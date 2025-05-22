We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีโชว์นวัตกรรม! เปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาบนที่มาพร้อมจอ LCD ชูดีไซน์เท่ที่แฝงความใส่ใจ และ AI Wash เพื่อการซักผ้าที่สะดวกและสมาร์ทยิ่งกว่าเดิม
กรุงเทพฯ, 22 พฤษภาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก เปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาบนจอ LCD รุ่น TX2725AT9G ความจุ 25 กิโลกรัม ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยแต่แฝงถึงความใส่ใจในการใช้งานของผู้บริโภคที่สามารถคว้าชัยจากเวที iF Design Award 2024 แถมยังครบครันด้วยเทคโนโลยีเพื่อความสะอาดและประสบการณ์การซักผ้าที่สะดวกสบาย เพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตามสโลแกน “Life’s Good.” ของแอลจี
ความโดดเด่นแรกของเครื่องซักผ้าฝาบนจอ LCD รุ่น TX2725AT9G คือดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ดูบาง ไม่เทอะทะ และทันสมัย เสริมความเท่ด้วยสีดำแกรไฟต์ผิวด้านให้ดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้น นอกจากความสวยแล้ว ดีไซน์ของเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ยังออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกด้วยเมนูการใช้งานแบบปุ่มหมุนและแผงควบคุมการใช้งานระบบดิจิทัลบนจอ LCD ให้ควบคุมการใช้งานได้ง่ายและมองเห็นโปรแกรมการใช้งานได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญ ยังมีดีไซน์แบบ EasyUnload ที่มีการปรับขอบของเครื่องซักผ้าด้านหน้าให้เอียงลง เพื่อให้ก้มลงไปหยิบผ้าที่อยู่ก้นถังซักได้ง่ายและถูกหลักสรีรศาสตร์มากขึ้น โดยไม่ลดความจุของเครื่องซักผ้าลง สะท้อนถึงการดีไซน์ที่เข้าใจการใช้งานของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเครื่องซักผ้าฝาบนจอ LCD รุ่น TX2725AT9G ยังได้รางวัลชนะเลิศจาก iF Design Award 2024 อีกด้วย
นอกจากเรื่องดีไซน์แล้ว แอลจียังจัดเต็มนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการซักผ้าที่สะอาดและมีประสิทธิภาพอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม AI Wash ที่สามารถตรวจจับน้ำหนักและชนิดของผ้า พร้อมเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ ช่วยถนอมเนื้อผ้าให้ใช้งานได้นานขึ้น ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ezDispense ที่จะตรวจสอบปริมาณผ้าและกำหนดปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ใช้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แถมยังสะดวกด้วยการไม่ต้องคอยใส่น้ำยาซักผ้าเองทุกครั้ง และยังมี TurboWash 360 ฟังก์ชันการซักผ้าแบบประหยัดเวลา ที่สามารถทำความสะอาดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการซัก TurboDrum และการล้างด้วย JetSpray ในเวลาเพียง 30 นาที วางใจได้ยิ่งขึ้นในเรื่องสุขอนามัยด้วยโปรแกรมการซักลดสารก่อภูมิแพ้ หรือ Steam Allergy Care ที่ซักผ้าด้วยไอน้ำ ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้บนเสื้อผ้าที่อุณหภูมิสูง 60 องศาเซลเซียส แถมยังมีมอเตอร์แบบ Inverter Direct Drive มอเตอร์เอกสิทธิ์เฉพาะของแอลจีที่มีการต่อตรงกับตัวถังซัก จึงช่วยประหยัดพลังงาน ทนทาน และลดเสียงรบกวนขณะใช้งาน แถมยังรับประกันมอเตอร์ยาวนานถึง 10 ปีอีกด้วย ปิดท้ายด้วยความสะดวกที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องซักผ้า รวมถึงวิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว
เครื่องซักผ้าฝนบนจากแอลจีจอ LCD รุ่น TX2725AT9G พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 27,990 บาท ทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ www.lg.com/th ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757 พร้อมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
