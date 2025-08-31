We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Główne cechy
- Niezwykłe nasycenie kolorów dzięki technologii AI New Dynamic QNED Color
- Obraz w jakości 4K, podwyższona rozdzielczość i dźwięk przestrzenny dzięki procesorowi alpha 7 AI Gen8
- Nowy przycisk AI, sterowanie głosowe, funkcje „wskazuj i scrolluj” na pilocie AI Magic
- Technologia precyzyjnego przyciemniania zapewnia najostrzejszy obraz, wydobywając najdrobniejsze szczegóły
- Wysoka rozdzielczość na dużym ekranie Ultra Big TV o przekątnej do 100 cali
Cyberbezpieczeństwo
CES Innovation Awards – 2025 Honoree
Program webOS Re:New
*Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przesłanych do sędziów. CTA nie zweryfikowała dokładności żadnego zgłoszenia ani żadnych zgłoszonych roszczeń i nie przetestowała przedmiotu, któremu przyznano nagrodę.
* W QNED i QNED evo zastosowano różne rozwiązania wykorzystujące najnowszą i unikalną technologię LG szerokiej gamy kolorów, w tym zastąpiono kropki kwantowe.
Nowy dynamiczny kolor QNED
Najnowsza i unikalna technologia szerokiej gamy kolorów LG, zastępująca kropkę kwantową, zapewnia lepsze odwzorowanie barw.
*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.
MiniLED z Advanced Local Dimming
MiniLED z nowym procesorem alpha AI zapewnia ultrawyraźny kontrast i realistyczne detale w LG QNED evo.
*Specyfikacje mogą się różnić w zależności od przekątnej, modelu i regionu.
*Technologia Precision Dimming ma zastosowanie w modelu QNED85 o przekątnej 100 cali, a Advanced Local Dimming – w QNED85 o przekątnych 86/75/65/55/50 cali.
Inteligentniejszy i szybszy NOWY procesor alpha AI to efekt dekady innowacji
Silnik AI naszego procesora rozpoznaje treści według gatunku. Bazując na tych informacjach, zapewnia najbardziej optymalne ustawienia jakości obrazu, zapewniające lepszą głębię i szczegółowość.
*W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem alpha 7 AI Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.
AI Picture Pro ożywia każdy kadr
AI Super Upscaling i Dynamic Tone Mapping Pro analizują każdy element klatki, aby poprawić rozdzielczość, jasność, głębię i szczegółowość obrazu.
*Funkcje AI Super Upscaling i Dynamic Tone Mapping Pro dotyczą modeli QNED92, QNED9M i QNED85.
*Funkcja AI Picture Pro nie działa z treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.
*Jakość przeskalowanej treści może się różnić w zależności od rozdzielczości treści źródłowej.
LG AI TV nowej generacji
Pilot AI Magic uzupełnia AI Experience
Kontroluj telewizor za pomocą pilota AI Magic – nie potrzebujesz dodatkowego urządzenia! Dzięki czujnikowi ruchu i rolce przewijania możesz wskazywać i klikać, używać go jak myszkę komputerową lub po prostu wydawać polecenia głosowe.
*Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.
*Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.
*AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.
*Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.
*Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NanoCell i UHD wydanych od 2024 roku.
*Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.
*AI Search jest dostępny na telewizorach OLED, QNED, NanoCell i UHD wydanych od 2024 roku.
*USA i Korea stosują model LLM.
*Wymagane jest połączenie z Internetem.
*Wymagane jest połączenie z Internetem.
*AI Chatbot dostępny w krajach obsługujących NLP w ich ojczystym języku.
*Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.
*Obsługiwane menu i aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju.
*Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.
*Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.
*Program webOS Re:New dotyczy telewizorów OLED/QNED/NanoCell/UHD z 2025 roku.
*Program webOS Re:New obsługuje łącznie cztery aktualizacje w ciągu pięciu lat. Próg stanowi preinstalowana wersja systemu webOS, a harmonogram aktualizacji zmienia się od końca miesiąca do początku roku.
*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.
*Ulepszenia dostępne dla modeli OLED z 2022 r. i UHD z 2023 r. i wyższych.
Poznaj możliwości, jakie daje Ci LG AI TV!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot i AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.
*Korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego bez pilota zdalnego sterowania jest możliwe tylko w przypadku procesora alpha 9 AI i procesora alpha 11 AI. Może się ona różnić w zależności od produktu i regionu.
Ultraduży telewizor o przekątnej do 100 cali
Oglądaj ulubione filmy, sport i gry na telewizorze LG Ultra Big TV. Zanurz się w wysokiej rozdzielczości na ekranie o imponujących rozmiarach.
* QNED85 ma maksymalnie 100 cali, a wymiary mogą się różnić w zależności od regionu.
Niezwykle smukła konstrukcja
Smukła konstrukcja nadaje przestrzeni wyrafinowany charakter.
* Super Slim Design dotyczy modeli QNED85 o przekątnej 86/75/65/55/50 cali.
AI Sound Pro z wirtualnymi kanałami 9.1.2
*AI Clear Sound musi zostać aktywowany w menu Sound Mode.
*Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.
Podnieś poziom dźwięku z LG TV i LG Soundbar
*Soundbar można kupić oddzielnie.
*Sterowanie trybem soundbara może się różnić w zależności od modelu.
*Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
*Modele soundbarów kompatybilne z telewizorem mogą różnić się w zależności od regionu i kraju.
*Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.
Uchwyt Synergy
Uchwyt Synergy Bracket idealnie pozycjonuje LG Soundbar, zapewniając optymalny dźwięk w jednolitym stylu.
Uchwyt Synergy można sparować z telewizorami QNED85 o przekątnej 86/75/65/55/50 cali.
*Soundbar można kupić oddzielnie.
*Uchwyt Synergy jest wyposażony w stojak z jednym lub dwoma ramionami, może się różnić w zależności od kraju/produktu.
Znajdź najlepszą parę LG Soundbar i LG TV
*Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu. Szczegółowe specyfikacje można znaleźć na stronie każdego produktu.
*Ustawienia obrazu i dźwięku na obu ekranach są takie same.
*Apple, logo Apple i Apple TV, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
*Obsługa AirPlay 2, HomeKit i, Google Cast może różnić się w zależności od regionu i języka.
*Dostępna zawartość i aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju, produktu i regionu.
Gaming Portal zamienia Twój telewizor w centrum gier
Graj w tysiące gier bezpośrednio na telewizorze LG dzięki dostępowi do aplikacji GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid, a teraz także aplikacji Xbox! Ciesz się różnorodnymi doświadczeniami – od gier AAA z gamepadem po proste gry obsługiwane pilotem.
*Obsługa Gaming Portal może się różnić w zależności od kraju.
*Obsługa usług chmurowych i gier w ramach Gaming Portal może się różnić w zależności od kraju.
*Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.
Zaawansowana rozgrywka
Doświadcz najwyższej jakości rozgrywki dzięki 144 Hz VRR i AMD FreeSync Premium. Graj bez opóźnień i rozmycia ruchu, które obniżają wydajność.
*Modele QNED85 o przekątnej 100/86/75/65 cali obsługują 144 Hz, a modele o przekątnej 55/50 cali obsługują 120 Hz.
Działa wyłącznie z grami lub urządzeniami podłączonymi do wejść PC obsługujących 144 Hz.
*HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.
*Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.
Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE
Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.
*Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.
*Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.
*Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.
*Certyfikat efektywności wykorzystania zasobów Intertek dotyczy następujących modeli: OLED M5, G5, C5, B5 oraz QNED9M, QNED85, QNED82 i QNED80.
*Odwiedź stronę sustainabilitydirectory.intertek.com/home, aby dowiedzieć się więcej.
*Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładniejszy obraz można znaleźć w galerii.
*Wszystkie obrazy powyżej są jedynie symulacjami.
*Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.
*Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.
*Pilot AI Magic może wymagać osobnego zakupu w zależności od rozmiaru, modelu i regionu telewizora.
Kluczowe parametry
-
Panel
4K QNED MiniLED
-
Częstotliwość odświeżania
120Hz natywna
-
Szeroka gama kolorów
Dynamic QNED Color
-
Procesor
α8 AI Procesor 4K Gen2
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FreeSync
Tak
-
Moc Głośników
20W
-
System Dźwięku
2.0 Ch
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
1 236 x 716 x 29,7
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
15,5
Wszystkie specyfikacje
PICTURE (DISPLAY)
-
Panel
4K QNED MiniLED
-
Rozdzielczość
4K Ultra HD (3840*2160)
-
Typ podświetlenia
Mini LED
-
Częstotliwość odświeżania
120Hz natywna
-
Szeroka gama kolorów
Dynamic QNED Color
OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)
-
Procesor
α8 AI Procesor 4K Gen2
-
Inteligente skalowanie
α8 Super skalowanie 4K
-
Dynamiczne mapowanie tonów
Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
Automatyczny wybór trybu obrazu do treści
Tak (SDR/HDR)
-
Inteligentna kontrola jasności
Tak
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Tak
-
Wygaszanie
Local Dimming
-
Poprawa płynności obrazu
Motion Pro
-
Tryb obrazu
10 trybów
-
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
-
AI Picture Pro
Tak
-
Automatyczna kalibracja
Tak
-
QMS (Quick Media Switching)
Tak
GAMING
-
FreeSync
Tak
-
Tryb HGIG
Tak
-
Optymalizator gier
Tak (Pulpit gry)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Tak
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Tak (do 120Hz)
-
Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)
Tak
DOSTĘPNOŚĆ
-
Wysoki kontrast
Tak
-
Skala szarości
Tak
-
Odwrócenie kolorów
Tak
WYMIARY I WAGA
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
1 236 x 716 x 29,7
-
Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)
1 236 x 786/746 x 260
-
Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)
1 360 x 810 x 187
-
Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)
500 x 260
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
15,5
-
Waga telewizora z podstawą (kg)
19,3
-
Waga opakowania (kg)
24,2
-
Montaż VESA (WxH mm)
300 x 300
KOD KRESKOWY
-
KOD
8806096317914
DZWIĘK
-
Inteligentna kontrola dźwięku
α8 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)
-
Czysty Głos
Tak (Auto Volume Leveling)
-
Głośniki WiSA
Tak (do 2.1 Ch)
-
LG Synchronizacja Dźwięku
Tak
-
Udostępnianie dźwięku
Tak
-
Jednoczesne Wyjście Audio
Tak
-
Bluetooth Surround Ready
Tak (2 Way Playback)
-
Moc Głośników
20W
-
Inteligentne strojenie akustyczne
Tak
-
Kodeki Audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)
-
Kierunek Dźwięku
Skierowany w dół
-
System Dźwięku
2.0 Ch
-
WOW Orchestra
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
-
eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)
eARC (HDMI 3)
-
Wsparcie Bluetooth
Tak (v 5.3)
-
Wejście Ethernet
1
-
Simplink (HDMI CEC)
Tak
-
SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)
1
-
Gniazdo CI
1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)
-
HDMI Wejście
4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))
-
RF wejścia antenowe
2
-
USB
2 (2.0)
-
Wi-Fi
Tak (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Airplay2
Tak
-
System
webOS 25
-
Kompatybilność z kamerą USB
Tak
-
AI Chatbot
Tak
-
Tryb Zawsze Gotowy
Tak
-
Przeglądarka Internetowa
Tak
-
Google Cast
Tak
-
Google Home / Hub
Tak
-
Home Hub
Tak
-
Inteligentne rozpoznawanie głosu
Tak
-
LG Channels (z dniem premiery w Polsce)
Tak
-
Pilot Magic
Wbudowany
-
Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)
Tak
-
Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów
Tak (LG ThinQ)
-
Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)
Tak
-
Works with Apple Home
Tak
ZASILANIE
-
Zasilanie (napięcie, częstotliwość)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pobór mocy w trybie czuwania
Poniżej 0,5W
AKCESORIA
-
Pilot
Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)
-
Kabel zasilający
Tak (odczepiany)
BROADCASTING
-
Odbiór telewizji analogowej
Tak
-
Digital TV Reception
DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)
