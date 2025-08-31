We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pilot Magic MR25GA do telewizorów z roku 2025
Pilot AI Magic
Przejmij kontrolę dzięki inteligentnemu pilotowi
Uzyskaj dostęp do inteligentnego asystenta telewizora i zarządzaj nim za pomocą przycisków głosowych pilota i nowego przycisku AI. Funkcja wskaż i przewijaj sprawia, że wyszukiwanie treści jest szybkie i przyjemne, a poręczne skróty klawiszowe zapewniają szybki dostęp do ulubionych aplikacji do transmisji streamingowej.
Przycisk AI
Spełnij swoje potrzeby dzięki zintegrowanej AI i kontroli głosem
Prosty przewodnik
Uzyskaj potrzebną pomoc za pomocą prostego kliknięcia
Home Hub
Sterowanie kompatybilnymi urządzeniami inteligentnymi z jednego miejsca
Szybki dostęp
Szybko dotrzyj do ulubionych aplikacji dzięki skrótom do Netflix, Prime Video, LG Channels i nie tylko
* Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.
* Wymagane jest połączenie z Internetem. W zależności od języka, czystości głosu i dostępnej treści lub materiału źródłowego polecenia głosowe mogą nie zawsze dostarczać lub reagować na żądane polecenie.
* Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie internetowej LG Home Hub: https://quicksetcloud.com/works-with-quickset/lg-tv-2025/
* Pilot “AI Magic” zapewnia łatwy dostęp do funkcji AI. Sam w sobie nie obejmuje przetwarzania AI.
* Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie posiada wbudowanego przetwarzania AI.
Mapowanie przycisku
* Obrazy lub funkcje przycisku (⑫) mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w załączonym podręczniku użytkownika.
① Przycisk zasilania
② Przycisk AI
- Naciśnij : Dostęp do AI Concierge
- Naciśnij i przytrzymaj : Dostęp do AI Voice ID / Wyszukiwanie AI / AI Chatbot
③ Przycisk Home Hub
- Naciśnij : Dostęp do Home Hub
- Naciśnij i przytrzymaj : Źródło wejścia
④ Przycisk ekranu startowego
⑤ Przycisk wstecz
⑥ Przycisk dostępności
⑦ Przycisk przewodnika
⑧ Przycisk numeryczny
⑨ Przycisk kółka
⑩ Przycisk ustawień
⑪ Przycisk głośności / zmiany kanału
⑫ Przycisk szybkiego dostępu*
Nagradzany pilot AI Magic
* Obrazy lub funkcje przycisku (⑫) mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w załączonym podręczniku użytkownika.
*iF Design : https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/lg-ai-magic-remote/700044
*Red Dot : https://www.red-dot.org/project/lg-ai-magic-remote-81663
Aktywacja
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją dla swojego modelu.
Jak aktywować pilota Magic
Aby użyć pilota Magic, najpierw sparuj go z telewizorem.
1. Włóż baterie do pilota i włącz telewizor.
2. Skieruj pilota Magic w stronę telewizora i naciśnij kółko (OK) na pilocie.
- Jeśli telewizor nie jest w stanie aktywować pilota Magic, włącz telewizor ponownie i spróbuj jeszcze raz.
Dezaktywacja pilota Magic
Naciśnij jednocześnie przyciski (Wstecz) i (Strona główna) i przytrzymaj je przez pięć sekund, aby rozłączyć pilota Magic z telewizorem.
- Przytrzymaj przyciski ( Strona główna) i ( Ustawienia) przez ponad 5 sekund, aby jednocześnie odłączyć i ponownie zarejestrować pilota Magic.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
41 x 174 x 15
OGÓLNE
Model
EBX30147101
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
