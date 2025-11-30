We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Przenośny projektor LG CineBeam Q Mini 4K UHD z ekranem do 120 cali | DCI-P3 154% (całościowo), laser RGB, 600 lumenów ANSI, automatyczna regulacja ekranu
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu.
*Na podstawie wewnętrznych testów jasność została zwiększona z 500 do 600 lumenów ANSI w porównaniu z poprzednim modelem CineBeam Q (HU710PB).
Kino, gdziekolwiek zechcesz
Ciesz się wysokiej jakości wrażeniami kinowymi w dowolnym miejscu dzięki naszemu kompaktowemu, ale w pełni funkcjonalnemu projektorowi.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Kompaktowy jak zawsze. Wyraźny jak nigdy dotąd.
Rozdzielczość 4K UHD zapewnia ostrość szczegółów i realistyczną klarowność obrazu, nawet na dużym ekranie o przekątnej 120 cali. Ciesz się żywymi kolorami i głębokim kontrastem dzięki gamie kolorów DCI-P3 154% i współczynnikowi kontrastu 450 000:1, które zapewniają wciągające wrażenia wizualne — teraz o 20% jaśniejsze niż w poprzednim modelu CineBeam Q.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Rozmiar ekranu może się różnić w zależności od odległości projekcji.
*Jeśli występują zakłócenia, takie jak narożniki lub nierówne powierzchnie, funkcja ta może nie działać prawidłowo.
*Powyższe dane oparte są na trybie „Najjaśniejszy” i mogą się różnić w zależności od środowiska.
*Wartości pomiarowe zakresu kolorów pochodzą z wewnętrznych testów i mogą się różnić w zależności od środowiska.
*Na podstawie wewnętrznych testów jasność została zwiększona z 500 do 600 lumenów ANSI w porównaniu z poprzednim modelem CineBeam Q (HU710PB).
O 20% jaśniejszy obraz
Dzięki jasności 600 lumenów ANSI projektor CineBeam Q zapewnia teraz o 20% jaśniejszy obraz**, dzięki czemu każda scena jest jeszcze bardziej fascynująca.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
**Na podstawie wewnętrznych testów jasność została zwiększona z 500 do 600 lumenów ANSI w porównaniu z poprzednim modelem CineBeamQ (HU710PB).
Zobacz pełne spektrum kolorów
Dzięki szerokiej gamie kolorów 154% DCI-P3 (całościowo) projektor CineBeam Q zapewnia dokładne i żywe odwzorowanie kolorów.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Bogata gama kolorów dzięki potrójnemu laserowi
Laser RGB zapewnia bogate kolory i wysoką jasność, zapewniając jeszcze bardziej wciągające wrażenia wizualne.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Głęboka czerń dla bogatszych szczegółów
Współczynnik kontrastu 450 000:1 pozwala uzyskać wyraźne szczegóły i głęboką czerń, zwiększając intensywność kolorów w każdej scenie.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Minimalistyczny design Q
Ten kompaktowy i lekki projektor charakteryzuje się wysoką wydajnością. Jego minimalistyczna konstrukcja ułatwia przenoszenie i pozwala na płynne wkomponowanie go w każdą przestrzeń.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Prosty i poręczny
Praktyczny i wszechstronny projektor CineBeam Q jest wyposażony w obrotowy uchwyt, który może służyć również jako podstawka. Jego innowacyjna konstrukcja pozwala na łatwe przenoszenie i stabilną projekcję. Dzięki obrotowemu uchwytowi 360 stopni możesz cieszyć się treściami w rozdzielczości 4K na dowolnej powierzchni - ścianach, ekranach, a nawet sufitach.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Postaw i włącz
Zapomnij o kłopotach. Dzięki inteligentnym funkcjom, które dostosowują się do Twojej przestrzeni, CineBeam Q zapewnia szybką i łatwą konfigurację.
Automatyczna regulacja ekranu
Konfiguracja ekranu jest szybsza i łatwiejsza niż kiedykolwiek. CineBeam Q automatycznie dostosowuje ostrość i zniekształcenie trapezowe.
Skalowanie/przesuwanie ekranu
Łatwo dostosuj rozmiar i położenie ekranu do swojej ściany.
Regulacja do koloru ścian
Wybierz jeden z 8 różnych ustawień kolorów, aby dopasować go do koloru ściany i uzyskać najbardziej optymalne ustawienia ekranu.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Jeśli występują zakłócenia, takie jak narożniki lub nierówne powierzchnie, funkcja ta może nie działać prawidłowo.
*Jeśli odległość od ekranu przekracza 2 m lub nachylenie przekracza 25 stopni, automatyczna regulacja ekranu może nie działać prawidłowo.
*W przypadku LG CineBeam Q (PU600U) funkcja skalowania/przesuwania ekranu może wymagać aktualizacji przez użytkownika.
*Skalowanie ekranu i przesuwanie ekranu będą dostępne od stycznia 2026 r. poprzez automatyczną aktualizację oprogramowania, pod warunkiem, że urządzenie jest podłączone do Internetu.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Wymagane jest połączenie internetowe i subskrypcja powiązanych usług. Niektóre usługi mogą wymagać opłaty za subskrypcję i nie są dostępne (należy je zakupić osobno).
*Obsługiwane usługi mogą się różnić w zależności od kraju.
Nowe aktualizacje przez 5 lat dzięki wielokrotnie nagradzanemu programowi webOS Re:New
Korzystaj z najnowszych funkcji i oprogramowania dzięki aktualizacjom — nawet czterokrotnym w ciągu pięciu lat. Nagrodzony przez CES Innovation Award w kategorii cyberbezpieczeństwa system webOS zapewnia bezpieczeństwo Twojej prywatności i danych przy każdej aktualizacji.
*Program webOS Re:New dotyczy modeli projektorów LG CineBeam, zaplanowanych do wprowadzenia na rynek w 2025 r., które będą wyposażone w system webOS 24.
*Modele projektorów LG CineBeam nie będą aktualizowane do wersji webOS 25, ale do wersji webOS 26.
*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.
*Aktualizacje systemu webOS są dostępne maksymalnie cztery razy w ciągu pięciu lat od daty wprowadzenia produktu na rynek. Dostępność funkcji i harmonogram aktualizacji mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.
Pełna gotowość do działania
Airplay & Screen Share
Z telefonu do kina
Swobodnie udostępniaj treści z urządzeń mobilnych i laptopów za pomocą CineBeam Q. Użyj AirPlay* dla urządzeń Apple i Screen Share** dla urządzeń z systemem Android. Ciesz się filmami, zdjęciami i muzyką na dużym ekranie.
Bluetooth & głośnik 4W
Kinowy dźwięk przestrzenny
CineBeam Q obsługuje funkcje parowania Bluetooth z wyjściem dual audio, umożliwiając jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń. Wbudowane głośniki pozwalają również na słuchanie muzyki.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Ten projektor nie posiada wbudowanego akumulatora. Do działania wymagane jest podłączenie przewodu zasilającego lub zewnętrznego akumulatora (20 V/3,25 A lub wyższego).
Zgodny z różnymi interfejsami
Projektor CineBeam Q jest kompatybilny z różnymi interfejsami. Połącz się z dowolnym urządzeniem za pomocą dostępnych złączy.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
*Obsługuje rozdzielczość 4K 30 Hz po podłączeniu urządzenia zewnętrznego za pomocą portu USB typu C i nie obsługuje HDR.
*Ten projektor nie ma wbudowanej baterii. Do działania wymaga podłączenia przewodu zasilającego lub zewnętrznej baterii.
Twoje otoczenie w nowej odsłonie – projekcja z mocą AI
Codziennie zmieniaj wygląd swojego wnętrza dzięki obrazom generowanym przez sztuczną inteligencję*, wyświetlanym na ścianach za pomocą projektora LG CineBeam. Natychmiastowo przekształć swoje otoczenie w innowacyjny projekt wnętrza, tworząc spersonalizowane obrazy AI**, które idealnie pasują do Twojego nastroju.
*Aby korzystać z usługi, należy pobrać aplikację Jector AI ze sklepu LG Content Store i zarejestrować oddzielne konto. Aplikacja Jector AI jest dostępna w modelach z systemem webOS 6.0, webOS 23 lub webOS 24.
**Aby generować więcej niż trzy obrazy AI miesięcznie, niezależnie od tego, czy zawierają one dźwięk, czy nie, wymagana jest miesięczna subskrypcja w wysokości 6,99 USD.
***Czas generowania obrazu może się różnić w zależności od jego złożoności.
***Jector AI obsługuje tylko język angielski i koreański.
Kalkulator projekcyjny LG
Czy projektor będzie pasował?
Aby upewnić się, że projektor będzie odpowiedni dla Twojej przestrzeni, skorzystaj z Kalkulatora LG.
Zawartość zestawu
1/2. Zasilacz + przewód zasilania, 3. Pilot do zdalnego sterowania
Wszystkie specyfikacje
ZASILANIE
Pobór mocy (maks.)
65W
Zasilanie
Zasilacz 65W(typ-C)
Zasilanie w trybie gotowości
<0.5W
AKCESORIA
Instrukcja obsługi (pełna lub uproszczona)
uproszczona
Certyfikaty zgodności (przepisy)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
Skrócona instrukcja obsługi (skrócona instrukcja konfiguracji)
TAK
Pilot zdalnego sterowania - Motion
NIE (działa z)
Pilot zdalnego sterowania - normalny
TAK
PROPORCJE OBRAZU
Kontrola współczynnika proporcji
16:9/oryginalny/pełnowymiarowy/4:3/zoom pionowy
JASNOŚĆ (ANSI LUMEN)
Jasność (ANSI Lumen)
600
WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU
Współczynnik kontrastu
450,000:1
DESIGN
Kolor obudowy
góra/dół – srebrny; przód/tył – czarny
Blokada Kensington
TAK
Klucz lokalny
Jeden klucz
FUNKCJE
Airplay 2 (przesyłanie wideo, dublowanie, strumieniowe przesyłanie dźwięku z urządzeń iOS/Mac)
TAK (do 4K/30Hz)
Kompatybilność z głośnikami AI
Apple Homekit współpracauje
Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych
TAK (Automatyczna regulacja ekranu)
Tło ekranu
TAK
Kontrola poziomu czerni
TAK
Bluetooth AV Sync Control
TAK
Wyjście dźwięku Bluetooth
TAK
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
NIE
Wbudowana pamięć (do przechowywania)
NIE
Kalibracja II (automatyczna kalibracja / CalMan)
NIE
Ustawienie gamy kolorów (kontrola ekspercka)
TAK
System zarządzania kolorami (sterowanie eksperckie)
TAK
Regulacja temperatury kolorów
TAK
Udostępnianie zawartości (z urządzeniem obsługującym DLNA)
TAK
Sklep z treściami / LG Smart World (App Store)
TAK
Sugerowana zawartość
TAK
Cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych
Regulacja krawędzi (4/9/15 wypaczanie punktów)
Dynamic Color (kontrola ekspercka)
TAK
Dynamic Contrast (kontrola ekspercka)
TAK
Funkcja Eco - automatyczny tryb gotowości / automatyczne wyłączanie zasilania
TAK
Funkcja Eco - automatyczne wyłączanie / automatyczne usypianie
TAK
Funkcja Eco - tryb oszczędzania energii
TAK (min./śr./maks.)
Funkcja Eco - Tryb Eco HDD
NIE
Funkcja Eco - minutnik uśpienia
TAK
Funkcja Eco - czas włączenia/wyłączenia
TAK (wł./wył.)
Przeglądarka plików (Office)
NIE
Tryb FILMMAKER
TAK
Korekcja gamma (sterowanie eksperckie)
TAK
HDCP
HDCP2.2
HDMI ARC (zwrotny kanał audio)
TAK (eARC)
HDMI simplink(CEC)
TAK
HDR
HDR10, HLG
Efekt HDR
NIE
Mapowanie tonów HDR
TAK (automatyczny, dynamiczny/klatka po klatce)
Tryb HGiG (HDR Gamming Interest Group)
TAK
HID (podłączenie klawiatury/myszy/pada do gier przez USB)
TAK
Home Dashboard (wejście, IoT z urządzeniem OFC)
TAK (OCF/UEI IoT nie są obsługiwane)
Odwracanie obrazu
TAK (poziomo/pionowo)
Intelli Bright™ (CAIC / LABB)
NIE
Przeglądarka internetowa
TAK
LG Sound Sync (z soundbarem)
TAK
Redukcja szumów
TAK
Platforma (OS, UI)
webOS 24 (Smart)
Plug & Play (automatyczne wykrywanie źródła RGB/DVI/HDMI)
TAK
Premium CP
TAK
Procesor
Quad Core
Szybkie (natychmiastowe) włączanie/wyłączanie zasilania
TAK (wł. 12 s ↓ / wył. 2 s)
Real Cinema (tryb kinowy)
TAK (do 4096x2160)
Screen Share (bezprzewodowa kopia lustrzana z urządzeniem obsługującym MiraCast)
TAK (do 4K/30Hz)
Autodiagnoza
TAK
Przewodnik po ustawieniach
TAK
Płynna gradacja
TAK
Tryb przechowywania
TAK
Super rozdzielczość (kontrola ekspercka)
TAK (4K)
TruMotion
TAK (do 4096x2160)
Upscaler
TAK (4K)
Host USB (filmy, muzyka, zdjęcia)
TAK
Rozpoznawanie głosu - wbudowane
LG ThinQ
Ustawienie balansu bieli (kontrola ekspercka)
TAK
ZŁĄCZA WEJŚCIA/WYJŚCIA
HDMI
1
USB Type-C (wyświetlacz, ładowanie)
2 (USB2.0, wyświetlanie, zasilanie: 5V/1A wyjście, 20V/3.25A wejście)
KOMPATYBILNOŚĆ SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH
Cyfrowy (HDMI)
do 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
USB typu C
TAK
JĘZYK
Języki OSD
koreański / angielski / angielski(UK) / francuski / hiszpański / niemiecki / portugalski / portugalski brazylijski / niderlandzki / rosyjski / polski / węgierski / rumuński / słoweński / chorwacki / bułgarski / serbski / włoski / fiński / szwedzki / litewski / norweski / łotewski / estoński / kanadyjski / czeski / turecki / słowacki / arabski / chiński uproszczony / indonezyjski / L-hiszpański / indyjski / japoński / tajski / tajwański / wietnamski / duński
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Żywotność
20,000 Hrs
Typ
3Ch Laser (R, G, B)
ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA
Rozdzielczość natywna
4K UHD (3840 x 2160)
SZUM
Oszczędność energii maks. (Eco)
25 dB(A)↓
Oszczędność energii śr.
27 dB(A)↓
Min. oszczędność energii (jasność)
29 dB(A)↓
OBRAZ PROJEKCJI
Rozmiar ekranu
50" ~ 120"
Norma (obiektyw do ściany)
80"@2.13m; 100"@2.66m
Współczynnik rzutu
1.2
OBIEKTYW PROJEKCYJNY
Ostrość (automatyczna / manualna)
Zmotoryzowany, automatyczny
Zoom
Stały
KOREKTA PROJEKCJI
Korekta projekcji
100%
SYSTEM PROJEKCJI
System projekcji
DLP
ROZMIAR
Rozmiar netto (mm) (szer. x gł. x wys.)
80 x 135 x 135
DŹWIĘK
Wyraźny głos
TAK (Clear Voice lll)
Dźwięk Dolby Surround
TAK (Wsparcie i przekazywanie)
Wyjście
4W Mono
TEMPERATURA
Temperatura pracy
0 ~ 40℃
WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOMIERNOŚCI
Współczynnik jednorodności (JBMMA 9 Point)
85%↑
WAGA
Waga netto (kg lub g)
1.49kg
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
Co mówią ludzie
