Skorzystaj z rabatu dostępnego na platformie lojalnościowej i ciesz się nowoczesnym sprzętem LG w atrakcyjnej cenie
Weź udział w promocji "Wymień stare na nowe LG". Zwróć zużyte urządzenie dowolnej marki i zyskaj 5% zniżki. Rabat za zwrot łączy się z kuponem lojalnościowym, dzięki czemu możesz zyskać aż do 15% upustu.
Uwaga - kupon lojalnościowy nie łączy się z rabatem za zwrot starego sprzętu w przypadku telewizorów OLED i QNED.
Jak skorzystać z promocji?
- Pobierz kod zniżkowy -10% z platformy
- Wybierz produkt uczestniczący w promocji z listy poniżej
- Dodaj produkt do koszyka i podaj uprzednio pobrany kod w dedykowanym polu
Twój kod rabatowy nie łączy się połączy się ze zniżkami dostępnymi w ramach innych programów lojalnościowych oraz z poniższymi promocjami:
- 12% rabatu za dwa lub więcej produktów
- 13% rabatu przy zakupie 2 produktów z kategorii IT
- Audio za 1 zł w zestawie z OLED G lub standByME
- Łącznik za 1 zł
Kod rabatowy obowiązuje wyłącznie do użytku własnego i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.
Wszelkie transakcje nie spełniające warunków promocji zostaną anulowane.
