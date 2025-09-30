About Cookies on This Site

Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 11kg | czarna
MEZ69272405 F4X7511TBB 24.5.22.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 11kg | czarna

MEZ69272405 F4X7511TBB 24.5.22.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 11kg | czarna

F4X7511TBB
front view
front view
front open view
half top view
panel view
upside panel view
side view
close view
open view
right side view
side ways view
front view
side view
side view
back view
front view
front view
front open view
half top view
panel view
upside panel view
side view
close view
open view
right side view
side ways view
front view
side view
side view
back view

Główne cechy

  • Załadunek do 11kg
  • Klasa energetyczna A-30%
  • Technologia AI DD™ - inteligentna pielęgnacja
  • ezDispense™ - precyzyjne dozowanie detergentu
  • Steam™ - usuwa alergeny i bakterie
  • LG ThinQ™ - Inteligentne sterowanie
Więcej

Mądrzejsze pranie, lepsze życie

Obraz panelu LCD

Minimalistyczny design, doskonałe efekty prania

Minimalistyczny panel LCD ułatwia obsługę

Na pralce widoczne są wykresy i ikony oszczędzania energii.

Pranie z użyciem A-30%

Oszczędność energii i imponująca moc prania

W pralce znajduje się pranie – jego ilość została zmniejszona o 60%.

Mniej mikroplastiku

Delikatne ruchy bębna ograniczają tarcie podczas prania

Przedstawiono jedwabne, koszule i tkaniny dżinsowe oraz opisano funkcje AI Wash.

Pielęgnacja odzieży wsparta AI

System Deep-learning AI DD™ rozpoznaje tkaninę, zapewniając optymalną pielęgnację odzieży.

Zbliżenie na pralkę. Ekran zmienia się, a z boku panelu pojawiają się trzy kolory: biały, jasnoszary i ciemnoszary.

Zaprojektowane z myślą o trwałości i łatwości obsługi

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Obok pralki znajdują się wykresy i ikony oszczędzania energii.

Obok pralki znajdują się wykresy i ikony oszczędzania energii.

Bardziej ekologiczne pranie

Efektywność A-30%, zoptymalizowana technologia

Oszczędzaj na prądzie dzięki pralkom, które piorą, płuczą i wirują w sposób zoptymalizowany pod kątem zużycia wody i energii.

*Wskaźnik efektywności energetycznej niższy o 30% w porównaniu z minimalnym progiem klasy efektywności energetycznej A określonym w rozporządzeniu UE 2019/2014

*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

Program Microplastic Care

Zrównoważone pranie dzięki programowi Mikroplast

Ruchy wahadłowe i obrotowe zmniejszają tarcie, ograniczając emisję mikroplastiku o 60%.

*Testowane przez Intertek w lipcu 2023 r. Cykl Microplastic Care z ładunkiem 3 kg (100% poliestrowa kurtka treningowa) w porównaniu z cyklem Tkaniny mieszane (F4Y7EYPBW).Porównanie przeprowadzono przez pomiar ilości mikroplastików przefiltrowanych przez filtr 20㎛.

*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

TurboWash™360°

Czyste pranie w 39 minut

Dzięki technologii TurboWash™360° wykorzystującej cztery dysze do prania możesz cieszyć się dokładnie wypranymi ubraniami w mniej niż 39 minut, dzięki szybszemu cyklowi, który nie wpływa negatywnie na efekt.

*Testowane przez Intertek na podstawie IEC 60456: Wydanie 5.0. Cykl TurboWash39 z 5 kg obciążenia IEC w porównaniu ze Zwykłym cyklem prania bawełny z technologią TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

Deep-learning AI DD™

Pranie z optymalizacją czyszczenia i pielęgnacji tkanin

AI Inverter DD™ rozpoznaje tkaninę i porównuje wynik z wbudowaną bazą danych ponad 20 000 rezultatów, by zapewnić optymalną pielęgnację odzieży.

*Testowane przez Intertek w styczniu 2023 r.

*Cykl AI Wash z ładunkiem 3 kg vs. cykl Bawełna (F4Y7RYW0W).

*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

*Funkcja wykrywania AI jest wyłączona podczas wyboru opcji pary

ezDispense™

Inteligentniejsze i łatwiejsze pranie dzięki automatycznemu dozowaniu dla nawet 31 cykli prania

ezDispense™ wykrywa ilość prania i dobiera optymalną ilość detergentu, która wystarczy nawet na 31 cykli

Kosz na pranie jest otwarty i wlewany jest detergent.

*Napełnianie obu komór detergentem wystarczy na nawet 31 cykli prania.

*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.

Optymalne pranie

Programy zoptymalizowane pod kątem Twoich nawyków prania

Ciesz się łatwiejszym praniem dzięki mniejszej liczbie kroków. Pralka automatycznie wybierze najczęściej używane cykle i ustawienia – dopasowane do Twoich potrzeb.

*Po 10 praniach domyślnie wybierany jest najczęściej używany program

*Gdy ta sama opcja dla danego programu została wybrana trzy razy z rzędu, będzie wybierana automatycznie.

Steam™

Redukcja alergii dzięki parze

Technologia LG Steam™ zapewnia ubraniom dokładne czyszczenie, zmniejszając roztocza kurzu i zwiększając komfort.

Dziecko i mama leżą na łóżku.

*Program Allergy Care został zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) w celu redukcji alergenów, takich jak roztocza kurzu domowego.

Smart Pairing™

Połączenie pralki z suszarką

Dzięki Smart Pairing™ suszarka odbiera informacje o programie z pralki LG (Wi-Fi) i automatycznie ustawia odpowiedni program suszenia, dbając o Twoje ubrania.

*Oba urządzenia muszą być połączone ze stabilną siecią Wi-Fi i aplikacją LG ThinQ™ na kompatybilnym urządzeniu mobilnym, aby korzystać z funkcji Smart Pairing™.

Scent+

Świeży zapach, który utrzymuje się jak delikatna bryza

Ciesz się długotrwałą świeżością dzięki opcji, która głęboko wtłacza płyn zmiękczający w tkaninę.

* Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

*Testowane przez Intertek w lutym 2024. Cykl Bawełna z opcją Scent+ w porównaniu z cyklem Bawełna bez opcji Scent+ (ładunek 3,5 kg IEC)

*Włączenie opcji Scent+ zachowało zapach resztkowy co najmniej o 100% dłużej niż w przypadku jej wyłączenia, po upływie 6 godzin od zakończenia prania

LG ThinQ™

Inteligentne urządzenie

Sterowanie i kontrola z dowolnego miejsca

Aplikacja LG ThinQ™ umożliwia połączenie z pralką jak nigdy dotąd. Uruchom urządzenie jednym naciśnięciem przycisku.

Łatwa konserwacja i monitorowanie

Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne pranie, czy większe załadunki – wygodnie monitoruj zużycie energii przez pralkę dzięki aplikacji LG ThinQ™.

Pranie bez użycia rąk za pomocą asystenta głosowego

Powiedz swojemu inteligentnemu głośnikowi lub sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz, a pralka zajmie się resztą.

*Google i Google Home są znakami towarowymi Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo i wszystkie powiązane logo i oznaczenia są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc lub jej podmiotów stowarzyszonych.

*Nazwa LG SmartThinQ została zmieniona na LG ThinQ.

*Inteligentne funkcje i asystent głosowy mogą się różnić w zależności od kraju i modelu. Aby uzyskać informacje o dostępności, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub firmą LG.

*Inteligentny głośnik aktywowany głosem nie wchodzi w skład zestawu.

*Sterowanie głosem jest włączone tylko wtedy, gdy pralka jest włączona.

W przestrzeni znajduje się pralka.

Minimalny i stylowy design

Szczegółowy widok pralki.

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja

Szczegółowe ujęcie wnętrza bębna pralki.

Zrównoważone materiały

Widok zewnętrzny pralki.

Higieniczna trwałość

*Testowane przez Intertek w lipcu 2013 r. Działanie bakteriobójcze stali nierdzewnej wobec P.aeruginosa – w 12 dni względem początkowej ilości.

Najczęściej zadawane pytania

Q.

Jakie są standardowe wymiary pralki?

A.

Wszystkie pralki LG mają standardową wysokość i szerokość. Głębokość pralki LG może

różnić się w zależności od rozmiaru bębna / pojemności.

Standardowe wymiary: szerokość 600 mm x wysokość 850 mm x głębokość 565–675 mm.

Q.

Jaka pojemność pralki będzie odpowiednia?

A.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego LG rekomenduje pralkę o pojemności bębna 8–9 kg. Model 11–13 kg warto rozważyć dla dużej rodziny

lub większej ilości prania. Większe modele poradzą sobie także z kołdrą w rozmiarze king-size. Pamiętaj: innowacyjne technologie LG sprawiają,

że urządzenia oferują większą pojemność przy zachowaniu tych samych rozmiarów zewnętrznych.

Q.

Jak wybrać energooszczędną pralkę?

A.

Sprawdź etykietę energetyczną – od A (najlepsza) do G (najgorsza). Wybrane pralki LG posiadają potrójną klasę A* w zakresie energii, wirowania

i poziomu hałasu. Sztuczna inteligencja w maszynach LG pozwala również korzystać z najbardziej odpowiednich ruchów prania, oszczędzając w ten sposób energię

do minimum.

 

*Wewnętrzne testy LG na podstawie EN 60456:2016/A11:2020 z modelem F6V7RWP1WE. 2) Klasy energii, wirowania i poziomu dźwięku są zgodne z UE 2019/2014. 3) Wyniki

mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Q.

Jak wybrać odpowiedni program prania?

A.

Zasadniczo, należy zapoznać się z etykietą dotyczącą pielęgnacji odzieży i wybrać odpowiedni cykl prania w pralce. Pralki LG z funkcją AI DD

automatycznie zważą pranie i wykryją jego miękkość, aby ustalić optymalny wzór prania i odpowiednio dostosować ruchy prania

podczas procesu. Po połączeniu pralki i suszarki LG mogą one współpracować i wybrać odpowiedni program

automatycznie.

Q.

Jak ograniczyć hałas generowany przez pralkę?

A.

Najprostszy sposób to wybór pralki LG z potrójną klasą A* w zakresie energii, wirowania i poziomu hałasu. Innowacyjna technologia silnika LG DirectDrive™

ogranicza liczbę ruchomych części wewnątrz urządzenia, co zmniejsza hałas

(a także wydłuża żywotność dzięki mniejszemu zużyciu).

Podczas instalacji pralki upewnij się, że stoi na równej powierzchni i regularnie to sprawdzaj. Niewyważona pralka może się przesuwać lub wibrować, co może powodować zwiększony hałas. Użycie podkładek antywibracyjnych pod pralką również może pomóc w redukcji hałasu.

 

*Wewnętrzne testy LG na podstawie EN 60456:2016/A11:2020 z modelem F6V7RWP1WE. 2) Klasy energii, wirowania i poziomu dźwięku są zgodne z UE 2019/2014. 3)

Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Q.

Jak Deep-learning AI DD™ wpływa na jakość prania?

A.

Pralki LG z Deep-learning AI DD™ analizują wagę i rodzaj tkanin dzięki inteligentnym algorytmom. Efekt? Automatyczna optymalizacja ruchu urządzenia zapewnia lepszą pielęgnację ubrań, dzięki czemu dłużej wyglądają lepiej. Silniki DirectDrive™

wykorzystują technologię 6-motion, oferując skuteczne pranie przy mniejszej liczbie ruchomych części – to większa trwałość i energooszczędność.

Q.

Czym jest funkcja LG Quick Wash?

A.

„Dzięki technologii LG TurboWash™360° ubrania są dokładnie uprane w zaledwie 39 minut – z dbałością o potrzeby materiału.

3D Multi Spray wypuszcza strumienie wody pod różnymi kątami, a inteligentna pompa inwerterowa kontroluje siłę strumienia –

razem tworzą optymalne połączenie mocy, detergentu i ruchów prania, oszczędzając czas bez kompromisu dla jakości i pielęgnacji.

To szybkie pranie, które zapewnia doskonałe efekty w rekordowym czasie”.

Q.

Co potrafi inteligentna pralka?

A.

Pralki LG wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji ruchów prania dla każdego załadunku. Głębokie uczenie oparte na analizie tysięcy

zdarzeń prania danych oznacza, że pralka automatycznie wykrywa właściwości tkaniny, takie jak waga i miękkość.

Efekt? O 10%* lepsza pielęgnacja ubrań, dzięki czemu dłużej wyglądają lepiej. Inteligentne pralki LG z Wi-Fi można również obsługiwać

głosowo lub z aplikacji LG ThinQ™ na smartfonie – z dowolnego miejsca. Uruchom urządzenie zdalnie

jednym kliknięciem lub komendą głosową, otrzymuj powiadomienia o zakończeniu prania, diagnozuj usterki dzięki

funkcji Smart Diagnosis i pobieraj dedykowane cykle – wszystko z poziomu aplikacji ThinQ™.

 

*Testowane przez Intertek w styczniu 2023 r.

Cykl AI Wash z ładunkiem 3 kg vs. cykl Bawełna (F4Y7RYW0W). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.

*Funkcja wykrywania AI jest wyłączona podczas wyboru opcji pary.

Q.

Na czym polega funkcja pary w pralkach LG?

A.

Technologia LG Steam™ (w wybranych modelach) skutecznie zwalcza alergeny. Funkcja Allergy Care wykorzystuje parę na początku cyklu,

aby rozluźnić włókna i rozpuścić alergeny, w tym pyłki i roztocza.

Q.

Jak działa funkcja automatycznego dozowania?

A.

System automatycznego dozowania LG ezDispense™ pozwala wstępnie uzupełnić zbiornik detergentu i pozwolić pralce zrobić resztę.

Technologia wewnątrz urządzenia wykrywa wagę załadunku i automatycznie dozuje odpowiednią ilość środka piorącego. Eliminuje ryzyko

za dużej ilości detergentu, oszczędza czas i wydłuża żywotność ubrań. Komory na detergent i płyn do płukania mieszczą łącznie do 35 dawek środka czyszczącego. Wystarczy zamknąć drzwiczki i nacisnąć start!”

Q.

Czy pralki są dostępne w różnych kolorach?

A.

LG oferuje kilka różnych opcji kolorów, dzięki czemu możesz znaleźć pralkę, która pasuje do Twoich obecnych urządzeń i gustu. Wybierz spośród następujących kolorów: klasyczna biel, czarna stal lub grafit.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność prania (kg)

    11,0

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600x850x565

  • ULOTKA PRODUKTU (PROGRAM PRANIA) - Maks. prędkość obrotowa (obr./min)

    1 360

  • CECHY - ezDispense

    Tak

  • CECHY - Para

    Tak

  • DODATKOWE OPCJE - Ochrona przed zagnieceniami

    Nie

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

Wszystkie specyfikacje

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Kolor obudowy

    Matowa czerń

  • Typ drzwi

    Czarny matowy szklany panel

POJEMNOŚĆ

  • Maks. pojemność prania (kg)

    11,0

PROGRAMY

  • Pościel

    Tak

  • Bawełna

    Tak

  • Ubranka dziecięce parowo

    Tak

  • AI Wash

    Tak

  • Antyalergiczny

    Tak

  • Automatyczne pranie

    Nie

  • Ubranka dziecięce

    Nie

  • Prześcieradła

    Tak

  • Pranie w zimnej wodzie

    Tak

  • Bawełna+

    Nie

  • Pranie ciemnych rzeczy

    Nie

  • Delikatne

    Tak

  • Kurtka puchowa

    Tak

  • Syntetyczne

    Tak

  • Eco 40-60

    Tak

  • Intensywny 60

    Nie

  • Mieszane

    Tak

  • Outdoor

    Nie

  • Szybki 14

    Tak

  • Szybki 30

    Nie

  • Szybkie pranie + suszenie

    Nie

  • Odświeżanie

    Nie

  • Płukanie+Wirowanie

    Tak

  • Ciche pranie

    Tak

  • Obszycia rękawów i kołnierzyki

    Tak

  • Tylko wirowanie

    Tak

  • Odzież sportowa (ubrania aktywne)

    Tak

  • Czyszczenie bębna

    Tak

  • TurboWash 39

    Tak

  • TurboWash 49

    Nie

  • TurboWash 59

    Nie

  • Pranie+suszenie

    Nie

  • Wełna (ręczne/wełna)

    Tak

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Zegar opóźniający

    3-19 godzin

  • Typ wyświetlacza

    Pokrętło + Przyciski na ekranie LCD + Wyświetlacz LED

  • Wskaźnik blokady drzwi

    Tak

  • Wskaźnik cyfrowy

    LCD

CECHY

  • 6 Motion DD

    Tak

  • AI DD

    Tak

  • Typ

    Pralka ładowana od przodu

  • Sygnał zakończenia cyklu

    Tak

  • Centum System

    Nie

  • Dodawanie produktów

    Tak

  • ezDispense

    Tak

  • Automatyczny restart

    Tak

  • Inverter DirectDrive

    Tak

  • System wykrywania piany

    Tak

  • LoadSense

    Tak

  • Para

    Tak

  • Podświetlenie bębna

    Nie

  • Steam+

    Nie

  • Nóżki z funkcją poziomowania

    Tak

  • Bęben ze stali nierdzewnej

    Tak

  • TurboWash360˚

    Tak

  • Tłoczenia na bębnie wewnętrznym

    Tak

  • Czujnik wibracji

    Tak

  • Podnośnik bębna

    Cienki podnośnik ze stali nierdzewnej

  • Doprowadzenie wody (ciepła/zimna)

    Tylko zimna woda

  • Poziom wody

    Automatyczny

  • RPM

    1400

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)

    660x890x660

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600x850x565

  • Waga (kg)

    68,0

  • Waga z opakowaniem (kg)

    72,0

  • Głębokość produktu od tylnej osłony do drzwi (D' mm)

    620

  • Głębokość produktu z drzwiami otwartymi pod kątem 90˚ (D'' mm)

    1 100

ENERGIA

  • Klasa efektywności energetycznej (pranie)

    A

DODATKOWE OPCJE

  • Wi-Fi

    Tak

  • Dodawanie produktów

    Tak

  • Sygnał wł./wył.

    Tak

  • Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

    Tak

  • Opóźnienie zakończenia

    Tak

  • Poziom detergentu

    Tak

  • Podświetlenie bębna

    Nie

  • Pranie wstępne

    Tak

  • Zdalne włączanie

    Tak

  • Płukanie

    Płukanie+ i przytrzymanie / Płukanie i przytrzymanie / Płukanie++ / Płukanie+ / Domyślne / Nie

  • Płukanie + wirowanie

    Nie

  • Płukanie+

    Nie

  • Poziom zmiękczacza

    Tak

  • Wirowanie

    1400/1200/1000/800/400/Bez wirowania

  • Para

    Tak

  • Temp.

    Zimna/20/30/40/60/95°C

  • Czyszczenie bębna

    Nie

  • TurboWash

    Tak

  • Pranie

    Tak

  • Ochrona przed zagnieceniami

    Nie

  • Pranie w zimnej wodzie

    Nie

  • Czyszczenie dyszy ezDispense

    Tak

ULOTKA PRODUKTU (PROGRAM PRANIA)

  • Zużycie energii na 100 cykli (kWh)

    37

  • Nagroda EU Ecolabel

    Tak

  • Czas trwania trybu czuwania (min)

    5

  • Eco 40-60 (pełne załadowanie)

    0,712

  • Eco 40-60 (połowa załadunku)

    0,414

  • Eco 40-60 (ćwierć załadunku)

    0,171

  • Klasa efektywności energetycznej

    A

  • Maks. prędkość obrotowa (obr./min)

    1 360

  • Poziom hałasu podczas wirowania (moc akustyczna) (dBA)

    71

  • Pobór mocy (W) – tryb wył.

    0,5

  • Pobór mocy (W) – tryb wł.

    0,5

  • Sprawność wirowania – klasa efektywności

    B

  • Efektywność wirowania – zawartość wilgoci (%)

    53,9

  • Program standardowy (tylko pranie)

    Eco 40-60

  • Czas (min) – (pełny załadunek)

    240

  • Czas (min) – (pół załadunku)

    180

  • Czas (min) – (ćwierć załadunku)

    145

  • Pojemność prania (kg)

    11,0

  • Zużycie wody na cykl (l)

    50

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096098103

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • Pobierz program

    Nie

  • Monitorowanie zużycia energii

    Tak

  • Zdalne włączanie i monitorowanie programu

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

  • Sugerowanie czyszczenia bębna

    Tak

  • Inteligentne łączenie

    Tak

OPCJE / AKCESORIA

  • Zgodność z LG TWINWash

    Nie

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

