. Użycie podkładek antywibracyjnych pod pralką również może pomóc w redukcji hałasu.
*Wewnętrzne testy LG na podstawie EN 60456:2016/A11:2020 z modelem F6V7RWP1WE. 2) Klasy energii, wirowania i poziomu dźwięku są zgodne z UE 2019/2014. 3)
Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
Jak Deep-learning AI DD™ wpływa na jakość prania?
Pralki LG z Deep-learning AI DD™ analizują wagę i rodzaj tkanin dzięki inteligentnym algorytmom. Efekt? Automatyczna optymalizacja ruchu urządzenia zapewnia lepszą pielęgnację ubrań, dzięki czemu dłużej wyglądają lepiej. Silniki DirectDrive™
wykorzystują technologię 6-motion, oferując skuteczne pranie przy mniejszej liczbie ruchomych części – to większa trwałość i energooszczędność.
Czym jest funkcja LG Quick Wash?
„Dzięki technologii LG TurboWash™360° ubrania są dokładnie uprane w zaledwie 39 minut – z dbałością o potrzeby materiału.
3D Multi Spray wypuszcza strumienie wody pod różnymi kątami, a inteligentna pompa inwerterowa kontroluje siłę strumienia –
razem tworzą optymalne połączenie mocy, detergentu i ruchów prania, oszczędzając czas bez kompromisu dla jakości i pielęgnacji.
To szybkie pranie, które zapewnia doskonałe efekty w rekordowym czasie”.
Co potrafi inteligentna pralka?
Pralki LG wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji ruchów prania dla każdego załadunku. Głębokie uczenie oparte na analizie tysięcy
zdarzeń prania danych oznacza, że pralka automatycznie wykrywa właściwości tkaniny, takie jak waga i miękkość.
Efekt? O 10%* lepsza pielęgnacja ubrań, dzięki czemu dłużej wyglądają lepiej. Inteligentne pralki LG z Wi-Fi można również obsługiwać
głosowo lub z aplikacji LG ThinQ™ na smartfonie – z dowolnego miejsca. Uruchom urządzenie zdalnie
jednym kliknięciem lub komendą głosową, otrzymuj powiadomienia o zakończeniu prania, diagnozuj usterki dzięki
funkcji Smart Diagnosis i pobieraj dedykowane cykle – wszystko z poziomu aplikacji ThinQ™.
*Testowane przez Intertek w styczniu 2023 r.
Cykl AI Wash z ładunkiem 3 kg vs. cykl Bawełna (F4Y7RYW0W). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.
*Funkcja wykrywania AI jest wyłączona podczas wyboru opcji pary.
Na czym polega funkcja pary w pralkach LG?
Technologia LG Steam™ (w wybranych modelach) skutecznie zwalcza alergeny. Funkcja Allergy Care wykorzystuje parę na początku cyklu,
aby rozluźnić włókna i rozpuścić alergeny, w tym pyłki i roztocza.
Jak działa funkcja automatycznego dozowania?
System automatycznego dozowania LG ezDispense™ pozwala wstępnie uzupełnić zbiornik detergentu i pozwolić pralce zrobić resztę.
Technologia wewnątrz urządzenia wykrywa wagę załadunku i automatycznie dozuje odpowiednią ilość środka piorącego. Eliminuje ryzyko
za dużej ilości detergentu, oszczędza czas i wydłuża żywotność ubrań. Komory na detergent i płyn do płukania mieszczą łącznie do 35 dawek środka czyszczącego. Wystarczy zamknąć drzwiczki i nacisnąć start!”
Czy pralki są dostępne w różnych kolorach?
LG oferuje kilka różnych opcji kolorów, dzięki czemu możesz znaleźć pralkę, która pasuje do Twoich obecnych urządzeń i gustu. Wybierz spośród następujących kolorów: klasyczna biel, czarna stal lub grafit.
Kluczowe parametry
POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność prania (kg)
11,0
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600x850x565
ULOTKA PRODUKTU (PROGRAM PRANIA) - Maks. prędkość obrotowa (obr./min)
1 360
CECHY - ezDispense
Tak
CECHY - Para
Tak
DODATKOWE OPCJE - Ochrona przed zagnieceniami
Nie
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
Wszystkie specyfikacje
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Kolor obudowy
Matowa czerń
Typ drzwi
Czarny matowy szklany panel
POJEMNOŚĆ
Maks. pojemność prania (kg)
11,0
PROGRAMY
Pościel
Tak
Bawełna
Tak
Ubranka dziecięce parowo
Tak
AI Wash
Tak
Antyalergiczny
Tak
Automatyczne pranie
Nie
Ubranka dziecięce
Nie
Prześcieradła
Tak
Pranie w zimnej wodzie
Tak
Bawełna+
Nie
Pranie ciemnych rzeczy
Nie
Delikatne
Tak
Kurtka puchowa
Tak
Syntetyczne
Tak
Eco 40-60
Tak
Intensywny 60
Nie
Mieszane
Tak
Outdoor
Nie
Szybki 14
Tak
Szybki 30
Nie
Szybkie pranie + suszenie
Nie
Odświeżanie
Nie
Płukanie+Wirowanie
Tak
Ciche pranie
Tak
Obszycia rękawów i kołnierzyki
Tak
Tylko wirowanie
Tak
Odzież sportowa (ubrania aktywne)
Tak
Czyszczenie bębna
Tak
TurboWash 39
Tak
TurboWash 49
Nie
TurboWash 59
Nie
Pranie+suszenie
Nie
Wełna (ręczne/wełna)
Tak
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Zegar opóźniający
3-19 godzin
Typ wyświetlacza
Pokrętło + Przyciski na ekranie LCD + Wyświetlacz LED
Wskaźnik blokady drzwi
Tak
Wskaźnik cyfrowy
LCD
CECHY
6 Motion DD
Tak
AI DD
Tak
Typ
Pralka ładowana od przodu
Sygnał zakończenia cyklu
Tak
Centum System
Nie
Dodawanie produktów
Tak
ezDispense
Tak
Automatyczny restart
Tak
Inverter DirectDrive
Tak
System wykrywania piany
Tak
LoadSense
Tak
Para
Tak
Podświetlenie bębna
Nie
Steam+
Nie
Nóżki z funkcją poziomowania
Tak
Bęben ze stali nierdzewnej
Tak
TurboWash360˚
Tak
Tłoczenia na bębnie wewnętrznym
Tak
Czujnik wibracji
Tak
Podnośnik bębna
Cienki podnośnik ze stali nierdzewnej
Doprowadzenie wody (ciepła/zimna)
Tylko zimna woda
Poziom wody
Automatyczny
RPM
1400
WYMIARY I WAGA
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)
660x890x660
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600x850x565
Waga (kg)
68,0
Waga z opakowaniem (kg)
72,0
Głębokość produktu od tylnej osłony do drzwi (D' mm)
620
Głębokość produktu z drzwiami otwartymi pod kątem 90˚ (D'' mm)
1 100
ENERGIA
Klasa efektywności energetycznej (pranie)
A
DODATKOWE OPCJE
Wi-Fi
Tak
Dodawanie produktów
Tak
Sygnał wł./wył.
Tak
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Tak
Opóźnienie zakończenia
Tak
Poziom detergentu
Tak
Podświetlenie bębna
Nie
Pranie wstępne
Tak
Zdalne włączanie
Tak
Płukanie
Płukanie+ i przytrzymanie / Płukanie i przytrzymanie / Płukanie++ / Płukanie+ / Domyślne / Nie
Płukanie + wirowanie
Nie
Płukanie+
Nie
Poziom zmiękczacza
Tak
Wirowanie
1400/1200/1000/800/400/Bez wirowania
Para
Tak
Temp.
Zimna/20/30/40/60/95°C
Czyszczenie bębna
Nie
TurboWash
Tak
Pranie
Tak
Ochrona przed zagnieceniami
Nie
Pranie w zimnej wodzie
Nie
Czyszczenie dyszy ezDispense
Tak
ULOTKA PRODUKTU (PROGRAM PRANIA)
Zużycie energii na 100 cykli (kWh)
37
Nagroda EU Ecolabel
Tak
Czas trwania trybu czuwania (min)
5
Eco 40-60 (pełne załadowanie)
0,712
Eco 40-60 (połowa załadunku)
0,414
Eco 40-60 (ćwierć załadunku)
0,171
Klasa efektywności energetycznej
A
Maks. prędkość obrotowa (obr./min)
1 360
Poziom hałasu podczas wirowania (moc akustyczna) (dBA)
71
Pobór mocy (W) – tryb wył.
0,5
Pobór mocy (W) – tryb wł.
0,5
Sprawność wirowania – klasa efektywności
B
Efektywność wirowania – zawartość wilgoci (%)
53,9
Program standardowy (tylko pranie)
Eco 40-60
Czas (min) – (pełny załadunek)
240
Czas (min) – (pół załadunku)
180
Czas (min) – (ćwierć załadunku)
145
Pojemność prania (kg)
11,0
Zużycie wody na cykl (l)
50
KOD EAN
Kod EAN
8806096098103
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Smart Diagnosis
Tak
Pobierz program
Nie
Monitorowanie zużycia energii
Tak
Zdalne włączanie i monitorowanie programu
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
Sugerowanie czyszczenia bębna
Tak
Inteligentne łączenie
Tak
OPCJE / AKCESORIA
Zgodność z LG TWINWash
Nie
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
Wybierz swój sklep online
50 PLN rabatu na pierwszy zakup dla zalogowanych klientów