LG Subscribe ตรงใจใช่เลย! แอลจีชวนชาว Subscriber แชร์ประสบการณ์
LG Subscribe ตรงใจใช่เลย! แอลจีชวนชาว Subscriber แชร์ประสบการณ์ ลุ้นของรางวัลในแคมเปญแจกใหญ่ ฉลองครบรอบ 1 ปี ในประเทศไทย
กรุงเทพฯ, 25 กันยายน 2568 – แอลจี เตรียมฉลองครบรอบ 1 ปีของ LG Subscribe ในประเทศไทย จัดกิจกรรมแจกใหญ่ ชวนบรรดาชาวซับ (Subscriber) ทั้งปัจจุบันและว่าที่ มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการใช้บริการ LG Subscribe ลุ้นเป็น 3 ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดพรีเมียมจากแอลจี มูลค่ารวมกว่า
1 แสนบาท ในแคมเปญ LG Subscribe “Share & Win: Life with LG Subscribe” ติดตามรายละเอียดและ
เข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และทางเว็บไซต์ LG.com
ไม่เพียงเป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่แอลจีตั้งใจมอบให้กับเหล่า Subscribers และผู้สนใจใช้บริการ LG Subscribe เท่านั้น แต่แคมเปญ “Share & Win: Life with LG Subscribe” ยังเป็นอีกโอกาสพิเศษที่แอลจีและผู้ใช้งาน LG Subscribe จะได้สื่อสารถึงกันได้มากขึ้นสำหรับวาระพิเศษแบบนี้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่แอลจีจะได้นำความคิดเห็นของผู้ใช้งานตัวจริงไปพัฒนาต่อยอดบริการให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
คุณวาสนา แก้วน้ำเย็น ผู้ใช้บริการ LG Subscribe ตั้งแต่ช่วงแรกที่เปิดตัวในประเทศไทย มาร่วมเผยเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้ LG Subscribe ว่า “เมื่อปีก่อน ตอนนั้นกำลังอยากซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่าง พร้อมหาทางเลือกที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในคราวเดียว พอได้รู้จักกับบริการ LG Subscribe ซึ่งตรงกับแนวทางที่กำลังมองหา เพราะช่วยให้จัดการค่าใช้จ่ายได้ยืดหยุ่นขึ้น โดยสามารถซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชิ้น แต่จ่ายเป็น
รายเดือนได้ในราคาเพียงหลักร้อย และยังมีบริการดูแลจากช่างมืออาชีพของแอลจี เรียกได้ว่าตอบโจทย์กับความต้องการได้ตรงจุดพอดี”
ด้านคุณอภินันท์ ธีระนันทกุล อีกหนึ่งผู้ใช้บริการ LG Subscribe เล่าว่า “ก่อนตัดสินใจซื้อก็เปรียบเทียบราคาระหว่างซื้อตามปกติกับการซื้อผ่าน LG Subscribe แม้ว่าสินค้าบางชิ้นราคาสูงกว่าการซื้อตามปกติ แต่คือการซื้อการรับประกันที่ยาวนานตามอายุสัญญา และบริการปรึกษาและดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการขาย ซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะรับบริการนี้หรือไม่ อย่างส่วนตัวเลือกให้ช่างของแอลจีเข้ามาดูแลจัดการเปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องฟอกอากาศ ถามว่าทำเองได้ไหม ก็ทำได้ แต่ถ้าให้ทีมช่างมาทำให้ เราก็จะลดโอกาสในการสัมผัสกับฝุ่นละอองโดยตรงไปได้ด้วย ก็สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ลองซื้อสินค้าบางตัวที่เคยมองข้ามไป เช่น เครื่องลดความชื้น ที่พอได้ลองใช้แล้วพบว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากเลยครับ”
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ “Share & Win: Life with LG Subscribe” สามารถติดตามกติกาการร่วมสนุกได้ทั้ง ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และทางเว็บไซต์ LG.com (ในหน้า Event & Promotion) โดย 3 ผู้โชคดีที่ได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์การร่วมสนุกจะได้รับรางวัลใหญ่จากแอลจีท่านละ 1 รางวัล ได้แก่ ทีวี LG OLED รุ่น OLED55C5PSA จำนวน 1 รางวัล เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 จำนวน 1 รางวัล และเครื่องดูดฝุ่น LG CordZero รุ่น A9T-ULTRA จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 1 แสนบาท ร่วมสนุกได้แล้ววันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2568 ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และทางอีเมลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากแคมเปญ “Share & Win: Life with LG Subscribe” แล้ว แอลจียังเตรียมฉลองครบรอบ 1 ปี LG Subscribe อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Lucky Draw ลุ้นของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีทุกชั่วโมง รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท พร้อมพบกับ Ceo.blkboba, Tapttapp, Pugun Wisad และทริชเชียพี่มีโชค อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเปิดตัวเป็น LG Subscribe Friends อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ที่ M Fashion Hall ชั้น G ศูนย์การค้า The Mall Lifestore บางกะปิ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ที่นี่
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand และสำหรับผู้ที่สนใจบริการ LG Subscribe สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ LG Subscribe ได้ทาง https://www.lg.com/th/subscribe/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757
