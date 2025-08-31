About Cookies on This Site

Oferta lojalnościowa

Rabat lojalnościowy 10% w oficjalnym sklepie LG

Zalety kupowania w oficjalnym Sklepie LG

Skorzystaj z rabatu dostępnego na platformie lojalnościowej i ciesz się nowoczesnym sprzętem LG w atrakcyjnej cenie

Weź udział w promocji "Wymień stare na nowe LG". Zwróć zużyte urządzenie dowolnej marki i zyskaj 5% zniżki. Rabat za zwrot łączy się z kuponem lojalnościowym, dzięki czemu możesz zyskać aż do 15% upustu.

 

Uwaga - kupon lojalnościowy nie łączy się z rabatem za zwrot starego sprzętu w przypadku telewizorów OLED i QNED.

Jak skorzystać z promocji?

  1. Pobierz kod zniżkowy -10% z platformy
  2. Wybierz produkt uczestniczący w promocji z listy poniżej
  3. Dodaj produkt do koszyka i podaj uprzednio pobrany kod w dedykowanym polu

Twój kod rabatowy nie łączy się połączy się ze zniżkami dostępnymi w ramach innych programów lojalnościowych oraz z poniższymi promocjami:

 

Kod rabatowy obowiązuje wyłącznie do użytku własnego i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.

 

Wszelkie transakcje nie spełniające warunków promocji zostaną anulowane.

 

Zakupy z ratami 0% w BNP Paribas

Wszystkie aktualne promocje w jednym miejscu

Zostań członkiem klubu LG

Zarejestruj się i zyskuj dodatkowe korzyści z członkostwa,

w tym dodatkowe rabaty i promocje na wyłączność

Zaloguj sięDołącz do nas

50 zł na powitanie

Odbierzesz kupon powitalny o wartości 50 zł już na pierwszy zakup w Sklepie LG

 

* Kupon powitalny nie łączy się z akcesoriami.

Pełna kontrola

Dostęp do faktur, historii zakupów i napraw przez konto LG.

Wygodna dostawa

Darmowa dostawa gwarantowana dla wszystkich Twoich zamówień

