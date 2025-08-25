We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีเตรียมส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตสุดล้ำด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมเปิดตัว “LG AI HOME” ที่งาน IFA 2025
นำความกลมกลืนมาสู่ชีวิตประจำวันด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและโซลูชันที่ปรับแต่งมาเพื่อไลฟ์สไตล์แบบยุคใหม่
โซล, 4 กันยายน 2568 — แอลจี อีเลคทรอนิคส์ เตรียมนำเสนอวิสัยทัศน์สำหรับการใช้ชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูงในงาน IFA 2025 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 5 กันยายน นี้ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ภายใต้แนวคิด “LG AI Appliances Orchestra” โดยแอลจีเตรียมโชว์โซลูชันบ้านอัจฉริยะที่จะทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมอบความสะดวกสบาย การปรับแต่งให้ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล และประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภค
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการตรงกับ LG AI Home พร้อมค้นพบว่าเทคโนโลยี AI อัจฉริยะของแอลจีสามารถมอบการดูแลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้อย่างไร นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำการเติบโตในตลาดยุโรป แอลจีได้จัดเตรียมพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) โดยเฉพาะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครของเครื่องใช้ไฟฟ้าและนวัตกรรมส่วนประกอบหลักล่าสุดจากแอลจี
พื้นที่จัดแสดงที่ชูโรงด้วยด้วยนวัตกรรมการใช้ชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เริ่มต้นด้วยโซน Hero Zone ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานด้วย LG AI Appliances Orchestra ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยี AI ที่จัดแสดงเรียงรายเสมือนเป็นสมาชิกในวงซิมโฟนี โดยมี LG ThinQ ON ศูนย์กลางควบคุมบ้านอัจฉริยะ (AI Home Hub) ที่ล้ำหน้าของแอลจีทำหน้าที่เป็นวาทยกร การจัดแสดงสุดประทับใจนี้สะท้อนถึงความกลมกลืนที่ไร้รอยต่อและการควบคุมการใช้งานที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ที่ LG AI Home นำมาสู่การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่
โซน Fit&Max Zone จำลองพื้นที่อยู่อาศัยสไตล์ยุโรป โดยเน้นให้เห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของแอลจีพัฒนาขึ้นโดยอิงจากความชอบในเรื่องดีไซน์ของผู้บริโภคในประเทศและฟังก์ชันการทำงาน สามารถผสมผสานเข้ากับบ้านในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืนและเป็นธรรมชาติ ส่วนใน AI Core Tech Zone ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของแอลจี เช่น มอเตอร์ AI DD™ ได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยี AI ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ฉลาดขึ้นและทรงพลังขึ้นได้อย่างไร และสุดท้าย โซน AI Home Solution Zone จำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เทคโนโลยี AI ของแอลจีสามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ IoT และบริการจากบริษัทพาร์ทเนอร์อื่นๆ เพื่อช่วยประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย และลดความยุ่งยากในชีวิตประจำวันให้กับผู้ใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า AI ที่ออกแบบมาสำหรับบ้านในยุโรป
แอลจีเปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI รุ่นใหม่หลากหลายประเภทที่มีการปรับแต่งให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุโรป โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้พัฒนาขึ้นจากการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการและเทรนด์ของผู้บริโภค มุ่งเน้นด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมสร้างมาตรฐานประสิทธิภาพในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม
สำหรับตู้เย็นอัจฉริยะของแอลจีผสานการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI เข้ากับฉนวนที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความสดใหม่และลดการสูญเสียพลังงาน ด้วยนวัตกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับบ้านในยุโรปโดยเฉพาะ เช่น บานพับ Zero Clearance Hinge ซึ่งช่วยให้ประตูเปิดได้เต็มที่แม้ว่าด้านข้างของตู้เย็นจะชิดกับผนัง
นอกจากนี้ เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ใช้เทคโนโลยี AI ยังสามารถมอบการดูแลที่อ่อนโยนสำหรับผ้าทุกประเภท รวมถึงยังใช้งานง่ายด้วยการควบคุมที่ขยายเพิ่มขึ้นและมีจอแสดงผล LCD ที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย
เพื่อรองรับความต้องการและความชอบในการทำความสะอาดที่หลากหลาย เครื่องดูดฝุ่นไลน์อัปใหม่ของแอลจีจึงมีทั้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มาพร้อมไม้ถูพื้นไอน้ำ แท่นเก็บหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบบิวท์อิน เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ และเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง โดยแต่ละรุ่นไม่เพียงแต่มอบความสะดวกสบายที่ไม่เหมือนใคร แต่ยังมอบประสิทธิภาพการทำงานที่วางใจได้ มาพร้อมดีไซน์สวยงามที่ทั้งเรียบหรูและทันสมัย ส่วนแท่นเก็บหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบบิวท์อิน ซึ่งแอลจีเป็นเจ้าแรกที่ผลิตนี้ สามารถติดตั้งได้อย่างพอดีบริเวณภายใต้อ่างล้างจานในครัว ถือเป็นการติดตั้งที่ช่วยให้ครัวดูสะอาดและใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับที่ใช้งานได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งก็ดีไซน์ให้มีน้ำหนักเบา เพื่อลดความเมื่อยล้าของข้อมือระหว่างการใช้งาน
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าของแอลจีได้กว้างมากขึ้น แอลจียังได้นำเสนอ LG Comfort Kit ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การใช้งาน AI Home
ในโซน AI Home Solution Zone ผู้ร่วมงานจะได้เห็นว่าเทคโนโลยี AI ของแอลจี แอปพลิเคชัน ThinQ AI และ ThinQ ON สามารถทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นและเติมเต็มขึ้นได้อย่างไร การสาธิตแสดงให้เห็นว่า ThinQ AI สามารถแนะนำเมนูเพื่อสุขภาพ ดำเนินการอุ่นเตาอบก่อนใช้งานโดยอัตโนมัติ จดจำผู้ใช้แต่ละคนด้วยเสียง ปรับแสง อุณหภูมิ และเพลงให้เข้ากับความชอบของผู้ใช้งาน
ผู้ร่วมงานยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ThinQ UP ซึ่งช่วยอัปเกรดเครื่องใช้ไฟฟ้าของแอลจีด้วยฟังก์ชันซอฟต์แวร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และยังมี ThinQ Care ซึ่งจะคอยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาในเชิงรุกเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่วางใจได้ในระยะยาว
ไม่เพียงแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเท่านั้น แอลจียังขยายขอบเขตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมอื่นๆ โดยได้เปิดตัว Spielraum โซลูชันด้านพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี AI แบบเคลื่อนที่ได้ ซึ่งได้ขยาย LG AI Home เข้าไปในยานพาหนะเพื่อการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อและประสบการณ์ที่การใช้งานที่เป็นหนึ่งเดียว เชื่อมต่ออย่างราบรื่นไม่มีสะดุดระหว่างบ้านและรถยนต์
“ที่ IFA 2025 เรากำลังนำเสนอคุณค่าที่แตกต่างด้วยโซลูชัน LG AI Home ซึ่งต่อยอดจากเทคโนโลยี AI หลักของเรา เพื่อสร้างการประสานเข้ากับจังหวะชีวิตของลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด” รยู แจชอล ประธานกลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของแอลจีกล่าว “เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์และพื้นที่อยู่อาศัยแบบยุโรป พัฒนาไปพร้อมกับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อมอบการใช้งานที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ความสะดวกในการใช้งาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน”
