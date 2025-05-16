We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ส่องนวัตกรรมยกระดับความสะอาด จากไลน์อัปเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านใหม่จากแอลจี ตอบโจทย์เทรนด์ Well-being ที่ยังมาแรงต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภค
กรุงเทพฯ, 16 พฤษภาคม 2568 – เรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ไม่เพียงกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ แต่กลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้น เพราะไม่เพียงอยากจะมีอายุที่ยืนยาว แต่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย วันนี้ แอลจีจึงขอพาไปชมบางส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ๋งๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไลน์อัปใหม่ ที่มาพร้อมนวัตกรรมเพื่อความสะอาดและสะดวกสบายเหนือชั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสู่การมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเอง
เทคโนโลยี AI ในเครื่องซักผ้าและอบผ้า เพื่อการทำความสะอาดและทะนุถนอมผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องซักผ้าของแอลจีโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี AI ยกตัวอย่างเช่น LG WashTower ที่มีทั้ง AI DD ที่สามารถระบุรูปแบบการซักที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า น้ำหนักผ้า และระดับความสกปรก จึงทั้งทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายของเนื้อผ้าได้พร้อมกัน อีกทั้งยังทำงานอย่างเงียบเชียบ ไร้เสียงรบกวน เพื่อประสบการณ์การซักผ้าที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมี AI Wash ที่เลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวของการซักที่เหมาะสมกับเนื้อผ้าแต่ละแบบ และ AI Dry ที่ตรวจจับน้ำหนัก ประเภทของเนื้อผ้า และระดับความชื้นของผ้า พร้อมปรับเวลาและอุณหภูมิในการอบผ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบไปพร้อมๆ กับปกป้องเนื้อผ้า นอกจาก LG WashTower แล้ว ยังมีเครื่องซักผ้า รุ่น AI DD Washer ที่มีให้เลือกทั้งแบบฝาหน้าและฝาบน ที่นอกจากจะมีเทคโนโลยี AI Wash แล้ว ยังโดดเด่นด้วยฟีเจอร์ Steam การซักผ้าด้วยอุณหภูมิน้ำร้อน 60ºc ช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9% ช่วยให้เสื้อผ้าของคุณสะอาดปราศจากแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้โดยเครื่องซักผ้าทั้ง 3 รุ่นยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ จึงสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
กำจัดฝุ่นแบบแบบไร้สาย เทฝุ่นแบบง่ายดาย ไร้ละอองฟุ้งกระจายให้กังวลใจ
หลายครั้งที่ลงแรงดูดฝุ่นเสียดิบดี แต่พอจะเทฝุ่นทิ้ง ละอองกลับฟุ้งกระจายจนหน่ายใจ แต่เทคโนโลยี Automatic Dust Emptying ของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย LG CordZero A9 จะช่วยให้ปัญหานี้หมดไป ด้วยระบบขจัดฝุ่นอัตโนมัติ จึงทำให้การดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่นเป็นไปอย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องลงมือจัดการด้วยตนเอง นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย LG CordZero A9 ยังมาพร้อมดีไซน์แบบ All-in-One Tower ที่เป็นทั้งแท่นชาร์จและที่เก็บอุปกรณ์ในหนึ่งเดียว จึงช่วยจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบและไม่กินพื้นที่ภายในบ้าน แถมใช้งานได้นานเป็นสองเท่าด้วยแบตเตอรี่สองก้อน (Dual PowerPack) โดยไม่จำเป็นต้องรอชาร์จแบตเตอร์รี่ระหว่างทำความสะอาด โดยแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งสามารถจะเก็บไว้ในด้ามจับได้ ในขณะที่อีกก้อนหนึ่งสามารถชาร์จในแท่น All-in-One Tower ได้ แถมสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการตรวจสอบการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ
เครื่องล้างจาน QuadWash ขั้นกว่าของนวัตกรรมเพื่อความสะอาดอย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุม
แม้แอลจีจะเพิ่งเปิดตัวเครื่องล้างจานเข้ามาเป็นหนึ่งในไลน์อัปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเมื่อไม่นานนี้ แต่แอลจีก็พร้อมแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีและฟีเจอร์ในการทำความสะอาดภาชนะที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี TrueSteam ที่สร้างไอน้ำร้อนจากน้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100°C เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนภาชนะ โดยจะพ่นไอน้ำจากสามทิศทาง คือ ด้านบน ด้านล่าง และด้านหน้า เพื่อขจัดแบคทีเรียและลดรอยน้ำบนจานอย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ QuadWash ที่มีแขนฉีดน้ำถึง 4 แขน ซึ่งมากกว่าเครื่องล้างจานทั่วไป 2 แขน แถมยังหมุนได้หลายทิศทาง เพื่อทำความสะอาดภาชนะที่มีคราบสกปรกจากทุกมุม แม้บริเวณที่เข้าถึงยาก และยังมี Easy Rack Plus ที่ทำให้สามารถปรับความสูงของชั้นวาง และซี่จับจานที่สามารถพับได้ จึงทำให้วางจานและเครื่องครัวหลากหลายขนาดและรูปทรงลงบนชั้นวางได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมทั้งยังตรวจสอบการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ได้อีกด้วย
ยกระดับความสดใหม่ไปอีกขั้น กับนวัตกรรมความเย็นที่ช่วยถนอมอาหารให้ยาวนานยิ่งขึ้น
เพราะตู้เย็นไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เก็บอาหาร แต่เป็นปราการด่านแรกในการรักษาความสดใหม่และคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ เพื่อตอบโจทย์นี้ แอลจีจึงได้พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการเก็บรักษาอาหารไปอีกขั้นกับตู้เย็นสองรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง ตู้เย็น Multi-Door Refrigerator (ตู้เย็น 4 ประตู)และ ตู้เย็น Bottom Freezer Refrigerator (ตู้เย็น 2 ประตู แบบช่องแช่แข็งด้านล่าง)ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย เริ่มต้นด้วย Linear Cooling ช่วยคงความสดของอาหารได้อย่างยาวนาน ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นได้อย่างคงที่DoorCooling+™ ระบบทำความเย็นที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้คงที่และสม่ำเสมอ ลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่อาจส่งผลเสียต่อความสดใหม่ของอาหาร ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารของคุณจะคงความสดใหม่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี FreshConverter+™ ฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิภายในช่องแช่เย็นให้เหมาะสมกับประเภทของอาหารที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ปลา หรือผัก ก็สามารถเก็บรักษาได้อย่างเหมาะสมและคงความสดใหม่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วย แถมยังมองของที่อยู่ในตู้เย็นได้ผ่าน หน้าต่าง InstaView โดยไม่จำเป็นต้องเปิดประตูตู้เย็นให้เปลืองพลังงานอีกด้วย
นี่เป็นเพียงบางส่วนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากไลน์อัปเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไลน์อัปใหม่จากแอลจี ซึ่งต่างก็สะท้อนถึงความเข้าใจในความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภค และตอกย้ำถึงเป้าหมายของแอลจีในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า หรือ Life’s Good. ให้กับผู้บริโภคนั่นเอง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากแอลจีได้ทาง www.lg.com/th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
