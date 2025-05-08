We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีผนึกกำลัง Woof Pack Projects ปฏิวัติประสบการณ์รับชมงานศิลปะผ่านนวัตกรรมทีวีพรีเมียม
กรุงเทพฯ, 8 พฤษภาคม 2568 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมจอภาพระดับโลก จับมือ Woof Pack Projects อาร์ต สเปสและพื้นที่สร้างสรรค์ชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการรับชมงานศิลปะผ่านนวัตกรรมจอภาพระดับพรีเมียม นำทัพโดยทีวี LG OLED evo 4K ขนาดยักษ์ 97 นิ้ว ที่จะพลิกโฉมการรับชมงานศิลปะด้วยจอภาพขนาดใหญ่ที่สุดของแอลจี เสริมทัพด้วย OLED Posé ทีวีดีไซน์หรูที่กลมกลืนไปกับการจัดแสดงผลงานศิลปะภายในแกลเลอรี่ และ StanbyME จอนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อิสระ เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดวางและนำเสนองานศิลปะ โดยจะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะและภาพถ่ายจากศิลปินชั้นนำจากหลากหลายวงการ พร้อมแสดงผลงานผ่านจอภาพคุณภาพสูง ณ Woof Pack ซอยศาลาแดง 1
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีให้ความสำคัญกับสุนทรียภาพในทุกผลิตภัณฑ์ ดังจะเห็นได้จากดีไซน์ที่ผสานความงามเข้ากับฟังก์ชันการใช้งาน นวัตกรรมจอภาพของเราไม่เพียงนำเสนอภาพที่คมชัดสมจริง แต่ยังสามารถถ่ายทอดความละเอียดอ่อนของงานศิลปะได้อย่างครบถ้วน ทั้งมิติของสี แสง และเงา ที่ศิลปินตั้งใจสร้างสรรค์ ความร่วมมือกับ Woof Pack ครีเอทีฟคอมมูนิตี้ที่รวมพื้นที่สร้างสรรค์ทั้ง อาร์ต สเปส และพื้นที่จัดงานอีเวนต์ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอศิลปะผ่านเทคโนโลยีจอภาพที่ตอบโจทย์การรับชมงานศิลปะในรูปแบบใหม่ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Woof Pack Projects ในการนำนวัตกรรมจอภาพคุณภาพสูงมาสร้างประสบการณ์การรับชมงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”
นายเจย์ สเป็นเซอร์ ผู้ก่อตั้ง Woof Pack Projects กล่าวว่า "Woof Pack Projects มุ่งมั่นที่จะนำเสนอศิลปะในทุกรูปแบบให้เข้าถึงผู้ชมได้อย่างไร้ขีดจำกัด การร่วมมือกับแอลจีในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยขยายขอบเขตการนำเสนองานศิลปะให้กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานดิจิทัลอาร์ต ภาพถ่าย หรือผลงานมัลติมีเดีย ด้วยนวัตกรรมจอภาพที่สามารถถ่ายทอดผลงานได้อย่างมีชีวิตชีวา ผสานกับพื้นที่สร้างสรรค์ของเราที่พร้อมต้อนรับทุกคนที่หลงใหลในงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน นักออกแบบ หรือผู้ชื่นชอบงานครีเอทีฟ ให้ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน"
ที่ผ่านมา Woof Pack Projects ได้จัดแสดงผลงานศิลปะผ่านจอภาพแอลจีในงาน Bangkok Design Week 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Next-Gen Visions Reframing Tomorrow' ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในเดือนพฤษภาคมนี้ Woof Pack Projects เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่กับงาน START Open House & Exhibition ระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2568 โดย START เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะสร้างสรรค์แห่งใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพศิลปิน นักออกแบบ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านครีเอทีฟรุ่นใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงการศึกษา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะเข้าด้วยกัน ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานผ่านนวัตกรรมจอภาพของแอลจี พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง นอกจากนี้ ตลอดปี 2568 Woof Pack และแอลจียังเตรียมสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษอีกมากมาย เพื่อตอกย้ำการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว
ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการและสัมผัสประสบการณ์การรับชมงานศิลปะผ่านนวัตกรรมจอภาพแอลจีได้ที่ Woof Pack ซอยศาลาแดง 1 เดินทางสะดวกด้วย MRT สถานีลุมพินี ทางออก 2 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 -18.00 น. ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ Woof Pack ได้ที่ https://www.woofpackbangkok.com/ และเฟซบุ๊ก Woof Pack สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ทีวีแอลจีที่จัดแสดง รวมถึงรุ่นอื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.lg.com/th/tv-soundbars/oled-evo หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
