LG Subscribe ฉลอง 1 ปีแห่งความสำเร็จในการยกระดับบ้านของคนไทย
LG Subscribe ฉลอง 1 ปีแห่งความสำเร็จในการยกระดับบ้านของคนไทย ตอกย้ำผู้นำบริการ Subscription สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่ ‘LG Subscribe Friends’
กรุงเทพฯ, 16 ตุลาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวครบรอบ
หนึ่งปีของ LG Subscribe ในประเทศไทย ฉลองความสำเร็จด้านนวัตกรรมและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะแบรนด์แรกที่มีบริการแบ่งชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบรายเดือน พร้อมการดูแลและรับประกันตลอดอายุสัญญา หรือ Subscription สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในประเทศไทย และเพื่อเป็นการฉลองหมุดหมายแห่งความสำเร็จนี้ แอลจียังเปิดตัว ‘LG Subscribe Friends’ แคมเปญใหม่ที่ร่วมมือกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่จะพาให้ LG Subscribe เข้าใกล้ผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการส่งมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับปรัชญา “Life’s Good.” ของแอลจี
คุณซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "LG Subscribe เปิดตัวด้วยวิสัยทัศน์ที่จะนำเสนอวิธีที่ฉลาดขึ้นในการเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ผู้บริโภค
ชาวไทย ยกระดับไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งมอบความสะดวกสบาย ความเบาใจไร้กังวล และเข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมของแอลจีง่ายยิ่งขึ้น โดยเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการเปิดตัว LG Subscribe ในเกาหลี เมื่อปี 2565 ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนมียอดขายต่อปีเกิน 1 ล้านล้านวอนภายในปี 2566 และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตเชิงคุณภาพของแอลจีอย่างมีนัยสำคัญ LG Subscribe จึงได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลก เรามีสมาชิกถึง 20,000 Subscriber ในประเทศไทย ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี พร้อมการตอบรับอย่างอบอุ่น และทำให้ไทยเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการรับรู้และความชื่นชอบในแบรนด์ LG Subscribe ทั้งนี้ ความสำเร็จของเรามีรากฐานมาจากคำมั่นสัญญาที่เรียบง่าย นั่นคือ 'LG has everything – Good Product, Good Price, Good Care' เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่
ชาญฉลาดและยั่งยืนที่สุดสู่ครอบครัวคนไทยมากยิ่งขึ้น"
LG Subscribe ขยายธุรกิจมาสู่ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในตลาดโลก หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวที่ประเทศมาเลเซียและไต้หวัน นับตั้งแต่เปิดตัว LG Subscribe ได้พลิกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทยอย่างรวดเร็ว ขึ้นแท่นเป็นผู้นำในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ การดำเนินธุรกิจดังกล่าวทำให้ LG Subscribe มีสมาชิกในประเทศไทยถึงเกือบ 20,000 ราย และสร้างการรับรู้แบรนด์สูงถึง 72% นอกจากนี้ แอลจียังได้เปิดศูนย์ LG Subscribe ครบวงจรในจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา (หาดใหญ่) และกำลังขยายเครือข่ายด้วยการเตรียมเปิดศูนย์ LG Subscribe ครบวงจรอีกสี่แห่ง ทำให้จะมีศูนย์ LG Subscribe รวมทั้งหมดเจ็ดแห่งภายในปีนี้
เพื่อสนับสนุนการเติบโตและขยายการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น LG Subscribe ได้บรรลุเป้าหมายในการขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 50 แห่งทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าจะมีจำนวนสมาชิกกว่า 30,000 Subscribers ภายในสิ้นปีนี้ โดยยังคงรักษาเป้าหมายที่จะสร้างยอดขายให้ได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ภายในสามปีหลังจากเปิดตัว นอกจากนี้ LG Subscribe ยังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแผนที่จะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเป็น 14 หมวดหมู่ ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่า 100 รุ่น เพื่อให้ผู้บริโภค
ชาวไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของแอลจีได้เสมอ พร้อมระบบการดูแล CAREShip อันเป็นเอกลักษณ์ของแอลจี ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับบริการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการรับประกันเต็มรูปแบบ ให้การเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องเบาใจไร้กังวล
คุณซองฮัน จอง ยังกล่าวถึงเทรนด์ในประเทศไทยว่า “ตลาดบริการแบ่งชำระเครื่องใช้ไฟฟ้ารายเดือน พร้อมบริการดูแลและรับประกัน หรือ Subscription ของไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง มีการขยายตัวถึง 70% ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี โดยอิงจากจำนวนสมาชิกและการเติบโตของกำไรตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยกำลังเปิดรับสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่แบรนด์ต่างๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรมหันมานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบนี้เช่นกัน เราจึงมุ่งมั่นปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้งานในปัจจุบัน และต้อนรับผู้ที่สนใจจะมาเป็น Subscriber ในอนาคต LG Subscribe จึงเดินหน้ายกระดับความมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคชาวไทย เปิดตัวแคมเปญใหม่ ‘LG Subscribe Friends’ ซึ่งจะพาโซลูชันภายในบ้านระดับพรีเมียมของแอลจีให้มาใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากกว่าที่เคย ผ่านการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์จากหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายรีวิวอาหารและยังเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างคุณธชายุธ ปั้นทอง หรือ Ceo.blkboba อินฟลูเอนเซอร์ผู้นำเทรนด์ด้านแฟชั่นและการตกแต่งบ้านอย่างคุณฐิตาพร มะลิวัลย์ หรือ Tapttapp อินฟลูเอนเซอร์ด้านไลฟ์สไตล์และตัวแทนคู่รักรุ่นใหม่อย่างคุณกรรภิรมย์ วิเศษสิงห์ หรือ Pugun Wisad และอินฟลูเอนเซอร์สายสัตว์เลี้ยง คุณชนาภา ศิริโพธิ์ เจ้าของแมวสุดน่ารัก Triciatr และพี่มั่งมี โดยทั้งหมดจะแสดงให้เห็นว่า LG Subscribe สามารถเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้อย่างกลมกลืน ด้วยคอนเทนต์และประสบการณ์ที่หลายคนเชื่อมโยงได้ เหล่า ‘Subscribe Friends’ กลุ่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสะดวกสบายเหนือระดับ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของการใช้ชีวิตแบบสมาร์ท ที่ LG Subscribe มอบให้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคและเจ้าของกิจการรุ่นใหม่หันมาโอบรับการใช้ชีวิตที่สมาร์ทยิ่งขึ้น
ผู้ที่สนใจบริการ LG Subscribe สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/subscribe/ หรือติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลแอลจีที่ 02-057-5757 และสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
