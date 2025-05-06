We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ThinQ แอปพลิเคชันจาก แอลจี คว้ารางวัล TAB Digital Inclusive Awards 2025
LG ThinQ แอปพลิเคชันจาก แอลจี คว้ารางวัล TAB Digital Inclusive Awards 2025 จากสมาคมคนตาบอดฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีเพื่อทุกคน
กรุงเทพฯ, 6 พฤษภาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล TAB Digital Inclusive Awards 2025 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (TAB) ในฐานะองค์กรที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเอื้อต่อการใช้งานของผู้พิการทางสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบและพัฒนา แอปพลิเคชัน LG ThinQ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชัน LG ThinQ เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของแอลจีได้มากกว่า 500 ล้านเครื่องทั่วโลก ด้วยระบบ AI ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย รองรับการสั่งงานจากระยะไกล ตรวจสอบสถานะการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว อีกทั้งยังรองรับระบบ Voice Over และ Audio Notifications ที่เป็นฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการสมาร์ตโฟน ทำให้ผู้ใช้งานที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดย นายอิษวัต บัลลพ์วานิช โปรแกรมเมอร์ผู้พิการทางสายตาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เผยถึงประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน LG ThinQ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันไว้ว่า “ภายในที่พักอาศัยของผม มีเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG หลากหลายประเภท อาทิ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยเสียงผ่านฟังก์ชั่น voice over ของสมาร์ทโฟนที่รองรับกับแอปพลิเคชัน ThinQ ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบโหมดการทำงาน หรือแม้แต่การประเมินปริมาณพลังงานที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน”
แอลจีให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมแนวคิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงในชีวิตประจำวัน
ด้าน นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า
“การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของแอลจีที่มุ่งเน้นความครอบคลุมและเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสะดวกสบายที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิด “Life’s Good.”
แอลจีจะยังคงสานต่อภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้
