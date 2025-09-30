About Cookies on This Site

Suszarka LG RHX5009NHB | biała | 9 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™ | B
energy label_new_RHX5009NHB.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

RHX5009NHB
biały przód suszarki LG
widok z przodu na otwartą suszarkę LG
Szczegółowy widok górnej szuflady zbiornika na wodę w suszarce LG.
Szczegółowy widok otwartego bębna ze stali nierdzewnej wewnątrz suszarki LG.
Szczegółowy widok wnętrza białego bębna wewnątrz suszarki LG.
Akcesorium montowane wewnątrz bębna suszarki LG.
Widok z boku suszarki LG.
Szczegółowy widok bębna ze stali nierdzewnej
Niski kąt z prawej strony suszarki LG.
Szczegółowy widok bębna ze stali nierdzewnej
Obraz wymiarów i instalacji suszarki LG.
Główne cechy

  • DUAL Inverter Heat Pump™
  • Załadunek do 9kg
  • Klasa energetyczna B
  • Automatyczne czyszczenie skraplacza
  • Allergy Care
  • LG ThinQ™
Więcej
Film przedstawiający szczegóły zbliżenia na suszarkę LG, w tym wnętrze bębna i panel wyświetlacza

It's showing the interior cut of the washing machine

Inteligentniejsze suszenie, prostsze dni

Klasa efektywności energetycznej B

Oszczędność energii

Wydajność oparta na energooszczędności

Zdjęcie przedstawiające czujnik wykrywający stos koców w celu optymalizacji suszenia za pomocą sztucznej inteligencji

AI Dry™

Optymalne suszenie dzięki sztucznej inteligencji

Obraz koszuli ze strzałką na osi czasu przedstawiający ukończenie TurboDry w ciągu 81 minut

Turbo Dry

W pełni wysuszone w zaledwie 81 minut

Obraz koca i misia wewnątrz suszarki LG z logo British Allergy Foundation

Allergy Care

Głębokie czyszczenie, bez obaw

Efektywność energetyczna

Oszczędzaj energię, obniżaj koszty mediów

Doświadcz energooszczędnego prania dzięki „B”

Energooszczędna pralka z oznaczeniem B oszczędza energię i zmniejsza koszty użytkowania

*Model suszarki jest poddawany oddzielnym standardowym testom w celu oceny efektywności energetycznej.1)

*Wewnętrzne testy laboratoryjne LG oparte na normie EN 61121:2013+A12:2025 z wykorzystaniem modelu RH9X71WH.

dryer-gvx-2025-rh1x58venp-feature-ai-dual-inverter-

dryer-gvx-2025-rh1x58venp-feature-ai-dual-inverter-

R290

Naturalny czynnik chłodniczy

R290 Refrigerant ma niższy potencjał globalnego ocieplenia w porównaniu z R124a.
 

*Potencjał tworzenia globalnego ocieplenia: R290: około 3, R134a: około 1340²⁾

AI DUAL Inverter™

Sztuczna inteligencja, optymalne suszenie

AI Dry™ wykorzystuje AI DUAL Inverter ™³⁾ do regulacji suszenia tkanin i wsadu, oszczędzając czas i energię. Podwójne cylindry redukują wibracje i zwiększają wydajność, a suszenie w niskiej temperaturze pomaga zapobiegać kurczeniu się tkanin. Obejmuje 10-letnią gwarancję na kluczowe komponenty.

Obraz suszarki LG umieszczonej we wnętrzu o zielonym motywie z wizualnym wyróżnieniem elementu falownika AI DUAL

Obraz piktogramu łączącego elektryczną śrubę i strzałkę w dół, symbolizującą oszczędność energii

Oszczędność energii

Obraz piktogramu w kształcie plakietki reprezentującego 10-letnią gwarancję

10 lat gwarancji

Obraz piktogramu przedstawiającego palec nad ustami, symbolizujący zmniejszony hałas

Mniej hałasu

Obraz piktogramu przedstawiającego błyszczącą koszulę, symbolizującą delikatną pielęgnację tkanin

Delikatna pielęgnacja tkanin

AI Dry™

Optymalne suszenie dzięki sztucznej inteligencji

AI Dry™⁴⁾ optymalizuje suszenie według rodzaju tkaniny i wielkości ładunku, co pomaga oszczędzać energię i czas dla lepszego efektu w przypadku miękkich tkanin.

Wybierz AI Dry™

Ciesz się miękkimi tkaninami

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

TurboDry

Przyspiesz w 81 minut

Szybkie 81-minutowe suszenie⁵⁾ zasilane przez sprężarkę inwerterową DUAL Inverter Compressor, aby mniej czekać i bardziej cieszyć się życiem.

Allergy Care

Pożegnaj się z roztoczami

Cykl Allergy Care, który utrzymuje wewnętrzne temperatury do 60°C. Proces ten redukuje roztocza kurzu, które mogą powodować alergie lub problemy z oddychaniem.

Obraz koca i misia wewnątrz suszarki LG z logo British Allergy Foundation

*Cykl Allergy Care zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) redukuje alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego.⁶⁾

Smart Pairing™

Pranie i suszenie w synchronizacji

Pralkę i suszarkę połączoną z Wi-Fi można skonfigurować za pomocą Smart Pairing™ w aplikacji LG ThinQ™, a po zakończeniu prania suszarka automatycznie ustawia optymalny cykl suszenia.

*Pralkę i suszarkę połączoną z Wi-Fi można skonfigurować za pomocą Smart Pairing™ w aplikacji LG ThinQ™, a po zakończeniu prania suszarka automatycznie ustawia optymalny cykl suszenia.⁷⁾

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Podwójny filtr

Utrzymuj ubrania w czystości, łatwo usuwając kłaczki

Film pokazujący, jak czyścić i ponownie instalować filtr suszarki LG w trzech prostych krokach
KROK 1

Wyjmij filtr i delikatnie wyrzuć kłaczki do kosza.

Film przedstawiający krok po kroku konserwację filtra suszarki LG, od usunięcia kłaczków po ponowną instalację
KROK 2

Odłącz oba filtry i spłucz je pod wodą.

Przewodnik wideo dotyczący prawidłowego czyszczenia filtra i pielęgnacji suszarki LG
KROK 3

Upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy i starannie go zamontuj.

Auto Cleaning – automatyczne czyszczenie skraplacza⁸⁾

Nie wymaga ręcznego czyszczenia skraplacza

Automatycznie usuwa kłaczki i brud ze skraplacza, aby zapewnić równomierne i wydajne suszenie. To rozwiązanie nie tylko eliminuje problemy z czyszczeniem skraplacza, ale także zmniejsza potencjalne uszkodzenia części podczas czyszczenia ręcznego.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

LG ThinQ™

Inteligentne życie zaczyna się od łatwej obsługi

Dzięki LG ThinQ™ pranie staje się mądrzejszym procesem – pozwala Ci zdalnie sterować, pobierać dodatkowe cykle i łączyć się z najnowszą technologią, taką jak Asystent Google.

Kontroluj pranie w dowolnym miejscu i czasie

Dzięki aplikacji LG ThinQ™ możesz połączyć się z pralką jak nigdy dotąd. Uruchom pranie jednym dotknięciem.

Łatwa konserwacja i monitorowanie

Bez względu na to, czy chodzi o codzienną obsługę, czy o większe sprawy, możesz wygodnie monitorować zużycie energii przez suszarkę za pomocą aplikacji LG ThinQ™.

Pranie bez użycia rąk za pomocą asystenta głosowego

Powiedz swojemu inteligentnemu głośnikowi lub sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz, a suszarka zajmie się resztą.

*Obsługa inteligentnych urządzeń domowych zgodnych z usługą Asystent Google może różnić się w zależności od kraju oraz konfiguracji zastosowanej w danym mieszkaniu.⁹⁾

Elegancki design stworzony z myślą o Twoich potrzebach

Obraz przedstawiający widok z przodu suszarki LG w wysokiej jakości ustawieniu wnętrza

Pasuje do Twojego wnętrza

Obraz suszarki LG pod kątem

Drzwi ze szkła hartowanego

Zdjęcie przedstawiające widok z przodu suszarki LG w eleganckim wnętrzu utrzymanym w drewnianej tonacji.

Równomierne suszenie za każdym razem

Obraz częściowego widoku z boku suszarki LG po prawej stronie

Płaska i minimalistyczna

Zbliżenie na panel wyświetlacza suszarki LG

Bardziej widoczny wyświetlacz

Najczęstsze pytania

Q.

Co należy wziąć pod uwagę przy zakupie suszarki?

A.

'Przy wyborze suszarki należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak pojemność, energooszczędność i technologia suszenia. Suszarki LG są wyposażone w czujnik Sensor Dry , który wykrywa poziom wilgoci i dostosowuje czas suszenia dla lepszych rezultatów. Dual Inverter Heat Pump™ pomaga obniżyć zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Dzięki technologii ThinQ™ możesz zdalnie sterować suszarką, aby zwiększyć wygodę. Elegancki, nowoczesny design LG bez trudu wpasowuje się w każdą pralnię.

Q.

Czy kondensacyjne suszarki bębnowe są energooszczędne?

A.

Tak, kondensacyjne suszarki bębnowe LG zostały zaprojektowane z myślą o energooszczędności. Technologia Dual Inverter Heat Pump™ firmy LG jeszcze bardziej zmniejsza zużycie energii, oferując znaczne oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi modelami. To sprawia, że suszarki LG są dobrym wyborem, obniżając rachunki za energię elektryczną, jednocześnie zapewniając doskonałą wydajność suszenia i zmniejszając emisję dwutlenku węgla.

Q.

Czy zintegrowane suszarki bębnowe mają inteligentną technologię?

A.

Oczywiście! Zintegrowane suszarki bębnowe LG są wyposażone w technologię ThinQ™, która umożliwia zdalne sterowanie suszarką za pomocą aplikacji na smartfona. Możesz monitorować postęp cyklu, otrzymywać powiadomienia i rozwiązywać potencjalne problemy, zapewniając sobie wygodę i spokój. Ta inteligentna integracja ułatwia i usprawnia zarządzanie praniem, pozwalając zaoszczędzić czas na inne zadania.

Q.

Czy suszarki poradzą sobie z delikatnymi tkaninami?

A.

Tak, suszarki LG mają specjalne opcje cyklu dla delikatnych tkanin, takich jak cykl Delicate, który wykorzystuje niższe temperatury i delikatne obracanie. Dzięki temu nawet najbardziej wrażliwe ubrania są pielęgnowane bez uszkodzeń. Zaawansowana konstrukcja bębna LG zapewnia delikatną obsługę, zachowując jakość ubrań. Jeśli chodzi o delikatne tkaniny, suszarki LG oferują bezpieczne i wydajne cykle dostosowane do Twoich potrzeb.

Q.

Czy ten produkt wymaga dodatkowej instalacji odpowietrznika?

A.

Suszarki LG są bezwentylowe i można z nich korzystać w dowolnym miejscu bez ograniczeń przestrzennych.

Q.

Co muszę wiedzieć przed ustawieniem pralki i suszarki w stosie?

A.

Rozważ następujące czynniki, aby upewnić się, że Twoja pralko-suszarka jest bezpieczna, niezawodna i łatwa w użyciu.

 

1. Zgodność: Najpierw upewnij się, że modele pralki i suszarki są ze sobą kompatybilne. Suszarki LG należy umieszczać wyłącznie na pralkach bębnowych LG. (Opcje głębokości myjki: 565, 615 mm)

2. Miejsce instalacji: Sprawdź rozmiar przestrzeni, aby zainstalować pralkę i suszarkę szeregowo. Upewnij się również, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć drzwi pralki i suszarki.

3. Instalacja ekspercka: Suszarkę można bezpiecznie przymocować do pralki LG za pomocą zestawu łączącego. Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może ustawiać suszarkę w stosie i sprawdzać, czy jest prawidłowo zainstalowana.

Q.

Jaka jest typowa żywotność suszarki?

A.

Żywotność produktu może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak jakość produktu, częstotliwość użytkowania i konserwacja.Regularna konserwacja jest ważna dla wydłużenia żywotności suszarki.

 1. Oczyść obszar wokół filtra przed suszeniem i po suszeniu, a następnie wyczyść podwójny filtr przy użyciu wody. 2. Oczyść kurz wewnątrz suszarki i wietrz go, otwierając lekko drzwi suszarki przed i po użyciu. 3. Zaleca się dbanie o skraplacz i bęben za pomocą funkcji pielęgnacji skraplacza i bębna.

Q.

Jakich ubrań nie należy wkładać do suszarki?

A.

Sprawdź etykietę prania na ubraniach i wysusz je zgodnie z zalecaną metodą suszenia. Nie suszyć następujących przedmiotów: - Rzeczy, które mogą spowodować pożar: ubrania z łatwopalnymi substancjami, takimi jak wosk, olej, farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do czyszczenia na sucho, nafta itp.; koce elektryczne; dywany - Odzież wrażliwa na ciepło

Q.

Ile czasu zajmuje suszenie ubrań w suszarce z pompą ciepła?

 

A.

Czas suszenia ubrań w suszarce z pompą ciepła może się różnić w zależności od takich czynników, jak rodzaj tkaniny i waga prania.

1. Typ tkaniny: Odzież wykonana z ciężkich materiałów, takich jak denim, suszy się dłużej niż lżejsze tkaniny, takie jak poliester.

2. Waga prania: Im więcej prania, tym dłuższy czas suszenia.

Q.

Jak opróżnić zbiornik na wodę w suszarce LG?

 

A.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w oficjalnym filmie LG na YouTube.

Krótko mówiąc, po prostu wyciągnij zbiornik na wodę, opróżnij zgromadzoną wodę i bezpiecznie umieść go z powrotem.

 

* Kod YouTube

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w oficjalnym filmie LG na YouTube.
Krótko mówiąc, po prostu wyciągnij zbiornik na wodę, opróżnij zgromadzoną wodę i bezpiecznie umieść go z powrotem.


1) Efektywność energetyczna- Model suszarki jest poddawany oddzielnym standardowym testom w celu oceny efektywności energetycznej.

- Wewnętrzne testy laboratoryjne LG oparte na normie EN 61121:2013+A12:2025 z wykorzystaniem modelu RH9X71WH.

2) R290 - potencjał tworzenia globalnego ocieplenia: R290: około 3, R134a: około 1340

3) AI DUAL Inverter™- Przetestowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.). (Na podstawie reprezentatywnego modelu AI Dry: RH90X75V3N. Wyniki mogą się różnić w zależności od modelu, obciążenia i środowiska.) Nie wszystkie sytuacje kwalifikują się do uzyskania oszczędności. W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić. **Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane]. ***Przetestowane przez Intertek w sierpniu 2024 r., cykl bawełny w suszarce LG Heatpump w porównaniu z pralko-suszarką z konwencjonalnym grzejnikiem LG na podstawie 3 kg wsadu IEC o początkowej wilgotności 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****10-letnia gwarancja dotyczy tylko sprężarki Dual Inverter Compressor i silnika inwerterowego. Okres gwarancji/polityka może się różnić w zależności od kraju lub regionu. *****Poziom hałasu: 62 dB (poziom mocy akustycznej), zgodnie z rozporządzeniem UE 392/2012 (RH90X75V3N).

4) AI Dry™- Przetestowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry™ wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.) (RH90X75V3N) W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić. *Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane].

5) TurboDry- Testowane przez Intertek w lipcu 2024. Cykl TurboDry z 5 kg ładunkiem (koszulka mieszana, koszulka 100% poliester, koszulka 100% bawełna) o początkowej wilgotności 33% w temperaturze 23°C℃. *Rezultat może być różny w zależności od ubrania i otoczenia.

6) Allergy Care- Cykl Allergy Care zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) redukuje alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego.

7) Smart Pairing™- Pralkę i suszarkę połączoną z Wi-Fi można skonfigurować za pomocą Smart Pairing™ w aplikacji LG ThinQ™, a po zakończeniu prania suszarka automatycznie ustawia optymalny cykl suszenia.

8) Funkcja Auto Cleaning skraplacza- Czystość skraplacza może się różnić w zależności od środowiska pracy.- Częstotliwość uruchamiania funkcji auto cleaning skraplacza może się różnić w zależności od rozmiaru i początkowej wilgotności prania.

9) LG ThinQ™- Obsługa inteligentnych urządzeń domowych zgodnych z usługą Asystent Google może różnić się w zależności od kraju oraz konfiguracji zastosowanej w danym mieszkaniu.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

RHX5009NHB

Kluczowe parametry

  • MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Kolor obudowy

    Biały (połysk)

  • POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność suszenia (kg)

    9,0

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600 x 850 x 660

  • ENERGIA - Klasa efektywności energetycznej (suszenie)

    A+++

  • CECHY - DUAL Inverter HeatPump

    Tak

  • CECHY - Automatyczne czyszczenie skraplacza

    Tak

  • CECHY - Typ źródła ciepła

    Elektryczna pompa ciepła

  • CECHY - Przekręcane drzwiczki

    Tak

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - Inteligentne łączenie

    Tak

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

Wszystkie specyfikacje

OPCJE / AKCESORIA

  • Komplet węża spustowego

    Tak

  • Zgodność z LG TWINWash

    Nie

  • Montaż półki

    Tak

  • Zestaw do montażu urządzeń na sobie

    Tak

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096513491

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Kolor obudowy

    Biały (połysk)

  • Typ drzwi

    Czarny matowy szklany panel

POJEMNOŚĆ

  • Maks. pojemność suszenia (kg)

    9,0

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Zegar opóźniający

    3-19 godzin

  • Typ wyświetlacza

    Pokrętło + Dotykowy ekran LED

  • Wskaźnik blokady drzwi

    Nie

  • Wskaźnik cyfrowy

    18:88

CECHY

  • 6 Motion DD

    Nie

  • AI DD

    Nie

  • Automatyczne czyszczenie skraplacza

    Tak

  • Automatyczny restart

    Nie

  • Podświetlenie bębna

    Tak

  • Dual Dry (EcoHybrid)

    Tak

  • DUAL Inverter HeatPump

    Tak

  • Podwójny filtr zgrubny

    Tak

  • Tłoczenia na bębnie wewnętrznym

    Tak

  • Wskaźnik braku wody

    Tak

  • Sygnał zakończenia cyklu

    Tak

  • Typ źródła ciepła

    Elektryczna pompa ciepła

  • Inverter DirectDrive

    Nie

  • Silnik inwerterowy

    Tak

  • Nóżki z funkcją poziomowania

    Tak

  • LoadSense

    Tak

  • Przekręcane drzwiczki

    Tak

  • Czujnik suszenia

    Tak

  • Typ

    Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)

ENERGIA

  • Klasa efektywności energetycznej (suszenie)

    A+++

PROGRAMY

  • Suszenie AI

    Tak

  • Allergy Care (suszarka)

    Tak

  • Odświeżanie pościeli

    Nie

  • Duża rzecz

    Nie

  • Bawełna

    Tak

  • Bawełna+

    Nie

  • Delikatne

    Nie

  • Odświeżanie kurtki puchowej

    Nie

  • Mój program

    Tak

  • Pościel

    Nie

  • Syntetyczne

    Tak

  • Jeans

    Nie

  • Mieszane

    Tak

  • Szybki 30

    Nie

  • Szybkie suszenie

    Nie

  • Suszenie na stojaku

    Nie

  • Odświeżanie

    Nie

  • Pielęgnacja skóry

    Nie

  • Steam Hygiene

    Nie

  • Steam Refresh

    Nie

  • Ręczniki

    Tak

  • Ciepłe powietrze

    Nie

  • Wełna

    Tak

  • Odzież sportowa

    Tak

  • Suszenie chłodnym powietrzem

    Nie

  • Tryb Eco

    Tak

  • Szybki 40

    Nie

  • Suszenie na czas

    Tak

  • Tryb suszenia Turbo

    Tak

DODATKOWE OPCJE

  • Redukcja zagnieceń

    Tak

  • Sygnał wł./wył.

    Tak

  • Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

    Tak

  • Ochrona skraplacza

    Tak

  • Opóźnienie zakończenia

    Tak

  • Ochrona bębna

    Tak

  • Podświetlenie bębna

    Tak

  • Poziom suszenia

    3 poziomy

  • Ulubione

    Nie

  • Mniej czasu

    Nie

  • Więcej czasu

    Nie

  • Suszenie na półce

    Nie

  • Zdalne włączanie

    Tak

  • Para

    Nie

  • Suszenie na czas

    Nie

  • Wi-Fi

    Tak

  • Czas suszenia

    Tak

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Inteligentne łączenie

    Tak

  • Pobierz program

    Tak

  • Monitorowanie zużycia energii

    Tak

  • Zdalne włączanie i monitorowanie programu

    Tak

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)

    660 x 890 x 702

  • Głębokość produktu z otwartymi drzwiami pod kątem 90˚ (mm)

    1 140

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600 x 850 x 660

  • Waga (kg)

    53,0

  • Waga z opakowaniem (kg)

    57,0

ULOTKA PRODUKTU (SUSZARKA)

  • Automatyczna suszarka bębnowa

    Tak

  • Nagroda EU Ecolabel

    Nie

  • Klasa efektywności kondensacji

    A

  • Czas trwania trybu czuwania (min)

    10

  • Edry (kWh)

    1,43

  • Edry1/2 (kWh)

    0,76

  • Roczne zużycie energii (kWh)

    171

  • Efektywność kondensacji przy pełnym załadunku (%)

    91

  • Efektywność kondensacji przy połowie załadunku (%)

    91

  • Poziom hałasu (poziom mocy dźwięku) (dBA)

    62

  • Pobór mocy (W) – tryb wył.

    0,35

  • Pobór mocy (W) – tryb wł.

    0,35

  • Standardowy program suszenia

    Suszenie eco "Do szafy"

  • Czas (min) – (pełny załadunek)

    269

  • Czas (min.) – (częściowy załadunek)

    160

  • Ważona efektywność kondensacji (%)

    91

  • Ważony czas programu (min)

    207

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

