Pilot Magic MR25GA do telewizorów z roku 2025

Pilot Magic MR25GA do telewizorów z roku 2025

EBX30147101
widok z boku pod kątem 16 stopni
widok z przodu
widok z boku
widok z tyłu
Widok opakowania
Widok szczegółów 1
Widok szczegółów 2
Widok szczegółów 3
Główne cechy

  • Wyjątkowy Pilot Magic LG
  • Inteligentne rozpoznawanie głosu
  • Przycisk mikrofonu do poleceń głosowych
  • Intuicyjne sterowanie – podobnie jak myszą i kółkiem
  • Pilot oparty na Bluetooth
  • Pilot sprzedawany w opakowaniu handlowym, z bateriami
Więcej

Pilot AI Magic 

Przejmij kontrolę dzięki inteligentnemu pilotowi

Uzyskaj dostęp do inteligentnego asystenta telewizora i zarządzaj nim za pomocą przycisków głosowych pilota i nowego przycisku AI. Funkcja wskaż i przewijaj sprawia, że wyszukiwanie treści jest szybkie i przyjemne, a poręczne skróty klawiszowe zapewniają szybki dostęp do ulubionych aplikacji do transmisji streamingowej.

Image
  • Przycisk AI

    Przycisk AI

    Spełnij swoje potrzeby dzięki zintegrowanej AI i kontroli głosem

  • Prosty przewodnik

    Prosty przewodnik

    Uzyskaj potrzebną pomoc za pomocą prostego kliknięcia

  • Home Hub

    Home Hub

    Sterowanie kompatybilnymi urządzeniami inteligentnymi z jednego miejsca

  • Szybki dostęp

    Szybki dostęp

    Szybko dotrzyj do ulubionych aplikacji dzięki skrótom do Netflix, Prime Video, LG Channels i nie tylko

* Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

* Wymagane jest połączenie z Internetem. W zależności od języka, czystości głosu i dostępnej treści lub materiału źródłowego polecenia głosowe mogą nie zawsze dostarczać lub reagować na żądane polecenie.

* Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie internetowej LG Home Hub: https://quicksetcloud.com/works-with-quickset/lg-tv-2025/

* Pilot “AI Magic” zapewnia łatwy dostęp do funkcji AI. Sam w sobie nie obejmuje przetwarzania AI.

* Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie posiada wbudowanego przetwarzania AI.

Mapowanie przycisku

Jest to obraz przedstawiający przyciski pilota Magic Remote

* Obrazy lub funkcje przycisku (⑫) mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w załączonym podręczniku użytkownika.

① Przycisk zasilania

② Przycisk AI

- Naciśnij : Dostęp do AI Concierge

- Naciśnij i przytrzymaj : Dostęp do AI Voice ID / Wyszukiwanie AI / AI Chatbot

③ Przycisk Home Hub

- Naciśnij : Dostęp do Home Hub

- Naciśnij i przytrzymaj : Źródło wejścia

④ Przycisk ekranu startowego

⑤ Przycisk wstecz

⑥ Przycisk dostępności

⑦ Przycisk przewodnika

⑧ Przycisk numeryczny

⑨ Przycisk kółka

⑩ Przycisk ustawień

⑪ Przycisk głośności / zmiany kanału

⑫ Przycisk szybkiego dostępu*

Nagradzany pilot AI Magic 

image

* Obrazy lub funkcje przycisku (⑫) mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w załączonym podręczniku użytkownika.

*iF Design : https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/lg-ai-magic-remote/700044

*Red Dot : https://www.red-dot.org/project/lg-ai-magic-remote-81663

Aktywacja

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją dla swojego modelu.

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

 * Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Wymiary

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    41 x 174 x 15

OGÓLNE

  • Model

    EBX30147101

