แอลจีโชว์นวัตกรรม! เปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาบนที่มาพร้อมจอ LCD

HOME & APPLIANCE05/22/2025

    แอลจีโชว์นวัตกรรม! เปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาบนที่มาพร้อมจอ LCD ชูดีไซน์เท่ที่แฝงความใส่ใจ และ AI Wash เพื่อการซักผ้าที่สะดวกและสมาร์ทยิ่งกว่าเดิม

    

    กรุงเทพฯ, 22 พฤษภาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก เปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาบนจอ LCD รุ่น TX2725AT9G ความจุ 25 กิโลกรัม ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยแต่แฝงถึงความใส่ใจในการใช้งานของผู้บริโภคที่สามารถคว้าชัยจากเวที iF Design Award 2024 แถมยังครบครันด้วยเทคโนโลยีเพื่อความสะอาดและประสบการณ์การซักผ้าที่สะดวกสบาย เพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตามสโลแกน “Life’s Good.” ของแอลจี

    ความโดดเด่นแรกของเครื่องซักผ้าฝาบนจอ LCD รุ่น TX2725AT9G คือดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ดูบาง ไม่เทอะทะ และทันสมัย เสริมความเท่ด้วยสีดำแกรไฟต์ผิวด้านให้ดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้น นอกจากความสวยแล้ว ดีไซน์ของเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ยังออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกด้วยเมนูการใช้งานแบบปุ่มหมุนและแผงควบคุมการใช้งานระบบดิจิทัลบนจอ LCD ให้ควบคุมการใช้งานได้ง่ายและมองเห็นโปรแกรมการใช้งานได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญ ยังมีดีไซน์แบบ EasyUnload ที่มีการปรับขอบของเครื่องซักผ้าด้านหน้าให้เอียงลง เพื่อให้ก้มลงไปหยิบผ้าที่อยู่ก้นถังซักได้ง่ายและถูกหลักสรีรศาสตร์มากขึ้น โดยไม่ลดความจุของเครื่องซักผ้าลง สะท้อนถึงการดีไซน์ที่เข้าใจการใช้งานของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเครื่องซักผ้าฝาบนจอ LCD รุ่น TX2725AT9G ยังได้รางวัลชนะเลิศจาก iF Design Award 2024 อีกด้วย

    

    นอกจากเรื่องดีไซน์แล้ว แอลจียังจัดเต็มนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการซักผ้าที่สะอาดและมีประสิทธิภาพอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม AI Wash ที่สามารถตรวจจับน้ำหนักและชนิดของผ้า พร้อมเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ ช่วยถนอมเนื้อผ้าให้ใช้งานได้นานขึ้น ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ezDispense ที่จะตรวจสอบปริมาณผ้าและกำหนดปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ใช้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แถมยังสะดวกด้วยการไม่ต้องคอยใส่น้ำยาซักผ้าเองทุกครั้ง และยังมี TurboWash 360 ฟังก์ชันการซักผ้าแบบประหยัดเวลา ที่สามารถทำความสะอาดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการซัก TurboDrum และการล้างด้วย JetSpray ในเวลาเพียง 30 นาที วางใจได้ยิ่งขึ้นในเรื่องสุขอนามัยด้วยโปรแกรมการซักลดสารก่อภูมิแพ้ หรือ Steam Allergy Care ที่ซักผ้าด้วยไอน้ำ ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้บนเสื้อผ้าที่อุณหภูมิสูง 60 องศาเซลเซียส แถมยังมีมอเตอร์แบบ Inverter Direct Drive มอเตอร์เอกสิทธิ์เฉพาะของแอลจีที่มีการต่อตรงกับตัวถังซัก จึงช่วยประหยัดพลังงาน ทนทาน และลดเสียงรบกวนขณะใช้งาน แถมยังรับประกันมอเตอร์ยาวนานถึง 10 ปีอีกด้วย ปิดท้ายด้วยความสะดวกที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องซักผ้า รวมถึงวิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว

    

    เครื่องซักผ้าฝนบนจากแอลจีจอ LCD รุ่น TX2725AT9G พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 27,990 บาท ทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ www.lg.com/th ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757 พร้อมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand

