Przenośny projektor LG CineBeam Q Mini 4K UHD z ekranem do 120 cali | DCI-P3 154% (całościowo), laser RGB, 600 lumenów ANSI, automatyczna regulacja ekranu

Przenośny projektor LG CineBeam Q Mini 4K UHD z ekranem do 120 cali | DCI-P3 154% (całościowo), laser RGB, 600 lumenów ANSI, automatyczna regulacja ekranu

Przenośny projektor LG CineBeam Q Mini 4K UHD z ekranem do 120 cali | DCI-P3 154% (całościowo), laser RGB, 600 lumenów ANSI, automatyczna regulacja ekranu

PU600U
widok z przodu z uchwytem i obiektywem
widok z boku z okrągłym głośnikiem i uchwytem na górze
widok z lewej strony z uchwytem i obiektywem
widok z prawej strony z portami i otworami wentylacyjnymi
widok z przodu z uchwytem i obiektywem
widok z boku z okrągłym głośnikiem i uchwytem na górze
widok z lewej strony z uchwytem i obiektywem
widok z prawej strony z portami i otworami wentylacyjnymi
Główne cechy

  • 4K UHD Maksymalny rozmiar ekranu 120 cali
  • DCI-P3 154% (całościowo), laser RGB, współczynnik kontrastu 450 000:1
  • Jasność 600 lumenów ANSI
  • Minimalny rozmiar i konstrukcja
  • Wbudowany głośnik mono 4 W
  • Automatyczna regulacja ekranu
Więcej
LG CineBeam Q

Jaśniejsze kino w 4K

Zdjęcie bocznej części projektora LG CineBeam Q pu600u.

Zdjęcie bocznej części projektora LG CineBeam Q pu600u.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu.

*Na podstawie wewnętrznych testów jasność została zwiększona z 500 do 600 lumenów ANSI w porównaniu z poprzednim modelem CineBeam Q (HU710PB).

'Ekran 4K UHD 120 cali, minimalistyczna konstrukcja Q, jasność 600 lumenów ANSI, DCI-P3 154%, potrójny laser, współczynnik kontrastu 450 000:1, automatyczna regulacja ekranu

'Ekran 4K UHD 120 cali, minimalistyczna konstrukcja Q, jasność 600 lumenów ANSI, DCI-P3 154%, potrójny laser, współczynnik kontrastu 450 000:1, automatyczna regulacja ekranu

Kino, gdziekolwiek zechcesz

Ciesz się wysokiej jakości wrażeniami kinowymi w dowolnym miejscu dzięki naszemu kompaktowemu, ale w pełni funkcjonalnemu projektorowi.

Wideo projektora LG CineBeam Q.

Video of LG CineBeam Q projector.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

JAKOŚĆ OBRAZUDESIGNŁATWY SETUP

Kompaktowy jak zawsze. Wyraźny jak nigdy dotąd.

Rozdzielczość 4K UHD zapewnia ostrość szczegółów i realistyczną klarowność obrazu, nawet na dużym ekranie o przekątnej 120 cali. Ciesz się żywymi kolorami i głębokim kontrastem dzięki gamie kolorów DCI-P3 154% i współczynnikowi kontrastu 450 000:1, które zapewniają wciągające wrażenia wizualne — teraz o 20% jaśniejsze niż w poprzednim modelu CineBeam Q.

4K UHD

Rozdzielczość 3840x2160

DCI-P3 154%

(całkowita) Gama kolorów, Laser RGB

450,000:1

Współczynnik kontrastu

600

Jasność w ANSI lumenach

Trzy osoby ubrane w zielone, żółte i niebieskie stroje.

4K UHD 2160p

Three people wearing green, yellow, and blue outfits.

FHD 1080p

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Rozmiar ekranu może się różnić w zależności od odległości projekcji.

*Jeśli występują zakłócenia, takie jak narożniki lub nierówne powierzchnie, funkcja ta może nie działać prawidłowo.

*Powyższe dane oparte są na trybie „Najjaśniejszy” i mogą się różnić w zależności od środowiska.

*Wartości pomiarowe zakresu kolorów pochodzą z wewnętrznych testów i mogą się różnić w zależności od środowiska.

*Na podstawie wewnętrznych testów jasność została zwiększona z 500 do 600 lumenów ANSI w porównaniu z poprzednim modelem CineBeam Q (HU710PB).

O 20% jaśniejszy obraz

Dzięki jasności 600 lumenów ANSI projektor CineBeam Q zapewnia teraz o 20% jaśniejszy obraz**, dzięki czemu każda scena jest jeszcze bardziej fascynująca.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

**Na podstawie wewnętrznych testów jasność została zwiększona z 500 do 600 lumenów ANSI w porównaniu z poprzednim modelem CineBeamQ (HU710PB).

Zobacz pełne spektrum kolorów

Dzięki szerokiej gamie kolorów 154% DCI-P3 (całościowo) projektor CineBeam Q zapewnia dokładne i żywe odwzorowanie kolorów.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Bogata gama kolorów dzięki potrójnemu laserowi

Laser RGB zapewnia bogate kolory i wysoką jasność, zapewniając jeszcze bardziej wciągające wrażenia wizualne.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Głęboka czerń dla bogatszych szczegółów

Współczynnik kontrastu 450 000:1 pozwala uzyskać wyraźne szczegóły i głęboką czerń, zwiększając intensywność kolorów w każdej scenie.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Minimalistyczny design Q

Ten kompaktowy i lekki projektor charakteryzuje się wysoką wydajnością. Jego minimalistyczna konstrukcja ułatwia przenoszenie i pozwala na płynne wkomponowanie go w każdą przestrzeń.

Projektor LG CineBeam w trakcie demontażu i ponownego montażu.

LG CineBeam Q

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

Prosty i poręczny

Praktyczny i wszechstronny projektor CineBeam Q jest wyposażony w obrotowy uchwyt, który może służyć również jako podstawka. Jego innowacyjna konstrukcja pozwala na łatwe przenoszenie i stabilną projekcję. Dzięki obrotowemu uchwytowi 360 stopni możesz cieszyć się treściami w rozdzielczości 4K na dowolnej powierzchni - ścianach, ekranach, a nawet sufitach.

Zdjęcie osoby trzymającej uchwyt 360 stopni projektora LG CineBeam Q.
Film przedstawiający projektor LG CineBeam Q z uchwytem 360 stopni.
Zdjęcie osoby niosącej urządzenie LG CineBeam Q za uchwyt.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Postaw i włącz

Zapomnij o kłopotach. Dzięki inteligentnym funkcjom, które dostosowują się do Twojej przestrzeni, CineBeam Q zapewnia szybką i łatwą konfigurację.

Automatyczna regulacja ekranu

Konfiguracja ekranu jest szybsza i łatwiejsza niż kiedykolwiek. CineBeam Q automatycznie dostosowuje ostrość i zniekształcenie trapezowe.

Skalowanie/przesuwanie ekranu

Łatwo dostosuj rozmiar i położenie ekranu do swojej ściany.

Regulacja do koloru ścian

Wybierz jeden z 8 różnych ustawień kolorów, aby dopasować go do koloru ściany i uzyskać najbardziej optymalne ustawienia ekranu.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Jeśli występują zakłócenia, takie jak narożniki lub nierówne powierzchnie, funkcja ta może nie działać prawidłowo.

*Jeśli odległość od ekranu przekracza 2 m lub nachylenie przekracza 25 stopni, automatyczna regulacja ekranu może nie działać prawidłowo.

*W przypadku LG CineBeam Q (PU600U) funkcja skalowania/przesuwania ekranu może wymagać aktualizacji przez użytkownika.

*Skalowanie ekranu i przesuwanie ekranu będą dostępne od stycznia 2026 r. poprzez automatyczną aktualizację oprogramowania, pod warunkiem, że urządzenie jest podłączone do Internetu.

Zdjęcie interfejsu użytkownika systemu webOS i pilota zdalnego sterowania.

webOS:
Otwórz się na świat treści

Korzystając z systemu webOS, odkryj świat treści dzięki wbudowanym usługom streamingowym, takim jak Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube i Apple TV.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Wymagane jest połączenie internetowe i subskrypcja powiązanych usług. Niektóre usługi mogą wymagać opłaty za subskrypcję i nie są dostępne (należy je zakupić osobno).

*Obsługiwane usługi mogą się różnić w zależności od kraju.

Nowe aktualizacje przez 5 lat dzięki wielokrotnie nagradzanemu programowi webOS Re:New

Korzystaj z najnowszych funkcji i oprogramowania dzięki aktualizacjom — nawet czterokrotnym w ciągu pięciu lat. Nagrodzony przez CES Innovation Award w kategorii cyberbezpieczeństwa system webOS zapewnia bezpieczeństwo Twojej prywatności i danych przy każdej aktualizacji.

*Program webOS Re:New dotyczy modeli projektorów LG CineBeam, zaplanowanych do wprowadzenia na rynek w 2025 r., które będą wyposażone w system webOS 24.

*Modele projektorów LG CineBeam nie będą aktualizowane do wersji webOS 25, ale do wersji webOS 26.

*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

*Aktualizacje systemu webOS są dostępne maksymalnie cztery razy w ciągu pięciu lat od daty wprowadzenia produktu na rynek. Dostępność funkcji i harmonogram aktualizacji mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

Pełna gotowość do działania

Airplay & Screen Share

Z telefonu do kina

Swobodnie udostępniaj treści z urządzeń mobilnych i laptopów za pomocą CineBeam Q. Użyj AirPlay* dla urządzeń Apple i Screen Share** dla urządzeń z systemem Android. Ciesz się filmami, zdjęciami i muzyką na dużym ekranie.

Bluetooth & głośnik 4W

Kinowy dźwięk przestrzenny

CineBeam Q obsługuje funkcje parowania Bluetooth z wyjściem dual audio, umożliwiając jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń. Wbudowane głośniki pozwalają również na słuchanie muzyki.

Kompatybilność z bateriami zewnętrznymi

Możesz korzystać z projektora na zewnątrz, podłączając zewnętrzną baterię do portu USB typu C.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Ten projektor nie posiada wbudowanego akumulatora. Do działania wymagane jest podłączenie przewodu zasilającego lub zewnętrznego akumulatora (20 V/3,25 A lub wyższego).

Zgodny z różnymi interfejsami

Projektor CineBeam Q jest kompatybilny z różnymi interfejsami. Połącz się z dowolnym urządzeniem za pomocą dostępnych złączy.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.

*Obsługuje rozdzielczość 4K 30 Hz po podłączeniu urządzenia zewnętrznego za pomocą portu USB typu C i nie obsługuje HDR.

*Ten projektor nie ma wbudowanej baterii. Do działania wymaga podłączenia przewodu zasilającego lub zewnętrznej baterii.

Twoje otoczenie w nowej odsłonie – projekcja z mocą AI

Codziennie zmieniaj wygląd swojego wnętrza dzięki obrazom generowanym przez sztuczną inteligencję*, wyświetlanym na ścianach za pomocą projektora LG CineBeam. Natychmiastowo przekształć swoje otoczenie w innowacyjny projekt wnętrza, tworząc spersonalizowane obrazy AI**, które idealnie pasują do Twojego nastroju.

Film przedstawiający projektor LG CineBeam wyświetlający ekran Jector AI

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

*Aby korzystać z usługi, należy pobrać aplikację Jector AI ze sklepu LG Content Store i zarejestrować oddzielne konto. Aplikacja Jector AI jest dostępna w modelach z systemem webOS 6.0, webOS 23 lub webOS 24.

**Aby generować więcej niż trzy obrazy AI miesięcznie, niezależnie od tego, czy zawierają one dźwięk, czy nie, wymagana jest miesięczna subskrypcja w wysokości 6,99 USD.

***Czas generowania obrazu może się różnić w zależności od jego złożoności.

***Jector AI obsługuje tylko język angielski i koreański.

Kalkulator projekcyjny LG

Czy projektor będzie pasował?

Aby upewnić się, że projektor będzie odpowiedni dla Twojej przestrzeni, skorzystaj z Kalkulatora LG.

Oblicz teraz

Zawartość zestawu

1/2. Zasilacz + przewód zasilania, 3. Pilot do zdalnego sterowania

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użytkowania.
Drukuj

Wszystkie specyfikacje

ZASILANIE

  • Pobór mocy (maks.)

    65W

  • Zasilanie

    Zasilacz 65W(typ-C)

  • Zasilanie w trybie gotowości

    <0.5W

AKCESORIA

  • Instrukcja obsługi (pełna lub uproszczona)

    uproszczona

  • Certyfikaty zgodności (przepisy)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

  • Skrócona instrukcja obsługi (skrócona instrukcja konfiguracji)

    TAK

  • Pilot zdalnego sterowania - Motion

    NIE (działa z)

  • Pilot zdalnego sterowania - normalny

    TAK

PROPORCJE OBRAZU

  • Kontrola współczynnika proporcji

    16:9/oryginalny/pełnowymiarowy/4:3/zoom pionowy

JASNOŚĆ (ANSI LUMEN)

  • Jasność (ANSI Lumen)

    600

WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU

  • Współczynnik kontrastu

    450,000:1

DESIGN

  • Kolor obudowy

    góra/dół – srebrny; przód/tył – czarny

  • Blokada Kensington

    TAK

  • Klucz lokalny

    Jeden klucz

FUNKCJE

  • Airplay 2 (przesyłanie wideo, dublowanie, strumieniowe przesyłanie dźwięku z urządzeń iOS/Mac)

    TAK (do 4K/30Hz)

  • Kompatybilność z głośnikami AI

    Apple Homekit współpracauje

  • Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych

    TAK (Automatyczna regulacja ekranu)

  • Tło ekranu

    TAK

  • Kontrola poziomu czerni

    TAK

  • Bluetooth AV Sync Control

    TAK

  • Wyjście dźwięku Bluetooth

    TAK

  • Brilliant Color™ (Overlap Duty)

    NIE

  • Wbudowana pamięć (do przechowywania)

    NIE

  • Kalibracja II (automatyczna kalibracja / CalMan)

    NIE

  • Ustawienie gamy kolorów (kontrola ekspercka)

    TAK

  • System zarządzania kolorami (sterowanie eksperckie)

    TAK

  • Regulacja temperatury kolorów

    TAK

  • Udostępnianie zawartości (z urządzeniem obsługującym DLNA)

    TAK

  • Sklep z treściami / LG Smart World (App Store)

    TAK

  • Sugerowana zawartość

    TAK

  • Cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych

    Regulacja krawędzi (4/9/15 wypaczanie punktów)

  • Dynamic Color (kontrola ekspercka)

    TAK

  • Dynamic Contrast (kontrola ekspercka)

    TAK

  • Funkcja Eco - automatyczny tryb gotowości / automatyczne wyłączanie zasilania

    TAK

  • Funkcja Eco - automatyczne wyłączanie / automatyczne usypianie

    TAK

  • Funkcja Eco - tryb oszczędzania energii

    TAK (min./śr./maks.)

  • Funkcja Eco - Tryb Eco HDD

    NIE

  • Funkcja Eco - minutnik uśpienia

    TAK

  • Funkcja Eco - czas włączenia/wyłączenia

    TAK (wł./wył.)

  • Przeglądarka plików (Office)

    NIE

  • Tryb FILMMAKER

    TAK

  • Korekcja gamma (sterowanie eksperckie)

    TAK

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDMI ARC (zwrotny kanał audio)

    TAK (eARC)

  • HDMI simplink(CEC)

    TAK

  • HDR

    HDR10, HLG

  • Efekt HDR

    NIE

  • Mapowanie tonów HDR

    TAK (automatyczny, dynamiczny/klatka po klatce)

  • Tryb HGiG (HDR Gamming Interest Group)

    TAK

  • HID (podłączenie klawiatury/myszy/pada do gier przez USB)

    TAK

  • Home Dashboard (wejście, IoT z urządzeniem OFC)

    TAK (OCF/UEI IoT nie są obsługiwane)

  • Odwracanie obrazu

    TAK (poziomo/pionowo)

  • Intelli Bright™ (CAIC / LABB)

    NIE

  • Przeglądarka internetowa

    TAK

  • LG Sound Sync (z soundbarem)

    TAK

  • Redukcja szumów

    TAK

  • Platforma (OS, UI)

    webOS 24 (Smart)

  • Plug & Play (automatyczne wykrywanie źródła RGB/DVI/HDMI)

    TAK

  • Premium CP

    TAK

  • Procesor

    Quad Core

  • Szybkie (natychmiastowe) włączanie/wyłączanie zasilania

    TAK (wł. 12 s ↓ / wył. 2 s)

  • Real Cinema (tryb kinowy)

    TAK (do 4096x2160)

  • Screen Share (bezprzewodowa kopia lustrzana z urządzeniem obsługującym MiraCast)

    TAK (do 4K/30Hz)

  • Autodiagnoza

    TAK

  • Przewodnik po ustawieniach

    TAK

  • Płynna gradacja

    TAK

  • Tryb przechowywania

    TAK

  • Super rozdzielczość (kontrola ekspercka)

    TAK (4K)

  • TruMotion

    TAK (do 4096x2160)

  • Upscaler

    TAK (4K)

  • Host USB (filmy, muzyka, zdjęcia)

    TAK

  • Rozpoznawanie głosu - wbudowane

    LG ThinQ

  • Ustawienie balansu bieli (kontrola ekspercka)

    TAK

ZŁĄCZA WEJŚCIA/WYJŚCIA

  • HDMI

    1

  • USB Type-C (wyświetlacz, ładowanie)

    2 (USB2.0, wyświetlanie, zasilanie: 5V/1A wyjście, 20V/3.25A wejście)

KOMPATYBILNOŚĆ SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH

  • Cyfrowy (HDMI)

    do 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

  • USB typu C

    TAK

JĘZYK

  • Języki OSD

    koreański / angielski / angielski(UK) / francuski / hiszpański / niemiecki / portugalski / portugalski brazylijski / niderlandzki / rosyjski / polski / węgierski / rumuński / słoweński / chorwacki / bułgarski / serbski / włoski / fiński / szwedzki / litewski / norweski / łotewski / estoński / kanadyjski / czeski / turecki / słowacki / arabski / chiński uproszczony / indonezyjski / L-hiszpański / indyjski / japoński / tajski / tajwański / wietnamski / duński

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

  • Żywotność

    20,000 Hrs

  • Typ

    3Ch Laser (R, G, B)

ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA

  • Rozdzielczość natywna

    4K UHD (3840 x 2160)

SZUM

  • Oszczędność energii maks. (Eco)

    25 dB(A)↓

  • Oszczędność energii śr.

    27 dB(A)↓

  • Min. oszczędność energii (jasność)

    29 dB(A)↓

OBRAZ PROJEKCJI

  • Rozmiar ekranu

    50" ~ 120"

  • Norma (obiektyw do ściany)

    80"@2.13m; 100"@2.66m

  • Współczynnik rzutu

    1.2

OBIEKTYW PROJEKCYJNY

  • Ostrość (automatyczna / manualna)

    Zmotoryzowany, automatyczny

  • Zoom

    Stały

KOREKTA PROJEKCJI

  • Korekta projekcji

    100%

SYSTEM PROJEKCJI

  • System projekcji

    DLP

ROZMIAR

  • Rozmiar netto (mm) (szer. x gł. x wys.)

    80 x 135 x 135

DŹWIĘK

  • Wyraźny głos

    TAK (Clear Voice lll)

  • Dźwięk Dolby Surround

    TAK (Wsparcie i przekazywanie)

  • Wyjście

    4W Mono

TEMPERATURA

  • Temperatura pracy

    0 ~ 40℃

WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOMIERNOŚCI

  • Współczynnik jednorodności (JBMMA 9 Point)

    85%↑

WAGA

  • Waga netto (kg lub g)

    1.49kg

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

