Suszarka LG RHX5009NHB | biała | 9 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™ | B

Rozważ następujące czynniki, aby upewnić się, że Twoja pralko-suszarka jest bezpieczna, niezawodna i łatwa w użyciu.

1. Zgodność: Najpierw upewnij się, że modele pralki i suszarki są ze sobą kompatybilne. Suszarki LG należy umieszczać wyłącznie na pralkach bębnowych LG. (Opcje głębokości myjki: 565, 615 mm)

2. Miejsce instalacji: Sprawdź rozmiar przestrzeni, aby zainstalować pralkę i suszarkę szeregowo. Upewnij się również, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć drzwi pralki i suszarki.

3. Instalacja ekspercka: Suszarkę można bezpiecznie przymocować do pralki LG za pomocą zestawu łączącego. Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może ustawiać suszarkę w stosie i sprawdzać, czy jest prawidłowo zainstalowana.