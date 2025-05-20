We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีแนะ 5 เหตุผลที่การ Subscribe เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ชีวิตสบายขึ้น พร้อมแนะสเต็ปง่ายๆ สำหรับมือใหม่หัด Sub
กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม 2568 - ท่ามกลางกระแส Subscription Economy ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย การ subscribe ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริการความบันเทิงหรือซอฟต์แวร์อีกต่อไป ผู้บริโภคยุคใหม่กำลังค้นพบทางเลือกที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยบริการ subscribe เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือการปรับปรุงบ้านเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินก้อนใหญ่ ล่าสุด แอลจี แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำที่อยู่คู่คนไทยมานาน ได้นำเสนอบริการ Subscription ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่
มาดูกันว่าทำไมการ subscribe เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วย 5 ข้อดีที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1. จ่ายสบาย แถมได้เป็นเจ้าของจริง
ข้อดีที่ชัดเจนที่สุดของการ subscribe เครื่องใช้ไฟฟ้าคือความยืดหยุ่นทางการเงิน ด้วยโปรแกรมการแบ่งชำระที่ให้คุณเลือกได้ตามความสะดวก พร้อมบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบ Self Service สำหรับผู้ที่ชอบจัดการดูแลด้วยตัวเอง หรือ Visit Service สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการดูแลรักษา โดยมีค่าบริการเริ่มต้นเพียง 399 บาทต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาในราคาแพ็กเกจย่อมเยาว์ ประกอบด้วยเครื่องกรองน้ำ LG PuriCare Objet Collection รุ่น WD110MN เครื่องฟอกอากาศ 360 องศา LG PuriCare 360° HIT และหุ่นยนต์ดูดฝุ่น LG CordZero A9T ระบบขจัดฝุ่นอัตโนมัติประหยัดเวลาและป้องกันปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย ทั้งหมดในราคาเริ่มต้นเพียง 1,447 บาทต่อเดือน และที่สำคัญ เมื่อชำระครบตามอายุสัญญา เครื่องใช้ไฟฟ้ายังเป็นของคุณทันทีอีกด้วย
2. วางแผนการเงินได้ง่าย ตอบโจทย์คนเริ่มต้นชีวิตใหม่
สำหรับคู่แต่งงานใหม่ หรือคนที่กำลังจะย้ายเข้าบ้านหรือคอนโดใหม่ การจัดการค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายชิ้นอาจเป็นความท้าทาย การ subscribe ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่แน่นอนในแต่ละเดือน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่ล็อควงเงินบัตรเครดิต อย่างเช่น ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านใหม่ ที่ประกอบด้วยเครื่องกรองน้ำ LG PuriCare แบบไร้ถัง รุ่น WD518AN หรือ WD516AN ที่ให้คุณดื่มน้ำสะอาดได้อย่างอุ่นใจ ด้วยระบบกรองน้ำโดยตรงไม่ผ่านถังเก็บ พร้อมระบบทำน้ำเย็นและระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ สามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ เครื่องซักผ้าฝาบน รุ่น TX2725AT9G ที่มาพร้อมเทคโนโลยี AIDD และโปรแกรม AI Wash ที่สามารถตรวจจับน้ำหนักและชนิดของผ้า พร้อมเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ และตู้เย็น 2 ประตู 16.2Q รุ่น GN-F452PQAK มาพร้อมที่กดน้ำและทำน้ำแข็งอัตโนมัติ และทีวี LG QNED AI รุ่น 55QNED80ASA ขนาด 55 นิ้ว ที่ใช้ AI เข้ามาประมวลผลเพื่อการแสดงภาพที่มีสีสันสดใสและแม่นยำทุกรายละเอียด พร้อมระบบปฏิบัติการ webOS ที่ใช้งานง่าย ในราคาทั้งชุด เริ่มต้นเพียง 1,996 บาทต่อเดือน ช่วยให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่.
3. มั่นใจด้วยมาตรฐานระดับโลก
ลองนึกภาพการเริ่มต้นชีวิตในบ้านใหม่ ที่ต้องเลือกซื้อทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการพร้อมกัน แต่การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหม่ทั้งที ย่อมต้องการแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่าด้านการใช้งาน บริการ subscribe กับแบรนด์ชั้นนำอย่างแอลจีจึงตอบโจทย์ผู้ที่มองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพหลายชิ้นพร้อมกัน ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้น และแอปพลิเคชัน LG ThinQ ที่ช่วยให้คุณควบคุมและจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นได้จากสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นทีวี LG OLED evo AI เครื่องซักผ้า แอร์ หรือตู้เย็น Multi Door ที่สามารถแจ้งเตือนสถานะการทำงานและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นในบ้านได้ผ่านมือถือ ทุกผลิตภัณฑ์โดดเด่นทั้งด้านเทคโนโลยีและดีไซน์ทันสมัย เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งบ้าน
4. มาตรฐานการดูแลระดับพรีเมียม
ตลอดระยะเวลาการ subscribe คุณจะได้รับการดูแลจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของแอลจีโดยตรง ที่พร้อมให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา สำหรับลูกค้าที่เลือกแพ็กเกจ Visit Service จึงเปรียบเสมือนการซื้อสินค้าที่มาพร้อมบริการดูแลหลังการขายครบวงจร และเมื่อชำระครบตามระยะเวลาที่กำหนด สินค้าก็เป็นของคุณ นอกจากนี้ ยังมีบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่แท้โดยไม่มีค่าแรง หรือหากคุณสะดวกดูแลรักษาด้วยตัวเอง ก็สามารถเลือกรับบริการจัดส่งอุปกรณ์บำรุงรักษาถึงบ้าน พร้อมคำแนะนำในการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกความต้องการในการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน แอลจีได้รวมสุดยอดนวัตกรรมไว้ใน Premium Home Set ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกรองน้ำรุ่น WD516AN หรือ WD518AN เครื่องซักผ้า LG WashTower รุ่น WT2116SHEG เครื่องปรับอากาศ LG DUAL COOL AI AIR รุ่น SEQ13A ตู้เย็น LG InstaView รุ่น GC-X257CMEW และทีวี LG OLED evo AI ซีรีส์ C5 ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ทั้งหมดนี้แบ่งชำระในราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,396 บาท
5. เข้าถึงศูนย์บริการได้ทั่วประเทศ
ด้วยศูนย์บริการ LG Subscribe ปัจจุบันที่เปิดให้บริการ 28 ช็อป และแผนการขยายจุดให้บริการในอนาคตที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถรับคำปรึกษาเรื่องการใช้งานฟรี และรับบริการหลังการขาย ผ่านช่องทางออนไลน์และ Call Center เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีทุกรุ่น เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดอายุการใช้งาน
เริ่มต้น Subscribe ง่ายนิดเดียว ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
· เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช่ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกสินค้าที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
· เลือกแผนการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลา เลือกแผนการซับ โดยรับการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจากแอลจีหรือแบบดูแลด้วยตัวเองจากนั้นเลือกค่างวดที่เหมาะกับคุณ
· นัดวันติดตั้งตามความสะดวก รอรับสินค้าและบริการติดตั้งจากทีมงานมืออาชีพ
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/subscribe/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
