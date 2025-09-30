We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Suszarka LG RHX5009NHB | biała | 9 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™ | B
Inteligentniejsze suszenie, prostsze dni
Oszczędność energii
Wydajność oparta na energooszczędności
AI Dry™
Optymalne suszenie dzięki sztucznej inteligencji
Turbo Dry
W pełni wysuszone w zaledwie 81 minut
Allergy Care
Głębokie czyszczenie, bez obaw
Efektywność energetyczna
Oszczędzaj energię, obniżaj koszty mediów
Doświadcz energooszczędnego prania dzięki „B”
Energooszczędna pralka z oznaczeniem B oszczędza energię i zmniejsza koszty użytkowania
*Model suszarki jest poddawany oddzielnym standardowym testom w celu oceny efektywności energetycznej.1)
*Wewnętrzne testy laboratoryjne LG oparte na normie EN 61121:2013+A12:2025 z wykorzystaniem modelu RH9X71WH.
*Potencjał tworzenia globalnego ocieplenia: R290: około 3, R134a: około 1340²⁾
AI DUAL Inverter™
Sztuczna inteligencja, optymalne suszenie
AI Dry™ wykorzystuje AI DUAL Inverter ™³⁾ do regulacji suszenia tkanin i wsadu, oszczędzając czas i energię. Podwójne cylindry redukują wibracje i zwiększają wydajność, a suszenie w niskiej temperaturze pomaga zapobiegać kurczeniu się tkanin. Obejmuje 10-letnią gwarancję na kluczowe komponenty.
Obraz suszarki LG umieszczonej we wnętrzu o zielonym motywie z wizualnym wyróżnieniem elementu falownika AI DUAL
AI Dry™
Optymalne suszenie dzięki sztucznej inteligencji
AI Dry™⁴⁾ optymalizuje suszenie według rodzaju tkaniny i wielkości ładunku, co pomaga oszczędzać energię i czas dla lepszego efektu w przypadku miękkich tkanin.
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
TurboDry
Przyspiesz w 81 minut
Szybkie 81-minutowe suszenie⁵⁾ zasilane przez sprężarkę inwerterową DUAL Inverter Compressor, aby mniej czekać i bardziej cieszyć się życiem.
Allergy Care
Pożegnaj się z roztoczami
Cykl Allergy Care, który utrzymuje wewnętrzne temperatury do 60°C. Proces ten redukuje roztocza kurzu, które mogą powodować alergie lub problemy z oddychaniem.
Obraz koca i misia wewnątrz suszarki LG z logo British Allergy Foundation
*Cykl Allergy Care zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) redukuje alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego.⁶⁾
Smart Pairing™
Pranie i suszenie w synchronizacji
Pralkę i suszarkę połączoną z Wi-Fi można skonfigurować za pomocą Smart Pairing™ w aplikacji LG ThinQ™, a po zakończeniu prania suszarka automatycznie ustawia optymalny cykl suszenia.
*Pralkę i suszarkę połączoną z Wi-Fi można skonfigurować za pomocą Smart Pairing™ w aplikacji LG ThinQ™, a po zakończeniu prania suszarka automatycznie ustawia optymalny cykl suszenia.⁷⁾
Podwójny filtr
Utrzymuj ubrania w czystości, łatwo usuwając kłaczki
Auto Cleaning – automatyczne czyszczenie skraplacza⁸⁾
Nie wymaga ręcznego czyszczenia skraplacza
Automatycznie usuwa kłaczki i brud ze skraplacza, aby zapewnić równomierne i wydajne suszenie. To rozwiązanie nie tylko eliminuje problemy z czyszczeniem skraplacza, ale także zmniejsza potencjalne uszkodzenia części podczas czyszczenia ręcznego.
LG ThinQ™
Inteligentne życie zaczyna się od łatwej obsługi
Dzięki LG ThinQ™ pranie staje się mądrzejszym procesem – pozwala Ci zdalnie sterować, pobierać dodatkowe cykle i łączyć się z najnowszą technologią, taką jak Asystent Google.
Kontroluj pranie w dowolnym miejscu i czasie
Dzięki aplikacji LG ThinQ™ możesz połączyć się z pralką jak nigdy dotąd. Uruchom pranie jednym dotknięciem.
Łatwa konserwacja i monitorowanie
Bez względu na to, czy chodzi o codzienną obsługę, czy o większe sprawy, możesz wygodnie monitorować zużycie energii przez suszarkę za pomocą aplikacji LG ThinQ™.
Pranie bez użycia rąk za pomocą asystenta głosowego
Powiedz swojemu inteligentnemu głośnikowi lub sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz, a suszarka zajmie się resztą.
*Obsługa inteligentnych urządzeń domowych zgodnych z usługą Asystent Google może różnić się w zależności od kraju oraz konfiguracji zastosowanej w danym mieszkaniu.⁹⁾
Elegancki design stworzony z myślą o Twoich potrzebach
Najczęstsze pytania
Q.
Co należy wziąć pod uwagę przy zakupie suszarki?
A.
'Przy wyborze suszarki należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak pojemność, energooszczędność i technologia suszenia. Suszarki LG są wyposażone w czujnik Sensor Dry , który wykrywa poziom wilgoci i dostosowuje czas suszenia dla lepszych rezultatów. Dual Inverter Heat Pump™ pomaga obniżyć zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Dzięki technologii ThinQ™ możesz zdalnie sterować suszarką, aby zwiększyć wygodę. Elegancki, nowoczesny design LG bez trudu wpasowuje się w każdą pralnię.
Q.
Czy kondensacyjne suszarki bębnowe są energooszczędne?
A.
Tak, kondensacyjne suszarki bębnowe LG zostały zaprojektowane z myślą o energooszczędności. Technologia Dual Inverter Heat Pump™ firmy LG jeszcze bardziej zmniejsza zużycie energii, oferując znaczne oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi modelami. To sprawia, że suszarki LG są dobrym wyborem, obniżając rachunki za energię elektryczną, jednocześnie zapewniając doskonałą wydajność suszenia i zmniejszając emisję dwutlenku węgla.
Q.
Czy zintegrowane suszarki bębnowe mają inteligentną technologię?
A.
Oczywiście! Zintegrowane suszarki bębnowe LG są wyposażone w technologię ThinQ™, która umożliwia zdalne sterowanie suszarką za pomocą aplikacji na smartfona. Możesz monitorować postęp cyklu, otrzymywać powiadomienia i rozwiązywać potencjalne problemy, zapewniając sobie wygodę i spokój. Ta inteligentna integracja ułatwia i usprawnia zarządzanie praniem, pozwalając zaoszczędzić czas na inne zadania.
Q.
Czy suszarki poradzą sobie z delikatnymi tkaninami?
A.
Tak, suszarki LG mają specjalne opcje cyklu dla delikatnych tkanin, takich jak cykl Delicate, który wykorzystuje niższe temperatury i delikatne obracanie. Dzięki temu nawet najbardziej wrażliwe ubrania są pielęgnowane bez uszkodzeń. Zaawansowana konstrukcja bębna LG zapewnia delikatną obsługę, zachowując jakość ubrań. Jeśli chodzi o delikatne tkaniny, suszarki LG oferują bezpieczne i wydajne cykle dostosowane do Twoich potrzeb.
Q.
Czy ten produkt wymaga dodatkowej instalacji odpowietrznika?
A.
Suszarki LG są bezwentylowe i można z nich korzystać w dowolnym miejscu bez ograniczeń przestrzennych.
Q.
Co muszę wiedzieć przed ustawieniem pralki i suszarki w stosie?
A.
Rozważ następujące czynniki, aby upewnić się, że Twoja pralko-suszarka jest bezpieczna, niezawodna i łatwa w użyciu.
1. Zgodność: Najpierw upewnij się, że modele pralki i suszarki są ze sobą kompatybilne. Suszarki LG należy umieszczać wyłącznie na pralkach bębnowych LG. (Opcje głębokości myjki: 565, 615 mm)
2. Miejsce instalacji: Sprawdź rozmiar przestrzeni, aby zainstalować pralkę i suszarkę szeregowo. Upewnij się również, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć drzwi pralki i suszarki.
3. Instalacja ekspercka: Suszarkę można bezpiecznie przymocować do pralki LG za pomocą zestawu łączącego. Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może ustawiać suszarkę w stosie i sprawdzać, czy jest prawidłowo zainstalowana.
Q.
Jaka jest typowa żywotność suszarki?
A.
Żywotność produktu może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak jakość produktu, częstotliwość użytkowania i konserwacja.Regularna konserwacja jest ważna dla wydłużenia żywotności suszarki.
1. Oczyść obszar wokół filtra przed suszeniem i po suszeniu, a następnie wyczyść podwójny filtr przy użyciu wody. 2. Oczyść kurz wewnątrz suszarki i wietrz go, otwierając lekko drzwi suszarki przed i po użyciu. 3. Zaleca się dbanie o skraplacz i bęben za pomocą funkcji pielęgnacji skraplacza i bębna.
Q.
Jakich ubrań nie należy wkładać do suszarki?
A.
Sprawdź etykietę prania na ubraniach i wysusz je zgodnie z zalecaną metodą suszenia. Nie suszyć następujących przedmiotów: - Rzeczy, które mogą spowodować pożar: ubrania z łatwopalnymi substancjami, takimi jak wosk, olej, farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do czyszczenia na sucho, nafta itp.; koce elektryczne; dywany - Odzież wrażliwa na ciepło
Q.
Ile czasu zajmuje suszenie ubrań w suszarce z pompą ciepła?
A.
Czas suszenia ubrań w suszarce z pompą ciepła może się różnić w zależności od takich czynników, jak rodzaj tkaniny i waga prania.
1. Typ tkaniny: Odzież wykonana z ciężkich materiałów, takich jak denim, suszy się dłużej niż lżejsze tkaniny, takie jak poliester.
2. Waga prania: Im więcej prania, tym dłuższy czas suszenia.
Q.
Jak opróżnić zbiornik na wodę w suszarce LG?
A.
Szczegółowe instrukcje można znaleźć w oficjalnym filmie LG na YouTube.
Krótko mówiąc, po prostu wyciągnij zbiornik na wodę, opróżnij zgromadzoną wodę i bezpiecznie umieść go z powrotem.
* Kod YouTube
1) Efektywność energetyczna- Model suszarki jest poddawany oddzielnym standardowym testom w celu oceny efektywności energetycznej.
- Wewnętrzne testy laboratoryjne LG oparte na normie EN 61121:2013+A12:2025 z wykorzystaniem modelu RH9X71WH.
2) R290 - potencjał tworzenia globalnego ocieplenia: R290: około 3, R134a: około 1340
3) AI DUAL Inverter™- Przetestowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.). (Na podstawie reprezentatywnego modelu AI Dry: RH90X75V3N. Wyniki mogą się różnić w zależności od modelu, obciążenia i środowiska.) Nie wszystkie sytuacje kwalifikują się do uzyskania oszczędności. W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić. **Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane]. ***Przetestowane przez Intertek w sierpniu 2024 r., cykl bawełny w suszarce LG Heatpump w porównaniu z pralko-suszarką z konwencjonalnym grzejnikiem LG na podstawie 3 kg wsadu IEC o początkowej wilgotności 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****10-letnia gwarancja dotyczy tylko sprężarki Dual Inverter Compressor i silnika inwerterowego. Okres gwarancji/polityka może się różnić w zależności od kraju lub regionu. *****Poziom hałasu: 62 dB (poziom mocy akustycznej), zgodnie z rozporządzeniem UE 392/2012 (RH90X75V3N).
4) AI Dry™- Przetestowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry™ wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.) (RH90X75V3N) W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić. *Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane].
5) TurboDry- Testowane przez Intertek w lipcu 2024. Cykl TurboDry z 5 kg ładunkiem (koszulka mieszana, koszulka 100% poliester, koszulka 100% bawełna) o początkowej wilgotności 33% w temperaturze 23°C℃. *Rezultat może być różny w zależności od ubrania i otoczenia.
6) Allergy Care- Cykl Allergy Care zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) redukuje alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego.
7) Smart Pairing™- Pralkę i suszarkę połączoną z Wi-Fi można skonfigurować za pomocą Smart Pairing™ w aplikacji LG ThinQ™, a po zakończeniu prania suszarka automatycznie ustawia optymalny cykl suszenia.
8) Funkcja Auto Cleaning skraplacza- Czystość skraplacza może się różnić w zależności od środowiska pracy.- Częstotliwość uruchamiania funkcji auto cleaning skraplacza może się różnić w zależności od rozmiaru i początkowej wilgotności prania.
9) LG ThinQ™- Obsługa inteligentnych urządzeń domowych zgodnych z usługą Asystent Google może różnić się w zależności od kraju oraz konfiguracji zastosowanej w danym mieszkaniu.
Podsumowanie
Wymiary
Kluczowe parametry
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Kolor obudowy
Biały (połysk)
POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność suszenia (kg)
9,0
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600 x 850 x 660
ENERGIA - Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A+++
CECHY - DUAL Inverter HeatPump
Tak
CECHY - Automatyczne czyszczenie skraplacza
Tak
CECHY - Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
CECHY - Przekręcane drzwiczki
Tak
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - Inteligentne łączenie
Tak
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
Wszystkie specyfikacje
OPCJE / AKCESORIA
Komplet węża spustowego
Tak
Zgodność z LG TWINWash
Nie
Montaż półki
Tak
Zestaw do montażu urządzeń na sobie
Tak
KOD EAN
Kod EAN
8806096513491
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Kolor obudowy
Biały (połysk)
Typ drzwi
Czarny matowy szklany panel
POJEMNOŚĆ
Maks. pojemność suszenia (kg)
9,0
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Zegar opóźniający
3-19 godzin
Typ wyświetlacza
Pokrętło + Dotykowy ekran LED
Wskaźnik blokady drzwi
Nie
Wskaźnik cyfrowy
18:88
CECHY
6 Motion DD
Nie
AI DD
Nie
Automatyczne czyszczenie skraplacza
Tak
Automatyczny restart
Nie
Podświetlenie bębna
Tak
Dual Dry (EcoHybrid)
Tak
DUAL Inverter HeatPump
Tak
Podwójny filtr zgrubny
Tak
Tłoczenia na bębnie wewnętrznym
Tak
Wskaźnik braku wody
Tak
Sygnał zakończenia cyklu
Tak
Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
Inverter DirectDrive
Nie
Silnik inwerterowy
Tak
Nóżki z funkcją poziomowania
Tak
LoadSense
Tak
Przekręcane drzwiczki
Tak
Czujnik suszenia
Tak
Typ
Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)
ENERGIA
Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A+++
PROGRAMY
Suszenie AI
Tak
Allergy Care (suszarka)
Tak
Odświeżanie pościeli
Nie
Duża rzecz
Nie
Bawełna
Tak
Bawełna+
Nie
Delikatne
Nie
Odświeżanie kurtki puchowej
Nie
Mój program
Tak
Pościel
Nie
Syntetyczne
Tak
Jeans
Nie
Mieszane
Tak
Szybki 30
Nie
Szybkie suszenie
Nie
Suszenie na stojaku
Nie
Odświeżanie
Nie
Pielęgnacja skóry
Nie
Steam Hygiene
Nie
Steam Refresh
Nie
Ręczniki
Tak
Ciepłe powietrze
Nie
Wełna
Tak
Odzież sportowa
Tak
Suszenie chłodnym powietrzem
Nie
Tryb Eco
Tak
Szybki 40
Nie
Suszenie na czas
Tak
Tryb suszenia Turbo
Tak
DODATKOWE OPCJE
Redukcja zagnieceń
Tak
Sygnał wł./wył.
Tak
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Tak
Ochrona skraplacza
Tak
Opóźnienie zakończenia
Tak
Ochrona bębna
Tak
Podświetlenie bębna
Tak
Poziom suszenia
3 poziomy
Ulubione
Nie
Mniej czasu
Nie
Więcej czasu
Nie
Suszenie na półce
Nie
Zdalne włączanie
Tak
Para
Nie
Suszenie na czas
Nie
Wi-Fi
Tak
Czas suszenia
Tak
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Inteligentne łączenie
Tak
Pobierz program
Tak
Monitorowanie zużycia energii
Tak
Zdalne włączanie i monitorowanie programu
Tak
Smart Diagnosis
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
WYMIARY I WAGA
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)
660 x 890 x 702
Głębokość produktu z otwartymi drzwiami pod kątem 90˚ (mm)
1 140
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600 x 850 x 660
Waga (kg)
53,0
Waga z opakowaniem (kg)
57,0
ULOTKA PRODUKTU (SUSZARKA)
Automatyczna suszarka bębnowa
Tak
Nagroda EU Ecolabel
Nie
Klasa efektywności kondensacji
A
Czas trwania trybu czuwania (min)
10
Edry (kWh)
1,43
Edry1/2 (kWh)
0,76
Roczne zużycie energii (kWh)
171
Efektywność kondensacji przy pełnym załadunku (%)
91
Efektywność kondensacji przy połowie załadunku (%)
91
Poziom hałasu (poziom mocy dźwięku) (dBA)
62
Pobór mocy (W) – tryb wył.
0,35
Pobór mocy (W) – tryb wł.
0,35
Standardowy program suszenia
Suszenie eco "Do szafy"
Czas (min) – (pełny załadunek)
269
Czas (min.) – (częściowy załadunek)
160
Ważona efektywność kondensacji (%)
91
Ważony czas programu (min)
207
Informacje dotyczące zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Co mówią ludzie
