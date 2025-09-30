Pralka standard I Klasa A-30% I AI DD I TurboWash360 I ezDispense I Smart I 11kg | czarna

*Testowane przez Intertek w lipcu 2023 r. Cykl Microplastic Care z ładunkiem 3 kg (100% poliestrowa kurtka treningowa) w porównaniu z cyklem Tkaniny mieszane (F4Y7EYPBW).Porównanie przeprowadzono przez pomiar ilości mikroplastików przefiltrowanych przez filtr 20㎛.

*Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju odzieży i warunków otoczenia.